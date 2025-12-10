Ucraina a lovit cu drone navale petrolierul rusesc Dashan, care naviga în Marea Neagră
G4Media, 10 decembrie 2025 20:20
Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, a anunţat o oficialitate ucraineană, informează Reuters, conform Agerpres. Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost […] © G4Media.ro.
Acord istoric semnat de noul Guvern al Nepalului cu reprezentanţii generaţiei Z, după revoltele din septembrie care au dus la căderea vechiului executiv # G4Media
Guvernul nepalez a semnat miercuri un acord istoric cu reprezentanţi ai generaţiei Z, la trei luni după revolta din septembrie care a dus la căderea executivului precedent, transmite AFP, conform Agerpres. Asistenţa a aplaudat momentul în care prim-ministrul Sushila Karki şi Bhoj Bikram Thapa, reprezentând persoanele rănite sau ucise în timpul manifestaţiilor, au semnat […] © G4Media.ro.
Partidul lui Meloni dorește să dubleze limita pentru plățile în numerar în Italia / Oponenții propunerii de a crește limita la 10.000 de euro spun că aceasta ar favoriza evazioniștii fiscali # G4Media
Partidul prim-ministrului italian Giorgia Meloni a fost acuzat de critici că promovează evaziunea fiscală prin planul său de a dubla limita legală pentru plățile în numerar la 10.000 de euro, scrie Financial Times. Într-un proiect de amendament la bugetul pentru anul viitor – care trebuie aprobat până la 31 decembrie – parlamentarii din partidul Frații […] © G4Media.ro.
Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, criticată de activiste feministe după ce a folosit insulte sexiste # G4Media
Utilizarea de către Brigitte Macron a unei expresii sexiste stârnește indignare în Franța Prima doamnă a Franței, Brigitte Macron, a stârnit indignarea vedetelor și feministelor franceze prin utilizarea unui limbaj sexist și jignitor pentru a descrie protestatarii la spectacolul unui comediant, notează jurnaliștii CNN. Brigitte Macron a asistat duminică la un spectacol al lui Ary […] © G4Media.ro.
Turcia trebuie să renunțe la sistemul rus de apărare aeriană S-400 pentru a obține avioanele americane F-35, spune ambasadorul SUA în Turcia # G4Media
Turcia nu mai trebuie să dețină sistemul rus de apărare aeriană S-400 dacă dorește să revină în programul condus de SUA pentru fabricarea și achiziționarea avioanelor F-35, a declarat ambasadorul american în Turcia, Tom Barrack, scrie Bloomberg. Barrack, un aliat cheie al președintelui american Donald Trump, a declarat într-o postare pe X că cele două […] © G4Media.ro.
Drone navale ucrainene au lovit miercuri un petrolier ce face parte din ‘flota fantomă’ a Rusiei, întrucât vasul naviga în zona economică exclusivă a Ucrainei din Marea Neagră, în drumul său către portul Novorossiisk, a anunţat o oficialitate ucraineană, informează Reuters, conform Agerpres. Petrolierul Dashan naviga cu viteză maximă, cu transponderele închise, şi a fost […] © G4Media.ro.
Tânăr de 26 de ani din Dâmbovița, reţinut pentru viol după ce ar fi avut relaţii sexuale cu o minoră de 14 ani # G4Media
Un tânăr de 26 de ani din comuna dâmboviţeană Pietrari a fost reţinut pentru viol, după ce ar fi avut relaţii sexuale cu o fată de 14 ani, informează, miercuri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa, transmite Agerpres. „La data de 9 decembrie a.c., în urma probatoriului administrat de poliţiştii din cadrul Secţiei 5 Poliţie […] © G4Media.ro.
Biroul Temu din Dublin, percheziționat de autoritățile de reglementare ale UE din cauza preocupărilor legate de subvențiile chineze # G4Media
Sediul european al Temu din Dublin a fost percheziționat săptămâna trecută de autoritățile de reglementare ale UE din cauza unor suspiciuni privind posibile subvenții acordate de statul chinez retailerului online, o filială a gigantului chinez de comerț electronic PDD Holdings, a declarat miercuri o persoană familiarizată cu acest subiect, transmite Reuters. Temu nu a răspuns […] © G4Media.ro.
