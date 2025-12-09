Scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău. 86 de persoane au fost evacuate
Gândul, 9 decembrie 2025 16:50
86 de persoane, angajați și beneficiari, au fost evacuate dintr-un centru pentru copii cu dizabilități din Zalău, după ce a fost semnalat un miros puternic de gaz. „Pompierii militari au intervenit marți în urma unei sesizări privind existența unor scurgeri de gaz la un centru pentru copii cu dizabilități din municipiul Zalău”, spun autoritățile. În […]
Ce au putut găși vameșii spanioli în valiza unui român. Când au desfăcut geamantanul, au crezut că nu văd bine
Descoperire șocantă în bagajul unui român pe aeroportul din Spania. O intervenție de rutină pe Aeroportul din Manises (Valencia) s-a transformat într-un moment care i-a lăsat pe agenți fără cuvinte, după ce o valiză sosită dintr-un zbor internațional a scos la iveală o cantitate impresionantă de produse ilegale. Controlul făcut a dezvăluit o metodă elaborată […]
Bulă se simte pregtit la ora de geografie – Bulă, te-ai pregătit pentru azi? – Da, domn profesor. – Atunci spune-mi unde sunt Munţii Apuseni. – La pagina 98, domn profesor. Recomandarea autorului: Bancul de marți | Ceartă conjugală bahică Bancul de marți aduce o ceartă conjugală bahică. Spor la râs! – În halul ăsta se […]
Donald Trump este desemnat de Politico cel mai influent politician din Europa. Marine Le Pen este pe 4, Putin pe 5 și Macron pe 19. Nicușor Dan nu există în clasament, dar este menționat un alt român. Cine este acesta
Publicația POLITICO a publicat astăzi clasamentul celor mai influente persoane din Europa. Potrivit acestui clasament care include 28 de lideri europeni, cea mai influentă persoană din Europa este considerată a fi președintele Statelor Unite, Donald Trump, datorită influenței sale masive asupra politicilor europene. Publicația a concluzionat că nimeni nu a exercitat o influență mai mare asupra […]
Răzvan Fodor, în vârstă de 50 de ani, a explicat ce relație are cu Diana, fiica lui și a Irinei Fodor. ”Aia e cea mai șmecheră prietenie” , a afirmat artistul. Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au […]
A murit Radu Theodoru, generalul care se se pregătea să răstoarne ordinea constituțională cu Horațiu Potra. Acesta avea 101 ani
Radu Theodoru, fost general în rezervă, a murit. Fiica sa a publicat pe Facebook un mesaj emoționant prin care îl descrie ca pe un om dedicat idealurilor sale și patriotismului. Fiica sa, Voica Theodoru, a transmis că, deși tatăl său a murit fizic, el rămâne „fără de moarte” în amintirea celor care l-au cunoscut și […]
Primarul New York-ului își ia consilier pe Justiție un rapper condamnat. Noul sfătuitor al lui Mamdani, pușcăriaș timp de 7 ani pentru jaf armat, jefuia taximetriștii
Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, îl numește pe un fost rapper condamnat, care a executat 7 ani de închisoare pentru jaf armat, drept consilier pe probleme de justiție penală în echipa de tranziție: „Nebunie”, transmite NYPost. Mamdani a ales un rapper controversat, care a ispășit șapte ani de închisoare pentru jaf armat, pentru a-l consilia […]
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă poți depista chipul bărbatului ascuns în această fotografie, în maximum 15 secunde
Acest puzzle este o modalitate excelentă de a-ți testa atenția la detalii, concentrarea și viteza mentală. Majoritatea oamenilor de aici nu au reușit să găsească fermierul ascuns în această imagine cu capul de vacă. În doar 15 secunde, trebuie să găsești fermierul ascuns în această imagine puzzle. Crezi că poți trece cu brio această provocare? […]
Lituania declară stare de urgență din cauza baloanelor de contrabandă trimise din Belarus. Cum ar putea interveni armata
Lituania a declarat stare de urgență și a solicitat Parlamentului să autorizeze sprijin militar pentru polițiștii de frontieră, după ce un val de baloane de contrabandă din Belarus a perturbat în mod repetat traficul aerian în ultimele luni, relatează Reuters. Potrivit rapoartelor din presă, aeroportul din Vilnius a fost închis de mai multe ori din […]
