Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism!?

Sport.ro, 11 decembrie 2025 09:20

Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.

Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată în desfășurare din septembrie până în decembrie Sport.ro
Paris Saint-Germain este deținătoarea Ligii Campionilor din Europa.
Ce lovitură! Un fost antrenor din Superligă, favorit să preia o echipă din La Liga Sport.ro
Un fost antrenor din Superliga României este aproape de lovitura carierei. Levante, ultima clasată din La Liga, îl are pe listă pentru preluarea băncii tehnice.
Mesajul transmis de Dan Șucu lui Cristi Chivu, chiar înainte de Genoa - Inter Sport.ro
Genoa și Inter se vor înfrunta duminică, de la ora 19:00, în runda a 15-a din Serie A.
9.000.000€ pentru Dinamo: ”Încep să dea roade” Sport.ro
Pentru Dinamo, perioada în care partea financiară reprezenta o problemă a apus de ceva vreme.
Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism!? Sport.ro
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Doi fotbaliști de la CFR Cluj continuă cursa pentru trofeul FIFA Arab Cup 2025! Sport.ro
Naționalele Siriei și Algeriei s-au calificat în sferturile de finală ale competiției.
Cu ce mare problemă se confruntă FCSB înaintea meciului cu Feyenoord Sport.ro
FCSB - Feyenoord este joi seară de la ora 22:00.
”A jucat Salah ultimul meci la Liverpool?” Arne Slot a oferit răspunsul Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) se află într-o situație tensionată la echipa ”cormoranilor”.
Gafă de proporții în Champions League: tot stadionul a început să fluiere, iar jucătorii nu au înțeles nimic Sport.ro
Moment inedit înaintea partidei dintre Villarreal și FC Copenhaga (2-3), disputată miercuri seară, în faza principală din Champions League.
Liverpool începe mercato în forță: ”Clubul ar fi de acord pentru transfer” Sport.ro
După începutul modest de sezon, Liverpool este gata să aducă ”întăriri” în perioada de mercato din iarnă.
”A jucat Salah ultimul său meci la Liverpool?” Arne Slot a oferit răspunsul Sport.ro
Mohamed Salah (33 de ani) se află într-o situație tensionată la echipa ”cormoranilor”.
Dinamo, instrucție în cupele europene cu o echipă din țara vicecampioană mondială! Sport.ro
Trupa din Ștefan cel Mare a reușit meciul perfect în CEV Cup.
Ea e cel mai bine plătită sportivă din lume în 2025! A încasat o sumă fabuloasă Sport.ro
Superlativele anului 2025: dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite, 10 sunt jucătoare de tenis!
A picat transferul pus la cale de FCSB: ”Nu s-a mai purtat nicio discuție” Sport.ro
FCSB a pus la cale transferul unui jucător din tabăra lui CFR Cluj, dar fără succes.
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: ”Veriga slabă / Bine că a fost suspendat” Sport.ro
Real Madrid - Manchester City s-a încheiat 1-2.
Arde Banatul! Timișoara găzduiește finala Dynamite Fighting Show 2025, iar fanii își pot întâlni favoriții cu o zi înainte de lupte Sport.ro
Timișoara se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale sfârșitului de an: finala Dynamite Fighting Show 2025, programată vineri, în Sala Sporturilor „Constantin Jude”.
Real Madrid a luat decizia în cazul lui Xabi Alonso după eșecul cu Manchester City Sport.ro
Real Madrid a suferit un nou eșec, de această dată în Champions League, contra lui Manchester City. "Cetățenii" s-au impus cu 2-1 pe "Santiago Bernabeu" și au prelungit astfel criza echipei lui Xabi Alonso.
Olanda, fascinată de Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord: "Un păstor ajuns miliardar" Sport.ro
FCSB și Feyenoord se vor înfrunta în etapa cu numărul 6, în faza principală din UEFA Europa League. Duelul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
Dinamo a țintit transferul unui fotbalist din naționala României! De ce a picat mutarea Sport.ro
Dinamo pregătește campania de transferuri din iarnă.
Cum a trăit Sorana Cîrstea colapsul care a urmat sfertului de finală jucat la Roland Garros, la 19 ani Sport.ro
Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze performanța atinsă la Roland Garros, în 2009, paisprezece ani mai târziu, la US Open.
Gareth Bale, dezvăluiri puternice! A făcut public motivul real pentru care s-a retras din fotbal Sport.ro
În vară, Gareth Bale, fostul jucător de la Southampton, Tottenham sau Real Madrid, putea reveni în fotbal, la doi ani și jumătate după încheierea carierei.
Mondial incendiar: s-a stabilit tabloul complet al semifinalelor! Sport.ro
Turneul final își va desemna câștigătoarea, în weekend, la Rotterdam (Olanda).
Rotaru pune sare pe rana lui Becali: Craiova, gata să dea lovitura de 1,6 milioane de euro! Sport.ro
Formația din Bănie traversează un sezon istoric la nivel european.
Cum arată clasamentul la finalul etapei a șasea din grupa unică a Ligii Campionilor Sport.ro
Lupta pentru primele 8 poziții din ierarhia Ligii Campionilor continuă să fie echilibrată. 
Ce notă a primit Vlad Dragomir, după Juventus - Pafos din Champions League Sport.ro
Pafos a pierdut pe terenul lui Juventus, scor 0-2, într-un meci din Champions League.
Debut cu stângul al lui CSM CSU Oradea în faza a doua a FIBA Europe Cup Sport.ro
