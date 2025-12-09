Cum arăta Gabriela Cristea în urmă cu 25 de ani. Imagine rară cu fosta prezentatoare TV!
Cancan.ro, 9 decembrie 2025 22:50
Se poate spune că vremurile de glorie ale Gabrielei Cristea (51 de ani) au apus de mult. În urmă cu 25 de ani, când credea în tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, fosta […]
Acum 5 minute
23:10
Denise Rifai așteaptă oferta de la A3 la o șuetă între patru ochi. Prinde contur mutarea anului în televiziune?! # Cancan.ro
Mutarea anului începe să prindă contur sub ochii noștri! CANCAN.RO a surprins imagini exclusive care arată că Denise Rifai ar putea face un pas imens în cariera ei: trecerea la o televiziune uriașă. A ieșit […]
Acum 30 minute
22:50
Acum o oră
22:40
Meghan Markle s-ar putea reapropia de tatăl ei? Ce spunea soția Prințului Harry acum câțiva ani despre Thomas # Cancan.ro
Relația tensionată a lui Meghan Markle cu tatăl ei, Thomas Markle, a ajuns din nou în centrul atenției săptămâna trecută, după ce socrul Prințului Harry a fost spitalizat de urgență în Filipine, iar medicii au […]
22:30
Un italian de 92 de ani i-a lăsat toată averea badantei sale, pe care o cunoștea de 5 zile. Care este motivul uluitor # Cancan.ro
Un chimist italian, în vârstă de 92 de ani, a făcut un gest care a uimit întreaga sa familie. El a decis să își lase întreaga avere unei îngrijitoare pe care o cunoscuse cu câteva […]
Acum 2 ore
22:10
Marius Tucă Show începe miercuri, 10 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Dan Dungaciu # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist și sociolog. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:00
Reacția virală a unui blogger olandez după ce a vizitat pentru prima dată România: ”Mergi, înainte să judeci!” # Cancan.ro
Un blogger olandez care este cunoscut pentru aventurile sale solo prin Europa, a adăugat recent România pe lista destinațiilor vizitate. Timp de trei săptămâni, el a explorat orașe importante și pitorești ale țării noastre, împărtășindu-și […]
21:40
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: ”Era subnutrită, lovită la cap și ochi” # Cancan.ro
Moartea Rodicăi Stănoiu continuă să fie învăluită în mister. Fostul ministru al Justiției a murit în urmă cu o săptămână, la 86 de ani, însă nici până acum cauzele decesului său nu au fost făcute […]
21:20
Prințul Harry ar putea să nu mai beneficieze de pază plătită din bani publici. Reacția neașteptată a fiului Regelui Charles # Cancan.ro
Prințul Harry ar fi încântat de faptul că Ministerul britanic de Interne revizuiește măsurile prin care autoritățile de la Londra au decis să îi ofere securitate lui și familiei sale, din fonduri publice. Ducele de […]
Acum 4 ore
20:40
Ioana Blaj, nora producătoarei Ruxandra Ion, trece prin momente delicate. Cu doar câteva săptămâni înainte de Crăciun, actrița se pregătește să își conducă tatăl pe ultimul drum. Când credea că toate lucrurile s-au așezat în […]
20:20
Nouria Nouri, implicată într-un accident rutier! Șoferul vinovat a fugit de la fața locului # Cancan.ro
Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie, a trecut printr-un accident rutier pe străzile aglomerate ale Bucureștiului. Nouria Nouri și familia sa au fost implicați într-o situație dificilă care le-a provocat pagube materiale și un moment […]
19:50
Ce a apărut la mormântul Rodicăi Stănoiu. Imagini copleșitoare, la 5 zile de la înmormântarea atipică # Cancan.ro
În urmă cu câteva zile, Rodica Stănoiu s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani, lăsând în urmă o carieră Fostul ministru al Justiției a fost înmormântată la cimitirul Izvorul Nou, din Dristor, […]
19:40
Cele 3 zodii care trec printr-o schimbare radicală în perioada 9-12 decembrie 2025. Li se schimbă viața la 180 de grade! # Cancan.ro
Pe final de an, în perioada 9-12 decembrie 2025, astrologii vin cu vești bune pentru trei zodii. Urmează o perioadă de resetare, schimbări bruște în viața personală și în relații. De asemenea, tot ceea ce […]
19:30
