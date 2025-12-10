Poşta daneză îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani
Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „La sfârşitul anului, PostNord va livra ultima sa scrisoare
Peste 2.500 de de oameni au semnat petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Ei cer Ministerului Educației „regândirea integrală" a programei propuse la română pentru clasa a IX-a: "Conține erori impardonabile, descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional"
Peste 2.500 de de oameni au semnat până acum petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Petiția cere Ministerului Educației „regândirea integrală” a programei propuse la română pentru clasa a IX-a, potrivit Edupedu.ro. Semnatarii – printre care se numără profesori din preuniversitar […] © G4Media.ro.
Rubio le cere diplomaţilor americani să revină la fontul Times New Roman în loc de Calibri, introdus de predecesorul său, pe motiv că ar fi o măsură „risipitoare" ce privește diversitatea
Secretarul de stat american Marco Rubio le-a ordonat marţi diplomaţilor să revină la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, spunând că decizia predecesorului său, Antony Blinken, de a adopta Calibri a fost o măsură „risipitoare" privind diversitatea, conform unui mesaj intern al Departamentului de Stat, consultat de agenția de știri Reuters, citată de
Deversare controlată a apei din lacul Vidraru până pe 9 ianuarie / Se aşteaptă creşterea debitelor în aval
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval, transmite Agerpres. „În urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea
Clujenii sunt invitați să participe, miercuri, 10 decembrie, de la ora 19:00, la un protest în fața Judecătoriei Cluj-Napoca (Calea Dorobanților 2) pentru a denunța abuzurile din sistemul judiciar și pentru a susține independența magistraților, scrie ActualdeCluj.ro. Protestul vine după un documentar publicat de Recorder și a fost anunțat pe Fabook, pe pagina
Primăria Capitalei a încheiat un parteneriat cu Academia de Compost pentru a extinde proiectele comunitare de valorificare a biodeşeurilor
Primăria Capitalei a informat, miercuri, că a încheiat un parteneriat cu consorţiul Academia de Compost, pentru a sprijini extinderea compostării comunitare, transmite Agerpres. Parteneriatul a fost încheiat în baza unei hotărâri aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucueşti pe data de 30 septembrie, a precizat municipalitatea, pe pagina sa de Facebook. Potrivit administratorului public al
Fondul Monetar Internaţional cere Chinei să reducă exporturile şi să majoreze consumul pentru a nu amplifica și mai mult tensiunile comerciale globale
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut Chinei „să facă alegerea curajoasă" de a accelera reformele structurale, pe fondul sporirii presiunilor asupra celei de-a doua economii mondiale de a se orienta spre un model condus de consum şi a reduce dependenţa de exporturi, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. China este pur şi simplu
Televiziunea publică va difuza documentarul Recorder "Justiție capturată" / Decizie rarisimă a TVR, într-un moment-cheie pentru societate / Și B1 TV va difuza ancheta / Protest în fața CSM
Televiziunea publică (TVR) va difuza "Justiție capturată", documentarul Recorder despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, rețeaua care a acaparat și domină sistemul judiciar în ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate. Notă: În urma difuzării documentarului, marți seara, un protest "pentru o justiție independentă" este anunțat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al
Uniunea Europeană a devenit unul din principalii emitenți mondiali de obligaţiuni verzi / Până acum au fost emise obligațiuni de 78,5 miliarde de euro, ce înseamnă evitarea eliberării a 12 milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă în fiecare an
Uniunea Europeană a devenit unul dintre cei mai mari emitenţi de obligaţiuni verzi din lume, potrivit ediţiei din 2025 a Raportului anual privind alocarea şi impactul obligaţiunilor verzi NextGenerationEU (NGEU), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Raportul arată că, până în prezent, au fost emise obligaţiuni verzi NextGenerationEU în valoare totală de 78,5 miliarde
Un consilier al ministrului Educației acuză că au fost forțați să tacă, prin semnarea unui act de non-disclosure, profesorii numiți de Daniel David în grupul de lucru pentru programa de Limba și literatura română
Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației și Cercetării, acuză public faptul că profesorii numiți de Daniel David în grupul de lucru pentru noua programă de Limba și literatura română ar fi fost forțați să tacă, prin semnarea unui act de non-disclosure. Szekely susține și că ministrul pe care îl consiliază este presat să accepte
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că partidul său va decide ieșirea de la guvernare undeva spre sfârșitul lunii ianuarie. Pretextul oficial: PSD analizează cum este tratat de partenerii din coaliție, dacă a fost luat în seamă sau nu. Un alt motiv de reflecție pentru PSD ar fi bugetul pe