CSM CSU Raiffeisen Oradea a fost învinsă de echipa bosniacă KK Bosna BH Telecom, cu scorul de 84-79 (29-20, 13-23, 16-13, 26-23), miercuri seara, în Oradea Arena, la debutul său în Grupa L a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
Conducerea lui Rapid, avertisment pentru fotbalistul de aproape un milion de euro: ”Există posibilitatea să plece!” Sport.ro
Conducerea clubului Rapid a dezvăluit cine este primul jucător care ar putea pleca în această iarnă.
Coelho trage un semnal de alarmă înainte de Craiova – Sparta Praga: avertismentul portughezului Sport.ro
Formația din Bănie va juca, mâine (ora 19:45), penultimul meci din grupa de Conference League.
Cum a fost surprins Kylian Mbappe în timpul meciului cu Manchester City! Starul lui Real Madrid și-a rupt un deget Sport.ro
Real Madrid se duelează cu Manchester City în faza principală Champions League.
Liverpool „fierbe“: bannerul afișat pentru Salah, viral în lume! Sport.ro
După 7 ani pe „Anfield“, aventura starului egiptean la actuala campioană a Angliei se apropie de final.
Robin van Persie, savuros! Ce a spus înaintea meciului FCSB - Feyenoord Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în Europa League, iar meciul va avea loc la București.
Primele două echipe eliminate din Liga Campionilor Sport.ro
Două formații au fost deja eliminate matematic din grupa unică în Champions League. 
Mircea Lucescu, pus la zid! Străinii îl învinovățesc pentru ”țeapa” luată Sport.ro
Mircea Lucescu este pus la zid de străini pentru transferul unui fotbalist care nu a confirmat.
Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant Sport.ro
Știm, în acest moment, trei dintre semifinalistele turneului final din Olanda și Germania.
Start de foc în Real Madrid - Manchester City! Arbitrul a dat penalty pentru „Los Blancos”! Ce a urmat apoi Sport.ro
Real Madrid o înfruntă pe Manchester City în Champions League.
4 dintr-o lovitură OUT! Palma primită de Real Madrid de la La Liga Sport.ro
Real Madrid a aflat cât au fost suspendați Endrick, Carreras, Garcia și Carvajal după incidentele de la meciul cu Celta Vigo. 
Tupeul oltenesc: ce li s-a transmis cehilor de la Sparta Praga, la sosirea în România Sport.ro
Încurajată de ultimele rezultate europene, Universitatea Craiova a dobândit această convingere că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar, în Conference League.
”Mai mult decât ciudat!” Anunț îngrijorător pentru FCSB! Ce se întâmplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid Sport.ro
Meciul cu Feyenoord din faza principală Europa League și derby-ul cu Rapid din Superliga României sunt ultimele partide ale roș-albaștrilor pe teren propriu în acest an. 
FCSB, decimată înaintea meciului cu Feyenoord! MM Stoica a dezvăluit situația incredibilă Sport.ro
FCSB are probleme serioase înaintea meciului cu Feyenoord din Europa League.
Transferul lui Mohamed Salah în Arabia Saudită prinde contur! Confirmare oficială Sport.ro
Șansele unui transfer al lui Mohamed Salah în Arabia Saudită au crescut considerabil după ultimul anunț oficial. 
Se face transferul dorit de Gigi Becali? MM Stoica a fost clar: „Am avut permisiunea” Sport.ro
Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă.
Andrei Rațiu, OUT de la antrenamentele lui Rayo Vallecano! Anunțul spaniolilor Sport.ro
Rayo Vallecano s-a pregătit fără Andrei Rațiu pentru meciul cu Jagiellonia Bialystok din runda a cincea din Conference League. 
Michel Platini, implicat într-un nou scandal! A reclamat 3 foști membri FIFA Sport.ro
Michel Platini a acuzat 3 foști membri FIFA că l-au defăimat public. 
FCSB, eliminare dramatică din Youth League! Sport.ro
FCSB U19 a fost eliminată, la loviturile de la 11 metri, de către Puskas Akademia U19 în Youth League.
„Mai revii în România?” Ce răspuns a dat Albion Rrahmani Sport.ro
Universitatea Craiova va juca împotriva lui Albion Rrahmani, jucătorul celor de la Sparta Praga.
Transfer de senzație pentru Umit Akdag! Turcii fac presiuni și la Montella: ”Altfel, România va acționa mai repede!” Sport.ro
Umit Akdag, fotbalistul pentru care România și Turcia se duelează înainte de barajul pentru Mondial, ar putea prinde un transfer important în această iarnă.
Lucescu, pierdere uriașă pentru meciul cu Turcia! Federația confirmă: „E out!“ Sport.ro
Finalul anului a adus o veste extrem de proastă pentru echipa națională, în vederea barajului de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia (26 martie, Istanbul).
Sud-africanii sunt terifiați! Situația lui Ngezana la FCSB îi sperie și i-au găsit deja înlocuitor Sport.ro
Siyabonga Ngezana se află pe lista jucătorilor convocația la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie. 
Ioan Ovidiu Sabău, avertisment către FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta” Sport.ro
Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de FCSB - Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta”. 
Steven Gerrard a intervenit în scandalul dintre Salah și Liverpool: „Am trăit-o și eu” Sport.ro
Steven Gerrard a vorbit despre situația tensionată dintre Liverpool și Salah.
