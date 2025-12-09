Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile/ Partidul Adunarea Națională intenționează să depună un proiect de lege care să permită prostituatelor să se organizeze în „cooperative”
G4Media, 9 decembrie 2025 16:50
Partidul de extremă dreaptă a lui Marine Le Pen (Adunarea Națională) dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, gestionate direct de prostituate, informează Politico. Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important legislator din cadrul Adunării Naționale, într-o serie de […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:00
De-abia s-a încheiat sezonul din Marele Circ, iar Formula 1 a intrat deja în 2026. La Abu Dhabi se desfășoară teste oficiale pentru noile pneuri Pirelli pentru stagiunea viitoare din F1, transmite Gazzetta dello Sport. Pe Yas Marina Circuit, marți au putut fi văzute anvelopele Pirelli pentru revoluționarul sezon 2026 din Formula 1. Anvelopele vor […] © G4Media.ro.
Acum 15 minute
16:50
Extrema dreaptă franceză vrea să redeschidă bordelurile/ Partidul Adunarea Națională intenționează să depună un proiect de lege care să permită prostituatelor să se organizeze în „cooperative” # G4Media
Partidul de extremă dreaptă a lui Marine Le Pen (Adunarea Națională) dorește ca Franța să redeschidă bordelurile, gestionate direct de prostituate, informează Politico. Partidul va depune în curând un proiect de lege care să permită redeschiderea bordelurilor sub formă de cooperative, a declarat Jean-Philippe Tanguy, un important legislator din cadrul Adunării Naționale, într-o serie de […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:40
Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la Biroul Electoral Municipal / Este al doilea primar general al Capitalei din istoria PNL după Revoluție # G4Media
Ciprian Ciucu marchează o victorie importantă și în istoria PNL. Este al doilea primar liberal care obține această funcție, cu un scor important, după Revoluție, în urma alegerilor generale pentru Capitală din 7 decembrie. Astăzi, la ora 15.00, Ciprian Ciucu a primit certificatul de ales de la președintele Biroului Electoral Municipal (BEM). Înainte de a […] © G4Media.ro.
16:40
EXCLUSIV | Câini ghid pentru nevăzători: Cât durează antrenamentul lor special / Tot ce trebuie să știi despre pregătirea unui câine ghid (VIDEO) # G4Media
Pregătirea unui câine ghid este un proces complex, plin de răbdare, atenție și dragoste pentru animale. În România, organizații precum Angel Dog fac o diferență reală, pregătind atât câini ghid pentru persoane nevăzătoare, cât și câini de terapie care sprijină copii sau persoane vulnerabile. În cel mai recent episod al podcastului EduPet by Pets&Cats, realizat de Ioana Cosma, […] © G4Media.ro.
Acum o oră
16:30
De acum este oficial: RedBull Racing a anunțat despărțirea de Helmut Marko, personajul pe care Max Verstappen l-a numit „al doilea său tată”. După 20 de ani de rezultate impresionante, austriacul în vârstă de 82 de ani părăsește echipa de la Milton Keynes. „20 de ani, 417 Grand Prix-uri, șase titluri la constructori și 8 […] © G4Media.ro.
16:30
Drone suspecte au fost semnalate deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii # G4Media
Drone suspecte au fost văzute zburând deasupra unei baze militare franceze specializate în informaţii în trei nopţi diferite luna trecută, au anunţat marţi Forţele aeriene şi spaţiale franceze, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. Săptămâna franceză, procurorii francezi au lansat o investigaţie referitoare la drone bănuite că au zburat deasupra unei baze de […] © G4Media.ro.
16:30
Condamnare în cazul „justițiarului de Cluj” care și-a instigat urmăritorii de pe rețele sociale să meargă cu furci, topoare și drujbe peste parlamentari: 150 de zile-amendă # G4Media
Un clujean care i-a instigat în ianuarie pe urmăritorii săi de pe rețelele sociale a fost condamnat de Judecătoria Cluj-Napoca la 6.000 de lei, corespunzătoare unui număr de 150 de zile-amendă pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică. Acestuia i-a fost interzis de asemenea dreptul de a alege și de a fi ales în funcții publice […] © G4Media.ro.
16:30
Președintele Nicușor Dan susține, marți de la ora 16.30, declarații de presă de la Paris. G4Media transmite LIVE. © G4Media.ro.
