Motivul pentru care un mecanic de la Metrorex a fost bătut de un bărbat agresiv pe Magistrala 4, la Străulești. „I-a umflat ochiul, după ce a sărit în apărarea unei femei”
Gândul, 11 decembrie 2025 05:10
Un angajat Metrorex a fost bătut, recent, în stația Străulești, de pe Magistrala 4. Surse Metrorex au precizat în exclusivitate pentru Gândul că incidentul a avut loc după ce un mecanic și un ajutor de mecanic au sărit în apărarea unei femei, care era agresată de partenerul de viață. Ajutorul de mecanic a fost lovit […]
• • •
Acum 10 minute
05:50
Donald Trump pare să aibă un frate geamăn balcanic. De mai bine de un an, oficialii europeni au avertizat că statul balcanic Bosnia și Herțegovina se află în pragul unei crize care amenință stabilitatea Europei de Sud-Est. Acum, un grup de lobbyiști ai mișcării „Make America Great Again” a contribuit la declanșarea unei intervenții dramatice a […]
Acum 30 minute
05:40
Germania vrea să pună mâna pe șefia celei mai importante bănci europene. Jocul pentru influențarea politicii monetare a UE # Gândul
Berlinul este pregătit să-și asume sprijinul pentru un candidat german care să fie succesor al președintei Christinei Lagarde. Însă, șansele sunt puține ca un german să obțină o funcție pe care nu a deținut-o niciodată, susțin persoane informate despre această chestiune. Mandatul lui Lagarde ca președinte la Banca Centrală expiră în 2027. Guvernatorul Bundesbank, Joachim Nagel, și membrul […]
05:30
„Vânăm creiere” de 1,2 miliarde de dolari. Cine vrea „cumpere” talentele academice ale americanilor # Gândul
Relațiile bilaterale dintre Canada și SUA s-au înrăutățit de la revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Președintele american a amenințat de la începutul anului cu anexarea Canadei și transformarea țării în cel de-al 51-lea stat american. Canada a lansat între timp un fond de 1,2 miliarde de dolari pentru a „cumpăra” tinere talente academice din […]
Acum o oră
05:20
UE nu are o strategie pentru încheierea conflictului din Ucraina, dezvăluie The New York Times # Gândul
În Europa post-pandemică, problemele s-au înmulțit pentru liderii europeni care încă mai speră că globalizarea și democrația reprezintă viitorul, nu suveranitatea, protecționismul și autocrația. Însă, se confruntă cu un deficit bugetar, opinia publică despre ei este nefavorabilă, mișcările și partidele de extrema dreaptă încep să capete popularitate pe fondul nemulțumirii cetățenilor față de politicile ecologiste […]
05:10
Secretele „eliberării” din România a fraților Tate, dezvăluite de The New York Times. Ce au aflat jurnaliștii despre Andrew Tate și fiul mic al președintelui Donald Trump # Gândul
Sub titlul „Cum a fost eliberată o vedetă Manosphere acuzată de viol și trafic de persoane”, mai mulți jurnaliști The New York Times relatează, într-o documentare amplă, detalii inedite despre eliberarea intempestivă din România a fraților Tate – Andrew și Tristan – și plecarea lor în Florida în februarie 2025. The Times vorbește despre revolta […]
05:10
Acum 6 ore
00:50
Războiul dintre Trump și Maduro ajunge la un alt nivel: SUA confiscă navele petroliere, liderul de la Caracas țipă că Președintele SUA e imperialist # Gândul
Statele Unite au confiscat un petrolier din largul coastei Venezuelei, marcând o escaladare majoră în tensiunile dintre Washington DC și Caracas. Procurorul general al SUA, Pam Bondi a dat publicității imaginile care arată cum forțele armate americane au capturat și confiscat un petrolier sancționat în largul coastelor Venezuelei. Operațiunea a fost condusă de FBI, Serviciul de […]
00:10
O țară europeană vrea sa urmeze exemplul Australiei și să să interzică accesul la rețelele sociale pentru adolescenţii sub 16 ani # Gândul
Luând exemplul Australiei, Franța vrea să interzică accesul pe reţelele sociale tinerilor sub 15 sau 16 ani. Preşedintele Emmanuel Macron a confirmat miercuri că doreşte „să impună tuturor reţelelor sociale verificarea vârstei utilizatorilor lor”, iar un astfel de proiect de lege va fi depus în parlament la începutul lui 2026. „Obiectivul este de a depune […]
Acum 8 ore
00:00
Trei zodii vor fi protejate de divinitate, în decembrie 2025. Nativii respectivi vor avea mult noroc pe toate planurile # Gândul
