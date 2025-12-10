Agenția de spionaj daneză consideră acum SUA drept o posibilă amenințare la adresa securității
G4Media, 10 decembrie 2025 17:20
O agenție de informații daneză a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc la adresa securității, semnalând o schimbare în viziunea țării nordice asupra aliatului său apropiat, pe fondul tensiunilor geopolitice legate de Groenlanda, transmite agenția Bloomberg. Serviciul de Informații al Apărării Daneze — una dintre cele două agenții cheie de spionaj din
• • •
Acum 5 minute
17:40
Specialist al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea: Exploatările de agregate din Siret agravează seceta şi distrug ecosisteme
Exploatările de agregate minerale din albiile râurilor contribuie la accentuarea secetei pedologice din Vrancea, prin scăderea nivelului pânzei freatice şi afectarea gravă a zonelor de vegetaţie care în mod natural protejează şi stabilizează malurile râurilor, avertizează reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Vrancea, transmite Agerpres. Impactul acestor activităţi, suprapus schimbărilor climatice şi secetei prelungite, produce
17:40
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va susține în scurt timp declarații de presă privind concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova, precum și măsurile dispuse în acest caz. G4Media transmite LIVE. Vom reveni
17:40
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au anunțat miercuri că „cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)", după ce marșul Oradea Pride, eveniment al comunității LGBTIQ+, a fost blocat de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv, informează ebihoreanul.ro Organizațiile acuză Primăria din Oradea de „discriminare sistemică" și de încălcarea mai multor articole
17:40
Dosar penal pe numele unui bărbat din București care promova cultul lui Hitler şi anihilarea populaţiei evreieşti
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Capitală s-a ales cu dosar penal, fiind acuzat că a postat timp de un an pe reţelele de socializare materiale prin care promova ideologia nazistă, cultul personalităţii lui Adolf Hitler şi ostilitatea faţă de populaţia evreiască, transmite Agerpres. Iniţial, bărbatul a fost reţinut marţi de procurori
Acum 10 minute
17:30
Ministrul Justiției se derobează de orice responsabilitate, ca reacție la investigația Recorder: Ministerul nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță / Ca ministru nu pot face aprecieri despre „capturarea" CSM
Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a precizat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că a văzut documentarul Recorder despre justiție și precizează că ministerul nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță, iar el ca ministru nu poate face aprecieri despre „capturarea" CSM. Radu Marinescu precizează că legile privind funcționarea
17:30
SURSE Perchezițiile ale Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi la Țiriac Auto în dosarul legat de microbuzele școlare supraevaluate
Procurorii Parchetului European, instituție a UE condusă de Laura Codruța Kovesi, au făcut săptămâna aceasta mai multe percheziții în dosarul legat de microbuzele școlare supraevaluate, inclusiv la compania la Țiriac Auto, au declarat pentru G4Media surse judiciare. EPPO s-a sesizat din oficiu după ce publicația Reporter.IS a dezvăluit în luna august că o firmă din
Acum 30 minute
17:20
Încep represaliile împotriva magistraților care au depus mărturie în documentarul Recorder despre Justiție. Primul e Laurențiu Beșu
Curtea de Apel București a emis miercuri un comunicat de presă „în contextul afirmaţiilor denigratoare şi fără acoperire în realitatea faptică ale unui judecător în investigaţia Recorder". Este vorba de judecătorul Laurențiu Beșu, care deși încă e în activitate, a decis să apară cu chip, nume și prenume în investigația respectivă. Pe lângă corecțiile pe
17:20
Petrișor Peiu (AUR), șah la PSD: "Aveți moțiunea pe masă. Votați sau nu plecarea Dianei Buzoianu?"
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le-a transmis miercuri PSD-iștilor din Parlament că pot vota împotriva ministrului USR Diana Buzoianu la moțiunea simplă depusă de AUR. Dacă PSD va vota această moțiune, așa cum au amenințat mai mulți lideri social-democrați, ar fi o colaborare deschisă cu partidul extremist AUR împotriva coaliției din care PSD face parte.