16:20
Memorandum de înțelegere între Parchetul General și Parchetul General al Estoniei, ce vizează și războiul hibrid # G4Media
Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ), domnul Alex Florența, și procurorul general al Estoniei, doamna Astrid Asi, au semnat ieri, 8 decembrie 2025, la Tallinn, în Estonia, Memorandumul de Înțelegere între Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție din România și Parchetul General al […] © G4Media.ro.
16:20
Unsprezece tineri, inclusiv cinci minori, arestaţi în Italia pentru răpiri şi acte de tortură într-un garaj la Roma # G4Media
Poliţia din Roma a arestat marţi 11 tineri, cinci dintre ei minori, acuzaţi de răpirea şi torturarea mai multor persoane într-un garaj, transmit agențiile de știri ANSA şi EFE, citate de Agerpres. Tinerii ar fi comis acte de cruzime repetate, inclusiv turnând apă fiartă asupra victimelor. Dintre arestaţi, cei şase de vârstă adultă au fost […] © G4Media.ro.
16:10
Un nou tratament inovator vindecă cancerul de sânge considerat incurabil la o parte din bolnavi # G4Media
O terapie care odinioară ar fi fost considerată o realizare science fiction a vindecat cancerele de sânge agresive și incurabile la unii pacienți, raportează medicii, potrivit BBC. Tratamentul implică editarea precisă a ADN-ului din leucocitele albe pentru a le transforma într-un „medicament viu” care combate cancerul. Prima fată tratată a scăpat de boală și acum […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:00
Ucrainenii au ridicat un steag galben-albastru în Pokrovsk, pentru a arăta reporterilor BBC că luptele continuă în orașul pe care Rusia susține că l-a cucerit deja # G4Media
Pokrovsk nu a căzut încă, în în ciuda afirmației recente a președintelui Vladimir Putin că forțele ruse au cucerit orașul Nu există nicio îndoială că Ucraina a pierdut teren în acest oraș cheie din est. Pentru Rusia, Pokrovsk este un alt pas către obiectivul său de a prelua controlul asupra întregului Donbas. Dar Ucraina trebuie […] © G4Media.ro.
16:00
A murit generalul în retragere Radu Theodoru, vizat în ancheta DIICOT pentru trădare: membru fondator al Partidului România Mare în anii 1990, a publicat cărți și articole în care neagă Holocaustul și promovează atitudini antisemite # G4Media
Generalul în retragere Radu Theodoru, care se numără printre suspecții din ancheta DIICOT pentru trădare, a murit, potrivit unui anunț făcut pe Facebook de fiica lui, transmite MEDIAFAX. Generalul Radu Theodoru a fost membru fondator al Partidului România Mare în anii 1990, a publicat cărți și articole în care neagă Holocaustul și promovează atitudini antisemite. […] © G4Media.ro.
15:50
Cremă de zahăr ars, desertul pe care nu-l refuză nimeni / Pare complicat, dar se prepară ușor și repede, trebuie doar să ai răbdare cât se coace # G4Media
Nu cred să existe vreo familie în România în care nu se prepară, măcar ocazional, cremă de zahăr ars. Nu e chiar românească la origini, ci mai mult un „moft” franțuzesc ajuns pe plaiuri mioritice, iar pe lângă bucătăria din Hexagon, și cele din Spania, Portugalia ori Anglia își asumă paternitatea. © G4Media.ro.
15:50
UE va accelera ajutorul în domeniul energiei pentru Republica Moldova, în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina # G4Media
Uniunea Europeană va accelera ajutorul în domeniul energiei acordat Republicii Moldova şi Ucrainei în contextul atacurilor ruse asupra infrastructurii energetice din ţara vecină Ucraina, a anunţat Anna-Kaisa Itkonen, purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene pe subiecte legate de energie, informează marţi agenția de știri Moldpres, citată de Agerpres. „Ceea ce facem acum cu Ucraina şi […] © G4Media.ro.
15:40
Ambasada Ucrainei condamnă organizarea la Cluj-Napoca a unui concert cu doi artiști ruși, alături de Orchestra Filarmonicii de Stat Transilvania # G4Media
Ambasada Ucrainei condamnă, marți, organizarea unui concert cu doi artiști ruși, care este programat vineri la Cluj-Napoca: „Cultura rusă astăzi, asemenea sportului și altor domenii, este inseparabilă de autoritățile ruse”. „Ambasada a fost informată că la 12 decembrie, în Cluj-Napoca, urmează să aibă loc un concert al artiștilor ruși Andrey Boreyko și Nikolay Lugansky, acompaniați […] © G4Media.ro.