Trei zodii vor fi favoritele astrelor, înainte de sărbătorile de iarnă, nativii respectivi fiind protejați de divinitate. Pentru ei va urma o perioadă cu noroc și, încă din a doua săptămână, vor resimți protecția pe care astrele o au asupra lor în perioada următoare. Toate planurile lor vor merge așa cum își doresc și trebuie […]
10 decembrie 2025
23:40
Cele două zodii care au noroc la bani, în carieră și iubire, de Crăciun. Cine sunt nativii favoriți ai zodiacului # Gândul
Crăciunul vine cu noroc triplu pentru două zodii: bani, carieră și iubire. Nativii privilegiați ai zodiacului vor avea parte de noi oportunități, abundență și vești bune și totul pare că vine drept un cadou pentru ei chiar de în perioada de sărbători. Potrivit Cancan, cele două zodii norocoase sunt Balanță și Scorpion. Balanță Balanțele nu vor […]
23:30
Intrarea în Statele Unite poate depinde de postările tale din ultimii 5 ani pe rețelele de socializare. Ce și-a propus Administrația Trump # Gândul
Administrația Trump vrea să ceară companiilor de tehnologie acces liber la arhiva conturilor de social media din ultimii 5 ani, pentru a stabili pe cine primește sau nu în America. Așadar, ai mare grijă ce postezi, pentru că de asta poate depinde intrarea ta în Statele Unite! Informațiile vor fi analizate și, în cazul cetățenilor […]
23:20
Macron, Starmer și Merz au discutat la telefon cu Trump despre negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia. Conversația a durat 40 de minute # Gândul
Liderii Franței, Marii Britanii și Germaniei au discutat miercuri despre Ucraina cu președintele american Donald Trump. Macron, Starmer și Merz au depus un ultim efort, încercând să „avanseze” în procesul discutării planului de pace ruso-ucrainean. Potrivit președinției franceze, apelul telefonic a durat 40 de minute. Prim-ministrul britanic Keir Starmer și cancelarul german Friedrich Merz au […]
23:10
Dan Dungaciu: „Decât să aștept pasiv lava care vine din America, mai bine am decis să intru în politică” # Gândul
În ediția din 10 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, sociologul Dan Dungaciu a vorbit deschis despre motivul alegerii implicării în politică, o decizie pe care o descrie ca fiind impusă de contextul actual al societății și politicii românești. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a explicat că, deși nu a […]
23:00
Zelenski a trimis propria lui versiune de plan de pace în SUA. The Telegraph: Ucraina ar putea abandona Donbas, dacă și Rusia se retrage # Gândul
Ucraina a trimis răspunsul său la ultimul proiect de plan de pace al SUA, informează Axios. Telegraph dezvăluie că Ucraina ar putea abandona Donbasul dacă Rusia face la fel. Kievul ar putea renunța definitiv la teritoriile sale dacă Rusia va face concesii reciproce, a relatat ziarul britanic , citând surse. Negociatorii ucraineni au avertizat că […]
23:00
Cele patru date de naștere care au o conexiune specială cu „îngerii păzitori”. Prezența lor dizolvă toate temerile # Gândul
Când discutăm despre date de naștere, care sunt legate spiritual sau karmic de lucrul cu „îngerii păzitori” înainte de a veni pe lume, trebuie să recunoaștem avantajele, dar și provocările acestei misiuni divine. Persoanele care sunt destinate să lucreze cu „îngerii” descoperă – de cele mai multe ori – că empatia lor servește atât ca […]
22:40
Dan Dungaciu: „Niciun stat nu vrea să plece din Uniune, ci se vrea reformarea Uniunii Europene” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum Uniunea Europeană are nevoie de o reformare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Energia europeană este doar la statele naționale astăzi. Ia energia și folosește-o. Nimeni, niciun stat […]
22:20
Ilie Bolojan a declarat miercuri seara la B1TV că reforma pensiilor speciale vizează și cadrele militare și angajații din cadrul Ministerului de Interne sau al Apărării. „Sunt pensii de serviciu. Nu mai putem să susținem pensionari la 48 de ani nu mai este suportabil pentru economia noastră. Trebuie să creștem la vârsta de pensioanre la […]
22:20
Viața ia o turnură neașteptată pentru mai multe zodii, după jumătatea lunii decembrie. Cine sunt nativii pentru care apar schimbări importante # Gândul
A doua jumătate a lunii decembrie vine cu energii intense și evenimente care pot schimba cursul vieții pentru mai multe zodii, fiind o perioadă de tranziție, cu oportunități neașteptate, dar și cu provocări care vor testa răbdarea și curajul fiecăruia, scrie Playtech. Astfel, mulți nativi vor simți că viața le aduce surprize neașteptate, iar fiecare […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 11 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