17:20
Agenția de spionaj daneză consideră acum SUA drept o posibilă amenințare la adresa securității
O agenție de informații daneză a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc la adresa securității, semnalând o schimbare în viziunea țării nordice asupra aliatului său apropiat, pe fondul tensiunilor geopolitice legate de Groenlanda, transmite agenția Bloomberg. Serviciul de Informații al Apărării Daneze — una dintre cele două agenții cheie de spionaj din […] © G4Media.ro.
17:10
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, Oleg Ivaşcenko, că spionajul ucrainean a identificat o sporire a cooperării dintre Rusia şi China în „sectorul militar-industrial" şi în alte domenii, relatează agenţia EFE conform Agerpres. Zelenski a mai spus că i-a cerut lui Ivaşcenko să
17:10
Reacția lui Nicușor Dan la problemele din justiție: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Savonea?
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează în urma anchetei publicate de jurnaliștii de la Recorder, legate de justiție. „Am văzut cap-coadă documentarul. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție", a transmis Nicușor Dan pe rețele sociale. Șeful statului spune
Acum o oră
17:00
Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială, pe fondul unei competiţii internaţionale acerbe şi al reducerii finanţărilor pentru ştiinţă în Statele Unite
Canada a prezentat marţi un plan pentru a atrage în ţară o mie de cercetători de talie mondială, proveniţi din diverse domenii, pe fondul unei competiţii internaţionale acerbe şi al reducerii finanţărilor pentru ştiinţă în Statele Unite, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Vom atrage 1.000 de noi cercetători foarte talentaţi aici, la
17:00
Drepturile omului sunt subfinanţate, subminate şi atacate, declară înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului
Drepturile omului sunt "subfinanţate, subminate şi atacate", a declarat miercuri, la Geneva, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, relatează agențiile de știri DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Potrivit acestuia, Înaltul comisariat al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) beneficiază de o finanţare cu 90 de milioane de dolari mai mică decât ar
17:00
Papa îl îndeamnă pe Trump să nu rupă relația dintre SUA și Europa / Strategia președintelui american privind Ucraina provoacă „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între UE și SUA", avertizează pontiful
Papa Leon i-a cerut președintelui american Donald Trump să nu „rupă" alianța transatlantică, după ce liderul republican a criticat dur Europa, relatează Politico. În declarațiile făcute reporterilor după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, lângă Roma, pontiful a afirmat că recentele declarații ale lui Trump – în care acesta i-a ridiculizat
16:50
Liderii Coaliției de Voință se vor întruni, joi, în format de videoconferință, potrivit președinției Franței, citată de Sky News, transmite MEDIAFAX. Momentan nu a fost oferită o listă cu liderii țărilor membre care vor asista la discuțiile de joi. Întâlnirea a fost anunțată în urma negocierilor de la Londra cu privire la Planul de Pace
16:50
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra şcolilor cu predare în limba română din Transnistria
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria, problema fiind abordată în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, relatează miercuri portalul Deschide.md, citat de Agerpres. Discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de
16:50
Convorbire Nicușor Dan – Aleksandar Vucic, despre proiectele bilaterale dintre România și Serbia, anunță presa sârbă
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug preluată de Agerpres. Într-o postare pe Instagram, Vucic a scris că cele două ţări sunt legate de o prietenie veche de secole, de
Acum 2 ore
16:40
Peste 2.500 de de oameni au semnat petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Ei cer Ministerului Educației „regândirea integrală" a programei propuse la română pentru clasa a IX-a: "Conține erori impardonabile, descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional"