Generalul în rezervă Radu Theodoru, unul dintre cele mai discutate nume ale ultimilor ani în spațiul public românesc, a fost adesea asociat cu viziuni radicale, poziționări politice neconvenționale și proiecte considerate controversate. El era o […]
19:20
George Vieru, un tânăr de 23 de ani plecat la studii în Olanda, a dispărut fără urmă! Familia nu mai știe nimic de el de luni bune # Cancan.ro
În anul 2022, George Alexandru Vieru (23 de ani) a plecat la facultate în Olanda. De câteva luni (martie – aprilie) familia tânărului nu mai știe nimic de el. Cei care pot oferi detalii care […]
Acum 6 ore
18:40
Cine a fost Șerban Stănoiu, fostul soț al Rodicăi Stănoiu. A suferit mult în ultimii ani de viață # Cancan.ro
Rodica Stănoiu a fost, timp de mai mulți ani, soția lui Șerban Viorel Stănoiu, una dintre personalitățile marcante ale mediului juridic românesc. Legătura lor a durat până la dispariția acestuia, în anul 2017. Șerban-Viorel Stănoiu, […]
18:40
Vlad Chiricheș a ieșit la plimbare cu un Ford “șifonat”. Oficial, la FCSB are ditamai salariul! # Cancan.ro
Vlad Chiricheș, 44 de ani, mijlocaș defensiv la FCSB, pare să pună ceva la cale. CANCAN.RO are imagini tari cu el conducând o mașină care nu iese deloc în evidență, pe low cost. Intră la […]
18:20
Internetul este plin de femei care trag semnale de alarmă despre una dintre cele mai populare băuturi ale momentului, povestind că a început să le cadă părul fix după ce au început să o bea […]
18:10
Ultimele clipe din viața milionarului Roman Novak și a soției sale. Ce au făcut criminalii înainte să îi ucidă # Cancan.ro
Pe 2 octombrie 2025, Roman Novak (38 de ani), condamnat pentru fraudă în domeniul criptomonedelor, și soția sa, Anna (37 de ani), s-au urcat într-o mașină cu destinația Hatta, o zonă luxoasă montană din Emiratele […]
18:00
Marian Piciu renunță la RXF după ce a fost condamnat la 20 de ani și 9 luni de închisoare. Ce acuzații i se aduc # Cancan.ro
Marian Piciu, vedetă în cușca RXF și fost deținut, a făcut anunțul care i-a întristat pe fani: se retrage din luptă. Motivul e însă partea șocantă. A fost condamnat la 20 de ani de închisoare. […]
17:30
CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei! Discuția dintre doi îndrăgostiți te va face să râzi cu gura până la urechi. Ești pregătit? Dacă da, spor și voie bună! – Iubitule, mă iubești? – Da. – Promiți […]
17:30
Scandal monstru la Antene! Cele mai urmărite producții au rămas fără producător general: a fost înlăturată! # Cancan.ro
Scandal la Antene! Emilia Vlad, producătorul general ale celor mai urmărite producții: Insula Iubirii, Power Couple și Te cunosc de undeva, ar fi fost înlăturată de la cârma emisiunilor. Decizia a fost luată fără anunț […]
17:20
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test IQ cu chibrituri. Trebuie să muți un singur băț de chibrit pentru a corecta ecuația 3 + 12 = 8. Crezi că reușești să găsești soluția? Dacă da, […]
Acum 8 ore
16:50
Zodia mega-binecuvântată de rune înainte de Sărbători. Mihai Voropchievici: „Toate problemele dispar!” # Cancan.ro
La final de an, lumea mistică a runelor aduce din nou în atenție vești și semne importante pentru toate zodiile. Mihai Voropchievici, cunoscut pentru interpretările sale pline de simboluri și sensuri profunde, dezvăluie mesajele ascunse […]
16:40
Care este cel mai mare complex al lui Marilu Dobrescu. Abia acum a avut curaj să spună: ”Mi-era rușine!” # Cancan.ro
Și influencerii au complexe! Da, în ciuda vieților perfecte de pe Instagram care vă determină să vă comparați cu ei, și aceste persoane au defecte pe care vor să le ascundă. După ani în care […]
16:30
Nu i-a mers în clasament, dar la modă e campion: Hamilton, viral cu ținuta care costă cât o vilă în Pipera # Cancan.ro
Sezonul 2025 al campionatului de Formula 1 s-a încheiat, iar anul a fost unul foarte dificil pentru pilotul britanic Lewis Hamilton. El a ieșit doar al șaselea pilot în clasament, ceva neobișnuit pentru un om […]
16:00
Cât costă o bere la draft, la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Bucureștenii au crezut că este o eroare # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Târgurile de Crăciun le golesc buzunarele vizitatorilor. Aceste evenimente organizate cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă s-au deschis în toată țara și se întrec în decorațiuni, […]
