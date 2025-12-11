Trump vrea să se asigure că CNN, un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery

06:10

Guvernul se pregătește să amâne aplicarea anul viitor a legii care transpune directiva europeană privind salariul minim european și stabilește că salariul de bază minim brut pe țară este calculat astfel încât să aibă ”nivelul orientativ” de 47%-52% în raport cu câștigul salarial mediu brut. Măsura ar urma să fie luată într-una din ordonanțele de urgență ”trenuleț”, care vor pregăti cadrul pentru bugetul pentru 2026, au declarat pentru Profit.ro surse guvernamentale.