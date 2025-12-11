Trump vrea să se asigure că CNN, un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery
Profit.ro, 11 decembrie 2025 12:30
Președintele SUA, Donald Trump, vrea să se asigure că televiziunea CNN, pe care o acuză de mult timp că servește interesele oponenților săi democrați și că este un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery.
Mașinile cu motoare cu ardere internă revin în atenția cumpărătorilor.
China a anunțat că a finalizat zborul inaugural al Jiutian, prima aeronavă portadrone fără pilot.
ING Bank își anunță clienții din România că pot primi, chiar de astăzi,, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate țările europene care au adoptat moneda euro.
O companie coreeană din industria de materiale, componente, echipamente și soluții pentru stocarea de energie electrică preia o participație minoritară la producătorul român de baterii litiu-ion Prime Batteries Technology, fondat, controlat și condus de antreprenorul Adrian Polec, care la rândul său este acționar semnificativ la compania din Coreea de Sud.
Primul drum de mare viteză spre Bulgaria. Concept vechi din 1970, în premieră FOTO&VIDEO # Profit.ro
Contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu a fost semnat.
Contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu a fost semnat.
ULTIMA ORĂ LISTA lui Bolojan - Companiilor vizate pentru restructurare li se adaugă altele din domeniul aviatic și al resurselor minerale # Profit.ro
Lista primelor 17 companii de stat care intră în analiza comitetului, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru reforma companiilor de stat va fi completată cu 4 companii din subordinea Ministerului Economiei.
PREMIERĂ Dronele ucrainene au lovit o platformă petrolieră a Lukoil din Marea Caspică și au afectat producția unuia din cele mai mai zăcăminte offshore ale Rusiei – presa de la Kiev # Profit.ro
Drone cu rază lungă de acțiune ale centrului de operațiuni speciale ″Alpha″ al Serviciului de Securitate (SBU) al Ucrainei au lovit o platformă de extracție offshore din Marea Caspică a gigantului petrolier rus Lukoil, afectând semnificativ producția acesteia, scrie publicația Ukrainska Pravda, citând surse din SBU.
Ilie Bolojan: Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării # Profit.ro
România nu mai poate susține financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani, iar vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării, spune premierul Ilie Bolojan.
Testele de siguranță derulate de EuroNCAP la final de an, înainte de schimbarea radicală a modului de evaluare, au adus o listă destul de lungă de mașini care nu reușesc să obțină scorul maxim. Pe listă sunt nume cu pretenții: Alpine, Jeep, Kia, Renault, dar și unele mărci din China.
Platforma socială Reddit a început să testeze profilurile verificate, o nouă funcție menită să crească transparența și să ajute utilizatorii să distingă mai ușor identitățile reale ale persoanelor și companiilor de pe platformă, relatează Reuters.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
PREMIERĂ Dedeman - Primul magazin din rețea în care a fost implementat noul proiect de digital signage display. Compania își consolidează prezența în zona centrală a țării și deschide un nou magazin, la Mediaș # Profit.ro
Dedeman, lider național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, continuă consolidarea rețelei naționale prin deschiderea unui nou magazin, în Mediaș.
PPC Energie anunță că dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot fi accesate prin myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie electrică din România.
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Kazahstanul redirecționează o parte din exporturile de țiței către China # Profit.ro
Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că va redirecționa o parte din petrolul din uriașul zăcământ Kashagan către China, ca urmare a atacului cu drone ucrainene asupra unui terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC)din Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile din România, în special Petromidia, deținută de grupul de stat kazah KazMunayGaz (KMG).
Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afișate în feed de algoritmul platformei.
Sărbătorile de iarnă aduc familiile împreună și devin mai frumoase atunci când îi avem pe cei dragi alături de noi. Pentru românii din diaspora, întoarcerea acasă poate reprezenta, însă, uneori, o cheltuială prea mare. Banca Transilvania lansează o campanie de Crăciun prin care încearcă să-i ajute.
Photoshop și alte aplicații Adobe au acum integrare nativă cu ChatGPT, ceea ce permite folosirea programelor prin comenzi date chatbot-ului.
SUA a lansat un Trump Gold Card, care le oferă solicitanților străini bogați dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăți de un milion de dolari.
Google a început să testeze o nouă funcție de inteligență artificială, care va realiza rezumarea știrilor din Google News.
Președintele Donald Trump a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice, relatează CNN.
Expunerea multiplă îți permite să suprapui cadre pentru efecte onirice sau povești condensate într-o singură imagine.