Ștefan Popescu despre vizita lui Nicușor Dan în Franța: Destul de târziu pentru prima vizită/Lumea se reașează, România are nevoie de parteneri
Invitat al jurnalistului Ionuț Cristache în emisiunea Ai Aflat!, analistul de politică externă Ștefan Popescu a comentat vizita președintelui Nicușor Dan în Franța. Marți, 9 decembrie, președintele efectuează prima sa vizită oficială în Franța, deși s-a mai întâlnit cu președintele Emmanuel Macron în marja consiliilor până acum. O vizită marcată, ca de obicei, de bâlbe […]
Studiu socio-economic ASE: Impactul SGR în economia României a atins 1,49 miliarde de lei prin contribuții directe, indirecte și induse, în 2024
București, 4 decembrie 2025 – Impactul economic generat de Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), administrat de RetuRO, arată un efect semnificativ asupra economiei României în anul 2024, însumând, în termeni absoluți, prin contribuții directe, indirecte și induse, aproximativ 1,49 miliarde lei, potrivit unei analize realizate de Academia de Studii Economice (ASE). Valoarea totală substanțială a impactului […]
Ce a discutat președintele Nicușor Dan cu primarul Parisului: „Am ales să aducem un omagiu eforturilor lui Nicolae Titulescu"
Președintele Nicușor Dan a avut o întrevedere cu primarul Parisului, Anne Hidalgo, marți 9 decembrie. Șeful statului a menționat conexiunea dintre București și capitala Franței, la nivel cultural, și a adus în atenție nevoie de cooperare în ceea ce privește dezvoltarea urbană. În urma întâlnirii dintre cei doi, o alee din centrul Parisului a fost […]
Șeful Consiliului European avertizează SUA să nu se amestece în treburile Europei. Ce îi reproșează lui Trump
Noua strategie de securitate națională a SUA propune o schimbare seismică în relațiile transatlantice sub conducerea lui Donald Trump. António Costa, Președintele Consiliului European al liderilor naționali, a avertizat administrația lui Donald Trump să nu se amestece în treburile Europei. Documentul de politică publicat vineri susține că Europa se confruntă cu „ștergerea civilizațională” din cauza migrației […]
Ce s-a întâmplat cu cei trei frați din filmul indian „Lanțul amintirilor" ( „Yaadon Ki Baaraat")
Pentru mulți dintre români, mai ales cei care au crescut în anii ’80–’90, filmul indian „Lanțul amintirilor” („Yaadon Ki Baaraat”) rămâne strâns legat de serile de la cinematograf, de povești despre familie, de sacrificiu. Cei trei frați din film au devenit personaje memorabile, dar ce s-a întâmplat, în realitate, cu actorii care i-au interpretat? În […]
Nicio deplasare fără gafe. Nicușor Dan s-a învârtit pe loc în prezența președintelui Macron, derutat de locul în care trebuie să facă poza. În final, președintele francez i-a arătat calea corectă. Administrația prezidențială a tăiat momentul din filmare
Aflat în vizită la Palatul Elysee pentru a discuta cu Emmanuel Macron, Nicușor Dan mai face o gafă. Președintele a fost primit de omologul său francez cu Garda de Onoare. După defilarea pe lângă militari, președintele l-a salutat pe Macron…și apoi a rămas confuz – Aici trebuia să fac poza? Nicușor Dan s-a învârtit pe […]
PNL retrage proiectul „Golden Visa România" după analiza CSAT. Deputatul Glad Varga: E o decizie corectă în acest moment
Liberalii au iniţiat un proiect de lege despre al cărui scop spun că a fost acela „de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.” Consiliul Suprem de Apărare a Ţării l-a declarat însă periculos pentru siguranţa naţională. Iniţiatorii „Golden Visa România” au decis retragerea acestuia, în urma recomandărilor primite […]
Invitatul care a impresionat-o teribil pe Denise Rifai. "Eu mi-am schimbat părerea despre el"
Denise Rifai a mărturisit că a fost plăcut impresionată de Niolae Guță. Interpretul de manele a fost invitat recent la emisiunea vedetei. Denise Rifai prezintă emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la postul de televiziune Kanal D. De când a început emisiunea respectivă, Denise Rifai a avut invitați din diverse domenii, de la […]
Programa la limba română pentru clasa a IX-a produce revoltă în educație. Peste 200 de personalități cer ministrului David să regândească structura: „Îi va face pe elevi să deteste lectura și va spori analfabetismul"
