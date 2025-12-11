Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat
Fanatik, 11 decembrie 2025 13:20
Cristi Chivu a fost dorit de Dan Șucu la Rapid înainte ca el să ajungă la Parma. Finanțatorul giuleștenilor a rupt tăcerea înainte de duelul direct dintre Inter și Genoa
Acum 10 minute
13:30
Nicușor Dan nu e îngrijorat degeaba. Pe ce loc e România în topul corupției pe plan mondial. Evoluția din ultimii 12 ani: cine stă mai prost ca noi # Fanatik
Nicușor Dan a spus, în repetate rânduri, de când a ajuns președintele României, că țara noastră trebuie să lupte cu corupția. Cum a evoluat acest fenomen în ultimii ani și pe ce loc suntem la scară globală?
Acum 30 minute
13:20
13:10
Campioana mondială care și-a distrus sănătatea din cauza alimentației: ”A fost ceva care m-a epuizat” # Fanatik
O cunoscută sportivă a trecut prin chinuri groaznice din cauza produselor pe care le-a consumat ani la rând. Boala de la care suferă, de fapt, aceasta.
Acum o oră
12:50
Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste” # Fanatik
Frumoasa moderatoare de televiziune Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară. Mesajul emoționant pe care l-a împărtășit cu urmăritorii din mediul online.
12:40
Fără dubii! Cum a răspuns Dorinel Munteanu în momentul în care a fost întrebat despre Ciubotaru la FCSB: „Un lucru bun” # Fanatik
Dorinel Munteanu a răspuns fără ezitări în momentul în care a fost întrebat despre transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt la FCSB.
Acum 2 ore
12:10
Betano le face un cadou special microbiștilor în seara marilor dueluri europene! Pe 11 decembrie, între 20:00 și 23:59, fiecare utilizator activ Betano primește un Pariu Gratuit de 20 de Lei, perfect pentru a trăi […]
12:10
FCSB, din top la coada Europa League în doar un an! David Miculescu explică diferenţa faţă de sezonul trecut: „Am fost prea ghinionişti!” # Fanatik
Atacantul celor de la FCSB, David Miculescu, a dat un interviu exclusiv pentru FANATIK și a vorbit despre diferențele dintre actualul sezon și cel precedent.
11:40
”Procurorilor români li s-a cerut un compromis în cazul fraților Tate. Au fost furioși”. Anchetă New York Times: ordinul a venit de la cel mai înalt nivel # Fanatik
Într-un reportaj exploziv, jurnaliștii de la New York Times au dezvăluit influența administrației Trump asupra ”eliberării din România” a fraților Tate.
Acum 4 ore
11:20
Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS: „Dacă ar putea m-ar arunca din țară!” # Fanatik
Elisabeta Lipă reacționează dur după acuzațiile privind premierile sportivilor. Fosta campioană îi dă dreptate lui David Popovici și îl atacă pe șeful ANS.
11:10
Urmărește FCSB - Feyenoord live video în etapa 6 de Europa League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, statistici, analize și reacții la final.
11:00
Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5. Bătălie pentru top 8 # Fanatik
Urmărește Universitatea Craiova - Sparta Praga live video în etapa 5 de Conference League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, statistici, analize și reacții la final.
10:40
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor # Fanatik
Filipe Coelho schimă strategia la Universitatea Craiova! Decizia luată de antrenorul portughez cu o zi înainte de meciul de foc cu Sparta Praga din UEFA Conference League.
10:30
Condiții de maximă siguranță înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga! Aeroportul, plin de jandarmerie. Video # Fanatik
Craiova, în alertă înainte de meciul Universității cu Sparta Praga! S-au luat măsuri de maximă siguranță cu 12 ore înainte de meci! Aeroportul a fost împânzit de jandarmi
10:10
Dan Alexa, dezvăluire neașteptată despre conflictul cu Anamaria Prodan: ”Era foarte posibil să se întâmple asta” # Fanatik
Dan Alexa a vorbit despre momentul în care a fost lovit de Anamaria Prodan și care de altfel a făcut înconjurul internetului. Ce spune antrenorul despre cele întâmplate?
09:40
Raport Wyscout pentru Feyenoord, adversara FCSB din Europa League. Van Persie are lot de 235 milioane de euro și apărare plină de erori # Fanatik
Feyenoord este o echipă cu un lot stelar dacă ținem cont de valorile de piață, dar cu un joc pe care Robin Van Persie nu l-a pus încă la punct. Multe rezultate dezamăgitoare pentru adversara FCSB de joi.
Acum 6 ore
09:30
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron” # Fanatik
Aryna Sabalenka a reacționat în urma unei declarații făcute de Marta Kostyuk. Aceasta din urmă a acuzat-o pe sportivă că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”.
09:10
Fratele lui Ilie Bolojan se bate în instanță pentru plata unor indemnizații. Unde este angajat Florian Bolojan # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan are un frate mai mare, Florian, care și-a dat în judecată angajatorul, alături de alți colegi de sindicat, din cauza unor indemnizații.
