Mașinile electrice și plug-in hybrid, cele mai mari creșteri în România, pe final de an

Neîncasarea la TVA, GAP-ul de TVA, a crescut puternic, de la 26,7% în 2022 la 30% din total TVA posibil de colectat în 2023, ceea ce înseamnă 45,52 miliarde de lei pierdere, arată cel mai recent raport al Comisiei Europene, publicat astăzi. Raportul include și estimări pentru anul 2024, unde neîncasarea la TVA înregistrează o scădere foarte mică ca procentaj, la 29,5% din total TVA, în timp ce ca sumă urcă la 49,8 miliarde de lei.