Peste 2.500 de de oameni au semnat până acum petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Petiția cere Ministerului Educației „regândirea integrală" a programei propuse la română pentru clasa a IX-a, potrivit Edupedu.ro. Semnatarii – printre care se numără profesori din preuniversitar
16:40
Rubio le cere diplomaţilor americani să revină la fontul Times New Roman în loc de Calibri, introdus de predecesorul său, pe motiv că ar fi o măsură „risipitoare" ce privește diversitatea
Secretarul de stat american Marco Rubio le-a ordonat marţi diplomaţilor să revină la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, spunând că decizia predecesorului său, Antony Blinken, de a adopta Calibri a fost o măsură „risipitoare" privind diversitatea, conform unui mesaj intern al Departamentului de Stat, consultat de agenția de știri Reuters, citată de
16:30
Deversare controlată a apei din lacul Vidraru până pe 9 ianuarie / Se aşteaptă creşterea debitelor în aval
Hidroelectrica efectuează, începând de miercuri, deversarea controlată a apei din lacul de acumulare Vidraru, autorităţile locale avertizând cu privire la creşterea debitelor în aval, transmite Agerpres. „În urma notificării oficiale primite din partea S.P.E.E.H. Hidroelectrica S.A., în perioada 10 decembrie 2025 – 9 ianuarie 2026 se vor efectua deversări controlate din acumularea Vidraru, cu tranzitarea
16:30
Clujenii sunt invitați să participe, miercuri, 10 decembrie,
16:20
Operatorul danez de servicii poştale, PostNord, care va înceta activităţile de livrare de corespondenţă după data de 31 decembrie 2025, a anunţat miercuri că îşi va vinde cutiile poştale, care există în ţara scandinavă de 170 de ani, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „La sfârşitul anului, PostNord va livra ultima sa scrisoare […] © G4Media.ro.
16:10
Primăria Capitalei a încheiat un parteneriat cu Academia de Compost pentru a extinde proiectele comunitare de valorificare a biodeşeurilor # G4Media
Primăria Capitalei a informat, miercuri, că a încheiat un parteneriat cu consorţiul Academia de Compost, pentru a sprijini extinderea compostării comunitare, transmite Agerpres. Parteneriatul a fost încheiat în baza unei hotărâri aprobate de Consiliul General al Municipiului Bucueşti pe data de 30 septembrie, a precizat municipalitatea, pe pagina sa de Facebook. Potrivit administratorului public al […] © G4Media.ro.
16:10
Fondul Monetar Internaţional cere Chinei să reducă exporturile şi să majoreze consumul pentru a nu amplifica și mai mult tensiunile comerciale globale # G4Media
Fondul Monetar Internaţional (FMI) a cerut Chinei „să facă alegerea curajoasă” de a accelera reformele structurale, pe fondul sporirii presiunilor asupra celei de-a doua economii mondiale de a se orienta spre un model condus de consum şi a reduce dependenţa de exporturi, transmite agenția de știri Reuters, citată de Agerpres. China este pur şi simplu […] © G4Media.ro.
16:10
Televiziunea publică va difuza documentarul Recorder ”Justiție capturată” / Decizie rarisimă a TVR, într-un moment-cheie pentru societate / Și B1 TV va difuza ancheta / Protest în fața CSM # G4Media
Televiziunea publică (TVR) va difuza ”Justiție capturată”, documentarul Recorder despre mecanismele din Justiție care scapă infractorii, rețeaua care a acaparat și domină sistemul judiciar în ultimii ani, influențe politice și sentințe controversate. Notă: În urma difuzării documentarului, marți seară, un protest “pentru o justiție independentă” este anunțat miercuri seara, în fața sediului Consiliului Superior al […] © G4Media.ro.
15:50
Uniunea Europeană a devenit unul din principalii emitenți mondiali de obligaţiuni verzi / Până acum au fost emise obligațiuni de 78,5 miliarde de euro, ce înseamnă evitarea eliberării a 12 milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă în fiecare an # G4Media
Uniunea Europeană a devenit unul dintre cei mai mari emitenţi de obligaţiuni verzi din lume, potrivit ediţiei din 2025 a Raportului anual privind alocarea şi impactul obligaţiunilor verzi NextGenerationEU (NGEU), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Raportul arată că, până în prezent, au fost emise obligaţiuni verzi NextGenerationEU în valoare totală de 78,5 miliarde […] © G4Media.ro.