Peste 200 de profesori, scriitori, regizori, dramaturgi și cercetători ai Academiei Române cer oficial Ministerului Educației condus de Daniel David „regândirea integrală a programei” pe care a propus-o la Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Aceștia au devoalat care sunt cele zece motive pentru care proiectul de programă de limba și literatura română îi va […]
Un bărbat din București a fost reținut pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce a aruncat o pisică de la etaj
Un bărbat din București a fost reținut 24 de ore și cercetat penal sub control judiciar pentru rănirea cu intenție a animalelor, după ce a aruncat o pisică de la etaj. Animalul a fost transportat la o clinică veterinară a unei asociații de profil. Polițiștii au deschis un dosar penal în acest caz. „La data […]
Glad Varga explică cine şi de ce a iniţiat proiectul „Golden Visa Romania": „L-am inițiat cu scopul de a atrage investiții solide"
Liberalii au iniţiat un proiect de lege despre al cărui scop spun că a fost acela „de a atrage investiții solide și de a stimula dezvoltarea economică în domenii strategice.” Consiliul Suprem de Apărare a Ţării l-a declarat periculos pentru siguranţa naţională. Iniţiatorii „Golden Visa România” au decis retragerea acestuia, în urma recomandărilor primite din […]
Ștefan Popescu: Este ultima ofertă a lui Donald Trump. Fără sprijinul lui, ucrainenii îi vor avea în față pe ruși
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, analistul de politică externă Ștefan Popescu a descifrat mesajele care se află în spatele cererii lui Donald Trump către Zelenski ca Ucraina să organizeze alegeri prezidențiale. În opinia lui Ștefan Popescu, ucrainenii sunt somați să se așeze la masa negocierilor. Marți, o veste de peste Ocean a […]
Cantitatea exactă de sare pe care să o adaugi în compoziția pentru cârnați, pentru un gust echilibrat
Te pregătești să notezi lista de cumpărături sau să cauți rețetele perfecte pentru aceste sărbători de iarnă? Printre alimentele preferate de mulți cetățeni se află și cârnații. Dacă te gândești să îi pregătești acasă, atunci trebuie să fii atent la cantitatea de sare și alte condimente. Iată mai jos detaliile. Pregătirea cârnaților poate fi un […]
Expoziția retrospectivă „Alchimia luminii", dedicată pictorului Mihai Cismaru, se deschide la Muzeul Național al Bucovinei
O amplă expoziție retrospectivă dedicată pictorului Mihai Cismaru, intitulată „Alchimia luminii”, va fi vernisată miercuri, 10 decembrie 2025, la ora 13:00, la Muzeul Național al Bucovinei din Suceava. Evenimentul marchează 22 de ani de la dispariția artistului și își propune să îi reașeze opera în prim-planul istoriei artei românești, printr-un parcurs curatoriat care urmărește evoluția […]
Luptele dintre Thailanda și Cambodgia se intensifică. De când se războiesc cele două țări și la cât a ajuns numărul victimelor
Atacurile s-au intensificat, marți, de-a lungul graniței dintre Thailanda și Cambodgia, ambele părți promițând să-și apere suveranitatea. Luptele au izbucnit duminică seara și tot atunci un soldat thailandez a fost ucis. De atunci, însă, numărul victimelor a crescut considerabil. Al Jazeera scrie că nouă civili din Cambodgia și patru soldați thailandezi și-au pierdut viața. Anadolu […]
Ascultă-ți instinctul înainte de a avea încredere în orice altceva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 10 decembrie 2025. Berbec Într-o serie de drame emoționale intense, ultimul lucru de care ai nevoie este încă una. Din păcate, se pare că exact asta o să se întâmple. Încă o dată, un scenariu romantic […]
Pentru românii care se apropie de vârsta pensionării, una dintre cele mai importante întrebări se referă la câți ani trebuie să lucreze pentru a avea dreptul la pensie. În 2025, regulile privind stagiul minim de cotizare și pensia minima garantată sunt actualizate și prevăd condiții clare. Potrivit reglementărilor actuale, stagiul minim de cotizare contributiv necesar […]
David Popovici, cel mai BUN dinamovist din 2025. „Un an intens și frumos". Ce premii s-au mai acordat
David Popovici a declarat la Gala Sportului Dinamovist că 2025 a fost cel mai important an din carieră. Înotătorul, dublu campion mondial, și halterofila Mihaela Cambei, care a câștigat aur și două medalii de argint la Mondiale, au fost aleși cei mai buni sportivi ai clubului Sportiv Dinamo în 2025. David Popovici, cel mai bun […]
