Cine este atacantul care l-a pus în gardă pe Daniel Graovac înainte de FCSB – Feyenoord: „Este într-o formă excelentă”
Fanatik, 11 decembrie 2025 16:20
Meciul FCSB - Feyenoord se apropie, iar pentru campioana României ar putea fi ultima șansă să rămână în lupta pentru calificarea în play-off. Ce a spus Daniel Graovac înaintea duelului de pe Arena Națională
Acum 5 minute
16:40
Mircea Lucescu, reacție explozivă după ce a aflat suspendarea lui Denis Drăguș: „Toate deciziile sunt împotriva noastră!” # Fanatik
Mircea Lucescu (80 de ani) a luat foc când a aflat ce suspendare a primit Denis Drăguș (26 de ani). Atacantul va rata semifinala cu Turcia din barajul de calificare la CM 2026
Acum 30 minute
16:20
16:20
Donald Trump e înconjurat, la Casa Albă, de cea mai bogată administrație din istoria Americii: cine sunt oamenii putred de bogați, miliardarii care lucrează cu președintele SUA?
Acum 2 ore
15:30
Gigi Becali are pregătită varianta B dacă Kevin Ciubotaru nu va semna cu FCSB! Vine din SuperLiga. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali are deja pregătit și planul B pentru postul de fundaș stânga la FCSB! Cine este alternativa pentru Kevin Ciubotaru: a impresionat de asemenea în SuperLiga
15:10
La aproape un an de la scandalul hărțuirii, Emma Răducanu a făcut schimbări radicale. Sportiva se pregătește acum pentru un an fabulos # Fanatik
Emma Răducanu a depășit cu bine scandalul hărțuirii de la începutul anului, iar acum se pregătește pentru momente mai bune. Sportiva a făcut schimbări radicale.
15:00
Prima lovitură în mercato! Cel mai bun mijlocaș la închidere din SuperLiga pleacă în Polonia pe 500.000 de euro. Exclusiv. # Fanatik
SuperLiga României împachetează primul jucător pentru perioada de transferuri din această iarnă! Polonezii plătesc jumătate de milion de euro pentru cel mai bun mijlocaș defensiv din campionat.
15:00
Fostul manager al lui Michael Schumacher, jefuit și bătut în propria casă: ”Mă simt groaznic. Sunt în stare de șoc” # Fanatik
Willi Weber, fostul agent al lui Michael Schumacher, a fost victima hoților, pe proprietatea din Stuttgart. Bărbatul de 83 de ani a fost lovit de răufăcători.
Acum 4 ore
14:40
„E om de 1 milion de euro pe lună!”. Mitică Dragomir a făcut topul maneliștilor din România # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul cântăreților de muzică de petrecere din România. Cine sunt “greii” și ce tarife au. Suma fabuloasă pe care Tzancă Uraganu o câștigă în fiecare lună.
14:10
Cine e Raluca Moroșanu, judecătoarea care a ”dinamitat” conferința de presă de la Curtea de Apel. Lista numelor grele trimise după gratii # Fanatik
Raluca Moroșanu, judecătoarea care a ”dinamitat” conferința de presă a conducerii Curții de Apel București, a avut ”pe mână” câteva dosare grele.
14:00
Gigi Becali, gată să renunțe la jucători din lot. Ce plan ingenios a pregătit omul de afaceri. Latifundiarul din Pipera încearcă un schimb de senzație.
13:30
Nicușor Dan nu e îngrijorat degeaba. Pe ce loc e România în topul corupției pe plan mondial. Evoluția din ultimii 12 ani: cine stă mai prost ca noi # Fanatik
Nicușor Dan a spus, în repetate rânduri, de când a ajuns președintele României, că țara noastră trebuie să lupte cu corupția. Cum a evoluat acest fenomen în ultimii ani și pe ce loc suntem la scară globală?
