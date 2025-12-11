Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România se află într-o poziție excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara
11 decembrie 2025
Ministerul Energiei sprijină dezvoltarea în România a unui proiect crucial pentru stabilizarea producției mondiale de materiale critice, printr-un parteneriat tip Joint Venture între compania Fabrica de Prelucrare a Concentratelor de Uraniu S.R.L. (FPCU) de la Feldioara și compania americană Critical Metals Corp.
Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital
Superbet Group, companie fondată în România și unul dintre liderii globali ai industriei de tehnologie și divertisment, anunță transformarea în Super Technologies.
North Bucharest Investments își intensifică prezența în Nordul Capitalei: Avangarde Harmony intră în portofoliul exclusiv al companiei
O nouă mișcare strategică pentru NBI într-un moment în care piața rezidențială filtrează atent proiectele cu adevărat valoroase.
România a avut o producție record la rapiță și își consolidează rolul de furnizor important de semințe oleaginoase pentru Uniunea Europeană și pentru piețele din afara blocului.
Bogdan Ivan, ministrul Energiei: România se află într-o poziție excelentă pentru a deveni un jucător important în industria occidentală a materialelor critice, prin dezvoltarea proiectului de la Feldioara
Guvernul alocă 190 milioane lei pentru compensarea creșterii accizei la motorina utilizată pentru transportul de mărfuri și persoane
Guvernul a aprobat o schemă de ajutor de stat cu un buget total maxim estimat de 190 de milioane lei destinat compensării creșterii accizei la motorina utilizată drept combustibil pentru motor în transportul rutier. Numărul total estimat al operatorilor economici care urmează să beneficieze de această formă de ajutor de stat este de 2.200.
TEZAUR accelerează extinderea în București și deschide o nouă agenție în Colosseum Mall, una dintre cele mai dinamice zone comerciale din nord-vestul Capitalei.
Comisia Europeană anunță un plan amplu de control, importurile agricole vor fi verificate mai strict în următorii doi ani.
Rețeaua Magazine Diana marchează un moment definitoriu în dezvoltarea sa prin inaugurarea magazinului cu numărul 100, în orașul Berbești, județul Vâlcea.
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție pentru nerespectarea obligațiilor de monitorizare a calității aerului
Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor care îi revin în temeiul Directivelor privind calitatea aerului înconjurător (Directiva 2008/50/CE și Directiva 2004/107/CE).
Neîncasarea la TVA a crescut puternic în România, la 45,5 miliarde lei pentru 2023, iar pentru anul 2024 este estimată la 49,8 miliarde lei, potrivit datelor Comisiei Europene
Neîncasarea la TVA, GAP-ul de TVA, a crescut puternic, de la 26,7% în 2022 la 30% din total TVA posibil de colectat în 2023, ceea ce înseamnă 45,52 miliarde de lei pierdere, arată cel mai recent raport al Comisiei Europene, publicat astăzi. Raportul include și estimări pentru anul 2024, unde neîncasarea la TVA înregistrează o scădere foarte mică ca procentaj, la 29,5% din total TVA, în timp ce ca sumă urcă la 49,8 miliarde de lei.
România depășește pragul de 10.000 de lockere pentru livrarea coletelor, ajungând la cea mai ridicată capacitate de până acum înainte de perioada de Crăciun, când comerțul online înregistrează cel mai mare volum de comenzi din an.
În cadrul ședinței Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Confederațiile sindicale au susținut necesitatea creșterii salariului minim brut pe țară garantat în plată la 4.350 lei, valoare ce ar reprezenta aproximativ 47% din salariul mediu brut, potrivit reprezentanților Confederației Naționale a Sindicatelor Libere din România Frăția.
Trump pregătește investiții americane în Rusia. "Acord ca Yalta 1945" - Oficial european
Potrivit The Wall Street Journal, planul de pace în Ucraina al președintelui american Donald Trump include propuneri în vederea unei restabiliri a livrărilor de energie rusă către Europa, realizarea unor investiții americane importante în domeniile pământurilor rare și energia rusești și exploatarea activelor suverane rusești blocate.
Popeyes a deschis al doilea restaurant din Constanța mergând mai departe cu expansiunea în țară inițiată anul trecut.
Potrivit unei hotărâri aprobate de Consiliul local, Primăria Sectorului 1 va fi reorganizată.