08:50
Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului # Fanatik
Tehnicianul lui Feyenoord a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Olandei, dar se află la prima experiență ca antrenor la o echipă de top
08:40
Raport Wyscout pentru Sparta Praga, adversara Universității Craiova din Conference League. Ce mari slăbiciuni au cehii, evaluați la 77 milioane de euro # Fanatik
Universitatea Craiova are aparent o misiune foarte complicată cu Sparta Praga, în Conference League, o echipă cu o cotă de piață de trei ori mai mare. Dar cehii au și multe slăbiciuni, așa cum se observă din raportul Wyscout.
08:20
Bogdan Vătăjelu a dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga, duelul fostelor sale echipe. Pe cine va susține joi și care este atuul principal al alb-albaștrilor. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Vătăjelu, fostul jucător al Universităţii Craiova și al Spartei Praga, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Cine va triumfa joi seară și ce impresie i-a lăsat Știința în acest sezon.
08:10
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum se mai simte fostul antrenor de la CFR Cluj. Dezvăluiri ale omului care tocmai s-a întâlnit cu legenda fotbalului românesc.
07:50
Obligat să facă alt sport! Coșmarul prin care a trecut atacantul care rupe plasele în toate competițiile # Fanatik
Erling Haaland este unul dintre cei mai de temut golgheteri din istoria fotbalului, însă destinul său putea fi altul dacă voința tatălui s-ar fi împlinit
Acum 8 ore
07:30
Cât se termină FCSB – Feyenoord?! Englezii au dat verdictul: „Forma lui poate fi decisivă” # Fanatik
Presa din Marea Britanie e cu ochii pe meciurile din Europa League, inclusiv pe FCSB - Feyenoord. Britanicii au stabilit deja cine va câștiga partida de pe Arena Națională
07:00
Suporter de lux la Universitatea Craiova – Sparta Praga: „O să fiu în tribună alături de voi” # Fanatik
Cine este suporterul de lux care va fi în tribune la Universitatea Craiova - Sparta Praga. Ce mesaj le-a fost adresat suporterilor olteni.
06:40
FCSB a ajuns într-o situație la limită! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord: „Suntem vreo 14” # Fanatik
Probleme mari de lot la FCSB! Ce se va întâmpla la duelul cu Feyenoord din UEFA Europa League. Anunțul făcut de Mihai Stoica.
06:10
O pasă la portar, aproape să se transforme într-un dezastru! Jucătorii au început să râdă în hohote pe teren. Video # Fanatik
Scene demne de cascadorii râsului la un meci din Cupa Arabiei, acolo unde s-au înfruntat Bahrain cu Sudan, iar imaginile cu o fază din partidă au ajuns rapid virale.
05:50
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei # Fanatik
Compania de stat, din subordinea Ministerului Transporturilor, unde indemnizațiile conducerii s-au dublat în 2025. Ce indemnizații au avut directorii și administratorii firmei
Acum 12 ore
00:40
„Fenomenul” Erling Haaland a bifat un nou record incredibil în UEFA Champions League după Real Madrid - Manchester City 1-2, iar fotbaliștii lui Arsenal au avut o seară excelentă pe terenul lui Brugge.
Acum 24 ore
00:30
Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2 cu Manchester City „Proiectul atârnă de un fir de ață” # Fanatik
Presa din Spania și-a pierdut răbdarea cu Xabi Alonso, după ce Real Madrid a pierdut pe Bernabeu cu Manchester City, scor 1-2. Cât mai rezistă tehnicianul pe banca grupării „blanco”
00:00
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta # Fanatik
După aproximativ un an de la separarea de partenerul de viață, o sportivă renumită a fost cerută de soție. Motivul pentru care aceasta a refuzat, de fapt.
10 decembrie 2025
23:20
Pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,24 de la Superbet cu meciuri din etapa 20 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 20
23:20
Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de euro al Rapidului: „Trebuie să realizeze unde este” # Fanatik
Pleacă sau nu jucătorul Rapidului în perioada de transferuri din iarnă?! Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut un anunț categoric.
23:10
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume # Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga a anunțat că a luat calea afacerilor, în țara care l-a lansat în fotbal. Ce investiție a făcut?
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 decembrie 2025. Câștig de 540 de lei cu două meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 11 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 540 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante de fotbal din Europa League.
22:40
Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali, la București: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!” # Fanatik
Robin van Persie (42 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria Olandei, a făcut show înainte de FCSB - Feyenoord. Antrenorul batav l-a „înțepat” pe Gigi Becali (67 de ani)
22:30
Sparta Praga l-a semnat pe omul alături de care Universitatea Craiova a câștigat ultimele trofee. Revenire spectaculoasă! Foto exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu Sparta Praga din Conference League. Înaintea de joc, oltenii au avut parte de o surpriză: s-a întors unul dintre artizanii ultimelor două trofee
22:00
Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv # Fanatik
Dinamo are un sezon excelent și au început să apară tot mai multe discuții despre posibilitatea de a câștiga titlul în SuperLiga. Cum vede aceste lucruri Andrei Nicolescu.
