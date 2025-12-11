Ștefan Grasu e invitatul lui Andru Nenciu la Poveștile Sport.ro. Familia de campioni: de ce baschet, nu atletism!?
Sport.ro, 11 decembrie 2025 09:20
• • •
Acum 5 minute
09:40
Cu cine va juca PSG finala Cupei Intercontinentale 2025, competiție aflată în desfășurare din septembrie până în decembrie # Sport.ro
Paris Saint-Germain este deținătoarea Ligii Campionilor din Europa.
09:40
Un fost antrenor din Superliga României este aproape de lovitura carierei. Levante, ultima clasată din La Liga, îl are pe listă pentru preluarea băncii tehnice.
09:40
Genoa și Inter se vor înfrunta duminică, de la ora 19:00, în runda a 15-a din Serie A.
Acum 30 minute
09:20
Pentru Dinamo, perioada în care partea financiară reprezenta o problemă a apus de ceva vreme.
09:20
Emisiunea Poveștile Sport.ro e în fiecare săptămână pe Sport.ro, VOYO și YouTube Sport.ro.
Acum o oră
09:10
Naționalele Siriei și Algeriei s-au calificat în sferturile de finală ale competiției.
09:10
FCSB - Feyenoord este joi seară de la ora 22:00.
09:00
Mohamed Salah (33 de ani) se află într-o situație tensionată la echipa ”cormoranilor”.
08:50
Gafă de proporții în Champions League: tot stadionul a început să fluiere, iar jucătorii nu au înțeles nimic # Sport.ro
Moment inedit înaintea partidei dintre Villarreal și FC Copenhaga (2-3), disputată miercuri seară, în faza principală din Champions League.
08:50
După începutul modest de sezon, Liverpool este gata să aducă ”întăriri” în perioada de mercato din iarnă.
08:50
Acum 2 ore
08:40
Trupa din Ștefan cel Mare a reușit meciul perfect în CEV Cup.
08:40
Superlativele anului 2025: dintre cele 15 sportive cel mai bine plătite, 10 sunt jucătoare de tenis!
08:30
FCSB a pus la cale transferul unui jucător din tabăra lui CFR Cluj, dar fără succes.
08:30
Englezii au făcut praf un jucător după Real Madrid - Manchester City: ”Veriga slabă / Bine că a fost suspendat” # Sport.ro
Real Madrid - Manchester City s-a încheiat 1-2.
08:20
Arde Banatul! Timișoara găzduiește finala Dynamite Fighting Show 2025, iar fanii își pot întâlni favoriții cu o zi înainte de lupte # Sport.ro
Timișoara se pregătește pentru unul dintre cele mai mari evenimente sportive ale sfârșitului de an: finala Dynamite Fighting Show 2025, programată vineri, în Sala Sporturilor „Constantin Jude”.
08:20
Real Madrid a suferit un nou eșec, de această dată în Champions League, contra lui Manchester City. "Cetățenii" s-au impus cu 2-1 pe "Santiago Bernabeu" și au prelungit astfel criza echipei lui Xabi Alonso.
08:00
Olanda, fascinată de Gigi Becali înainte de FCSB – Feyenoord: "Un păstor ajuns miliardar" # Sport.ro
FCSB și Feyenoord se vor înfrunta în etapa cu numărul 6, în faza principală din UEFA Europa League. Duelul va avea loc pe Arena Națională și va putea fi urmărit în format LIVE BLOG pe site-ul www.sport.ro.
08:00
Dinamo pregătește campania de transferuri din iarnă.
08:00
Cum a trăit Sorana Cîrstea colapsul care a urmat sfertului de finală jucat la Roland Garros, la 19 ani # Sport.ro
Sorana Cîrstea a reușit să își egaleze performanța atinsă la Roland Garros, în 2009, paisprezece ani mai târziu, la US Open.
08:00
Gareth Bale, dezvăluiri puternice! A făcut public motivul real pentru care s-a retras din fotbal # Sport.ro
În vară, Gareth Bale, fostul jucător de la Southampton, Tottenham sau Real Madrid, putea reveni în fotbal, la doi ani și jumătate după încheierea carierei.
Acum 12 ore
01:00
Turneul final își va desemna câștigătoarea, în weekend, la Rotterdam (Olanda).
00:40
Rotaru pune sare pe rana lui Becali: Craiova, gata să dea lovitura de 1,6 milioane de euro! # Sport.ro
Formația din Bănie traversează un sezon istoric la nivel european.
00:20
Lupta pentru primele 8 poziții din ierarhia Ligii Campionilor continuă să fie echilibrată.
00:20
Pafos a pierdut pe terenul lui Juventus, scor 0-2, într-un meci din Champions League.