Situație critică în pădurile din România. "Din 1980, lucrurile au început să fie tot mai grave. Mulți arbori care nu mai au întoarcere"
Flavius Bălăcenoiu, cercetător în cadrul Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) Marin Drăcea spune că pădurile din România se află într-o situație destul de critică și ne întâlnim tot mai des cu un număr foarte mare de arbori care sunt afectați sever.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat joi de BNR a ajuns la 5,0898 lei, de la 5,0894 lei, curs înregistrat miercuri.
Burger King își continuă planul de extindere în România și anunță deschiderea primului restaurant din Medgidia.
Noua carte a lui Nicolas Sarkozy, „Jurnalul unui prizonier”, lansată în mai puțin de trei săptămâni, oferă detalii colorate despre cum este pentru un fost președinte să fie la închisoare.
Trump vrea să se asigure că CNN, un „dușman al poporului", își schimbă proprietarul odată cu vânzarea Warner Bros. Discovery
Președintele SUA, Donald Trump, vrea să se asigure că televiziunea CNN, pe care o acuză de mult timp că servește interesele oponenților săi democrați și că este un „dușman al poporului”, își schimbă proprietarul în cadrul vânzării companiei-mamă, Warner Bros Discovery.
Mașinile cu motoare cu ardere internă revin în atenția cumpărătorilor.
China a anunțat că a finalizat zborul inaugural al Jiutian, prima aeronavă portadrone fără pilot.
ING Bank își anunță clienții din România că pot primi, chiar de astăzi,, transferuri în euro instant, fără niciun comision, din toate țările europene care au adoptat moneda euro.
O companie coreeană din industria de materiale, componente, echipamente și soluții pentru stocarea de energie electrică preia o participație minoritară la producătorul român de baterii litiu-ion Prime Batteries Technology, fondat, controlat și condus de antreprenorul Adrian Polec, care la rândul său este acționar semnificativ la compania din Coreea de Sud.
Primul drum de mare viteză spre Bulgaria. Concept vechi din 1970, în premieră FOTO&VIDEO
ULTIMA ORĂ LISTA lui Bolojan - Companiilor vizate pentru restructurare li se adaugă altele din domeniul aviatic și al resurselor minerale
Lista primelor 17 companii de stat care intră în analiza comitetului, condus de vicepremierul Oana Gheorghiu, pentru reforma companiilor de stat va fi completată cu 4 companii din subordinea Ministerului Economiei.
PREMIERĂ Dronele ucrainene au lovit o platformă petrolieră a Lukoil din Marea Caspică și au afectat producția unuia din cele mai mai zăcăminte offshore ale Rusiei – presa de la Kiev
Drone cu rază lungă de acțiune ale centrului de operațiuni speciale ″Alpha″ al Serviciului de Securitate (SBU) al Ucrainei au lovit o platformă de extracție offshore din Marea Caspică a gigantului petrolier rus Lukoil, afectând semnificativ producția acesteia, scrie publicația Ukrainska Pravda, citând surse din SBU.
Ilie Bolojan: Trebuie ridicată vârsta de pensionare peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării
România nu mai poate susține financiar persoane care se pensionează la 48-50-52 de ani, iar vârsta de pensionare ar trebui ridicată peste tot, inclusiv la Ministerul de Interne sau la cel al Apărării, spune premierul Ilie Bolojan.
Testele de siguranță derulate de EuroNCAP la final de an, înainte de schimbarea radicală a modului de evaluare, au adus o listă destul de lungă de mașini care nu reușesc să obțină scorul maxim. Pe listă sunt nume cu pretenții: Alpine, Jeep, Kia, Renault, dar și unele mărci din China.
Platforma socială Reddit a început să testeze profilurile verificate, o nouă funcție menită să crească transparența și să ajute utilizatorii să distingă mai ușor identitățile reale ale persoanelor și companiilor de pe platformă, relatează Reuters.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
PREMIERĂ Dedeman - Primul magazin din rețea în care a fost implementat noul proiect de digital signage display. Compania își consolidează prezența în zona centrală a țării și deschide un nou magazin, la Mediaș
Dedeman, lider național în retailul materialelor de construcții și al amenajărilor interioare, cu capital 100% românesc, continuă consolidarea rețelei naționale prin deschiderea unui nou magazin, în Mediaș.
PPC Energie anunță că dublează numărul comercianților ale căror oferte și discount-uri pot fi accesate prin myRewards, primul program de loialitate al unui furnizor de energie electrică din România.