Platouri reci reinventate cu ton pentru Revelion. Fie că e mousse pentru tartine, fie în salate cu paste sau cartofi, fie roșii umplute, se pot prepara toate dinainte și ține la rece # G4Media
Ce punem interesant pe masa de Revelion ca să nu se repete întocmai cu meniul tradițional de Crăciun? Chiar dacă păstrăm o parte din preparatele specifice perioadei, le putem asocia și altele mai puțin previzibile și care să creeze un efect surpriză și în final, împreună, un meniu reușit. © G4Media.ro.
Mai mulți protestatari s-au adunat în fața CSM, manifestând pentru o justiție independentă / Se scandează: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenți, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie” # G4Media
Peste 350 de persoane s-au adunat miercuri seara în fața Consiliului Superior al Magistraturii din București, în contextul investigației Recorder despre situația Justiției din România. Manifestanții scandează lozinci pentru o justiție independentă: „Vrem dreptate, nu imunitate”, „Magistrati independenti, nu obedienți”, „Justiție, nu mafie”, „Integritate, nu complicitate”, „Legea este pentru toți, fără milă pentru hoți”etc. Recorder.ro […] © G4Media.ro.
Islanda a devenit a cincea țară care boicotează Concursul Eurovision 2026, alăturându-se Spaniei, Irlandei, Sloveniei și Țărilor de Jos care s-au retras din competiție, transmite Mediafax. Islanda boicotează Eurovisionul 2026 din cauza participării Israelului. Postul islandez RÚV a anunțat miercuri că nu va participa la concursul de anul viitor. Decizia vine după ce săptămâna trecută […] © G4Media.ro.
LIVE VIDEO Proteste masive împotriva Guvernului în Bulgaria: Manifestanții, strânși în Sofia și alte zeci de orașe, cer adoptarea unui buget echitabil # G4Media
Proteste de amploare au loc, miercuri seara, în Sofia și în peste 25 de orașe importante din Bulgaria, transmite agenția Novinite. Manifestanții cer demisia guvernului, îndepărtarea lui Delyan Peevski și Boyko Borissov de la putere și adoptarea unui buget de stat echitabil pentru 2026. Principalul miting din Sofia are loc în Triunghiul Puterii și Piața […] © G4Media.ro.
Merz, Macron și Starmer au discutat cu Donald Trump la telefon, despre „stadiul negocierilor” # G4Media
Guvernul german confirmă că, miercuri, cancelarul Merz s-a alăturat președintelui francez Macron și liderului britanic Starmer într-o convorbire telefonică cu președintele american Trump, notează The Guardian. Ei au discutat „stadiul negocierilor” privind încheierea războiului din Ucraina, convenind că „munca intensă la planul de pace va continua în zilele următoare”. Liderii au convenit, de asemenea, că […] © G4Media.ro.
Alba Iulia a lansat oficial programul „Capitala Tineretului din România 2026”: „Viitorul oraşului se construieşte împreună cu tinerii, nu în absenţa lor” # G4Media
Municipiul Alba Iulia a lansat oficial, miercuri, programul „Capitala Tineretului din România 2026”, prin semnarea unui acord care activează Grupul de Guvernanţă Locală, structura mixtă care va monitoriza implementarea programului, transmite Agerpres. Acordul a fost semnat, la Palatul Principilor, de reprezentanţii societăţii civile, Coaliţia Alba Iulia 2026 şi cei ai municipalităţii Alba Iulia. „Nu a […] © G4Media.ro.