00:00
CSM CSU Raiffeisen Oradea a fost învinsă de echipa bosniacă KK Bosna BH Telecom, cu scorul de 84-79 (29-20, 13-23, 16-13, 26-23), miercuri seara, în Oradea Arena, la debutul său în Grupa L a competiţiei de baschet masculin FIBA Europe Cup.
00:00
Conducerea lui Rapid, avertisment pentru fotbalistul de aproape un milion de euro: ”Există posibilitatea să plece!” # Sport.ro
Conducerea clubului Rapid a dezvăluit cine este primul jucător care ar putea pleca în această iarnă.
10 decembrie 2025
23:50
Coelho trage un semnal de alarmă înainte de Craiova – Sparta Praga: avertismentul portughezului # Sport.ro
Formația din Bănie va juca, mâine (ora 19:45), penultimul meci din grupa de Conference League.
23:20
Cum a fost surprins Kylian Mbappe în timpul meciului cu Manchester City! Starul lui Real Madrid și-a rupt un deget # Sport.ro
Real Madrid se duelează cu Manchester City în faza principală Champions League.
23:20
După 7 ani pe „Anfield“, aventura starului egiptean la actuala campioană a Angliei se apropie de final.
23:20
FCSB va juca împotriva lui Feyenoord în Europa League, iar meciul va avea loc la București.
23:00
Două formații au fost deja eliminate matematic din grupa unică în Champions League.
22:50
Mircea Lucescu este pus la zid de străini pentru transferul unui fotbalist care nu a confirmat.
22:30
Unguroaicele, dărâmate: naționala maghiară, surclasată la Mondiale după un meci electrizant # Sport.ro
Știm, în acest moment, trei dintre semifinalistele turneului final din Olanda și Germania.
22:30
Start de foc în Real Madrid - Manchester City! Arbitrul a dat penalty pentru „Los Blancos”! Ce a urmat apoi # Sport.ro
Real Madrid o înfruntă pe Manchester City în Champions League.
22:10
Real Madrid a aflat cât au fost suspendați Endrick, Carreras, Garcia și Carvajal după incidentele de la meciul cu Celta Vigo.
21:50
Încurajată de ultimele rezultate europene, Universitatea Craiova a dobândit această convingere că se poate bate de la egal la egal cu orice adversar, în Conference League.
21:30
”Mai mult decât ciudat!” Anunț îngrijorător pentru FCSB! Ce se întâmplă la meciurile cu Feyenoord și Rapid # Sport.ro
Meciul cu Feyenoord din faza principală Europa League și derby-ul cu Rapid din Superliga României sunt ultimele partide ale roș-albaștrilor pe teren propriu în acest an.
21:20
FCSB, decimată înaintea meciului cu Feyenoord! MM Stoica a dezvăluit situația incredibilă # Sport.ro
FCSB are probleme serioase înaintea meciului cu Feyenoord din Europa League.
21:20
Șansele unui transfer al lui Mohamed Salah în Arabia Saudită au crescut considerabil după ultimul anunț oficial.
20:50
Gigi Becali a anunțat că FCSB se va întări serios în această iarnă.
20:50
Rayo Vallecano s-a pregătit fără Andrei Rațiu pentru meciul cu Jagiellonia Bialystok din runda a cincea din Conference League.
20:50
Michel Platini a acuzat 3 foști membri FIFA că l-au defăimat public.
Acum 24 ore
20:30
FCSB U19 a fost eliminată, la loviturile de la 11 metri, de către Puskas Akademia U19 în Youth League.
20:10
Universitatea Craiova va juca împotriva lui Albion Rrahmani, jucătorul celor de la Sparta Praga.
20:00
Transfer de senzație pentru Umit Akdag! Turcii fac presiuni și la Montella: ”Altfel, România va acționa mai repede!” # Sport.ro
Umit Akdag, fotbalistul pentru care România și Turcia se duelează înainte de barajul pentru Mondial, ar putea prinde un transfer important în această iarnă.
19:30
Finalul anului a adus o veste extrem de proastă pentru echipa națională, în vederea barajului de calificare pentru Mondiale, cel cu Turcia (26 martie, Istanbul).
19:20
Sud-africanii sunt terifiați! Situația lui Ngezana la FCSB îi sperie și i-au găsit deja înlocuitor # Sport.ro
Siyabonga Ngezana se află pe lista jucătorilor convocația la naționala Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce se va desfășura în perioada 21 decembrie – 18 ianuarie.
18:50
Ioan Ovidiu Sabău, avertisment către FCSB pentru meciul cu Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta” # Sport.ro
Mesajul lui Ioan Ovidiu Sabău înainte de FCSB - Feyenoord: „Eu am jucat acolo, va conta”.
18:50
Steven Gerrard a vorbit despre situația tensionată dintre Liverpool și Salah.
