Orașul în care pensionarii trăiesc "ca niște regi" cu doar 1.000 de € pe lună. Clima și preţurile i-au convins
ObservatorNews, 10 decembrie 2025 17:20
Un oraș însorit, costuri de viață mult mai mici decât în Franța și un climat blând tot anul. Tot mai mulți pensionari francezi aleg această destinaţie pentru o viață mai ieftină, mai sigură și mai liniștită, posibilă chiar și cu doar 1.000 de euro pe lună.
• • •
Acum 10 minute
17:30
Rușii aproape au cucerit orașul Siversk și au încercuit Mîrnograd. Șefii armatei ucrainene neagă # ObservatorNews
Orașele ucrainene Mîrnograd și Siversk, aflate pe linia frontului din Doneţk, se confruntă cu o intensificare periculoasă a ofensivei ruse. Potrivit mai multor surse de pe teren citate de Ukrainska Pravda, Mîrnograd este pe punctul de a fi complet încercuit, singura rută de evacuare a trupelor ucrainene trecând printr-un coridor îngust și nesigur, aflat în "zona gri". În paralel, deputata ucraineană din opoziție, Mariana Bezuhla, susţine că orașul Siversk este aproape complet ocupat de trupele ruse. Şefii armatei ucrainene neagă informaţia. Deși nu există schimbări majore pe front, Ucraina pierde treptat teren strategic în est, au evaluat oficiali americani care l-au contrazis astfel pe Donald Trump că Ucraina "pierde" războiul cu Rusia iar Moscova are "avantajul".
Acum 30 minute
17:20
17:10
Vremea de mâine 11 decembrie. Sunt aşteptate ploi. Maxima zilei, între 3 şi 13 grade # ObservatorNews
Cerul va fi mai mult noros şi sunt aşteptate ploi temporare. Temperaturile maxime se vor situa în general între 3 şi 13 grade, iar cele minime între -1 şi 6 grade. Iată prognoza meteo de mâine 11 decembrie.
Acum o oră
16:50
Ziua ideală pentru achiziţia unui bilet de avion nu mai este marți. Care este cea mai avantajoasă acum # ObservatorNews
După ani în care marțea era considerată ziua ideală pentru a prinde cele mai bune prețuri la biletele de avion, o nouă analiză arată că regula s-a schimbat, potrivit unui studiu Expres.
16:40
Muzicianul Jubilant Sykes, ucis în propria casă. Nominalizatul la Grammy a fost înjunghiat de propriul fiu # ObservatorNews
Şoc în lumea muzicii. Celebrul bariton american Jubilant Sykes, artist nominalizat la Grammy, a fost ucis chiar în propria locuință din Santa Monica, California.
Acum 2 ore
16:30
Un sat abandonat în care ar putea locui 50 de persoane a fost scos la vânzare pentru aproape 2,3 milioane de euro. Plas Bellin se întinde pe 10 acri şi se află în mijlocul unei zone rurale verzi și liniștite, înconjurat de câmpuri împărțite și păduri dese care formează un peisaj idilic. Satul se află la mică distanţă de oraşul englez Liverpool.
16:10
Guvernul creşte cu 40% redevențele pentru petrol și gaze. OMV Petrom renunță la litigiul privind Neptun Deep # ObservatorNews
OMV Petrom renunță la litigiile cu statul român, inclusiv la arbitrajul privind Neptun Deep. În schimb guvernul majorează cu 40% redevențele pentru petrol și gaze și prelungește durata de exploatare pentru companie, a anunţat miercuri premierul Ilie Bolojan.
16:00
Donator cu genă cancerigenă, tată pentru aproape 200 de copii în Europa. Unii dintre ei au murit deja # ObservatorNews
Un donator anonim, purtător al unei mutaţii genetice extrem de periculoase, a devenit tată pentru cel puţin 197 de copii în mai multe ţări europene, dezvăluie o amplă investigaţie jurnalistică. O parte dintre copii au murit deja, iar mulţi alţii riscă să dezvolte cancer în decursul vieţii.
15:50
Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că joi, 11 decembrie 2025, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.