Hoţii care au furat bijuterii de 88 de milioane de euro de la Luvru au fugit „cu 30 de secunde înainte" de sosirea Poliției, potrivit anchetei administrative
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru în luna octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte", a declarat miercuri un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului parizian, cel mai vizitat din lume, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Concluziile preliminare au relevat, potrivit ministrului Culturii Rachida
Organizația Rethink România îi cere președintelui Nicușor Dan o poziție publică legată de corupția din justiție
Organizația Rethink România i-a cerut miercuri președintelui Nicușor Dan să iasă cu o poziție publică legată de corupția din justiție după ce Recorder a publicat un documentar în care mai mulți magistrați îi critică dur pe șefii sistemului – Lia Savonea, Marius Voineag și Alex Florența. "În calitate de organizație care urmărește construcția pe termen
BREAKING Curtea Constituțională amână pentru duminică, 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților / Cum s-a decis amânarea
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat surse oficiale pentru G4Media. 28 decembrie este într-o zi de duminică, cu trei zile înainte de Revelion. În cadrul CCR, după câteva
Helmut Marko a fost timp de 20 de ani unul dintre cei mai importanți și influenți oameni de la RedBull Racing, iar îndepărtarea acestuia a avut la bază mai multe scandaluri în care a fost implicat austriacul în vârstă de 82 de ani. Comentariul RedBull a fost unul simplu: „Marko a decis să se retragă
Schimburile în educație cu țările est-europene sunt priorități ale Administrației Trump în noua Strategie de Securitate a SUA, percepută ca un atac la adresa UE / România reactivează, în acest context, programul de burse FLEX în relația cu Statele Unite
Pregătirile României pentru relansarea programului de burse în SUA pentru liceeni, FLEX, au loc în momentul în care Statele Unite includ schimburile educaționale printre prioritățile pentru Europa, în noua Strategie Națională de Securitate făcută publică de Administrația Trump, scrie Edupedu.ro. Documentul, văzut în mediile comunitare și în rândul observatorilor europeni drept un atac la adresa UE
Germania transpune în legislaţia sa directiva UE ce privește combaterea acţiunilor abuzive în justiţie împotriva persoanele care aduc în atenţie chestiuni de interes public, precum corupţia sau poluarea mediului
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege ce transpune directiva Uniunii Europene privind combaterea acţiunilor abuzive în justiţie împotriva mobilizării publice (aşa-numita directivă anti-SLAPP), relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Noua lege va trata procesele judiciare ce au intenţia clară de a intimida sau de a reduce la tăcere persoanele care
Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, a anunţat, miercuri, preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, potrivit Agerpres. „România marchează o nouă reuşită culturală la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial (UNESCO), desfăşurată la New Delhi, în perioada 8 – 13 decembrie 2025. Dosarul „Cobza – cunoştinţe
BREAKING Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților (surse)
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvern
Extrema dreaptă germană salută declaraţiile anti-UE ale lui Donald Trump şi trimite o delegaţie în SUA # G4Media
Partidul german de extremă dreapta AfD, care salută recentul document al lui Donald Trump ce prognozează o „dispariţie civilizaţională” a Europei, a anunţat miercuri o vizită în SUA a circa 20 de parlamentari pentru întrevedere cu membri ai Partidului Republican, informează AFP preluată de Agerpres. Alternativa pentru Germania (AfD), principalul partid de opoziţie din această […] © G4Media.ro.
Cum pot fi diagnosticate și tratate bolile cardiovasculare prin proceduri minim invazive, explică dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervențională, MedLife # G4Media
La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces, iar România nu face excepție. Unele dintre ele pot fi diagnosticate și tratate (sau ținute sub control) prin proceduri moderne, care nu presupun chirurgie deschisă, au riscuri foarte mici și se fac cu anestezie locală, pacientul putând pleca acasă chiar a doua zi. Medicul Florina […] © G4Media.ro.
Bolojan: Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Premierul a precizat, într-o postare pe Facebook, că printr-o hotărâre de guvern adoptată marți seară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, […] © G4Media.ro.
BREAKING Ce spun primarii despre noile impozite pe mașini în funcție de norma de poluare: Primarul Galațiului spune că ”e posibil ori să includem greșit un autoturism, ori efectiv să nu știm în ce categorie să-l introducem” / Primarul Bacăului: Probabil o să le încadrăm pe toate la o clasă mai mare de poluare # G4Media
Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, a declarat pentru G4Media că, în momentul de față, primăriile din România nu au, practic, informații despre norma de poluare a mașinilor și nu știu prin urmare în ce clasă de poluare să le încadreze pentru a calcula impozitul pentru 2026. Același lucru îl spune și primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu, […] © G4Media.ro.