După ce i s-a cerut demisia, Diana Buzoianu răspunde cu clasicele refrene useriste: mafia, reforma, nu voi fi șantajată
Diana Buzoianu reacționează după ce PSD i-a cerut demisia în contextul scandalului legat de criza apei din Prahova și Dâmbovița. Ministra Mediului susține că solicitarea social-democraților apare exact în momentul în care Coaliția discută reorganizarea Romsilva. Buzoianu afirmă că propune o restructurare profundă: doar 12 direcții regionale, fiecare cu un director silvic și un director […]
Orban îl atacă deschis pe Sorin Grindeanu: „Au fost conferinţe de presă în care la început se gândea să iasă de la guvernare şi, la final de conferinţă, rămânea la guvernare/ PSD – jenant, penibil, ridicol"
Fostul consilier prezindenţial şi liderul Forţa Dreptei, Ludovic Orban, iese la atac şi spune despre PSD că „e deja ridicol” să ameninţe încă o dată cu ieşirea de la guvernare, în condiţiile în care social-democraţii „joacă teatru”. Invitat la „Interviurile Adevărul cu Irina Petraru”, fostul lider liberal menţine un atac constant la adresa PSD şi […]
2025, în topul celor mai caniculari ani din istorie. Ce au observat oamenii de știință din UE în luna noiembrie
Oamenii de știință din UE au descoperit că acest an se va încheia „practic sigur” ca al doilea sau al treilea cel mai fierbinte an înregistrat vreodată. Potrivit studiilor, declinul climatic continuă să îndepărteze planeta de condițiile stabile în care a evoluat omenirea. Temperaturile globale din ianuarie până în noiembrie au fost, în medie, cu […]
Nicușor Dan, întâlnire crucială pentru securitatea României cu Emmanuel Macron la Palatul Elysee
Președintele României, Nicușor Dan, discută cu Emmanuel Macron despre securitatea României. Aseară, Nicușor Dan anunța într-un interviu acordat ziarului francez Le Monde, că România intenționează să cumpere armament din Franța. Este prima vizită oficială a președintelui de la preluarea mandatului. „România și Franța au un parteneriat solid de multă vreme, va avea discuții pe plan […]
Cornelia Patrichi, declarații emoționante despre cel care i-a fost soț. "Anul acesta am fi împlinit 50 de ani de căsnicie"
Văduva regretatului Cornel Patrichi, Cornelia, a făcut declarații emoționante despre cel care i-a fost partener de viață. Cornel Patrichi a fost unul dintre cei mai mari coregrafi din România. Publicul l-a putut vedea și în postura de jurat la emisiunea de mare succes ”Dansez pentru tine”, care a fost difuzată cu ani în urmă […]
Diana Buzoianu, minciuni peste minciuni. Ministrul știa de situația de la Paltinu. ESZ Prahova publică documentele și o amenință cu procese pe reprezentanta USR din Guvern
Criza apei din Prahova și Dâmbovița capătă o nouă dimensiune. ESZ Prahova răspunde acuzațiilor lansate în ultimele zile de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, și publică toate documentele oficiale trimise către București înainte de declanșarea crizei apei din Prahova și Dâmbovița. Societatea afirmă că avertizările tehnice au ajuns la Ministerul Mediului și la Administrația Națională „Apele Române”, […]
Orașul din România care intră în topul creșterilor de prețuri la locuințe, cu 21%. E surpriza anului pe piața imobiliară
Locuințele din România au continuat să se scumpească anul acesta, cu un avans mediu de 14%, la nivel național. Însă pentru prima dată, un oraș se află în fruntea clasamentului orașelor cu cele mai mari creșteri de preț, cu un avans de 21%. Astfel, prețul mediu solicitat pentru un apartament din Craiova, căci despre acest […]
Motivul pentru care o femeie a cerut despăgubiri de 30.100 de euro, după o ieșire pe un patinoar, în Austria. Instanța a dat verdictul, după 4 ani
O femeie a cerut despăgubiri în valoare de 30.100 de euro, după o simplă ieșire pe un patinoar din Linz, Austria. Un incident petrecut în timpul activității avea să o conducă pe femeie în instanță. Acum, la patru ani distanță, a primit un verdict din partea judecătorilor. Urmărește povestea mai jos. O femeie s-a ciocnit […]
Luke Patrick, un turist din Olanda, a demontat mitul că România e o țară periculoasă: „Mergi, înainte să judeci!"
