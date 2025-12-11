DSP a ridicat restricţiile privind consumul apei în mai multe localităţi din Prahova, afectate de criza de la Paltinu

07:10

Pe măsură ce Statele Unite se bazează tot mai mult pe energia solară ca să își satisfacă necesarul de energie mereu în creștere, un dispozitiv fabricat în China, fără de care panourile fotovoltaice folosite în SUA nu ar funcționa, ar putea fi folosit de guvernul chinez pentru a declanșa pene de curent în toată țara, au avertizat mai mulți directori din industria energetică și o comisie de investigație din Congresul american.