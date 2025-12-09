Doamnelor și domnilor, Mario Balotelli: „Aștept oferte din Serie A! Mai am timp până la 50 de ani”
Sport.ro, 9 decembrie 2025 21:50
Rămas fără echipă de cinci luni după despărțirea de Genoa, Mario Balotelli, 35 de ani, nu renunță la planurile mari.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
22:20
PSV Eindhoven se duelează cu Atletico Madrid în faza principală Champions League.
22:20
David Popovici e component al clubului Dinamo.
Acum 30 minute
22:00
Reacția lui Cosmin Olăroiu după ce a dus Emiratele în „sferturile” Cupei Arabe. Ce a spus despre viitorul său # Sport.ro
Naționala Emiratelor Arabe Unite, pregătită de Cosmin Olăroiu, a obținut marți biletele pentru sferturile de finală ale Cupei Arabe, după o victorie clară, 3-1 în fața Kuweitului.
21:50
Doamnelor și domnilor, Mario Balotelli: „Aștept oferte din Serie A! Mai am timp până la 50 de ani” # Sport.ro
Rămas fără echipă de cinci luni după despărțirea de Genoa, Mario Balotelli, 35 de ani, nu renunță la planurile mari.
21:50
Germania a nimicit Brazilia și a devenit prima echipă calificată în semifinalele Mondialului de handbal feminin # Sport.ro
Campionatul Mondial de handbal feminin se apropie de faza medaliilor.
Acum o oră
21:40
Luni, presa din Spania a scris despre o posibilă demitere a lui Xabi Alonso de la Real Madrid.
21:40
Costel Gâlcă vrea să întărească serios lotul Rapidului în iarnă, mai ales pe pozițiile deficitare. Printre ele, cel de atacant.
21:30
Doliu în Franța! Fostul internațional cu prezențe la Mondial a murit la doar 45 de ani: „A fost iubit mult” # Sport.ro
Veste tragică în fotbalul francez în această după-amiază de marți.
Acum 2 ore
21:10
Mihai Stoica nu a rămas dator după ce Marius Șumudică s-a arătat nedumerit de scăderea tonusului fizic al campioanei față de sezonul precedent.
21:00
Al treilea transfer la FCSB după Duarte și Ciubotaru?! Mihai Stoica a făcut anunțul: ”Suntem în discuții!” # Sport.ro
În această iarnă, FCSB se întărește după o primă parte a sezonului mult sub așteptări atât în campionat, cât și în Europa.
21:00
Ioan Andone surprinde! Cele patru echipe pe care le vede în play-off: „FCSB nu cred că prinde” # Sport.ro
Startul de sezon din Superliga a răsturnat toate calculele hârtiei.
20:50
Probleme serioase pentru Daniel Boloca în Italia! Tratamentul a eșuat, iar internaționalul ar putea ajunge la cuțit # Sport.ro
Mijlocașul lui Sassuolo, Daniel Boloca, care nu a mai călcat pe iarbă de la sfârșitul lunii octombrie, a primit vești proaste din partea medicilor.
20:40
Nu e întâmplător! Daniel Pancu a spus de ce se joacă Turcia – România pe stadionul lui Beșiktaș: ”Sunt numărul 1 la asta!” # Sport.ro
Naționala României a aflat unde se va disputa meciul cu Turcia din semifinala barajului pentru Cupa Mondială din luna martie.
20:40
FC Universitatea Cluj şi jucătorul de bandă dreaptă Issouf Macalou (26 de ani) au ajuns la un acord privind prelungirea contractului.
Acum 4 ore
20:10
„Oli” merge mai departe! Emiratele Arabe Unite au învins Kuweit și s-au calificat în sferturile Cupei Arabe # Sport.ro
Naționala Emiratelor Arabe Unite a obținut biletele pentru sferturile de finală ale Cupei Arabe, competiție desfășurată în Qatar.