22:10
Acum 12 ore
22:00
Au fost plantați atât de mulți copaci în China încât ciclul apei a fost perturbat. Cum a putut reîmpădurirea să agraveze seceta # Gândul
China a plantat atât de mulți copaci încât a reușit să perturbe ciclul apei în toată țara. Programele masive de reîmpădurire din ultimele decenii au avut un efect secundar neașteptat: au deplasat apa dulce dintr-o regiune în alta, iar uneori seceta a fost agravată serios. China s-a angajat într-un amplu proces de reîmpădurire Începând cu […]
21:50
Bolojan, mulțumit că Buzoianu a scăpat cu funcția intactă, după dezastrul de la Paltinu: „Deciziile ministrului reflectă răspunderea celor implicați” # Gândul
Ilie Bolojan a vorbit despre criza apei din Prahova și Dâmbovița, dar și despre raportul Corpului de Control al ministrei Diana Buzoianu. „Aici sunt mai multe aspecte. Cea mai importantă problemă a fost să luăm măsurile necesare pentru a asigura oamenii de acolo cu apă potabilă, să repunem în funcțiune alimentarea cu apă menajeră. Pe […]
21:50
Bolojan dă replică la acuzațiile AUR legate de contractele cu OMV: „România câștigă mai mult ca țară” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan face lumină în scandalul OMV. După ce AUR l-a acuzat pe premier că a prelungit fără explicaţii şi în secret concesiunea de explorare pentru perimetrul XIX Neptun, la presiunea grupului austriac OMV, încălcând legislaţia românească, Bolojan nu spune dacă a fost sau nu ilegal. „România va câștiga mai mult ca țară”, spune […]
21:40
21:30
Badantă româncă, acuzată că a contribuit la moartea bătrânului pe care îl îngrijea, dată dispărută în Italia. „Nu știm dacă mai este în viață” # Gândul
Maria Plugariu, o badantă din România – în vârstă de 60 de ani – acuzată în Italia de abandon al unei persoane vulnerabile și omisiune de acordare a ajutorului, este căutată pentru a putea fi judecată. Ea este dată dispărută, iar Curtea cu Jurați din Sassari a decis, în ședința de marți, 9 decembrie, oprirea procesului […]
21:20
Ilie Bolojan anunță o posibilă decizie pe salariul minim săptămâna viitoare: „Personal, susțin o menținere a salariului minim” # Gândul
Înghețarea salariului minim a fost discutată miercuri la Consiliul Tripartit, la care au participat reprezentanți ai Guvernului, patronatelor și sindicatelor. Ilie Bolojan vine acum și explică culisele discuțiilor. Pe masa Guvernului sunt două ipoteze, spune premierul: creșterea salariului minim sau stagnarea lui. Concluzia discuțiilor este că o decizie va veni săptămâna viitoare. Chiar liderul sindicalist, […]
21:20
Bolojan ia de la persoanele cu handicap ca să acopere deficitul bugetar: „Facilități în exces. Orice persoană trebuie să contribuie” # Gândul
Bolojan a vorbit despre eliminare facilităților pentru persoanele cu handicap la plata impozitelor. Premierul a declarat că „orice persoană trebuie să contribuie la facilitățile care-i fac viața mai bună” „O parte din facilitățile alocate în exces au fost anulate. O parte din motivul pentru care nu ne încasam contribuțiile necesare la bugetele de stat. O […]
21:10
Bulgarii ies din nou în stradă împotriva Guvernului. 100.000 de oameni strigă „Peevski și Borisov, plecați de la putere” # Gândul
În Bulgaria au loc astăzi noi proteste de amploare, în special în Sofia și în alte 12 orașe din țară. Autoritățile bulgare se pregătesc pentru posibile violențe, iar poliția a anunțat măsuri ample de securitate. În prezent, zeci de mii de oameni protestează împotriva lui Delian Peevski, cel mai controversat politician de la Sofia, și […]
21:10
În ce condiţii se mai poate face succesiunea, dacă au trecut mai mulți ani de la decesul unui membru al familiei. Legea este foarte clară # Gândul
Decesul unui membru al familiei este un moment trist, dar există situații în care succesiunea rămâne nerezolvată ani sau chiar zeci de ani. Poate că moștenitorii nu s-au ocupat la timp de acte, au existat neînțelegeri, lipsă de informații sau chiar, pur și simplu, dezinteres. Dar se mai poate face împărțirea moștenirii după 10, 20 […]
21:00
Radu Marinescu reacționează după documentarul Recorder: „Este absolut inacceptabilă orice interferență politică în actul de justiție” # Gândul