15:40
Este un flash puternic provenit din adâncurile Universului care ne oferă informații despre istoria acestuia: satelitul franco-chinez SVOM a captat în luna martie o rară explozie de raze gamma, legată de colapsul unei stele masive în urmă cu aproximativ 13 miliarde de ani, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com. „Este extrem de rar, deoarece este al […] © G4Media.ro.
15:30
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii”, dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei # G4Media
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată „Alchimia luminii”, va fi vernisată miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și își propune să îi reașeze opera în prim-planul istoriei artei românești, printr-un parcurs curatoriat care urmărește evoluția […] © G4Media.ro.
15:30
Trump îi critică pe liderii europeni într-un interviu amplu: „Cred că sunt slabi” / Europa este un grup de națiuni „în decădere” # G4Media
Președintele Donald Trump a denunțat Europa ca fiind un grup de națiuni „în decădere” conduse de oameni „slabi” într-un interviu acordat publicației POLITICO. Trump a minimalizat aliații tradiționali ai SUA pentru că nu au reușit să controleze migrația și să pună capăt războiului Rusia-Ucraina și semnalând că va susține candidații politici europeni aliniați cu propria […] © G4Media.ro.
15:30
BREAKING Trafic blocat complet pe Valea Oltului, la Călimănești / O cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat # G4Media
Traficul rutier este blocat complet, marți după-amiază, pe Valea Oltului, la Călimănești, după ce o cisternă încărcată cu substanțe inflamabile s-a răsturnat. „Traficul este oprit pe DN 7 Râmnicu Vâlcea – Sibiu, la kilometrul 199, în afara localității Călimănești, județul Vâlcea, pentru desfășurarea intervenției de specialitate, în urma semnalări pierderilor de substanță inflamabilă din încărcătura […] © G4Media.ro.
15:20
Fotografa canadiană care a surprins Timișoara anului 1990 revine după 35 de ani: „Aceasta este experiența mea, a unei persoane tinere care, fără să știe limba, a venit aici și a supraviețuit” # G4Media
La Memorialul Revoluției din Timișoara continuă evenimentele dedicate aniversării Revoluției din Decembrie 1989. Invitată a fost luni canadianca Joane Elvy, care a prezentat o inedită expoziție cu fotografii realizate de ea la Timișoara, în 1990. În urmă cu 35 de ani, ea a venit în România pentru a documenta, ca fotograf, prima comemorare a Revoluției […] © G4Media.ro.
15:10
Companiile aeriene vor înregistra anul viitor profituri record, de 41 miliarde de dolari, anunță Asociaţia Internaţională a Transportatorilor Aerieni # G4Media
Sectorul aerian va raporta anul viitor profituri record de 41 miliarde de dolari, în pofida dificultăţilor din lanţurile de aprovizionare, care duc la livrări mai lente de aeronave şi o întârziere a lansării de avioane mai eficiente din punct de vedere al combustibilului, se arată în raportul Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Aerieni (IATA), transmite Reuters […] © G4Media.ro.
15:10
Procuratura federală din Germania preia ancheta privind atacul cibernetic asupra partidului cancelarului Merz pentru presupus spionaj # G4Media
Procuratura Federală din Germania a preluat ancheta într-un caz de atac cibernetic care a afectat sistemul informatic al Uniunii Creştin-Democrate (CDU) în 2024 şi agenda electronică a liderului de atunci al partidului, Friedrich Merz, actualul cancelar federal, considerând că ar putea fi vorba de un caz de spionaj, potrivit agenției de știri EFE, citate de […] © G4Media.ro.
15:10
Promisiunea făcută de Lando Norris după ce a devenit campion mondial – Titlul care nu-l va schimba # G4Media
Lando Norris și-a îndeplinit visul la Abu Dhabi, pilotul celor de la McLaren devenind campion mondial în Formula 1. După ce euforia triumfului s-a mai stins, britanicul spune că titlul cucerit nu-l va schimba în afara circuitului. Au fost 58 de tururi în care lui Lando i-au trecut multe prin minte. Nu a lăsat totuși […] © G4Media.ro.