13:20
Dan Șucu a rupt tăcerea despre momentul în care l-a vrut pe Cristi Chivu antrenor la Rapid. Tehnicianul ar fi fost șocat # Fanatik
Cristi Chivu a fost dorit de Dan Șucu la Rapid înainte ca el să ajungă la Parma. Finanțatorul giuleștenilor a rupt tăcerea înainte de duelul direct dintre Inter și Genoa
13:10
Campioana mondială care și-a distrus sănătatea din cauza alimentației: ”A fost ceva care m-a epuizat” # Fanatik
O cunoscută sportivă a trecut prin chinuri groaznice din cauza produselor pe care le-a consumat ani la rând. Boala de la care suferă, de fapt, aceasta.
12:50
Celebra prezentatoare Diletta Leotta a anunțat că este însărcinată a doua oară: ”Inimile noastre sunt gata să ofere dublă dragoste” # Fanatik
Frumoasa moderatoare de televiziune Diletta Leotta, mamă pentru a doua oară. Mesajul emoționant pe care l-a împărtășit cu urmăritorii din mediul online.
Acum 6 ore
12:40
Fără dubii! Cum a răspuns Dorinel Munteanu în momentul în care a fost întrebat despre Ciubotaru la FCSB: „Un lucru bun” # Fanatik
Dorinel Munteanu a răspuns fără ezitări în momentul în care a fost întrebat despre transferul lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt la FCSB.
12:10
12:10
FCSB, din top la coada Europa League în doar un an! David Miculescu explică diferenţa faţă de sezonul trecut: „Am fost prea ghinionişti!” # Fanatik
Atacantul celor de la FCSB, David Miculescu, a dat un interviu exclusiv pentru FANATIK și a vorbit despre diferențele dintre actualul sezon și cel precedent.
11:40
”Procurorilor români li s-a cerut un compromis în cazul fraților Tate. Au fost furioși”. Anchetă New York Times: ordinul a venit de la cel mai înalt nivel # Fanatik
Într-un reportaj exploziv, jurnaliștii de la New York Times au dezvăluit influența administrației Trump asupra ”eliberării din România” a fraților Tate.
11:20
Elisabeta Lipă a ieșit la atac după ce David Popovici a anunțat că nu și-a primit banii de la ANS: „Dacă ar putea m-ar arunca din țară!” # Fanatik
Elisabeta Lipă reacționează dur după acuzațiile privind premierile sportivilor. Fosta campioană îi dă dreptate lui David Popovici și îl atacă pe șeful ANS.
11:10
Urmărește FCSB - Feyenoord live video în etapa 6 de Europa League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, statistici, analize și reacții la final.
11:00
Universitatea Craiova – Sparta Praga, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 5. Bătălie pentru top 8 # Fanatik
Urmărește Universitatea Craiova - Sparta Praga live video în etapa 5 de Conference League! FANATIK îți aduce toate informațiile despre meci, formații de start, statistici, analize și reacții la final.
Acum 8 ore
10:40
Filipe Coelho, decizie neașteptată înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga. Ce le-a transmis jucătorilor # Fanatik
Filipe Coelho schimă strategia la Universitatea Craiova! Decizia luată de antrenorul portughez cu o zi înainte de meciul de foc cu Sparta Praga din UEFA Conference League.
10:30
Condiții de maximă siguranță înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga! Aeroportul, plin de jandarmerie. Video # Fanatik
Craiova, în alertă înainte de meciul Universității cu Sparta Praga! S-au luat măsuri de maximă siguranță cu 12 ore înainte de meci! Aeroportul a fost împânzit de jandarmi
10:10
Dan Alexa, dezvăluire neașteptată despre conflictul cu Anamaria Prodan: ”Era foarte posibil să se întâmple asta” # Fanatik
Dan Alexa a vorbit despre momentul în care a fost lovit de Anamaria Prodan și care de altfel a făcut înconjurul internetului. Ce spune antrenorul despre cele întâmplate?
09:40
Raport Wyscout pentru Feyenoord, adversara FCSB din Europa League. Van Persie are lot de 235 milioane de euro și apărare plină de erori # Fanatik
Feyenoord este o echipă cu un lot stelar dacă ținem cont de valorile de piață, dar cu un joc pe care Robin Van Persie nu l-a pus încă la punct. Multe rezultate dezamăgitoare pentru adversara FCSB de joi.