BREAKING Încă un mare condamnat de corupție a fost albit de Curtea Supremă. Înalta Curte a anulat condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție. Este încă un caz de mare dosar ”omorât” de instanța supremă, care a eliberat pe bandă rulantă personaje implicate în mari […] © G4Media.ro.
Ronnie O’Sullivan a lăsat să se înțeleagă faptul că va juca până la urmă la Mastersul de la Alexandra Palace din ianuarie. În runda inaugurală, The Rocket va da peste Neil Robertson, iar australianul spune că după tragerea la sorți a primit foarte multe mesaje în care lumea-i solicita un bilet pentru marele duel. Întrebat […] © G4Media.ro.
Fred Vasseur nu este mulțumit cu sezonul pe care l-a încheiat Ferrari în Formula 1, iar directorul Scuderiei surprinde atunci când spune că îi încurajează pe Lewis Hamilton și Charles Leclerc să critice echipa de la Maranello. Citat de Motorsport.com, Vasseur surprinde atunci când le dă liber piloților săi să critice echipa. Directorul Scuderiei consideră […] © G4Media.ro.
SURSE Senatorul USR Sorin Șipoș, un apropiat al lui Dominic Fritz, în cărți pentru funcția de ministru al Apărării / De profesie inginer electrotehnist, Șipoș este membru în Comisia SIE a Parlamentului # G4Media
Senatorul Sorin Șipoș, liderul organizației județene USR Timiș, este cel mai nou nume luat în calcul pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, au declarat surse politice pentru G4Media. Sorin Șipoș este considerat un apropiat al liderului USR, Dominic Fritz, care este și primar al Timișoarei. Șipoș se află la primul mandat de parlamentar. El este […] © G4Media.ro.
Dungaciu, numărul 2 în partidul extremist AUR: Noi vrem la putere fie prin guvern de coaliție națională fie prin alegeri anticipate # G4Media
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat miercuri că AUR vrea să ajungă la putere, dar acceptă doar două opțiuni: fie intrarea într-un guvern de coaliție națională, fie prin alegeri anticipate. El a exclus un guvern cu AUR-PSD. ”AUR nu se va duce la guvernare dacă nu va fi la putere. Noi ne pregătim […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XV-lea a avertizat marți seara, după atacul dur lansat de Donald Trump la adresa Europei, că astfel de declarații “încearcă să distrugă” alianța dintre Statele Unite și Bătrânul Continent. Papa a făcut aceste comentarii într-o scurtă discuție cu reporterii, după ce s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.. Deși a refuzat să […] © G4Media.ro.
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în întreg anul 2025, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului # G4Media
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunţat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care îşi are sediul la Washington, potrivit EFE preluată de Agerpres. În total, de la 1 ianuarie, trupele ruse au ocupat 4.669 de kilometri pătraţi, majoritatea în regiunile Doneţk (est) şi Zaporojie (sud-est), […] © G4Media.ro.
Domeniul Schiabil Transalpina se redeschide cu program redus, 3 zile pe săptămână / Nu prea e zăpadă, iar ce există trebuie protejat # G4Media
Domeniul Schiabil Transalpina își reia activitatea, însă cu program redus, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Administrația anunță că, începând de vineri, 12 decembrie, pârtiile deservite de instalațiile Teleschi 1 și Teleschi 2 vor fi deschise doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00–16:30. Măsura a fost […] © G4Media.ro.
VIDEO Peste 1.000 de sindicaliști din educație s-au adunat la protestul anunțat în fața Guvernului, pentru a cere demisia ministrului Daniel David: Demnitatea profesorilor nu se negociază # G4Media
Protestul anunțat de sindicatele din educație în Piața Victoriei a început în jurul ore 13:00, când peste 1.000 de profesori membri ai celor două federații sindicale din preuniversitar s-au adunat pentru a cere demisia ministrului Daniel David. Mitingul este organizat în contextul escaladării conflictului dintre sindicate și ministrul Educației și Cercetării și pe fondul tensiunilor […] © G4Media.ro.