Consiliul Județean Timiș caută soluții legale pentru a sprijini proiectul de restaurare a Casei Mühle, achiziționată recent de Universitatea Politehnica Timișoara # G4Media
La câteva zile de la momentul în care Universitatea Politehnica Timișoara a finalizat achiziția Casei Mühle, Consiliul Județean Timiș anunță că vrea să se alăture proiectului de redare a acestui imobil emblematic Timișoarei, relatează publicația debanat.ro. Instituția caută acum modalitățile legale prin care ar putea să aloce resursele necesare pentru a ajuta la dezvoltarea proiectului. […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri, invitat la podcastul Friendly Fire moderat de Moise Guran și Vlad Petreanu, că își dorește reducerea sau anularea impozitului pe cifra de afaceri, care “frânează și penalizează” investițiile. “Ceea ce îmi doresc pentru anul viitor legat de stimularea fiscală este să reducem sau să anulăm impozitul pe cifra de […] © G4Media.ro.
Piața televizoarelor continuă să evolueze cu pași rapizi, iar trei tehnologii premium de afișaj domină magazinele fizice și online care distribui televizoare moderne, acestea fiind: OLED, QLED și MiniLED. Fiecare tehnologie folosește metode diferite de emitere a luminii, ceea ce influențează semnificativ luminozitatea, contrastul, unghiurile de vizionare și durabilitatea pe termen lung. Indiferent dacă îți […] © G4Media.ro.
Prejudiciu de un milion de euro recuperat de poliţiştii sibieni în urma unei cooperări judiciare internaţionale # G4Media
Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sibiu au reuşit recuperarea unui prejudiciu de un milion de euro, cauzat printr-o înşelăciune comisă în contextul unui transport internaţional de baterii, în urma unei ample cooperări judiciare internaţionale cu autorităţile belgiene, informează un comunicat de presă, transmite Agerpres. „În urma continuării activităţilor pe linia cooperării judiciare internaţionale […] © G4Media.ro.
Lituania a semnat un contract ce prevede cumpărarea de obuziere mobile CAESAR Mk 2, în schimbul sumei de 252 de milioane de euro, de la producătorul de arme francez KNDS France, a anunţat miercuri Ministerul Apărării lituanian, potrivit DPA preluată de Agerpres. Contractul este cel mai mare acord în privinţa livrării de armament încheiat până […] © G4Media.ro.
VIDEO / Bucătăria italiană este de astăzi prima bucătărie națională inclusă în întregime, cu unanimitate de voturi, în patrimoniul cultural imaterial UNESCO. Premierul Georgia Meloni: „Bucătăria italiană este un ambasador formidabil” # G4Media
Bucătăria italiană a fost inclusă în patrimoniul cultural imaterial al umanității UNESCO, fiind prima bucătărie națională care capătă în întregime, în totalitatea ei, acest statut, anunță agenția Ansa. Decizia a fost luată în unanimitate de Comitetul Interguvernamental UNESCO reunit la New Delhi, India. În acordarea statului pentru care autoritățile italiene au depus candidatura cu mai […] © G4Media.ro.
Programa de română propusă de Ministerul Educației cu susținerea Academiei reactivează modele educaționale și ideologice din perioada național-comunismului lui Nicolae Ceaușescu, promovează protocronismul din epoca ceaușistă și este „o bombă cu ceas” – acuză zeci de cercetători ai Academiei și mii de profesori # G4Media
Programa școlară de limba și literatura română pentru clasa a IX-a pusă în dezbatere de Ministerul Educației condus de Daniel David și susținută public de președintele Academiei Române, Ioan Aurel Pop, reactivează „modele educaționale și ideologice din perioada național-comunismului lui Nicolae Ceaușescu”, promovează gândirea „protocronismului din epoca ceaușistă” și este „o bombă cu ceas pentru […] © G4Media.ro.
Un elan a fost surprins cum se plimba pe un teren viran, în județul Hunedoara /Asociația Rewilding Romania: Deşi momentan nu se ştie de unde a venit animalul, este cunoscut faptul că în Ucraina şi Polonia există populaţii stabile de elani # G4Media
Un elan a fost observat de specialiştii asociaţiei Rewilding Romania pe un teren ce ar fi situat în aria geografică a judeţului Hunedoara, organizaţia postând imagini filmate cu animalul, miercuri, pe pagina sa de socializare. Descoperirea este apreciată ca fiind una „importantă pentru fauna sălbatică a României”, însă, deocamdată, nu se ştie de unde ar […] © G4Media.ro.
