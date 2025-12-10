Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins

13:00

În ciuda percepției generale că bradul artificial contribuie la salvarea mediului, pentru că nu se mai taie pădurile de conifere, impactul ecologic este mai mare decât la prima vedere: vorbim de materialele folosite și de transportul brazilor de plastic, aduși, de cele mai multe ori, din Asia. Ca să compensăm aceste neajunsuri, trebuie să îi folosim cel puțin cinci ani și să îi reciclăm corespunzător, pentru a evita poluarea.