15:30
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagonistul de astăzi este cineva care se află […]
15:20
Rețeta de cozonac moldovenesc by Gabriela Cristea sau Mirela Vaida. Ingredientul comun face delicios desertul de Crăciun # Cancan.ro
Perioada sărbătorilor se apropie cu pași repezi, iar competiția între gospodine a pornit. Doamnele vor să își dea pe spate rudele care vin la masa de Crăciun, mai ales soacra chitită să le prindă cu […]
15:20
Gheorghe Dincă, de urgență pe mâinile medicilor! Ce a pățit acum Monstrul din Caracal: „Era umflat tot” # Cancan.ro
Noi probleme pentru Gheorghe Dincă în închisoare! Monstrul din Caracal a avut nevoie de îngrijiri medicale de urgență. Se pare că acestuia i s-a făcut rău în celulă, iar o ambulanță cu medic a fost […]
15:20
Jador, victimă a rasismului într-un restaurant din Germania! Manelistul a făcut totul public în mediul online # Cancan.ro
Jador, unul dintre cei mai cunoscuți artiști de muzică balcanică din România, a povestit recent pe rețelele de socializare un episod neplăcut pe care l-a trăit în Germania. Cântărețul a relatat că a fost victima […]
Acum 12 ore
15:10
Sigur nu știați asta! De ce este luminată aproape în totalitate Autostrada Pitești – Curtea de Argeș | EXCLUSIV # Cancan.ro
Mulți ați mers noaptea pe Autostrada Pitești – Curtea de Argeș (30,5 km), lotul 5 al autostrăzii Pitești – Sibiu (A1) și ați constatat că acest segment de drum de mare viteză este luminat aproape […]
15:10
Miliardarul care a înțeles că banii nu cumpără totul: cum arată viața surprinzător de cumpătată a lui Warren Buffett # Cancan.ro
Warren Buffett (95 de ani) este unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii, iar mulți s-ar aștepta ca acesta să fie obișnuit cu produse de lux și mașini și accesorii de ultimă generație. Cu […]
15:10
El este milionarul român care merge cu metroul, deși deține și avion privat! Acum a încălcat legea pe stadion și nu pare deloc deranjat # Cancan.ro
Milionarul român care merge cu metroul, deși are și un avion privat, a ajuns din nou în centrul atenției după ce a încălcat legea chiar pe stadion. Valeriu Iftime, patronul echipei FC Botoșani și președintele […]
15:00
Cum au „fentat” producătorii de la ProTV sarcina unei celebre actrițe: “Toată lumea m-a ajutat” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Teona Stavarachi strălucește – la propriu și la figurat! Actrița din „Groapa” își poartă burtica de gravidă pe covorul roșu mai relaxată ca niciodată, în timp ce numără zilele până la momentul în care va […]
14:40
Colanți mulați, posterior celebru și o ciocolată caldă – rețeta lui Kim Kardashian ca să arate „bombiță” și pe pârtie # Cancan.ro
Celebra Kim Kardashian a făcut senzație în acest weekend pe străzile din New York, unde a fost surprinsă pregătită de mers la ski. Kim, în vârstă de 45 de ani, a apărut îmbrăcată în haine […]
14:30
CRBL a comis-o în mall, de față cu un fan. Micuțul alerga să vorbească cu el, dar reacția artistului l-a întristat. „A venit pentru bani” # Cancan.ro
CRBL și-a uimit fanii cu cea mai recentă ipostază în care a fost surprins. Filmarea în care artistul are o reacție bizară la adresa unui fan a devenit virală. Comportamentul lui a fost dur taxat […]
14:30
Horia Brenciu, în mijlocul unui jaf pe aeroportul Heathrow, în Londra! 21 de persoane au fost rănite. Informații de ultimă oră # Cancan.ro
Horia Brenciu a ajuns în mijlocul unui scandal de proporții, soldat cu arestări și 21 de victime care au avut nevoie de îngrijiri medicale. Totul s-a întâmplat în Londra, pe aeroportul Heathrow. Printre mașini de […]
14:10
Câte kilograme are Irina Fodor, de fapt. Prezentatoarea Asia Express este o norocoasă: „Nu stau să alerg, să-mi sară sufletul” # Cancan.ro
Irina Fodor, cunoscuta prezentatoare a emisiunilor „Asia Express” și „Chefi la cuțite”, impresionează la vârsta de 37 de ani cu o siluetă impecabilă. Vedeta a dezvăluit care este secretul ei și cum reușește să se […]
13:40
Lovitură de teatru! Ce strategie a folosit ”puișorul” Rodicăi Stănoiou ca să pună mâna pe averea ei: ”Este moștenitor legal” # Cancan.ro