Luke Patrick, un turist olandez, a demontat mitul că România este o țară periculoasă și le-a cerut oamenilor „să meargă acolo, înainte să judece”. El a fost impresionat de mai multe orașe. Turistul, un „călător singuratic” și creator de conținut din Țările de Jos (Olanda), a criticat persoanele care răspândesc zvonurile că în România se […]
Într-o lume în care ritmul vieții urbane devine tot mai alert, iar tehnologia ne conectează permanent, granițele dintre spațiul public și cel personal devin tot mai difuze. În goana după eficiență și confort imediat, mulți au ajuns să piardă din vedere valorile subtile, dar esențiale, care definesc cu adevărat starea de bine: intimitatea și siguranța, […]
Daniel David, „încolțit" din nou de profesori. Protest amplu al sindicatelor din Educație, anunțat în Piața Victoriei: „Demnitatea nu se negociază"
Sindicatele din educație anunță un protest amplu pe 10 decembrie, de la ora 13:00, în Piața Victoriei. Decizia sindicatelor vine în contextul escaladării conflictului cu ministrul Educației, Daniel David, și al tensiunilor acumulate în școli după măsurile fiscal-bugetare adoptate în toamnă. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” (FSE) au […]
8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, aduși în România. A opta misiune din 2025 a țării noastre în beneficiul populației civile afectate de război
Un număr de 8 pacienți palestinieni din Fâșia Gaza, afectați de lipsa accesului la tratament medical de specialitate, au fost aduși în România. Însă, doar 2 vor fi tratați în țara noastră, restul fiind duși în Belgia și Norvegia. O aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române a adus luni, în România, 8 pacienți palestinieni […]
Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiţă Vlad, anunța recent că MApN are în plan să pregătească anual 10.000 de militari în termen voluntari. Pentru că serviciul militar nu mai este obligatoriu, Armata Română a ajuns într-o situație ingrată. Cât de gravă este situație Concret, Armata Română nu prea mai are rezerviști, iar cei care […]
În întâlnirea cu premierul Bolojan, Sorin Grindeanu a cerut demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova. Ce i-a răspuns Bolojan
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, marți, premierului Ilie Bolojan, demiterea de urgență a ministrei Mediului, Diana Buzoianu, demiterea conducerii USR de la Apele Române și desființarea ESZ Prahova, potrivit surselor Gândul. Sorin Grindeanu a avut următoarele solicitări la întâlnirea cu Ilie Bolojan: 1. Demiterea Dianei Buzoianu 2. Demiterea conducerii USR de la Apele Române […]
Lovitură financiară pentru 4 zodii, la începutul lui 2026. Câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare pentru acești nativi
Începutul anului 2026 aduce o lovitură financiară pentru 4 zodii. Planul material va fi favorizat în cazul anumitor nativi, iar astrologii vorbesc despre câștiguri neașteptate și oportunități profesionale rare. Iată mai jos. Anul 2026 aduce o „revoluție” a planurilor pentru mai multe zodii. Patru nativi ai zodiacului european sunt luați în „vizor”, anul viitor, iar […]
Un tânăr român a fost dat dispărut după ce a plecat la studii în Olanda. Familia nu a mai luat legătura cu el de câteva luni
Un tânăr plecat la studii în Olanda, în vârstă de 23 de ani, este căutat de polițiști, după ce familia sa nu a mai putut lua legătura cu el de câteva luni. Informația a fost oferită de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, Miruna Prejbeanu, citată de Agerpres. Potrivit comunicatului, luni, polițiștii […]