Altex finalizează procesul de reamenajare și modernizare a magazinului din Turda, județul Cluj, oferind clienților un spațiu extins și o experiență de cumpărături îmbunătățită. Clienții sunt invitați să descopere noutățile joi, 11 decembrie, să exploreze sortimentul extins de produse și să profite de ofertele exclusive, valabile între 11 și 17 decembrie 2025. Magazinul-proprietate din Turda, […] © G4Media.ro.
Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului # G4Media
Cristian Ghinea (USR) i-a cerut miercuri premierului Ilie Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, actual ministru de Interne și fostul ministru al Justiției care a promovat modificări la legile justiției, criticate dur de o parte a societății civile. G4Media a scris încă din august 2022 despre aceste modificări, cu titlul ”Cele trei mari legi […] © G4Media.ro.
Avocatul unui jurnalist a scris o critică devastatoare a extremei stângi din Franța: “Pasiune antisemită” # G4Media
În Franța a apărut cartea “Pasiune antisemită”, în fapt pledoaria avocatului Richard Malka în procesul de defăimare împotriva clientului său, jurnalistul Raphael Enthoven, intentat de cel mai de stânga partid parlamentar, La France Insoumise (Franța Nesupusă, LFI). Cartea este publicată la mai puțin de o lună de la achitarea de către justiție a lui Enthoven, […] © G4Media.ro.
Angajatorii mai au trei săptămâni pentru a trece de la platforma Revisal la REGES / Amenzi de până la 20 de mii de lei # G4Media
31 decembrie este ultima zi in care platforma Revisal va mai funcționa, iar cei ce nu realizează tranziția la noua platformă REGES sunt pasibili de sancțiuni, a precizat inspectorul șef adjunct al ITM Mureș, Eva Man, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Târgu Mureș. „Reamintim angajatorilor că 31 decembrie este ultima zi în […] © G4Media.ro.
Statele Unite ale Americii intenționează să impună verificarea rețelelor sociale și colectarea numerelor de telefon utilizate în ultimii cinci ani pentru turiștii străini # G4Media
Călătorii care pleacă spre Statele Unite ale Americii ar putea fi nevoiți în curând să se confrunte cu un nou tip de controale. Potrivit New York Times și Washington Post, administrația Trump intenționează să extindă verificarea activităților turiștilor pe rețelele sociale, scrie Le Figaro. Propunerea a prins contur miercuri, odată cu publicarea unui aviz în […] © G4Media.ro.
Marjele producătorilor britanici de modă își revin, însă tabloul general rămâne mixt – raport # G4Media
Vânzările în creștere și îmbunătățirea eficienței au ajutat producătorii britanici de modă să își refacă marjele și să intre pe un drum mai stabil pentru 2026, arată cel mai recent raport trimestrial de performanță, moderat optimist, scrie Fashion Network. Noile date publicate de specialistul în managementul stocurilor Unleashed arată că veniturile din vânzări au crescut […] © G4Media.ro.
USR îl cheamă pe ministrul Justiției în Parlament să discute despre ”capturarea Justiției” # G4Media
USR a anunțat că îl cheamă în Parlament, la Ora Guvernului, pe Radu Marinescu, ministrul Justiției, în contextul materialului Recorder privind capturarea Justiției și modul în care inculpați conectați politic sunt scăpați de dosare prin prelungirea proceselor și prescriere, potrivit unui comunicat al partidului. ”O țară întreagă a văzut reportajul Recorder, mărturii, probe, mărturisirile unor […] © G4Media.ro.
De la protejarea proprietății intelectuale până la utilizarea în siguranță a propriilor instrumente de inteligență artificială, sectorul modei încearcă încă să se adapteze noilor tehnologii. Nu este surprinzător că tema a dominat dezbaterile la Assises Juridiques de la Mode, du Luxe et du Design, organizate pe 9 decembrie la Paris de Lexposia, scrie Fashion Network. […] © G4Media.ro.
Senatorii partidului extremist AUR au depus o moțiune simplă împotriva ministrei Diana Buzoianu, la o zi după ce PSD a cerut demiterea acesteia # G4Media
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, a anunţat, în plen, depunerea moţiunii „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului Diana Buzoianu”. Demersul partidului extremist AUR vine la o zi după ce PSD a cerut demiterea Dianei Buzoianu. Președintele PSD Sorin Grindeanu i-a cerut marți premierului […] © G4Media.ro.
„Informații eronate științific” stau la baza programei de Română propuse de Ministerul Educației – acuză 20 de cercetători ai Academiei Române și peste 200 de profesori # G4Media
Noua programă de română de clasa a IX-a are o „concepție confuză, anacronică și autosuficientă” și se bazează pe „informații eronate din punct de vedere științific” – arată peste 20 de cercetători ai Academiei Române și peste 200 de profesori și scriitori. În memoriul prin care cer Ministerului Educației și Cercetării „regândirea integrală a programei” pe care […] © G4Media.ro.