Zelenski: Vom finaliza cele 20 de puncte ale planului american și vom înmâna documentul Statelor Unite în viitorul apropiat # G4Media
Președintele Volodimir Zelenski a afirmat miercuri că Ucraina lucrează la finalizarea unui document de pace în 20 de puncte și îl va prezenta SUA în „viitorul apropiat”, transmite BBC. „Programul de astăzi include o discuție cu partea americană cu privire la un document care va detalia redresarea postbelică și dezvoltarea economică a Ucrainei. În același […] © G4Media.ro.
Două noi studii scot în evidență amenințarea poluanţilor eterni şi perturbatorilor endocrini asupra sarcinii # G4Media
Tulburări de dezvoltare, naşteri premature cu consecinţe uneori fatale… Două noi studii detaliază anumite riscuri de mediu pe perioada sarcinii, unul pe tema poluanţilor eterni, celălalt referitor la anumiţi perturbatori endocrini, transmite miercuri agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Apa potabilă contaminată cu PFAS dăunează sugarilor”, conchide primul studiu, publicat luni în jurnalul ştiinţific […] © G4Media.ro.
Premierul Ilie Bolojan participă miercuri seară la podcastul Friendly Fire moderat de Moise Guran și Vlad Petreanu. Urmărește LIVE cele mai importante declarații: Despre amânarea CCR privind reforma pensiilor magistraților: Nu am date despre această amânare. Cel puțin faptul că s-a dat un termen relativ scurt, important e să se soluționeze. Convingerea mea e că […] © G4Media.ro.
Fostul premier moldovean Dorin Recean a fost numit emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă # G4Media
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a numit pe Dorin Recean în funcţia de emisar special pentru dezvoltare şi rezilienţă, printr-un decret semnat miercuri, informează agenția de știri Moldpres, citată de Agerpres. În această calitate, fostul premier are misiunea de a contribui la promovarea eforturilor interinstituţionale şi multisectoriale orientate spre consolidarea capacităţii statului de a preveni […] © G4Media.ro.
Nu există un contract pentru VLAH, vehiculul blindat dezvoltat în România, dar producătorul a explicat de ce există proiectul / CEO: Dacă acest 4×4 ar intra în producție, ar fi fabricate 200 de unități pe an și angajați 180 de oameni # G4Media
BlueSpace Technology, compania românească din spatele VLAH, primul vehicul blindat 4×4 dezvoltat pe plan local după Revoluție, a transmis că nu are încă un contract pentru vehicul. Proiectul a fost lansat, însă, pentru a asimila proprietate intelectuală, experiență și pentru a demonstra că parteneriatul public-privat poate funcționa în România, a declarat Constantin Pintilie, CEO al […] © G4Media.ro.
Un tribunal din Austria a blocat toate încercările Washingtonului de a obţine extrădarea oligarhului ucrainean Dmitro Firtaş, acuzat de SUA pentru corupţie, instanţa respingând un apel depus de procurorii austrieci după o decizie a unei instanţe judecătoreşti inferioare ce respinsese extrădarea, transmite miercuri Reuters, conform Agerpres. ”În decizia sa din 9 decembrie 2025, Înalta Curte […] © G4Media.ro.
Parlamentul Ungariei aprobă un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui ţării, un apropiat al premierului Orban # G4Media
Parlamentul Ungariei a aprobat miercuri un proiect de lege ce complică destituirea preşedintelui, apropiat al prim-ministrului naţionalist Viktor Orban, suscitând acuzaţiile opoziţiei conform cărora guvernul încearcă să blocheze instituţiile odată cu apropierea alegerilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. Cu câteva luni înainte de scrutin, prevăzut să aibă loc în aprilie, sondajele prezic […] © G4Media.ro.
