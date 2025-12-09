Pentru că s-au săturat de chiria prea scumpă, doi britanici s-au mutat pe o barcă. Care este povestea lor

15:10

Ascultă-ți instinctul înainte de a avea încredere în orice altceva. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 10 decembrie 2025. Berbec Într-o serie de drame emoționale intense, ultimul lucru de care ai nevoie este încă una. Din păcate, se pare că exact asta o să se întâmple. Încă o dată, un scenariu romantic […]