15:50
Un consilier al ministrului Educației acuză că au fost forțați să tacă, prin semnarea unui act de non-disclosure, profesorii numiți de Daniel David în grupul de lucru pentru programa de Limba și literatura română # G4Media
Radu Szekely, consilier onorific al ministrului Educației și Cercetării, acuză public faptul că profesorii numiți de Daniel David în grupul de lucru pentru noua programă de Limba și literatura română ar fi fost forțați să tacă, prin semnarea unui act de non-disclosure. Szekely susține și că ministrul pe care îl consiliază este presat să accepte […] © G4Media.ro.
15:50
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat marți, într-o conferință de presă, că partidul său va decide ieșirea de la guvernare undeva spre sfârșitul lunii ianuarie. Pretextul oficial: PSD analizează cum este tratat de partenerii din coaliție, dacă a fost luat în seamă sau nu. Un alt motiv de reflecție pentru PSD ar fi bugetul pe […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:40
Hoţii care au furat bijuterii de 88 de milioane de euro de la Luvru au fugit „cu 30 de secunde înainte” de sosirea Poliției, potrivit anchetei administrative # G4Media
Fuga hoţilor care au furat bijuterii de la Luvru în luna octombrie ar fi putut fi împiedicată „cu 30 de secunde înainte”, a declarat miercuri un responsabil al anchetei administrative privind securitatea muzeului parizian, cel mai vizitat din lume, transmite agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Concluziile preliminare au relevat, potrivit ministrului Culturii Rachida […] © G4Media.ro.
15:40
Organizația Rethink România îi cere președintelui Nicușor Dan o poziție publică legată de corupția din justiție # G4Media
Organizația Rethink România i-a cerut miercuri președintelui Nicușor Dan să iasă cu o poziție publică legată de corupția din justiție după ce Recorder a publicat un documentar în care mai mulți magistrați îi critică dur pe șefii sistemului – Lia Savonea, Marius Voineag și Alex Florența. ”În calitate de organizație care urmărește construcția pe termen […] © G4Media.ro.
15:30
BREAKING Curtea Constituțională amână pentru duminică, 28 decembrie, sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților / Cum s-a decis amânarea # G4Media
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, au declarat surse oficiale pentru G4Media. 28 decembrie este într-o zi de duminică, cu trei zile înainte de Revelion. În cadrul CCR, după câteva […] © G4Media.ro.
15:30
Helmut Marko a fost timp de 20 de ani unul dintre cei mai importanți și influenți oameni de la RedBull Racing, iar îndepărtarea acestuia a avut la bază mai multe scandaluri în care a fost implicat austriacul în vârstă de 82 de ani. Comentariul RedBull a fost unul simplu: „Marko a decis să se retragă […] © G4Media.ro.
15:30
Schimburile în educație cu țările est-europene sunt priorități ale Administrației Trump în noua Strategie de Securitate a SUA, percepută ca un atac la adresa UE / România reactivează, în acest context, programul de burse FLEX în relația cu Statele Unite # G4Media
Pregătirile României pentru relansarea programului de burse în SUA pentru liceeni, FLEX, au loc în momentul în care Statele Unite includ schimburile educaționale printre prioritățile pentru Europa, în noua Strategie Națională de Securitate făcută publică de Administrația Trump, scrie Edupedu.ro. Documentul, văzut în mediile comunitare și în rândul observatorilor europeni drept un atac la adresa UE […] © G4Media.ro.
15:30
Germania transpune în legislaţia sa directiva UE ce privește combaterea acţiunilor abuzive în justiţie împotriva persoanele care aduc în atenţie chestiuni de interes public, precum corupţia sau poluarea mediului # G4Media
Guvernul german a aprobat miercuri un proiect de lege ce transpune directiva Uniunii Europene privind combaterea acţiunilor abuzive în justiţie împotriva mobilizării publice (aşa-numita directivă anti-SLAPP), relatează agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Noua lege va trata procesele judiciare ce au intenţia clară de a intimida sau de a reduce la tăcere persoanele care […] © G4Media.ro.