15:50
Guvernul SUA deschide o anchetă amplă privind posibile legături între decese și vaccinurile împotriva COVID # ObservatorNews
Agenția americană pentru alimente și medicamente (FDA) desfășoară o amplă anchetă privind decese potențial legate de vaccinurile împotriva COVID-19, atât la copii, cât și la adulți, a informat marţi un purtător de cuvânt al Departamentului pentru Sănătate și Servicii Sociale, informează CNN.
15:50
A comandat de 700 de euro într-un restaurant din Veneţia şi a plecat fără să plătească # ObservatorNews
Un turist străin a comandat de 700 de euro într-un restaurant cunoscut de lângă Piazza San Marco, Veneţia, şi a plecat fără să plătească. În timpul cinei, a prezentat mai multe bonuri de la magazinele de lux ca să dea de înţeles că este bogat.
Acum 4 ore
15:30
Cobza, parte din Patrimoniul Cultural Imaterial UNESCO. Este al 11-lea element românesc recunoscut oficial # ObservatorNews
Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial Unesco. Anunţul a fost făcut, miercuri, de preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga.
15:10
11 decembrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului # ObservatorNews
Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 11 decembrie de-a lungul timpului.
15:00
Senatorul Sorin Șipoș este favorit să fie numit noul ministru al Apărării după demisia lui Ionuţ Moşteanu, au declarat surse politice pentru Observator.
15:00
Cum arată și ce dotări are Vlah, primul vehicul blindat de luptă produs exclusiv în România # ObservatorNews
Primul vehicul blindat produs la noi în țară ar putea intra în acțiune în curând. A fost dezvoltat de o firmă privată și este primul 4X4 de luptă conceput și produs integral în România. Vehiculul intră acum în fază de testare.
14:40
Concedieri masive la Bosch Timișoara. Sute de angajați vor fi dați afară în următorii 5 ani # ObservatorNews
România se confruntă cu un val de disponibilizări, afectând atât sectorul privat, cât și cel de stat. După ce o companie din industria auto a anunțat peste 600 de concedieri în fabricile din Iași, Sibiu și Timișoara, Bosch, gigantul german cu centre importante în Timișoara, a anunțat că aproximativ 510 dintre cei 1.800 de angajați ai săi din România își vor pierde locul de muncă până în 2030.
14:40
Marţi seara s-au jucat primele meciuri din etapa a 6-a a Ligii Campionilor la fotbal, iar în cel mai aşteptat duel al serii, Internazionale Milano, vicecampioana europeană en-titre, a cedat, scor 0-1, în confruntarea cu FC Liverpool de pe teren propriu.
14:40
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis o cale extraordinară de atac formulată de fostul președinte al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Lucian Duță, și a decis anularea condamnării definitive de 6 ani de închisoare.
14:30
Tragedie în China: 12 persoane au murit după ce clădirea în care locuiau a fost cuprinsă de flăcări # ObservatorNews
Douăsprezece persoane au murit într-un incendiu izbucnit marți seara într-un bloc de apartamente din orașul Shantou, provincia Guangdong, au anunțat autoritățile chineze. Flăcările au cuprins parterul clădirii de patru etaje, iar fumul dens s-a răspândit rapid la nivelurile superioare, în timp ce pompierii se luptau să salveze locatarii. O anchetă este în curs pentru a stabili cauza tragediei.
14:20
David Popovici, semnal de alarmă pentru premiile neîncasate de la ANS: "Sper să se rectifice situaţia" # ObservatorNews
Înotătorul român David Popovici, multiplu campion naţional şi internaţional, primeşte premiu după premiu, dar încă mai aşteaptă premierile promise de Agenţia Naţională pentru Sport, pentru medaliile obţinute în ultimii doi ani.
14:10
Descoperire macabră pe un câmp de la marginea orașului Oradea. Un bărbat de 42 de ani a fost găsit carbonizat într-o mașină care a aras complet. Lucra ca șofer pentru o firmă de ride-sharing. Mașina arsă a fost observată de un curier care a trecut întâmplător prin zonă și a sunat apoi la 112. Zona a fost imediat izolată, iar polițiștii au început să caute indicii, incusliv înregistrări video, care ar putea aduce lumină în acest caz.
