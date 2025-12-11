Localitatea din România în care îți poți cumpăra o casă cu doar 8000 de euro. Terenul are peste 2000 mp

05:50

Donald Trump pare să aibă un frate geamăn balcanic. De mai bine de un an, oficialii europeni au avertizat că statul balcanic Bosnia și Herțegovina se află în pragul unei crize care amenință stabilitatea Europei de Sud-Est. Acum, un grup de lobbyiști ai mișcării „Make America Great Again” a contribuit la declanșarea unei intervenții dramatice a […]