Ministrul Justiției Radu Marinescu a oferit o serie de explicații pe pagina oficială de Facebook, ca urmare a investigației Recorder pe tema corupției de la nivelul structurilor din justiției. Acesta a subliniat că orice interferență politică în actul de justiției este „inacceptabilă”. Totodată acesta a adăugat că ministerul Justiției nu poate interveni în alegerea magistraților […]
21:00
Plata cu cardurile de credit, tot mai întâlnită în perioada Sărbătorilor. Avertismentele specialiștilor # Gândul
În perioada Sărbătorilor, tentațiile la cumpărături sunt mari. Românii s-au obișnuit să își facă toate poftele cu cardul de credit, tranzacțiile cresc și cu 40% în preajma Crăciunului, o soluție rapidă pentru cadouri, mese festive și reduceri atractive doar că de multe ori uităm de dobânzile mari care vin la pachet. „La toate cumpărăturile, cumpăr […]
19:50
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță # Gândul
În țară, se vor înregistra înnorări în general persistente și ceață local asociată izolat cu burniță sau ploaie slabă. Temperaturile maxime vor fi între 3 și 13 grade, iar cele minime între -1 și 6 grade. La noapte, în țară, cerul va fi variabil în unele zone montane și submontane, iar în cele joase de […]
19:50
Sute de oameni s-au strâns în fața Consiliului Magistraturii după documentarul Recorder despre corupția din justiție.Manifestanții cer demisii în masă # Gândul
Sute de oameni au ieșit în stradă în fața Consiliului Suprem al Magistraturii, după documentarul Recorder despre corupția din structurile de justiție. Manifestanții cer demisii la nivel înalt. Cei vizați sunt președinta ÎCCJ, Lia Savonea, șeful DNA, Marius Voineag, și ministrul Radu Marinescu. Opinia publică din România a fost luată prin surprindere de dezvăluirile din […]
19:50
Zodiile care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 10 decembrie 2025. Cine sunt nativii norocoși # Gândul
În zilele următoare, câteva zodii vor avea parte de noi oportunități, atât în viața personală, cât și în carieră. Nativii care vor trăi o perioadă de fericire începând cu data de 10 decembrie 2025 sunt Taur, Leu și Fecioară, potrivit Spynews. Taur Luna în Fecioară te ajută să observi ce îți susține cu adevărat liniștea […]
19:40
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații # Gândul
Ungaria a adoptat o lege prin care va îngreuna demiterea președintelui.Votarea a avut loc cu patru luni înainte de alegerile din țara populată de 9,5 milioane de oameni. În aprilie 2026 se vor desfășura alegerile cele mai „decisive” de la căderea comunismului. Viktor Orban, avându-l ca adversar pe liderul partidului TISZA Peter Magyar, conduce pentru […]
19:20
19:20
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în podcastul Friendly Fire dacă România este în recesiune. Șeful Executivului spune că țara noastră se află într-o situație economică dificilă marcată de încetinirea creșterii economiei și chiar de o scădere în anumite trimistre. Bolojan a subliniat că doar datele publicate de Ministerul Finanțelor la începutul anului viitor vor […]
19:20
Anunțul lui Bolojan dă fiori .Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis că pensiile și salariile bugetarilor, inclusiv a profesorilor, nu se vor majora în 2026. Șeful Executivului a anunțat că abia din 2027, pensiile și salariile vor fi indexate. „E puțin probabil ca în bugetul de anul viitor să venim cu drepturi suplimentare în orice domeniu, cât timp avem deficitele pe […]
19:10
Victor Ponta comentează Criza apei: Buzoianu are scopul de a bloca si distruge orice proiect important # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a comentat pe tema unuia dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, Criza apei și atitudinea ministrului Diana Buzoianu. În opinia fostului premier social-democrat, este vorba de o criză provocată deliberat de USR sub pretextul de a face reformă. […]
19:10
Ilie Bolojan admite că nu a făcut nimic de când a preluat mandatul: „Nu finalizăm reforma, deficitele rămân, problemele rămân” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în podcastul Friendly Fire despre lipsa unui proiect de reforme, chiar și la peste șase luni de când acesta a preluat mandatul de premier, iar Nicușot Dan s-a instalat pe scaunul de la Cotroceni. „De când sunteți ministru și președinte Nicușor Dan nu avem niciun proiect de reforme”, a […]