SURSE Bugetul pe 2026 va fi construit pe TVA standard de 21% și de 11 în HoReCa / Se păstrează scutirea de 300 lei pentru salariul minim # G4Media
Guvernul va construi bugetul pe anul 2026 pe cota standard de TVA de 21%, în timp ce pentru HoReCa se va menține cota de TVA de 11%, conform surselor Economedia. Va fi păstrată, totodată, scutirea de 300 lei pentru salariul minim, deși nu este clar dacă salariul minim va crește sau nu, Guvernul considerând totuși […] © G4Media.ro.
Stabilirea nivelului salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată pentru anul viitor a fost principala temă a consultărilor avute astăzi, la Palatul Victoria, de reprezentanții Guvernului și cei ai partenerilor sociali, în cadrul reuniunii Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social. Premierul Ilie Bolojan a afirmat că majorarea salariului minim ar proteja puterea […] © G4Media.ro.
Doi bărbaţi au amenajat o parcare în albia râului Argeşel / Amenzile usturătoare aplicate de Garda de Mediu # G4Media
Doi bărbaţi care au amenajat o parcare în albia râului Argeşel, în zona localităţii Valea Mare Pravăţ din judeţul Argeş, au fost sancţionaţi de Garda Naţională de Mediu, transmite Agerpres. Potrivit informaţiilor transmise miercuri de Garda Naţională de Mediu, lucrările ilegale au fost identificate prin noile sisteme de monitorizare satelitară. „Doi localnici au încercat să […] © G4Media.ro.
Specialist al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vrancea: Exploatările de agregate din Siret agravează seceta şi distrug ecosisteme # G4Media
Exploatările de agregate minerale din albiile râurilor contribuie la accentuarea secetei pedologice din Vrancea, prin scăderea nivelului pânzei freatice şi afectarea gravă a zonelor de vegetaţie care în mod natural protejează şi stabilizează malurile râurilor, avertizează reprezentanţii Agenţiei pentru Protecţia Mediului (APM) Vrancea, transmite Agerpres. Impactul acestor activităţi, suprapus schimbărilor climatice şi secetei prelungite, produce […] © G4Media.ro.
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, va susține în scurt timp declarații de presă privind concluziile verificărilor Corpului de Control realizate în cazul crizei apei din Prahova, precum și măsurile dispuse în acest caz. G4Media transmite LIVE. Vom reveni © G4Media.ro.
Asociațiile ACCEPT și ARK Oradea au anunțat miercuri că „cer dreptate în fața Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO)”, după ce marșul Oradea Pride, eveniment al comunității LGBTIQ+, a fost blocat de autoritățile locale timp de trei ani consecutiv, informează ebihoreanul.ro Organizațiile acuză Primăria din Oradea de „discriminare sistemică” și de încălcarea mai multor articole […] © G4Media.ro.
Dosar penal pe numele unui bărbat din București care promova cultul lui Hitler şi anihilarea populaţiei evreieşti # G4Media
Un bărbat în vârstă de 39 de ani din Capitală s-a ales cu dosar penal, fiind acuzat că a postat timp de un an pe reţelele de socializare materiale prin care promova ideologia nazistă, cultul personalităţii lui Adolf Hitler şi ostilitatea faţă de populaţia evreiască, transmite Agerpres. Iniţial, bărbatul a fost reţinut marţi de procurori […] © G4Media.ro.
Ministrul Justiției se derobează de orice responsabilitate, ca reacție la investigația Recorder: Ministerul nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță / Ca ministru nu pot face aprecieri despre „capturarea” CSM # G4Media
Ministrul Justiției, Radu Marinescu (PSD), a precizat, miercuri, într-o postare pe Facebook, că a văzut documentarul Recorder despre justiție și precizează că ministerul nu are dreptul de a interveni în modul cum magistrații aplică legea la speță, iar el ca ministru nu poate face aprecieri despre „capturarea” CSM. Radu Marinescu precizează că legile privind funcționarea […] © G4Media.ro.