Medic cardiolog din Oradea, trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată / E acuzat că ajuta militari să intre în rezervă, în urma unor afecțiuni medicale false # G4Media
Un medic cardiolog de la Spitalul Clinic „Avram Iancu” din Oradea, din cadrul MAI, a fost trimis în judecată, miercuri, pentru luare de mită în formă continuată, anunță Mediafax. Potrivit comunicatului publicat miercuri de Direcția Generală Anti-Corupție (DGA), doctorița este acuzată că ar fi luat mită de 10 ori, pentru eliberarea deciziilor de concediu medical […] © G4Media.ro.
E clar pentru toată lumea că Oscar Piastri nu are vreun motiv să fie fericit după încheierea sezonului 2025 din Formula 1. A pierdut titlul mondial în favoarea coechipierului Lando Norris, iar senzația este aceea că a fost pilotul numărul doi al echipei. Surse din cadrul Marelui Circ vorbesc despre faptul că australianul este dorit […] © G4Media.ro.
Răzvan Mirel Chiriță a fost dat afară din POT, la o lună după ce președinta formațiunii, Anamaria Gavrilă, îl numise liderul grupului parlamentar din Camera Deputaților, transmite MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat de presă, decizia de excludere din partid a fost luată după analizarea mai multor situații care au arătat că acesta nu și-a respectat responsabilitățile […] © G4Media.ro.
Ancuța Felicia Dunca, fosta consilieră de încredere a primarului PSD Daniel Tudorache de la Sectorul 1, acuzată de incompatibilitate pentru că a lucrat concomitent la stat și la o firmă a afaceristului Mohammad Murad. Ea a beneficiat și de o sinecură în guvernul Ciucă # G4Media
Ancuța Felicia Dunca, fosta consilieră de încredere a primarului PSD Daniel Tudorache de la Sectorul 1, e acuzată de Agenția Națională de Integritate (ANI) de incompatibilitate pentru că în 2021-2022 ar fi lucrat concomitent la stat și la o firmă a afaceristului Mohammad Murad, potrivit unui comunicat. Dunca a scris în declarația de avere din […] © G4Media.ro.
Protest “pentru o justiție independentă”, miercuri seara, la sediul Consiliului Superior al Magistraturii # G4Media
Un protest “pentru o justiție independentă” este anunțat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, pe Calea Plevnei nr 141B, la ora 19,00. MAnifestația este anunțată pe pagina de Facebook “Protest pentru o justiție independentă”. Acest protest vine după ce portalul de investigații Recorder.ro a publicat marți seara un extrem de […] © G4Media.ro.
Bărbat reținut de polițiștii din Capitală pentru încălcarea în mod repetat a ordinului de protecție: și-a îndepărtat de mai multe ori brățara electronică și a transmis mesaje de amenințare victimei # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani a fost reținut de polițiștii din București pentru încălcarea în mod repetat a ordinului de protecție. Acesta și-a îndepărtat de mai multe ori brățara electronică și a transmis mesaje de amenințare victimei, a anunțat, miercuri, Poliția Capitalei. „Poliția Capitalei a luat măsuri operative, în mod repetat, față […] © G4Media.ro.
VIDEO EXCLUSIV | Ce preparate de pe masa de sărbători le sunt complet interzise câinilor și pisicilor: Avertismentul medicului veterinar Beatrice Ilea # G4Media
Mai e puțin până la cea mai frumoasă perioadă din an. Iar asta înseamnă și mese îmbelșugate, preparate alese și bunătăți de tot felul. Prietenii necuvântători, îmbiați de mirosurile atrăgătoare, se vor învârti în jurul gospodinelor pentru a încerca să le convingă să primească și ei câte ceva. Iar la masa de sărbători se vor […] © G4Media.ro.
Pescarii se alătură protestului fermierilor din Grecia. Ei cer plata subvenţiilor europene întârziate de un scandal de fraudă # G4Media
Pescarii din portul Volos, centrul Greciei, s-au alăturat mişcării de protest a fermierilor greci, care blochează drumuri din toată ţara pentru a cere în special plata subvenţiilor europene întârziate de un scandal de fraudă masiv, relatează AFP preluată de Agerpres. „Vocea poporului este mânia lui Dumnezeu (în faţa) lipsei voastre de acţiune faţă de pescarii […] © G4Media.ro.