15:10
Diana Buzoianu: Demisia cerută de PSD vine fix când trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva. Eu am cerut tăierea drastică a numărului de directori / Nu voi fi șantajată cu funcția # G4Media
Ministra Mediului, Diana Buzoianu (USR), afirmă că PSD îi cere demisia fix când trebuie să fie negociată în coaliție reorganizarea Romsilva, iar ea a cerut tăierea drastică a numărului de directori, în timp ce PSD se opune. „Nu voi fi șantajată cu funcția. Nu m-am născut ministră. Rămân în această funcție cât mai pot curăța […] © G4Media.ro.
15:10
Parlamentul Slovaciei a votat pentru desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate # G4Media
Parlamentul Slovaciei a votat marţi pentru desfiinţarea Biroului de protecţie a avertizorilor de integritate (UOO), mandatul preşedintei sale fiind încheiat imediat, transmit agenţiile France Presse şi TASR, citate de Agerpres. În cadrul aceleiaşi proceduri de votare, deputaţii slovaci au aprobat crearea unui nou organism ce va fi plasat sub autoritatea guvernului, care îi va desemna […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:00
Curtea Supremă, încă un dosar de corupție închis: Fostul senator PNL Eugen Pîrvulescu, achitare și faptă prescrisă în dosarul angajărilor trucate de la Ambulanța Teleorman. DNA poate face apel # G4Media
Fostul senator liberal Eugen Pîrvulescu a fost achitat marţi de Înalta Curte de Casație și Justiție pentru săvârşirea infracţiunii de folosire a influenţei, într-un dosar în care era acuzat de DNA că ar fi încercat să aranjeze un concurs la Serviciul de Ambulanţă Teleorman, transmite Agerpres. Decizia a fost luată de un complet format din […] © G4Media.ro.
14:50
În 2024 si prima jumătate a anului 2025, pe fondul unui consum încă ridicat, alimentat de politici fiscale excesiv de relaxate, ritmul de creștere al economiei românești a încetinit vizibil. Economia rămâne însă pe un trend pozitiv, dar unul modest, în bună măsură deoarece expansiunea cererii – puternic stimulată prin politici fiscale si de venituri […] © G4Media.ro.
14:30
Opt state europene cer Bruxelles-ului să intensifice acțiunile împotriva Shein și a altor platforme similare # G4Media
Opt țări europene, coordonate de Franța, solicită Comisiei Europene și statelor membre să își „intensifice mobilizarea colectivă” în fața „riscurilor sistemice” pe care le atribuie platformelor de comerț online precum Shein. Demersul apare într-o scrisoare transmisă luni la Bruxelles, scrie Fashion Network. „Facem apel la Comisie să se mobilizeze ferm și constant în ceea ce […] © G4Media.ro.
14:30
Președintele Nicușor Dan a sosit, marți după-amiază, la Palatul Élysée, pentru o întrevedere cu președintele Emmanuel Macron. Șeful statului român a fost întâmpinat de Garda de onoare. Președintele Nicușor Dan efectuează, luni și marți, o vizită oficială în Franța. © G4Media.ro.
14:20
CSM a publicat marți lista judecătorilor care au solicitat numirea în funcţia de procuror. Este vorba de 15 judecători de la judecătorii şi tribunale. Cei 15 judecători vor susţine interviul în faţa Secţiei pentru procurori a CSM începând cu 16 decembrie 2025. Este cel mai mare număr de judecători care vor să se facă judecători din […] © G4Media.ro.
14:00
Șefa diplomației europene: Criticile asupra libertăţilor civile în UE ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, „poate spre Rusia” # G4Media
Șefa diplomaţiei europene Kaja Kallas a declarat marţi, în cadrul unei audieri în cadrul Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European, că orice critici privind libertăţile civile în Uniunea Europeană ar trebui îndreptate într-o direcţie diferită, „poate spre Rusia”, transmite Agerpres. „Uniunea Europeană este chiar esenţa libertăţii”, le-a spus ea eurodeputaţilor din Comisia AFET, referindu-se […] © G4Media.ro.
14:00
Cancelarul german susține că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de SUA în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat marţi că Europa trebuie să devină mai puţin dependentă de Statele Unite în materie de politică de securitate, ca răspuns la strategia de securitate naţională a SUA, recent publicată de Washington, care conţine critici virulente la adresa europenilor, relatează agențiile de știri Reuters şi AFP, citate de Agerpres. Textul […] © G4Media.ro.