20:00
Dorinel Munteanu revine ca antrenor în Superliga României, după mai bine de șapte luni.
19:50
FCSB transferă pe bandă rulantă.
19:40
Lixandru, nerăbdător înaintea duelului cu Feyenoord: „E impresionant, meciurile astea sunt speciale” # Sport.ro
FCSB se pregătește pentru una dintre cele mai sonore confruntări din faza principală a Europa League.
19:30
Mircea Lucescu a aflat unde se joacă Turcia – România și a reacționat imediat: „Incredibil!” # Sport.ro
Mircea Lucescu a comentat imediat vestea că semifinala barajului pentru Campionatul Mondial din 2026 dintre Turcia și România se va disputa la Istanbul, pe stadionul lui Beșiktaș.
19:20
România își joacă în luna martie ultima șansă de a fi prezentă la Cupa Mondială din 2026.
19:10
Politehnica Iași traversează cea mai gravă criză din ultimii ani și se află foarte aproape de colaps.
19:00
Regele Americii! Performanță incredibilă reușită de Lionel Messi. Nimeni n-a mai reușit asta în istoria MLS # Sport.ro
Lionel Messi (38 de ani) continuă să domine fotbalul nord-american.
18:40
Răzvan Burleanu, replică pentru FCSB pe tema Cupei României: „Dacă folosiți titularii, n-aveți probleme!” # Sport.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a reacționat marți la criticile venite din partea oficialilor FCSB privind sistemul de desfășurare al Cupei României.
18:30
Gata, s-a stabilit unde se va juca Turcia - România! Mircea Lucescu a scris istorie pe acest stadion # Sport.ro
Semifinala barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 dintre Turcia și România se va juca la Istanbul, pe stadionul celor de la Beșiktaș.
Acum 6 ore
18:20
Decizie uriașă la Feyenoord înaintea duelului cu FCSB! Cum au numit-o olandezii pe campioana României # Sport.ro
FCSB - Feyenoord se joacă joi, 11 decembrie, în faza principală Europa League, LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:00
Interul lui Cristian Chivu joacă în această seară, de la ora 22:00, împotriva lui Liverpool, în etapa a șasea din faza ligii din UEFA Champions League.
18:00
Răzvan Burleanu e convins: învingem SUA dacă ajungem la Mondial: „Nu ne mai oprește nimeni!” # Sport.ro
Președintele FRF, Răzvan Burleanu, este optimist înaintea barajului infernal pentru Cupa Mondială din 2026.
17:30
Premier League se vede în exclusivitate pe platforma VOYO în următoarele trei sezoane, iar fanii celui mai spectaculos campionat din lume pot urmări toate meciurile din România, de oriunde și de pe orice dispozitiv.
17:30
Farul, următoarea destinație a lui Denis Alibec, după ruptura de la FCSB? Marica: "Și-a lăsat o ușă deschisă" # Sport.ro
Aventura lui Denis Alibec la FCSB pare să fi ajuns la final după doar o jumătate de sezon.
17:10
Italienii exultă după ce au văzut cine arbitrează Celtic - Roma: "O pagină dulce din istoria clubului" # Sport.ro
Istvan Kovacs a fost delegat de UEFA să conducă partida decisivă dintre Celtic și AS Roma, programată joi, de la ora 22:00, în etapa a șasea din Europa League.
17:00
„Fața la joc” este în fiecare luni la Pro TV și pe VOYO.
17:00
Decizia FRF luată înaintea barajului pentru Mondial cu Turcia! Ce se întâmplă cu meciurile din Superliga # Sport.ro
România mai are doar varianta câștigării barajului din luna martie pentru a ajunge la Campionatul Mondial din 2026.
16:40
Urmează un meci complicat pentru Real Madrid după ce echipa lui Xabi Alonso a pierdut pe ”Santiago Bernabeu” în fața echipei lui Ionuț Radu, Celta Vigo, cu scorul de 0-2.
16:30
Superliga are un start de sezon complet neașteptat.