O nouă zi, o nouă informație bombă despre cuplul controversat Rodica Stănoiu și tinerelul. Relația celor, ieșită la suprafață abia după dispariția fostului ministru al Justiției, a stârnit valuri pe internet. În primul rând, pentru […]
13:30
Numerologia anului 2026 este bulversantă total. Se anunță o schimbare majoră, de care sigur nu ești pregătit # Cancan.ro
Anul 2026 vine cu schimbări radicale pentru absolut toată lumea. Numerologii îl numesc un „an de resetare interioară”. Astfel, vechile tipare și blocaje emoționale vor fi eliberate și curățate. Toate detaliile în articol. Această resetare […]
13:30
O tânără de 28 de ani s-a deformat din cauza durerilor. Medicii îi spuneau că e de la stres, dar analizele au spus adevărul # Cancan.ro
Annie Sedorik, o tânără de 28 de ani din Statele Unite, a trăit în ultimii ani un adevărat coșmar. Dureri permanente, deformări faciale, dereglări menstruale și probleme articulare, toate acestea au fost realitatea ei vreme […]
13:10
Cum se simte Dan Petrescu acum, după ce fiicele lui au venit de urgență în România. Familia a apelat și la un vraci chinez # Cancan.ro
Cristian Balaj, fostul președinte al clubului CFR Cluj și unul dintre oamenii care au lucrat îndeaproape cu tehnicianul, a ieșit din nou în fața opiniei publice cu declarații importante. Acesta a oferit noi informații despre […]
13:00
P.Diddy, scos din minți de documentarul lui 50 Cent de pe Netflix! Gestul incredibil pe care l-a făcut din închisoare # Cancan.ro
Scandalul dintre Diddy și 50 Cent explodează din nou, iar amenințarea cu flori trimisă de Sean Combs direct din închisoare arată cât de mult l-a scos din minți serialul documentar de pe Netflix produs de […]
12:50
România, lovită de un anticiclon puternic în următoarele zile! Zonele în care va persista ceața și burnița # Cancan.ro
Meteorologii ANM au emis un avertisment extrem de important pentru români. Un regim anticiclonic va predomina asupra României în săptămâna următoare și vine cu fenomene meteo bizare. Toate detaliile în articol. Avertismentul venit luni din […]
12:40
Ce i-a făcut Theo Rose fiului ei, chiar în ziua serbării de Crăciun! „Procese de conștiință. Am zis ‘tu nu ești sănătoasă la cap!’” # Cancan.ro
Theo Rose a povestit cu sinceritate despre o zi plină de emoții și de gafe pe care a avut-o recent, chiar în ziua cu serbarea de Crăciun a fiului ei, Sasha. Artista a recunoscut că […]
12:40
Fiica Oanei Roman, numeroase probleme de sănătate: „Am un turneu la doctori.” Ce se întâmplă cu Isa în aceste momente # Cancan.ro
Ultima perioadă nu a fost una tocmai roz pentru Oana Roman. Fiica ei se confruntă cu mai multe probleme de sănătate, iar ultimele săptămâni au însemnat numai drumuri le medici, investigații și planuri de tratamente. […]
12:30
Baba Vanga, profeția stranie pentru România în 2026! Semne pe cer, frică în orașe și un om neașteptat, venit din popor, care va face o schimbare uriașă # Cancan.ro
Baba Vanga a prezis evenimente tulburătoare pentru anul 2026, de la tehnologii care scapă de sub control până la schimbări globale dramatice. CANCAN.RO a reușit să afle aceste preziceri direct de la singurul ei nepot […]
12:20
E iz de scandal în lumea manelelor! Fane Văncică promite dezvăluiri incendiare despre artiști: „O să vin cu probe” # Cancan.ro
Fane Văncică revine în atenția publicului! De când a fost eliberat din închisoare, Fane continuă să facă deliciul internauților. Însă acum nu glumele sale sau celebrul „Aoooleu” au ieșit în evidență, ci amenințările pe care […]
12:10
A devenit milionar la 88 de ani, după ce a muncit în fiecare zi ca să supraviețuiască. Povestea bătrânului care a rămas fără pensie # Cancan.ro
Ed Bambas, un bătrân de 88 de ani din Detroit, a emoționat o lume întreagă după ce povestea lui dramatică a ajuns virală. Veteran al armatei, rămas fără pensia pentru care a muncit o viață […]
11:50
Cele 5 alimente care sunt inamicii dinților tăi. Au numai efecte nocive pentru dantura ta # Cancan.ro
Toată lumea își dorește o dantură perfectă, cu dinți cât mai albi. Însă, în practică, sănătatea dentară și mai ales albul imaculat al dinților este greu de întreținut, iar problemele apar acolo unde nu te […]