14:00
EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR / Experți în drept: răspunderea penală a lui Dungaciu s-a prescris luna trecută # G4Media
Judecătorul Vlad Andriescu de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum soluția de Cameră Preliminară din 23 septembrie 2024 din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, recent ales numărul 2 în conducerea Partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR). Informația a fost confirmată de instanță într-un răspuns pentru G4Media.ro, în document susținându-se că șeful […] © G4Media.ro.
13:50
SURSE Sorin Grindeanu i-a cerut lui Ilie Bolojan să o demită pe ministra Diana Buzoianu (USR) de la Mediu și noua conducere de la Apele Române, plus desființarea companiei ESZ Prahova # G4Media
Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului Ilie Bolojan să o demită pe ministra Diana Buzoianu (USR) de la Mediu și noua conducere numită de aceasta la Apele Române, au declarat pentru G4Media surse social-democrate. În plus, Grindeanu i-a cerut lui Bolojan să desființeze compania ESZ Prahova, deținută de Apele Române, implicată în scandalul […] © G4Media.ro.
13:50
Personal shopperul este, prin excelență, un profesionist din umbră. Misiunea lui nu este doar să aleagă haine, ci să construiască o identitate vizuală coerentă pentru fiecare client. Analizează, consiliază și armonizează stilul cu personalitatea, corpul și obiectivele celui pe care îl ghidează. Dar această meserie, astăzi la îndemâna publicului larg, are un parcurs istoric surprinzător […] © G4Media.ro.
13:40
Traseul pentru vizitarea Munţilor Măcinului ar putea fi adaptat persoanelor cu dizabilităţi / Inițiativa aparține unui tulcean imobilizat într-un scaun cu rotile # G4Media
Traseul marcat din Vârful Pietrosul, Parcul Naţional Munţii Măcinului (PNMM), ar putea fi accesibilizat pentru persoanele cu dizabilităţi printr-un proiect finanţat prin asociaţia Grupul de acţiune locală Dobrogea de Nord, judeţul Tulcea, transmite Agerpres. Iniţiativa aparţine lui Marian Ilie, din comuna Luncaviţa, care împreună cu soţia lui, Daniela Ilie, administrează o unitate de cazare dedicată […] © G4Media.ro.
13:30
Adolescent din Târgu Jiu monitorizat cu brățară electronică: a distrus 27 de mașini într-o singură noapte # G4Media
Caz grav de vandalism în Târgu Jiu, unde un adolescent a fost reținut și ulterior plasat sub control judiciar, după ce ar fi provocat pagube importante mai multor autoturisme parcate pe două străzi din municipiu, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Tânărul de 17 ani, reținut de polițiști pentru distrugerea a 27 […] © G4Media.ro.
13:30
Senatorul Glad Varga: Am decis retragerea din Parlament a proiectului privind programul „Golden Visa România” # G4Media
Senatorul Glad Varga susține că a retras proiectul privind „Golden Visa România” în urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. „În urma punctelor de vedere primite de la instituțiile statului și a analizei realizate de Consiliul Suprem de Apărare a Țării, am […] © G4Media.ro.
13:20
România și Germania și-au dezvoltat legăturile strategice în ultimul an ca efect al avansului Rusiei în Ucraina, arată o analiză de Sabina Fati pe Deutsche Welle. Germania și Franța au devenit tot mai interesate de România după ce Statele Unite au dat de înțeles că nu mai sunt atât de atașate nici de regiune, nici […] © G4Media.ro.
13:10
Primăria Cluj susține că sistemul de termoficare al orașului va fi net superior oricărei centrale de apartament / ”E mai ieftin, mai puțin poluant și mai sigur” # G4Media
Primăria clujeană continuă investițiile în modernizarea sistemului de termoficare și anunță un contract de 50 de milioane de euro, relatează Agenția de presă Rador, care citează Radio Cluj. „Acum o lună și jumătate a fost semnat un contract de 50 de milioane de euro, în CTZ, tocmai în această zonă de a crește eficiența sistemului […] © G4Media.ro.