19:10
Gândul şi Descoperă. ro prezintă serialul Ion Iliescu – Istoria neștiută, un proiect in parteneriat cu istoricului Lavinia Betea. Urmăriți joi 11 decembrie, de la ora 15.00, episodul al șaselea: ILIESCU, ACTOR SAU REGIZOR ÎN 89? REVOLUȚIE SAU COMPLOT? O călătorie inedită prin viața primului președinte al României. Detalii neștiute, adevăruri nespuse, întrebări care îşi […]
19:10
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă # Gândul
Curtea de Apel București a transmis o reacție dură, după publicarea documentarului junaliștilor Recorder, calificând drept „denigratoare și fără acoperire faptică” afirmațiile judecătorului Ionel Laurențiu Beșu, magistratul care a apărut în materialul publicat. În comunicatul de presă de trei pagini – transmis miercuri de Curtea de Apel – sunt atașate și câteva articole de presă […]
19:00
Ilie Bolojan vorbește despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan: „Avem o relație instituțională corectă” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat la podcastul Frindely Fire despre relația pe care o are cu președintele Nicușor Dan. Întrebat ce notă ar da relației cu șeful statului, Bolojan a evitat să răspundă concret. În schimb, a transmis că relația instituțională cu președintele României este una corectă pentru ca România să obțină rezultate pozitive. […]
18:50
Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație” # Gândul
Deși trecută recent în neființă, Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, nu are liniște nici pe lumea cealaltă. Aceasta a lăsat în urmă o poveste de dragoste extrem de controversată. Fostul ministru a lăsat o avere impresionantă, pe care ar fi vânat-o și iubitul ei cu 30 de ani. Potrivit apropiaților, scrie Cancan, acesta ar […]
18:50
De la fermă, la Ministerul Apărării. USR-istul creditat cu cele mai mari șanse să-l înlocuiască pe Moșteanu a condus până acum o armată de porci # Gândul
Sorin Șipoș – senatorul USR care ar fi în cărți pentru preluarea mandatului de ministru al Apărării – ar veni la conducerea Armatei de la „creșterea și îngrășarea porcinelor”. Gândul a mers mai departe de prietenia cu Dominic Fritz și cu Nicușor Dan și a verificat trecutul actualului senator USR de Timiș. Sorin Șipoș deține […]
18:50
Bolojan comentează modul în care alegătorii lui Ciucu au fost influențați de relația dintre cei doi: „Trebuie să ai date sociologice” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a comentat victoria lui Ciprian Ciucu la alegerile pentru funcția de primar al Capitalei, însă a evitat întrebările referitoare la modul în care acest aspect îi influențează mandatul de premier. „Faptul că Ciucu a câștigat alegerile pentru București consider că este un lucru bun pentru București. Eu am încredere că Ciucu va […]
18:40
Vedeta de televiziune Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a spus foarte clar ce nu ar putea accepta niciodată într-o relație de cuplu. Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică […]
18:40
Premierul Ilie Bolojan spune că lumea politică s-a temut să vină cu propuneri care să afecteze Justiția: „A apărut o arecare rezervă a lumii politice” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a discutat la podcastul Frindely Fire despre situația sistemului de justiție din România și spune că toți cei care ocupă o funcție de răspundere, de la prim-ministru până la primarii de localități, trebuie să-și asume răspunderea pentru modul în care au evoluat lucrurile în mandatul lor. Șeful Executivului spune că intervențiile […]
18:40
Iarna aceasta, câteva locuri din București, Cluj și Craiova, trei dintre cele mai vizitate orașe ale țării, s-au transformat în destinații pline de lumină, perfecte pentru a crea amintiri. Fiecare loc spune o poveste, fiecare lumină creează un moment, iar fiecare decor te invită să-l surprinzi în feed-ul de social media. Topul locurilor PPC perfecte […]
18:40
Doi noi Ashoka Fellows din Portugalia și România vor primi sprijin și finanțare din partea Fundației Kaizen, care va contribui, de asemenea, la activitatea globală a Ashoka și va consolida ecosistemul acesteia pentru inovatori sociali din întreaga lume. Fundația Kaizen, Fundația cu Scop Social finanțată exclusiv de Kaizen Gaming, încheie un parteneriat cu Ashoka, una […]