15:10
Cobza devine parte a Patrimoniului Cultural Imaterial UNESCO, a anunţat, miercuri, preşedintele Comisiei pentru relaţia cu UNESCO, Dumitriţa Gliga, potrivit Agerpres. „România marchează o nouă reuşită culturală la cea de-a 20-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Patrimoniul Cultural Imaterial (UNESCO), desfăşurată la New Delhi, în perioada 8 – 13 decembrie 2025. Dosarul „Cobza – cunoştinţe […] © G4Media.ro.
15:10
BREAKING Curtea Constituțională amână pe 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți privind reforma pensiilor magistraților (surse) # G4Media
Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au amânat pentru 28 decembrie sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), privind proiectul legii pensionării magistraților, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Vom reveni © G4Media.ro.
15:00
Extrema dreaptă germană salută declaraţiile anti-UE ale lui Donald Trump şi trimite o delegaţie în SUA # G4Media
Partidul german de extremă dreapta AfD, care salută recentul document al lui Donald Trump ce prognozează o „dispariţie civilizaţională” a Europei, a anunţat miercuri o vizită în SUA a circa 20 de parlamentari pentru întrevedere cu membri ai Partidului Republican, informează AFP preluată de Agerpres. Alternativa pentru Germania (AfD), principalul partid de opoziţie din această […] © G4Media.ro.
14:50
Cum pot fi diagnosticate și tratate bolile cardiovasculare prin proceduri minim invazive, explică dr. Florina Pinte, medic primar cardiologie intervențională, MedLife # G4Media
La nivel mondial, bolile cardiovasculare sunt principala cauză de deces, iar România nu face excepție. Unele dintre ele pot fi diagnosticate și tratate (sau ținute sub control) prin proceduri moderne, care nu presupun chirurgie deschisă, au riscuri foarte mici și se fac cu anestezie locală, pacientul putând pleca acasă chiar a doua zi. Medicul Florina […] © G4Media.ro.
14:50
Bolojan: Am reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibrăm cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, miercuri, că Guvernul a reușit ca, după 20 de ani de la semnarea contractului inițial, să reechilibreze cooperarea cu OMV Petrom pentru următorii 15 ani. Premierul a precizat, într-o postare pe Facebook, că printr-o hotărâre de guvern adoptată marți seară și un acord de principiu între guvern și OMV Petrom, […] © G4Media.ro.
14:30
BREAKING Ce spun primarii despre noile impozite pe mașini în funcție de norma de poluare: Primarul Galațiului spune că ”e posibil ori să includem greșit un autoturism, ori efectiv să nu știm în ce categorie să-l introducem” / Primarul Bacăului: Probabil o să le încadrăm pe toate la o clasă mai mare de poluare # G4Media
Ionuț Pucheanu, primarul Galațiului, a declarat pentru G4Media că, în momentul de față, primăriile din România nu au, practic, informații despre norma de poluare a mașinilor și nu știu prin urmare în ce clasă de poluare să le încadreze pentru a calcula impozitul pentru 2026. Același lucru îl spune și primarul Bacăului, Lucian Stanciu Viziteu, […] © G4Media.ro.
14:30
BREAKING Încă un mare condamnat de corupție a fost albit de Curtea Supremă. Înalta Curte a anulat condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție # G4Media
Înalta Curte de Casație și Justiție, condusă de Lia Savonea, a anulat miercuri condamnarea de 6 ani a fostului șef al Casei de Sănătate Lucian Duță și a dispus încetarea procesului penal pe prescripție. Este încă un caz de mare dosar ”omorât” de instanța supremă, care a eliberat pe bandă rulantă personaje implicate în mari […] © G4Media.ro.
14:30
Ronnie O’Sullivan a lăsat să se înțeleagă faptul că va juca până la urmă la Mastersul de la Alexandra Palace din ianuarie. În runda inaugurală, The Rocket va da peste Neil Robertson, iar australianul spune că după tragerea la sorți a primit foarte multe mesaje în care lumea-i solicita un bilet pentru marele duel. Întrebat […] © G4Media.ro.
14:20
Fred Vasseur nu este mulțumit cu sezonul pe care l-a încheiat Ferrari în Formula 1, iar directorul Scuderiei surprinde atunci când spune că îi încurajează pe Lewis Hamilton și Charles Leclerc să critice echipa de la Maranello. Citat de Motorsport.com, Vasseur surprinde atunci când le dă liber piloților săi să critice echipa. Directorul Scuderiei consideră […] © G4Media.ro.