13:10
Laurent Mekies, directorul RedBull, a explicat strategia adoptată la ultimul Grand Prix, cel din Abu Dhabi. Oficialul echipei austriece a precizat că a decis să nu pună presiune pe monoposturile McLaren: „nu putem controla ce se întâmplă în spatele nostru”. S-a discutat mult despre strategia pe care RedBull o va adopa pentru ultima etapă de […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:00
Aproape 35.000 de metri pătrați expropriaţi la Râşnov pentru modernizare de străzi / Valoarea despăgubirilor depășește 90.000 de lei # G4Media
O suprafaţă totală de aproape 35.000 de metri pătraţi de teren va fi expropriată, în staţiunea Râşnov, pentru prima dată în ultimii 30 de ani, cu scopul de a dezvolta unul dintre noile cartiere ale oraşului, valoarea totală a despăgubirilor acordate proprietarilor ridicându-se la peste 90.000 de lei, transmite Agerpres. Purtătorul de cuvânt al Primăriei […] © G4Media.ro.
13:00
Sorin Grindeanu a relaxat vehemența cu care până acum ”excludea” o alianță PSD-AUR: ”N-am de unde să știu ce se va întâmpla peste o lună – o lună și un pic” # G4Media
Șeful PSD, Sorin Grindeanu, și-a relaxat discursul vehement cu care până acum spunea că ”exclude” o alianță cu AUR, cel puțin în mandatul său de lider al social-democraților. Grindeanu a declarat marți, răspunzând la întrebarea unui jurnalist, că ”nu vrea să facă speculații” și că ”nu are de unde să știe ce se va întâmpla […] © G4Media.ro.
13:00
Nicuşor Dan s-a întâlnit cu primarul Parisului / Din delegație face parte și primarul Timişoarei, Dominic Fritz # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan, aflat într-o vizită de lucru în Franţa, s-a întâlnit marţi cu primarul Parisului, Anne Hidalgo. Din delegaţia care îl însoţeşte pe şeful statului la întâlnirea cu Hidalgo face parte şi primarul Timişoarei, Dominic Fritz, preşedintele USR, transmite Agerpres. La începutul zilei, şeful statului a avut un dialog cu reprezentanţi ai companiilor economice […] © G4Media.ro.
12:50
Autoritățile federale anchetează o serie de tranzacții efectuate în afara bilanțului de către Lugano Diamonds & Jewelry, un lanț de buticuri de lux care își acuză fondatorul că ar fi denaturat investițiile în diamante pe care le-a intermediat pentru clienți bogați, scrie Fashion Network. Potrivit unor surse familiare cu situația, agenți FBI au intervievat persoane […] © G4Media.ro.
12:50
Papa Leon face apel la dialog pentru o „pace justă și durabilă”, după o întâlnire cu Zelenski # G4Media
Papa Leon a făcut apel la dialog pentru a ajunge la o „pace justă și durabilă” în cadrul unei întâlniri marți cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat Vaticanul, într-un comunicat citat de agenția Reuters. Papa „a reamintit necesitatea continuării dialogului și a reînnoit dorința urgentă ca inițiativele diplomatice în curs să poată duce la […] © G4Media.ro.
12:40
Trump spune că o blocare a tarifelor vamale de către Curtea Supremă ar fi o „ameninţare” la adresa securităţii naţionale # G4Media
O „decizie negativă” a Curţii Supreme a SUA privind tarifele vamale impuse de Donald Trump ar constitui o „ameninţare” la adresa securităţii naţionale, a avertizat marţi preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Cea mai mare ameninţare din istorie la adresa securităţii naţionale a SUA ar fi […] © G4Media.ro.
12:40
Proces cu o miză de 16,5 milioane dolari pierdut de Primăria Iași prin neprezentare / Cu două săptămâni înainte de primul termen de judecată, administrația a anunțat că renunță la proces # G4Media
Primăria Iași a pierdut prin neprezentare meciul de la Iași contra Vitol, compania care a furnizat huilă pentru alimentarea CET în sezonul rece 2022-2023. Înregistrat pe rolul Tribunalului în noiembrie anul trecut, procesul avea o miză de 16,5 milioane dolari, bani pe care municipalitatea îi pretindea de la Vitol, anunță Ziarul de Iași. Cu două […] © G4Media.ro.
12:40
Comisia Europeană investighează din nou Google pentru modul în care folosește Inteligența Artificială # G4Media
Comisia Europeană a lansat marţi o investigaţie antitrust privind utilizarea de către Google a conţinutului online pentru rezultatele căutării generate cu inteligenţa artificială (AI), precum şi video-urile încărcate pe YouTube şi folosite pentru a antrena modele AI, transmite DPA, citată de Agerpres. Comisia Europeană a precizat că va evalua dacă Google încalcă reglementările blocului comunitar […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.