14:00
Un român sfidează autoritățile în live-uri pe TikTok, după ce ar fi bătut un youtuber italian la Roma # ObservatorNews
Un român, căutat internațional pentru că l-ar fi agresat pe youtuberul italian Simone Ruzzi, cunoscut ca "Cicalone", sfidează autoritățile și apare în continuare în live-uri pe TikTok. Agresiunea a avut loc miercuri, 12 noiembrie, în stația de metrou Ottaviano din Roma, potrivit presei italiene.
14:00
Un medic chirurg din Gorj, mort în timpul serviciului. A picat din picioare în timp ce consulta un pacient # ObservatorNews
Veste cumplită pentru comunitatea medicală din Gorj. Medicul chirurg Ovidiu Bogdan Cîrstina, în vârstă de 48 de ani, a murit subit în timpul serviciului, în incinta Spitalului Orășenesc "Sfântul Ștefan" din Rovinari.
13:50
Guvernul britanic, păgubit cu 11 miliarde de lire în pandemie. Banii, furați prin cereri false # ObservatorNews
Pagubă uriaşă provocată în Marea Britanie prin cereri frauduloase pentru fonduri de sprijin în pandemia de Covid.
13:50
11 decembrie, Sfântul Daniil Stâlpnicul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox # ObservatorNews
Joi, 11 decembrie 2025, este prăznuit Sfântul Daniil Stâlpnicul, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
13:50
Două fetiţe, mama şi bunica, intoxicate cu monoxid de carbon în Galaţi. Tatăl a simţit mirosul şi a dat alarma # ObservatorNews
Tragedie evitată la limită în Galaţi. Doi copii de 2 şi 4 ani, mama şi bunica lor, au ajuns la spital intoxicaţi cu monoxid de carbon. Se pare că totul a pornit de la instalaţia care încălzea locuinţa familiei.
13:50
Nicușor Dan, la franceinfo: Dacă Ucraina va fi înfrântă, vom ajunge vecini cu Rusia, totul se va schimba # ObservatorNews
Președintele României, Nicușor Dan, avertizează într-un interviu exclusiv pentru franceinfo că Rusia nu dorește cu adevărat pacea, subliniind necesitatea ca Europa să sprijine pe termen lung Ucraina. Deși exclude trimiterea de trupe românești, el susține întărirea apărării europene și avertizează că o posibilă înfrângere a Ucrainei ar pune România într-o poziție vulnerabilă, de a fi vecină cu Rusia.
13:50
Analist: Americanii au nevoie de Europa, dar o Europă unită şi puternică e o problemă pentru SUA # ObservatorNews
Volodimir Zelenski s-a declarat pregătit să organizeze alegeri pentru preşedintie în maximum 3 luni, dacă Parlamentul consideră că nu încalcă legea marţială şi dacă siguranţa civililor şi soldaţilor este asigurată de europeni şi americani în timpul procesului de vot. Anunţul vine după ce Donald Trump a mitraliat din nou Ucraina şi ţările europene, cu declaraţii care-i dublează strategia de securitate anti UE.
13:40
Ce a provocat explozia din Bihor care a lăsat o femeie cu arsuri grave şi fără o parte din casă # ObservatorNews
A fost panică aseară într-o localitate din Bihor după ce o explozie a zgudit un bloc în care erau zeci de oameni. Un balcon s-a prăbuşit şi o femeie are arsuri şi răni grave. Ceilalţi locatari au fost scoşi urgent din case de pompieri iar echipele de intervenţie au început evaluarea pericolului.
Acum 6 ore
13:30
Curs BNR, 10 decembrie 2025. Leul românesc pierde teren important în raport cu francul elveţian # ObservatorNews
Reprezentanţii Băncii Naţionale a României au dat publicităţii cursul valutar pentru miercuri, 10 decembrie 2025, iar cifrele arată că leul românesc a pierdut teren important în raport cu francul elveţian.
13:10
Au cumpărat o casă veche de peste 100 de ani. 8 ani mai târziu, şi-au dat seama că au dat banii pe un coşmar # ObservatorNews
Romantismul caselor vechi atrage prin nostalgia vremurilor de demult, dar realitatea întreținerii lor poate fi un coșmar. Un cuplu povestește cum visul lor de a locui într-o clădire istorică s-a transformat, în timp, într-o luptă constantă cu problemele ascunse ale unei locuințe de epocă.