14:20
SURSE Senatorul USR Sorin Șipoș, un apropiat al lui Dominic Fritz, în cărți pentru funcția de ministru al Apărării / De profesie inginer electrotehnist, Șipoș este membru în Comisia SIE a Parlamentului # G4Media
Senatorul Sorin Șipoș, liderul organizației județene USR Timiș, este cel mai nou nume luat în calcul pentru funcția de ministru al Apărării Naționale, au declarat surse politice pentru G4Media. Sorin Șipoș este considerat un apropiat al liderului USR, Dominic Fritz, care este și primar al Timișoarei. Șipoș se află la primul mandat de parlamentar. El este […] © G4Media.ro.
14:20
Dungaciu, numărul 2 în partidul extremist AUR: Noi vrem la putere fie prin guvern de coaliție națională fie prin alegeri anticipate # G4Media
Dan Dungaciu, prim-vicepreședintele partidului extremist AUR, a declarat miercuri că AUR vrea să ajungă la putere, dar acceptă doar două opțiuni: fie intrarea într-un guvern de coaliție națională, fie prin alegeri anticipate. El a exclus un guvern cu AUR-PSD. ”AUR nu se va duce la guvernare dacă nu va fi la putere. Noi ne pregătim […] © G4Media.ro.
14:20
Papa Leon al XV-lea a avertizat marți seara, după atacul dur lansat de Donald Trump la adresa Europei, că astfel de declarații “încearcă să distrugă” alianța dintre Statele Unite și Bătrânul Continent. Papa a făcut aceste comentarii într-o scurtă discuție cu reporterii, după ce s-a întâlnit cu liderul ucrainean Volodimir Zelenski.. Deși a refuzat să […] © G4Media.ro.
14:00
Rusia a cucerit mai puţin de 1% din teritoriul Ucrainei în întreg anul 2025, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului # G4Media
Armata rusă a cucerit 0,77% din teritoriul ucrainean până în prezent în acest an, a anunţat miercuri Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), care îşi are sediul la Washington, potrivit EFE preluată de Agerpres. În total, de la 1 ianuarie, trupele ruse au ocupat 4.669 de kilometri pătraţi, majoritatea în regiunile Doneţk (est) şi Zaporojie (sud-est), […] © G4Media.ro.
14:00
Domeniul Schiabil Transalpina se redeschide cu program redus, 3 zile pe săptămână / Nu prea e zăpadă, iar ce există trebuie protejat # G4Media
Domeniul Schiabil Transalpina își reia activitatea, însă cu program redus, anunță Agenția de presă Rador, care citează Radio Craiova. Administrația anunță că, începând de vineri, 12 decembrie, pârtiile deservite de instalațiile Teleschi 1 și Teleschi 2 vor fi deschise doar trei zile pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 9:00–16:30. Măsura a fost […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO Peste 1.000 de sindicaliști din educație s-au adunat la protestul anunțat în fața Guvernului, pentru a cere demisia ministrului Daniel David: Demnitatea profesorilor nu se negociază # G4Media
Protestul anunțat de sindicatele din educație în Piața Victoriei a început în jurul ore 13:00, când peste 1.000 de profesori membri ai celor două federații sindicale din preuniversitar s-au adunat pentru a cere demisia ministrului Daniel David. Mitingul este organizat în contextul escaladării conflictului dintre sindicate și ministrul Educației și Cercetării și pe fondul tensiunilor […] © G4Media.ro.
13:50
Altex finalizează procesul de reamenajare și modernizare a magazinului din Turda, județul Cluj, oferind clienților un spațiu extins și o experiență de cumpărături îmbunătățită. Clienții sunt invitați să descopere noutățile joi, 11 decembrie, să exploreze sortimentul extins de produse și să profite de ofertele exclusive, valabile între 11 și 17 decembrie 2025. Magazinul-proprietate din Turda, […] © G4Media.ro.