Vinul zilei: un Primitivo cotat cu 99 de puncte Luca Maroni, un vin roșu cu note de fructe și condimente, ideal de asociat cu preparate la grătar sau brânzeturi maturate # Profit.ro
Recomandarea de astăzi, Masso Antico Primitivo Appassite 2024 este un vin roșu remarcabil, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și inteligență artificială din India până în 2030, într-o nouă etapă a competiției globale dintre giganții tehnologici pentru a domina una dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume, relatează CNBC.
Ionuț Pătrăhău este noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România # Profit.ro
Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil pentru direcția strategică și operațională a noii divizii IMM, la nivel național, după obținerea aprobării BNR.
Senatorii îi cer lui Bolojan 1,5 milioane lei în plus pe final de an, pentru utilități, deplasări interne și externe, carburanți # Profit.ro
Senatul solicită Guvernul să îi aprobe pentru decembrie depășirea plafonului de cheltuieli pentru bunuri și servicii peste nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie - septembrie 2025, majorată cu 10%, așa cum prevede legea acum, respectiv cu 1,5 milioane lei.
Când vine vorba de investiții, majoritatea oamenilor pornesc de la întrebarea: „Cu ce încep?”.
Opinii: << Re-Privatizările >> rafinăriilor de petrol din România și a uriașei oțelării din Galați # Profit.ro
Șansa rară a Capitalului Românesc de a reintra la vârf în industria grea + șansa Statului Român de a-și face loc la masa decidenților în companii și sectoare cu rol Geopolitic.
VIDEO Zborul e pentru păsări. Emil Dobrovolschi, comandant de aeronavă: Protocolul nu omoară creativitatea. Ai vrea un pilot creativ la 12.000 de metri, cu un incendiu la bord? - Profit.ro TV Educație cu Profit # Profit.ro
Pasiunea pentru aviație și-a găsit rădăcinile în copilărie, printr-o influență indirectă a tatălui său. Deși niciun membru al familiei nu fusese pilot, Emil Dobrovolschi - comandant de aeronavă, pilot la Tarom, dar și autor -, spune că lectura timpurie a unor cărți esențiale i-a orientat destinul.
Petrolul kazah, tot în rafinăriile din România. Putin a autorizat vânzarea acțiunilor companiei mixte Rosneft-Shell în CPC pentru a evita sancțiunile secundare # Profit.ro
Rafinăriile din România, în special Petromidia, deținută de grupul kazah KMG, se vor putea alimenta cu țiței kazah transportat prin teminalul Caspian Petroleum Consortium (CPC) din portul rusesc Novorosisk și după intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA, pe 14 decembrie, președintele rus, Vladimir Putin, autorizând societatea mixtă formată din Rosneft - companie sancționată de Trezoreria SUA - și Shell să efectueze tranzacții cu participația pe care o deține la Consorțiul Conductei Caspice (CPC).
ULTIMA ORĂ Aeroporturi rămase fără bani. Bolojan se vede nevoit să le transfere fonduri pentru a nu periclita operațiuni NATO # Profit.ro
Guvernul urmează să adopte o ordonanță de urgență prin care permite ca până la finele acestui an să poate fi alocate fonduri de la bugetul de stat operatorilor de infrastructură aeroportuară aflați în subordinea ministerelor, dar care nu au respectat termenele impuse pentru aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform actului analizat de Profit.ro.
În așteptarea deciziilor Comisiei Europene pentru un posibil nou segment de vehicule electrice de mici dimensiuni, Citroen prezintă în premieră mondială noul concept-car ELO, o mașină care, aparent, are același rol pe care îl are modelul Hipster pentru Dacia.
Digi lansează un val de angajări în Spania. Clienții pleacă de la concurență și vin la operatorul român # Profit.ro
Operatorul român de telecomunicații Digi a lansat în Spania un val de angajări, ofertând peste 430 de locuri de muncă pe diferite poziții tehnice, comerciale și de management.
Tranzacție surpriză în România: Gigantul spaniol Santander preia afacerea Novares de la fondatorul falimentarei First Brands # Profit.ro
Banco Santander preia, indirect, producătorul francez de piese auto Novares, inclusiv fabrica din România, cu peste 200 de angajați și afaceri anuale de 286 milioane de lei, relevă datele analizate de Profit.ro.
Compania suedeză Billogram, care administrează o platformă online de facturare și plăți, deschide un birou la București.