13:10
Doi studenți din Suceava creează un hub digital pentru patrimoniul cultural național # ObservatorNews
România are peste 30.000 de obiective turistice, istorice și culturale, dar multe dintre ele nu apar nici măcar în aplicațiile populare de turism. De la bisericile de lemn din Maramureș și satele săsești din Transilvania, până la cetățile dacice din Munții Orăștiei sau morile de apă din Banat, o mare parte din patrimoniul românesc rămâne invizibil online.
13:00
În ciuda percepției generale că bradul artificial contribuie la salvarea mediului, pentru că nu se mai taie pădurile de conifere, impactul ecologic este mai mare decât la prima vedere: vorbim de materialele folosite și de transportul brazilor de plastic, aduși, de cele mai multe ori, din Asia. Ca să compensăm aceste neajunsuri, trebuie să îi folosim cel puțin cinci ani și să îi reciclăm corespunzător, pentru a evita poluarea.
13:00
Avertismentul BNS pentru anul 2026: Creșterea taxelor și inflația amenință salariile și locurile de muncă # ObservatorNews
Dezechilibrele majore din piața muncii din România se vor adânci în 2026, avertizează un studiu al Blocului Național Sindical (BNS). În condițiile inflației persistente, majorării taxelor și impozitelor și reducerii numărului de angajați, salariile reale vor continua să scadă, iar rata șomajului va rămâne ridicată, se arată în analiza prezentată miercuri de BNS în cadrul evenimentului "2026 – Anul marilor dezechilibre pe piața muncii".
12:50
Recorder: Dosare mari de corupţie, amânate de magistraţi pentru a se prescrie. Reacţia ministrului Justiţiei # ObservatorNews
Potrivit unui documentar Recorder, mai mulți magistrați vorbesc despre modul în care justiția îngroapă aproape sistematic marile dosare de corupție, 'cum inculpați celebri, inițial condamnați, sunt apoi achitați, iar procesele sunt tergiversate până la prescrierea faptelor, apoi condamnările definitive sunt reevaluate și șterse". Potrivit anchetei Recorder asupra DNA au început să planeze suspiciuni privind blocarea unor anchete penale, inclusiv prin intervenția SRI. Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat miercuri, la Digi24, că, dacă există cazuri de judecători care au tergiversat intenționat dosare penale pentru prescrierea faptelor, ele trebuie investigate și stabilite vinovățiile.
12:50
Workshopuri dedicate dezvoltării sportivilor, medalii la Cupa Mondială de Para Climbing și rezultate excelente la Campionatele Europene de Para Tenis de Masă.
12:50
Tot mai mulţi români sunt interesaţi de investiţiile în monede virtuale, cu accent pe renumita bitcoin, chiar dacă aceasta a ajuns la un nivel ridicat, în raport cu alte monede virtuale, astfel că am decis să vedem ce ne spun cifrele astăzi, miercuri, 10 decembrie 2025.
12:40
Zelenski spune că e pregătit pentru alegeri dacă Occidentul garantează securitatea. Cum stă în sondaje # ObservatorNews
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să organizeze alegeri, dacă aliații occidentali garantează securitatea acestora, însă sondajele arată că doar aproximativ 20% dintre ucraineni l-ar vota în prezent, scriu BBC și Kyiv Independent. În ciuda scăderii popularității sale după scandaluri de corupție și a dificultăților practice legate de vot în timpul războiului, Zelenski rămâne cel mai susținut candidat. Potrivit Constituției, următoarele alegeri pot fi organizate doar după încetarea legii marțiale.
12:40
Care sunt preţurile la carburanţi miercuri, 10 decembrie. Au scăzut cu până la 5 bani pe litru # ObservatorNews
Românii care vor să-şi alimenteze maşina cu combustibil trebuie să ştie că miercuri, 10 decembrie 2025, preţurile la carburanţi sunt în scădere, faţă de cele afişate în ziua precedentă.
12:40
Curtea Constituţională a dat undă verde pe legea care de la 1 ianuarie aduce noi scumpiri și obligații. Vorbim de o listă lungă care cuprinde impozite mai mari, taxe noi pe colete, dar şi reguli mai stricte pentru firme.