21:50
Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă ajută. Greșeala mă costă aici de 10 ori mai mult” # Fanatik
Dan Șucu a făcut mai multe dezvăluiri despre colaborarea dintre Genoa și Rapid într-un interviu oferit în presa italiană. Omul de afaceri a dezvăluit și de ce erorile făcute la Rapid îl ajută.
21:30
Maghiarii s-au convins, după ce FCSB a fost eliminată de Puskas Akademia din UEFA Youth League: „Nici măcar cu un om în plus” # Fanatik
FCSB U19 a părăsit UEFA Youth League după ce a cedat la penalty-uri contra maghiarilor de la Puskas Akademia. Presa din Ungaria a reacționat după meciul dramatic de la Felcsut.
21:20
Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz” # Fanatik
Universitatea Craiova a băgat frica în adversari datorită parcursului din Conference League. Antrenorul de la Sparta Praga a dezvăluit ce temeri are înaintea meciului din Bănie
21:10
Tânărul de 17 ani, vizat de extrădare în SUA pentru terorism, merge din nou la liceu. Ce note are puștiul care vrea să dea bacul în România # Fanatik
Tânărul de 17 ani urmărit penal în SUA și România pentru terorism și pornografie a obținut permisiunea judecătorilor de a-și relua studiile. Anul viitor, băiatul vrea să susțină examenul de bacalaureat în țară
21:00
Mihai Stoica, ultimele detalii despre transferul lui Ciubotaru la FCSB: „Kevin ne-a spus clar” # Fanatik
Mihai Stoica a vorbit despre negocierile dintre FCSB și Hermannstadt pentru transferul lui Kevin Ciubotaru. Ce răspuns le-a dat fundașul stânga roș-albaștrilor
20:50
Profețiile lui Mitică Dragomir pentru meciurile echipelor românești din cupele europene. Surpriza vine de la FCSB # Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit prognosticuri pentru meciurile FCSB-ului și Universității Craiova din cupele europene. Surpriza vine de la campioana României. Care sunt profețiile “Oracolului din Bălcești”.
20:40
Sportivul celebru alături de care s-a antrenat Simona Halep! Reacția lui Darren Cahill după ce a făcut publice imaginile # Fanatik
Simona Halep a revenit pe teren recent și s-a antrenat alături de un nume consacrat din tenisul mondial. Despre cine este vorba și ce a spus Darren Cahill?
20:30
Filmul complet al căderii lui Louis Munteanu! De ce nu s-a transferat atacantul CFR Cluj în afară: „E virusat psihologic. Îl sunau să-i spună că-i dau un salariu exagerat de mare” # Fanatik
Cristi Balaj a analizat situația lui Louis Munteanu. Fostul președinte al lui CFR Cluj a dezvăluit de ce nu s-a transferat fotbalistul în străinătate și a încercat să explice forma nefastă pe care acesta o traversează.
20:20
Cine e „omul care face toate jocurile în politica românească”. Dezvăluirea lui Mitică Dragomir: „E cel mai tare din țară!” # Fanatik
În timp ce numele sonore ale politicii româneşti se schimbă de la un ciclu electoral la altul, un personaj rămâne constant în culise, supravieţuind tuturor schimbărilor de la vârf. Ce spune Dumitru Dragomir despre el.
20:20
Decizia luată de Ionel Ganea, la 6 luni de la decesul fiului de 2 ani. Ce urmează să facă fostul fotbalist: ”Te vom iubi mereu, îngeraș” # Fanatik
A dezvăluit hotărârea stabilită la jumătate de an de la moartea băiatului său de doar 2 ani. Fostul jucător de fotbal Ionel Ganea a spus ce planuri are.
20:10
Zeljko Kopic, în locul lui Mircea Lucescu?! Prima reacţie a antrenorului de la Dinamo despre interesul echipei naţionale: “Sunt mândru!” # Fanatik
Ce spune Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, despre posibilitatea de a prelua echipa națională a României, în cazul în care Mircea Lucescu decide să plece.
20:00
Bărbat reținut în București, după ce a făcut mai multe postări antisemite, fasciste și de ură. Individul ar fi membru al unei galerii sportive. Video # Fanatik
Un bărbat a fost reținut în București, după ce a fost descoperit ca fiind autor al mai multor postări antisemite, fasciste și de ură. Mai mult, el ar fi membru de galerie al unei echipa de fotbal cunoscute
19:50
Universitatea Craiova, conferință fulger înainte de meciul cu Sparta Praga! Filipe Coelho a fentat întrebările jurnaliștilor # Fanatik
Filipe Coelho și Anzor Mekvabishvili au prefațat meciul cu Sparta Praga în timp record. Ce răspuns a dat antrenorul Craiovei când a fost întrebat despre absențele din lot.