SURSE Perchezițiile ale Parchetului European condus de Laura Codruța Kovesi la Țiriac Auto în dosarul legat de microbuzele școlare supraevaluate # G4Media
Procurorii Parchetului European, instituție a UE condusă de Laura Codruța Kovesi, au făcut săptămâna aceasta mai multe percheziții în dosarul legat de microbuzele școlare supraevaluate, inclusiv la compania la Țiriac Auto, au declarat pentru G4Media surse judiciare. EPPO s-a sesizat din oficiu după ce publicația Reporter.IS a dezvăluit în luna august că o firmă din […] © G4Media.ro.
Încep represaliile împotriva magistraților care au depus mărturie în documentarul Recorder despre Justiție. Primul e Laurențiu Beșu # G4Media
Curtea de Apel București a emis miercuri un comunicat de presă „în contextul afirmaţiilor denigratoare şi fără acoperire în realitatea faptică ale unui judecător în investigaţia Recorder”. Este vorba de judecătorul Laurențiu Beșu, care deși încă e în activitate, a decis să apară cu chip, nume și prenume în investigația respectivă. Pe lângă corecțiile pe […] © G4Media.ro.
Petrișor Peiu (AUR), șah la PSD: ”Aveți moțiunea pe masă. Votați sau nu plecarea Dianei Buzoianu?” # G4Media
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR, le-a transmis miercuri PSD-iștilor din Parlament că pot vota împotriva ministrului USR Diana Buzoianu la moțiunea simplă depusă de AUR. Dacă PSD va vota această moțiune, așa cum au amenințat mai mulți lideri social-democrați, ar fi o colaborare deschisă cu partidul extremist AUR împotriva coaliției din care PSD face parte. […] © G4Media.ro.
Agenția de spionaj daneză consideră acum SUA drept o posibilă amenințare la adresa securității # G4Media
O agenție de informații daneză a descris pentru prima dată SUA ca un potențial risc la adresa securității, semnalând o schimbare în viziunea țării nordice asupra aliatului său apropiat, pe fondul tensiunilor geopolitice legate de Groenlanda, transmite agenția Bloomberg. Serviciul de Informații al Apărării Daneze — una dintre cele două agenții cheie de spionaj din […] © G4Media.ro.
Zelenski încearcă să îi atragă atenţia lui Trump despre intensificarea cooperării dintre Rusia şi China # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat miercuri, după o întâlnire cu şeful Serviciului de Informaţii Externe al Ucrainei, Oleg Ivaşcenko, că spionajul ucrainean a identificat o sporire a cooperării dintre Rusia şi China în „sectorul militar-industrial” şi în alte domenii, relatează agenţia EFE conform Agerpres. Zelenski a mai spus că i-a cerut lui Ivaşcenko să […] © G4Media.ro.
Reacția lui Nicușor Dan la problemele din justiție: De ce nu a contracandidat-o nimeni pe Savonea? # G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, reacționează în urma anchetei publicate de jurnaliștii de la Recorder, legate de justiție. „Am văzut cap-coadă documentarul. Cel mai simplu este să ne revoltăm, încă o dată, și să aruncăm vina generic. Mai greu este chiar să rezolvăm problemele din justiție”, a transmis Nicușor Dan pe rețele sociale. Șeful statului spune […] © G4Media.ro.
Canada vrea să atragă 1.000 de cercetători de talie mondială, pe fondul unei competiţii internaţionale acerbe şi al reducerii finanţărilor pentru ştiinţă în Statele Unite # G4Media
Canada a prezentat marţi un plan pentru a atrage în ţară o mie de cercetători de talie mondială, proveniţi din diverse domenii, pe fondul unei competiţii internaţionale acerbe şi al reducerii finanţărilor pentru ştiinţă în Statele Unite, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres. „Vom atrage 1.000 de noi cercetători foarte talentaţi aici, la […] © G4Media.ro.