12:40
Cel de-al treilea battle s-a trăit la intensitate maximă ieri, în bucătăria Chefi la cuțite, aducând victoria echipei galbene conduse de Chef Alexandru Sautner după o sesiune de gătit marcată de două amulete puternice. Diseară, nu mai puțin de trei amulete vor fi aruncate în luptă, iar cel dintâi care va apăsa butonul roșu va fi Chef Richard Abou Zaki, dornic de o aprigă revanșă.
12:20
Studiu: Hainele din plastic reciclat vândute sub eticheta "eco" poluează mai mult decât cele din poliester nou # ObservatorNews
Hainele fabricate din poliester reciclat, vândute sub eticheta "eco" de branduri precum Nike, H&M sau Adidas, sunt mai poluante decât articolele din poliester nou, arată un studiu al ONG-ului Changing Markets. În timpul spălării, acestea eliberează mai multe microplastice, mai mici și mai răspândite, amplificând poluarea solului, apei și aerului, contrar imaginii sustenabile promovate de industria modei.
11:40
Sky News: Moartea primului soldat britanic în Ucraina, pretext de propagandă împotriva NATO pentru Kremlin # ObservatorNews
Un militar britanic activ și-a pierdut viața în Ucraina în urma unui accident tragic survenit în timpul testării unei arme ucrainene, marcând primul deces al unui membru al forțelor armate ale Regatului Unit de la începutul invaziei ruse. Incidentul, produs departe de linia frontului, ridică îngrijorări privind riscurile asumate de personalul britanic aflat în misiuni discrete în Ucraina și deschide calea unor posibile exploatări propagandistice din partea Kremlinului, susțin jurnaliștii de la Sky News.
Acum 8 ore
11:30
Amenda primită de un şofer, după ce a lovit mai multe mașini și un autocar, apoi a fugit, în București # ObservatorNews
Un șofer a lovit mai multe mașini și un autocar pe o stradă din București. Ulterior, el a dispărut de la fața locului. Incidentul s-a produs în luna noiembrie și șoferul a fost depistat și pedepsit în decembrie.
11:30
Începe golirea barajului Vidraru. Recomandările autorităţilor pentru oamenii din zonă # ObservatorNews
Autorităţile încep golirea barajului Vidraru. Operaţiunea se va desfăşura conform unui programat prestabilit şi nu există risc pentru populaţie, susţine primăria din Curtea de Argeş.
11:30
Bolojan discută, de la 14:30, cu sindicatele și patronatele despre salariul minim pentru 2026 # ObservatorNews
Premierul Ilie Bolojan va discuta astăzi despre salariul minim pe economie pentru 1 ianuarie 2026, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, care începe la ora 14:30.
11:10
Prețul argintului explodează. Cererea industrială și investițiile pun presiune pe piață # ObservatorNews
Prețul argintului a atins un nivel record, susținut de cererea ridicată din industrie și așteptările privind o reducere a dobânzii în SUA, scrie BBC.
10:50
Americanii vor să prelucreze pământuri rare în România, la fabrica Nuclearelectrica de la Feldioara # ObservatorNews
Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu de la Feldioara, deținută în totalitate de Nuclearelectrica, va colabora cu producătorul american de metale rare Critical Metals (CRML) pentru a construi și opera o fabrică de procesare a pământurilor rare în România, scrie Profit.ro.
10:50
Trafic blocat pe A3. Un TIR încărcat cu piatra s-a răsturnat după ce a lovit glisiera dintre sensuri # ObservatorNews
Circulaţia rutieră este blocată, miercuri dimineaţă, pe autostrada A3, pe sensul spre Ploieşti, din cauza unui ansamblu rutier încărcat cu piatră, care s-a răsturnat în apropierea localităţii Snagov, judeţul Ilfov. Poliţiştii rutieri estimează că traficul va fi reluat după ora 11.00.
10:40
Londra ar putea introduce taxiuri electrice zburătoare până în 2028, reducând considerabil timpul de deplasare către aeroport. Compania britanică Vertical Aerospace intenționează să obțină în următorii trei ani aprobările necesare pentru aeronava Valo, un model capabil să transporte până la șase pasageri, și să deschidă primele rute comerciale între centrul capitalei și aeroporturile din jur. Prototipul va fi prezentat publicului în Canary Wharf, în timp ce autoritățile de reglementare analizează posibilitatea certificării noului vehicul aerian.