09:30
Aryna Sabalenka reacționează în scandalul momentului. Ce a spus sportiva după ce a fost acuzată că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron” # Fanatik
Aryna Sabalenka a reacționat în urma unei declarații făcute de Marta Kostyuk. Aceasta din urmă a acuzat-o pe sportivă că ar avea ”un nivel ridicat de testosteron”.
09:10
Fratele lui Ilie Bolojan se bate în instanță pentru plata unor indemnizații. Unde este angajat Florian Bolojan # Fanatik
Premierul Ilie Bolojan are un frate mai mare, Florian, care și-a dat în judecată angajatorul, alături de alți colegi de sindicat, din cauza unor indemnizații.
08:50
Discipolul unui monstru sacru. Cine l-a școlit ca antrenor pe Robin Van Persie, omul care s-a distrat pe seama FCSB-ului # Fanatik
Tehnicianul lui Feyenoord a fost unul dintre cei mai mari atacanți din istoria Olandei, dar se află la prima experiență ca antrenor la o echipă de top
Acum 12 ore
08:40
Raport Wyscout pentru Sparta Praga, adversara Universității Craiova din Conference League. Ce mari slăbiciuni au cehii, evaluați la 77 milioane de euro # Fanatik
Universitatea Craiova are aparent o misiune foarte complicată cu Sparta Praga, în Conference League, o echipă cu o cotă de piață de trei ori mai mare. Dar cehii au și multe slăbiciuni, așa cum se observă din raportul Wyscout.
08:20
Bogdan Vătăjelu a dat verdictul înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga, duelul fostelor sale echipe. Pe cine va susține joi și care este atuul principal al alb-albaștrilor. Exclusiv # Fanatik
Bogdan Vătăjelu, fostul jucător al Universităţii Craiova și al Spartei Praga, a acordat un interviu în exclusivitate pentru FANATIK. Cine va triumfa joi seară și ce impresie i-a lăsat Știința în acest sezon.
08:10
Omul care s-a văzut cu Dan Petrescu, noi detalii despre starea lui de sănătate: „Nu a putut să mănânce” # Fanatik
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu. Cum se mai simte fostul antrenor de la CFR Cluj. Dezvăluiri ale omului care tocmai s-a întâlnit cu legenda fotbalului românesc.
07:50
Obligat să facă alt sport! Coșmarul prin care a trecut atacantul care rupe plasele în toate competițiile # Fanatik
Erling Haaland este unul dintre cei mai de temut golgheteri din istoria fotbalului, însă destinul său putea fi altul dacă voința tatălui s-ar fi împlinit
07:30
Cât se termină FCSB – Feyenoord?! Englezii au dat verdictul: „Forma lui poate fi decisivă” # Fanatik
Presa din Marea Britanie e cu ochii pe meciurile din Europa League, inclusiv pe FCSB - Feyenoord. Britanicii au stabilit deja cine va câștiga partida de pe Arena Națională
07:00
Suporter de lux la Universitatea Craiova – Sparta Praga: „O să fiu în tribună alături de voi” # Fanatik
Cine este suporterul de lux care va fi în tribune la Universitatea Craiova - Sparta Praga. Ce mesaj le-a fost adresat suporterilor olteni.
06:40
FCSB a ajuns într-o situație la limită! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord: „Suntem vreo 14” # Fanatik
Probleme mari de lot la FCSB! Ce se va întâmpla la duelul cu Feyenoord din UEFA Europa League. Anunțul făcut de Mihai Stoica.
06:10
O pasă la portar, aproape să se transforme într-un dezastru! Jucătorii au început să râdă în hohote pe teren. Video # Fanatik
Scene demne de cascadorii râsului la un meci din Cupa Arabiei, acolo unde s-au înfruntat Bahrain cu Sudan, iar imaginile cu o fază din partidă au ajuns rapid virale.
05:50
Compania de stat unde indemnizațiile șefilor s-au dublat în 2025. Investițiile, reduse cu peste 50 de milioane lei # Fanatik
Compania de stat, din subordinea Ministerului Transporturilor, unde indemnizațiile conducerii s-au dublat în 2025. Ce indemnizații au avut directorii și administratorii firmei
Acum 24 ore
00:40
„Fenomenul” Erling Haaland a bifat un nou record incredibil în UEFA Champions League după Real Madrid - Manchester City 1-2, iar fotbaliștii lui Arsenal au avut o seară excelentă pe terenul lui Brugge.
