Comunicat de presă de lansare proiect: Reabilitarea implanto-protetică cu coroane dentare personalizate realizate anterior inserării implanturilor dentare

Luna decembrie este luna cadourilor și a poveștilor, iar Filarmonica Oradea le îndeplinește în egală măsură, astfel că în această săptămână propune trei evenimente. Primul, cel de luni, 8 decembrie, este o premieră specială, cu colinde susținute de Corul de Copii al instituției, recitalul de marți „Reflexe de pian” este o incursiune în lumea sunetelor lui Chopin sau Beethoven, iar joi prin „Poveste de Crăciun” vor fi redate mai multe piese și arii de operă și din genul baletului.