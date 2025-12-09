BMW va avea un nou CEO, cu un mandat pentru cinci ani

16:20

„Comisia Europeană, ca gardian al tratatelor, va trebui să facă tot posibilul pentru ca statele membre să respecte regulile”, a declarat luni seară, la Bruxelles, comisarul european pentru afaceri interne și migrație, Magnus Brunner, după ce premierul ungar Viktor Orban a anunțat că nu va respecta acordul la care s-a ajuns la Consiliului Justiție și Afaceri (JAI) privind rezerva de solidaritate pentru 2026.