Guvernul se pregătește să amâne aplicarea anul viitor a legii care transpune directiva europeană privind salariul minim european și stabilește că salariul de bază minim brut pe țară este calculat astfel încât să aibă ”nivelul orientativ” de 47%-52% în raport cu câștigul salarial mediu brut. Măsura ar urma să fie luată într-una din ordonanțele de urgență ”trenuleț”, care vor pregăti cadrul pentru bugetul pentru 2026, au declarat pentru Profit.ro surse guvernamentale.
Omniasig păstrează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, care deschidea afacerea în România în urmă cu doar patru ani, a decis acum să iasă de pe piața locală, potrivit informațiilor Profit.ro.
EXCLUSIV FOTO Unul din cei mai bogați unguri cumpără în România. Fostul GED Capital vinde terenul din Pipera pe care planifica 1.500 de apartamente. „Nu mai facem noi investiții în România, în prezent!“ # Profit.ro
Fondul de investiții spaniol Buenavista Equity Partners, fostul GED Capital, a intrat într-o tranzacție de vânzare cu dezvoltatorul imobiliar Cordia, deținut de milionarii unguri Péter și Gábor Futó, care vizează un teren amplasat în zona Școlii Americane, din Pipera, achiziție semnalată anterior de Profit.ro. Tranzacția, evaluată la circa 10 milioane de euro, face parte din noua strategie a fondului spaniol, care nu mai are România pe radarul său de investiții.
ULTIMA ORĂ Suspiciune gravă la Bursa București. Tranzacții cu informații privilegiate? Strigare pentru reclamații la ASF în legătură cu tranzacții neobișnuite pe acțiunile Fondul Proprietatea. Mesajul Franklin Templeton # Profit.ro
O succesiune de informații legate de participația Fondului Proprietatea la compania care administrează Aeroportul "Henri Coandă" din București a antrenat volume excepționale pe simbolul FP în primele zile ale acestei luni, relevă datele analizate de Profit.ro. Un investitor suspectează chiar tranzacții cu informații privilegiate.
Compania olandeză Van Hessen, cu activități în domeniul prelucrării cărnii și furnizării de materii prime pentru industria farmaceutică, care deschidea afacerea în România în urmă cu doar patru ani, a decis acum să iasă de pe piața locală, potrivit informațiilor Profit.ro.
Premierul Bolojan a declarat că opțiunea sa personală este să fie menținut salariul minim pe economie la nivelul din anul acesta și pentru anul viitor. Șeful Executivului a mai spus că anul viitor nu vor exista creșteri de salarii în sectorul bugetar sau indexarea pensiilor, dar aceste majorări vor fi reluate din 2027.
Președintele american, Donald Trump, anunță că SUA au preluat controlul asupra unui petrolier în largul coastelor Venezuelei.
FOTO Investiție majoră în România - Heliopolis, susținută de familia cavalerului florentin Ferruccio Marchi, pregătește una dintre cele mai importante dezvoltări integrate din țară în energie # Profit.ro
Compania Heliopolis, susținută de familia cavalerului florentin Ferruccio Marchi – cu istoric puternic în industria chimică italiană, pregătește un proiect major în România, o inițiativă strategică situată în județul Calarasi (zonele Budesti și Vasilati) și una dintre cele mai importante dezvoltări integrate din țară.
Elanul vietnamezilor VinFast începe să se topească, pe măsură ce rețeaua de dealeri din SUA se închide # Profit.ro
Marca de automobile electrice vietnameze Vinfast, lansată de grupul industrial Vingroup, pare că și-a epuizat resursele de extindere și începe să rămână fără dealeri în SUA, pe o piață care ar fi trebuit să reprezinte punctul major de transformare în companie globală.
ULTIMA ORĂ Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul discută punerea sub supraveghere a afacerilor locale ale rușilor # Profit.ro
Guvernul va discuta, în primă lectură, un proiect de hotărâre de ″punere sub tutelă″ a mai multor subsidiare din România ale gigantului petrolier rus Lukoil, drastic sancționat de Statele Unite.
ULTIMA ORĂ Fed reduce din nou dobânzile, dar indică faptul că va lua o pauză. Cel mai tensionat vot din 2019 încoace # Profit.ro
Rezerva Federală a SUA (Fed) a redus dobânda-cheie cu un sfert de punct procentual miercuri, pentru a treia ședință consecutivă, însă a semnalat o pauză de la tăieri viitoare, în contextul incertitudinii cu privire la perspectivele economice și al inflației care rămâne “oarecum ridicată”.