00:30
Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2 cu Manchester City „Proiectul atârnă de un fir de ață” # Fanatik
Presa din Spania și-a pierdut răbdarea cu Xabi Alonso, după ce Real Madrid a pierdut pe Bernabeu cu Manchester City, scor 1-2. Cât mai rezistă tehnicianul pe banca grupării „blanco”
00:00
La aproape un an de la despărțirea de iubit, celebra jucătoarea de tenis a refuzat o cerere în căsătorie. De la cine a venit aceasta # Fanatik
După aproximativ un an de la separarea de partenerul de viață, o sportivă renumită a fost cerută de soție. Motivul pentru care aceasta a refuzat, de fapt.
10 decembrie 2025
23:20
Pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga. Cotă de 6,24 de la Superbet cu meciuri din etapa 20 # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 11 decembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe câteva meciuri din etapa cu numărul 20
23:20
Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de euro al Rapidului: „Trebuie să realizeze unde este” # Fanatik
Pleacă sau nu jucătorul Rapidului în perioada de transferuri din iarnă?! Victor Angelescu nu s-a ferit de cuvinte și a făcut un anunț categoric.
23:10
Țara unde fostul fotbalist din SuperLigă își deschide afacerea cu care dă o importantă lovitură financiară. Locația se află într-una dintre cele mai frumoase zone din lume # Fanatik
Un fost jucător din SuperLiga a anunțat că a luat calea afacerilor, în țara care l-a lansat în fotbal. Ce investiție a făcut?
22:40
Biletul zilei la pariuri, joi, 11 decembrie 2025. Câștig de 540 de lei cu două meciuri din Europa League # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 11 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 540 de lei cu ajutorul a două meciuri interesante de fotbal din Europa League.
22:40
Robin van Persie, reacție spectaculoasă despre Gigi Becali, la București: „Și acum, să aud echipa FCSB-ului!” # Fanatik
Robin van Persie (42 de ani), unul dintre cei mai buni atacanți din istoria Olandei, a făcut show înainte de FCSB - Feyenoord. Antrenorul batav l-a „înțepat” pe Gigi Becali (67 de ani)
22:30
Sparta Praga l-a semnat pe omul alături de care Universitatea Craiova a câștigat ultimele trofee. Revenire spectaculoasă! Foto exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a intrat în linie dreaptă pentru meciul cu Sparta Praga din Conference League. Înaintea de joc, oltenii au avut parte de o surpriză: s-a întors unul dintre artizanii ultimelor două trofee
22:00
Dezvăluiri din vestiarul lui Dinamo. Ce discută între ei jucătorii lui Kopic despre titlul de campioană. Exclusiv # Fanatik
Dinamo are un sezon excelent și au început să apară tot mai multe discuții despre posibilitatea de a câștiga titlul în SuperLiga. Cum vede aceste lucruri Andrei Nicolescu.
21:50
Dan Șucu surprinde într-un interviu oferit în Italia: „Erorile făcute la Rapid mă ajută. Greșeala mă costă aici de 10 ori mai mult” # Fanatik
Dan Șucu a făcut mai multe dezvăluiri despre colaborarea dintre Genoa și Rapid într-un interviu oferit în presa italiană. Omul de afaceri a dezvăluit și de ce erorile făcute la Rapid îl ajută.
21:30
Maghiarii s-au convins, după ce FCSB a fost eliminată de Puskas Akademia din UEFA Youth League: „Nici măcar cu un om în plus” # Fanatik
FCSB U19 a părăsit UEFA Youth League după ce a cedat la penalty-uri contra maghiarilor de la Puskas Akademia. Presa din Ungaria a reacționat după meciul dramatic de la Felcsut.
21:20
Ce-l îngrijorează pe antrenorul Spartei Praga înaintea meciului cu Universitatea Craiova: „Ne-am uitat la meciul cu Mainz” # Fanatik
Universitatea Craiova a băgat frica în adversari datorită parcursului din Conference League. Antrenorul de la Sparta Praga a dezvăluit ce temeri are înaintea meciului din Bănie