Drepturile omului sunt subfinanţate, subminate şi atacate, declară înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului # G4Media
Drepturile omului sunt ”subfinanţate, subminate şi atacate”, a declarat miercuri, la Geneva, înaltul comisar al ONU pentru drepturile omului, Volker Türk, relatează agențiile de știri DPA şi Reuters, citate de Agerpres. Potrivit acestuia, Înaltul comisariat al ONU pentru drepturile omului (OHCHR) beneficiază de o finanţare cu 90 de milioane de dolari mai mică decât ar […] © G4Media.ro.
Papa îl îndeamnă pe Trump să nu rupă relația dintre SUA și Europa / Strategia președintelui american privind Ucraina provoacă „o schimbare majoră în ceea ce a fost timp de mulți ani o adevărată alianță între UE și SUA”, avertizează pontiful # G4Media
Papa Leon i-a cerut președintelui american Donald Trump să nu „rupă” alianța transatlantică, după ce liderul republican a criticat dur Europa, relatează Politico. În declarațiile făcute reporterilor după o întâlnire cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Castel Gandolfo, lângă Roma, pontiful a afirmat că recentele declarații ale lui Trump – în care acesta i-a ridiculizat […] © G4Media.ro.
Liderii Coaliției de Voință se vor întruni, joi, în format de videoconferință, potrivit președinției Franței, citată de Sky News, transmite MEDIAFAX. Momentan nu a fost oferită o listă cu liderii țărilor membre care vor asista la discuțiile de joi. Întâlnirea a fost anunțată în urma negocierilor de la Londra cu privire la Planul de Pace […] © G4Media.ro.
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze presiunile asupra şcolilor cu predare în limba română din Transnistria # G4Media
Chişinăul cere Tiraspolului să înceteze să pună presiune asupra elevilor şi profesorilor din şcolile cu predare în limba română din Transnistria, problema fiind abordată în cadrul şedinţei grupurilor de lucru pentru educaţie, cu participarea experţilor de pe ambele maluri ale Nistrului, relatează miercuri portalul Deschide.md, citat de Agerpres. Discuţiile s-au axat pe funcţionarea instituţiilor de […] © G4Media.ro.
Convorbire Nicușor Dan – Aleksandar Vucic, despre proiectele bilaterale dintre România și Serbia, anunță presa sârbă # G4Media
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a purtat o discuţie prin telefon cu omologul său român Nicuşor Dan cu privire la toate afacerile bilaterale de importanţă pentru cele două ţări, informează miercuri agenţia Tanjug preluată de Agerpres. Într-o postare pe Instagram, Vucic a scris că cele două ţări sunt legate de o prietenie veche de secole, de […] © G4Media.ro.
Peste 2.500 de de oameni au semnat petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Ei cer Ministerului Educației „regândirea integrală” a programei propuse la română pentru clasa a IX-a: ”Conține erori impardonabile, descurajează lectura și riscă să amplifice analfabetismul funcțional” # G4Media
Peste 2.500 de de oameni au semnat până acum petiția inițiată de 200 de cercetători ai Academiei Române, scriitori și profesori, printre care Mircea Cărtărescu, Radu Vancu, Ioana Pârvulescu. Petiția cere Ministerului Educației „regândirea integrală” a programei propuse la română pentru clasa a IX-a, potrivit Edupedu.ro. Semnatarii – printre care se numără profesori din preuniversitar […] © G4Media.ro.
Rubio le cere diplomaţilor americani să revină la fontul Times New Roman în loc de Calibri, introdus de predecesorul său, pe motiv că ar fi o măsură „risipitoare” ce privește diversitatea # G4Media
Secretarul de stat american Marco Rubio le-a ordonat marţi diplomaţilor să revină la utilizarea fontului Times New Roman în comunicările oficiale, spunând că decizia predecesorului său, Antony Blinken, de a adopta Calibri a fost o măsură „risipitoare” privind diversitatea, conform unui mesaj intern al Departamentului de Stat, consultat de agenția de știri Reuters, citată de […] © G4Media.ro.
