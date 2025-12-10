Prima ţară căreia UNESCO îi recunoaşte întreaga artă culinară. Multe dintre preparate, preferate de români

18:30

Anul Nou ne va aduce şi facturi mai mari la gaze. Liberalizarea preţurilor, programată pentru 1 aprilie 2026 va însemna o scumpire de cel puţin 5, dacă nu 10% la factură, explică specialiştii. Până atunci, avem oricum în faţă o iarnă rece şi multe griji legate de cum vom face faţă cheltuielilor. O soluţie pe care mulţi români o iau în considerare este schimbarea vechii centrale cu una modernă, în condensare. Un upgrade care poate reduce costurile cu peste 1.000 de lei pe an, potrivit unui studiu al unei mari companii de distribuție. Iar asta contează, mai ales într-o țară în care peste jumătate dintre locuințe se încălzesc pe gaz, iar patru din zece centrale sunt încă de generație veche.