16:30
Reacția lui Gigi Becali după ce Ciucu a câștigat Primăria: "E mai deștept, Băluță era șmecherit" # Sport.ro
Patronul FCSB a analizat rezultatul alegerilor pentru Primăria Capitalei și a explicat, în stilul caracteristic, de ce favoritul său a pierdut cursa în fața candidatului PNL.
Acum 8 ore
15:50
Salah, prima decizie după ce a fost exclus din lotul lui Liverpool: unde a fost fotografiat, astăzi # Sport.ro
Lăsat acasă, înaintea meciului Inter – Liverpool din etapa a 6-a din Champions League, egipteanul a devenit o țintă pentru paparazzi.
15:40
Bayern Munchen face un transfer surprinzător. Un fundaș central de 17 ani vine de la club necunoscut # Sport.ro
Bavarezii aduc un tânăr fundaș central din Ecuador, deși îi mai are sub contract pe promițătorii Magnus Dalpiaz, Cassiano Kiala, Vincent Manuba și Tarek Buchmann.
15:20
Iran – Egipt naște o situație de noaptea minții la Mondiale: „Ne opunem total la așa ceva!“ # Sport.ro
Cupa Mondială din 2026 va fi o competiție cu peripeții și cu multe situații controversate. Deja, curg confirmările în acest sens.
15:10
De ce vor absenta Kylian Mbappe de la Real Madrid și Ousmane Dembele de la PSG.
14:50
Sergio Ramos revine în Europa la 39 de ani. Juventus și AC Milan se luptă pentru semnătura sa # Sport.ro
Sergio Ramos va rămâne liber de contract, pe 1 ianuarie 2026, după ce a refuzat să-și prelungească contractul cu Rayados de Monterrey (Mexic).
14:40
UEFA a „reușit“ să ducă Champions League, o competiție europeană, până în Kazahstan. Iar de aici a apărut o situație neverosimilă.
14:40
Primul plecat de la Manchester United după 4-1 cu Wolverhampton! Are 241 de meciuri jucate pe ”Old Trafford” # Sport.ro
Echipa lui Ruben Amorim a câștigat lejer meciul din ultima etapă din Premier League.
14:30
Inter - Liverpool, de la 22:00. Meci capital în UCL! Echipele probabile + favorita caselor de pariuri. Analiza și pronosticul lui Dan Chilom # Sport.ro
Meci extrem de important pentru echipa lui Cristi Chivu. Analiza lui Dan Chilom.
14:30
Premier League și Ligue 1, două dintre cele mai puternice campionate din lume, sunt transmise exclusiv în România pe VOYO.
Acum 12 ore
14:00
După ce Marius Măldărășanu (50 de ani) a plecat de la echipă în urma unui mandat de patru ani, Hermannstadt caută un nou antrenor.
13:50
Drama Crinei Pintea: prin ce a trecut fostul pivot al României în marea parte a carierei de handbalistă # Sport.ro
Crina Pintea și lucrurile nebănuite, trăite în handbalul profesionist, dezvăluite la Poveștile Sport.ro.
13:40
Fostul atacant al lui West Ham și Sheriff Tiraspol, condamnat la 3 ani de închisoare pentru trafic de droguri! # Sport.ro
La doar 23 de ani, fotbalistul englez a primit o veste cruntă.
13:20
Mijlocaș ofensiv de 42 de ani convocat pentru Cupa Africii pe Națiuni! Are deja 116 selecții în două decenii la națională # Sport.ro
Mozambic a anunțat lotul pentru turneul final CAN 2025.
13:20
Accidentat duminică seara, în meciul Real Madrid – Celta Vigo 0-2, fundaşul brazilian al madrilenilor, Eder Militao, va lipsi de pe teren pentru câteva luni, conform estimărilor presei iberice.
13:00
Gigi Becali a fost întrebat despre transferul unui jucător, dar nu a mai vrut să audă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.