Cum e pentru Nicole Cherry să lucreze împreună cu soțul său. "Sunt momente în care mai apar tensiuni"
Nicole Cherry, în vârstă de 26 de ani, a spus cum este să lucreze împreună cu soțul său. Artista a mărturisit că mai apar tensiuni între ei. Nicole Cherry este un nume cunoscut de pe scena muzicală din țara noastră. În ceea ce privește viața personală, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară […]
PSD se clatină după eșecul de la Capitală. Cristoiu: „E mort, cântați-i prohodul/Ideal ar fi să plece de la guvernare"
Declinul PSD pare de neoprit, apreciază jurnalistul Ion Cristoiu, invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, transmisă live din studioul Gândul. Imaginile de duminică seară de la sediul PSD, cu liderii social-democrați extrem de supărați după locul 3 obținut de Daniel Băluță, au părut să indice mai degrabă o cameră mortuară, nu un partid, […]
Trump cere alegeri prezidențiale în Ucraina: „A venit momentul". „Rusia este într-o poziție puternică de negociere", spune Trump pentru Politico
A venit momentul alegerilor prezidențiale în Ucraina, spune Donald Trump într-un interviu pentru Politico. Președintele SUA spune că Rusia are un „avantaj semnificativ” în negocieri. „Știți, ei vorbesc despre democrație, dar se ajunge la punctul în care nu mai este democrație”, a remarcat președintele Statelor Unite. Donald Trump a declarat că Ucraina trebuie să organizeze alegeri […]
Zelenski discută cu Meloni și Papa Leon. SUA a vrut ca Zelenski să „renunțe la Donbas" prin telefon. Ucraina trimite azi un nou plan de pace.
Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina le va transmite Statelor Unite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului cu Rusia. Marți, Ucraina va trimite un plan revizuit de soluționare pașnică a conflictului după discuțiile de la Londra dintre președintele Vladimir Zelenski și liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii. Zelenski revizuiește planul de pace: Nu […]
Ginerele lui Donald Trump se află în spatele încercării Paramount de a cumpăra studiourile Warner Bros. Kushner trece de la Gaza și Ucraina, la cinematografie
Oferta de preluare ostilă a Paramount Skydance pentru Warner Bros. Discovery (WBD) este susținută de o serie de investitori, inclusiv de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, conform documentului depus de Paramount la Comisia de Valori Mobiliare din SUA. Jared Kushner în ultimele luni a acționat ca negociator al administrației SUA pe Gaza și Ucraina. […]
Avertisment MAE pentru românii care călătoresc în Japonia. Semnal de alarmă pentru următoarele 7 zile. Există riscul producerii unui nou seism
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetățenii români aflați sau care intenționează să călătorească în Japonia. În acest contexa emis marți o avertizare de călătorie pentru Japonia în contextul cutremurului de 7.6 grade pe scara Richter care a lovit țara luni. Autoritățile nipone, prin intermediul Agenției Meteorologice a Japoniei, avertizează asupra posibilității producerii, în decursul următoarelor 7 zile, […]
Drept la replică al Tinmar: Toate tranzacțiile din cadrul grupului s-au desfășurat în limitele și condițiile impuse de lege
Grupul de companii Tinmar a remis redacției un drept la replică pe care îl publicăm integral. „În deplin respect pentru dreptul la o informare corectă a cititorii dumneavoastră, Având în vedere faptul că: a) În spațiul public au apărut o serie de acuzatii grave, nefondate, și defăimătoare la adresa grupului de companii Tinmar. b) Linșajul […]