Efectul atacurilor ucrainene asupra terminalului CPC, care aprovizionează și rafinăriile din România: Kazahstanul redirecționează o parte din exporturile de țiței către China
Ministerul Energiei din Kazahstan a anunțat că va redirecționa o parte din petrolul din uriașul zăcământ Kashagan către China, ca urmare a atacului cu drone ucrainene asupra unui terminal al Caspian Pipeline Consortium (CPC)din Novorosisk, de unde se alimentează și rafinăriile din România, în special Petromidia, deținută de grupul de stat kazah KazMunayGaz (KMG).
Instagram lansează „Your Algorithm”, o facilitate care permite utilizatorilor să specifice din ce domenii doresc să vadă mai multe postări afișate în feed de algoritmul platformei.
Sărbătorile de iarnă aduc familiile împreună și devin mai frumoase atunci când îi avem pe cei dragi alături de noi. Pentru românii din diaspora, întoarcerea acasă poate reprezenta, însă, uneori, o cheltuială prea mare. Banca Transilvania lansează o campanie de Crăciun prin care încearcă să-i ajute.
Photoshop și alte aplicații Adobe au acum integrare nativă cu ChatGPT, ceea ce permite folosirea programelor prin comenzi date chatbot-ului.
SUA a lansat un Trump Gold Card, care le oferă solicitanților străini bogați dreptul de a locui în Statele Unite în schimbul unei plăți de un milion de dolari.
Google a început să testeze o nouă funcție de inteligență artificială, care va realiza rezumarea știrilor din Google News.
Președintele Donald Trump a discutat cu liderii europeni despre Ucraina în „termeni destul de duri”, în timpul unei convorbiri telefonice, relatează CNN.
Expunerea multiplă îți permite să suprapui cadre pentru efecte onirice sau povești condensate într-o singură imagine.
Vinul zilei: un Primitivo cotat cu 99 de puncte Luca Maroni, un vin roșu cu note de fructe și condimente, ideal de asociat cu preparate la grătar sau brânzeturi maturate
Recomandarea de astăzi, Masso Antico Primitivo Appassite 2024 este un vin roșu remarcabil, cotat cu 99 de puncte Luca Maroni.
Amazon va investi peste 35 de miliarde de dolari în infrastructura de cloud și inteligență artificială din India până în 2030, într-o nouă etapă a competiției globale dintre giganții tehnologici pentru a domina una dintre cele mai dinamice piețe digitale din lume, relatează CNBC.
Ionuț Pătrăhău este noul Vicepreședinte IMM în cadrul Directoratului Raiffeisen Bank România
Ionuț Pătrăhău se alătură Directoratului Raiffeisen Bank România în calitate de Vicepreședinte, responsabil pentru direcția strategică și operațională a noii divizii IMM, la nivel național, după obținerea aprobării BNR.
Senatorii îi cer lui Bolojan 1,5 milioane lei în plus pe final de an, pentru utilități, deplasări interne și externe, carburanți
Senatul solicită Guvernul să îi aprobe pentru decembrie depășirea plafonului de cheltuieli pentru bunuri și servicii peste nivelul mediei plăților efectuate în perioada ianuarie - septembrie 2025, majorată cu 10%, așa cum prevede legea acum, respectiv cu 1,5 milioane lei.
Când vine vorba de investiții, majoritatea oamenilor pornesc de la întrebarea: „Cu ce încep?”.
Opinii: << Re-Privatizările >> rafinăriilor de petrol din România și a uriașei oțelării din Galați
Șansa rară a Capitalului Românesc de a reintra la vârf în industria grea + șansa Statului Român de a-și face loc la masa decidenților în companii și sectoare cu rol Geopolitic.
VIDEO Zborul e pentru păsări. Emil Dobrovolschi, comandant de aeronavă: Protocolul nu omoară creativitatea. Ai vrea un pilot creativ la 12.000 de metri, cu un incendiu la bord? - Profit.ro TV Educație cu Profit
Pasiunea pentru aviație și-a găsit rădăcinile în copilărie, printr-o influență indirectă a tatălui său. Deși niciun membru al familiei nu fusese pilot, Emil Dobrovolschi - comandant de aeronavă, pilot la Tarom, dar și autor -, spune că lectura timpurie a unor cărți esențiale i-a orientat destinul.
