Ziarul Financiar, 11 decembrie 2025 17:00
De la rivali au ajuns prieteni: Disney anunţă o investiţie majoră de 1 miliard de dolari în OpenAI. Utilizatorii aplicaţiei Sora vor putea acum crea videoclipuri cu personaje Disney
Un român este parte din echipa de fondatori ai Pryzm, un startup american finanţat cu 12 mil. $ de Andreessen Horowitz # Ziarul Financiar
David Istrati, cofondator şi CTO al Pryzm, a absolvit Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" din Bucureşti în 2022 şi este în prezent student la Colby College din SUA, unde studiază matematică. El este şi CTO al unui startup care îşi propune să transforme modul în care guvernul american achiziţionează tehnologie pentru apărare şi securitate naţională.
Runware, startup fondat de doi români, atrage 50 mil. $ pentru a concura cu giganţi AI evaluaţi la miliarde # Ziarul Financiar
Runware, startup fondat de doi antreprenori români, a anunţat joi o rundă de finanţare Serie A de 50 de milioane de dolari condusă de Dawn Capital, unul dintre cei mai mari investitori europeni în companii software B2B. La rundă au participat şi Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners şi a16z Speedrun, iar compania a strâns până acum un total de 66 de milioane de dolari.
Agricultura pierde cursa salarizării? Un angajat din acest domeniu primeşte cu 1.000 lei mai puţini bani decât media economiei # Ziarul Financiar
În anul 2024, un angajat din agricultură primea în mână 3.972 de lei net, în timp ce câştigul mediu pe economie era de 4.596 de lei, arată datele Insitutul Naţional de Statistică. Diferenţa este de aproape 1.000 de lei.
Cum ar putea începe anul 2026? Cu apariţia primului trilionar din istorie. Elon Musk mai are un singur pas de făcut pentru a ajunge să controleze o avere care rivalizează cu marile economii ale Europei de Vest. Lansarea SpaceX pe bursă ar putea duce compania şi averea şefului Tesla direct pe orbită # Ziarul Financiar
Cea mai mare cortină digitală a lumii se pregăteşte să se lase peste America: Administraţia Trump propune cel mai amplu sistem de supraveghere a turiştilor, cerând dezvăluirea ultimilor 5 ani de activitate online, a datelor biometrice şi a informaţiilor familiale înainte de intrarea în SUA # Ziarul Financiar
Fundaţia Friedrich Ebert Romania: România are cel mai mare gap de colectare a TVA-ului din UE, de 30% în 2023, mult peste ţările din jur şi media UE27. Colectarea completă a TVA-ului ar mări gradul de colectare cu 2% din PIB, comparabil cu bugetul pentru educaţie şi mai mult decât cel pentru apărare # Ziarul Financiar
Premierul Bolojan aduce din nou în discuţie creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, inclusiv pentru militari. ”Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori” # Ziarul Financiar
Bursă. Premier Energy surprinde piaţa cu intenţia de extindere în Ungaria şi rezultate peste aşteptări. Ce a mai spus conducerea în teleconferinţă despre bugetul pe 2025 şi dividende pentru anul viitor. Acţiunile Premier Energy au urcat cu aproape 10% în ultima săptămână pe tranzacţii peste medie, evoluţia pornită după teleconferinţa pentru T3 # Ziarul Financiar
Premier Energy (simbol bursier PE), companie activă în furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, distribuţie de gaze şi producţie şi stocare de electricitate, controlată indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc şi listată la Bursa de Valori Bucureşti, a intrat în atenţia investitorilor după teleconferinţa cu analiştii pentru T3, pe fondul unor anunţuri surpriză şi al unor indicii privind depăşirea bugetului pe 2025. Acţiunile se tranzacţionează la 25,8 lei, în creştere cu 10% în ultima săptămână şi cu 32% de la începutul anului, iar compania are o capitalizare de circa 3,3 miliarde de lei şi face parte din indicele BET.
Confederaţia Patronală Concordia solicită din nou Guvernului menţinerea salariului minim la nivelul actual în 2026: Mediul privat nu mai poate absorbi noi costuri suplimentare. O creştere a salariului minim ar afecta chiar salariaţii cu venituri mici, prin reducerea oportunităţilor de angajare # Ziarul Financiar
Producătorul român de baterii Prime Batteries face un joint venture cu sud-coreenii de la Top Material pentru a produce material activ pentru baterii. Adrian Polec, preşedintele Prime Batteries: Este un mare pas înainte, cred că suntem primii care duc steagul României aici. O astfel de dezvoltare ne-o dorim şi pe plan local # Ziarul Financiar
Bursă. La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 mil. lei, MedLife sparge pragul de capitalizare de 5 mld. lei. Mihai Marcu, CEO: Rămânem concentraţi pe investiţii în inovaţie şi cercetare medicală # Ziarul Financiar
La nouă ani de la listarea la Bursa de Valori Bucureşti la o evaluare de 500 milioane de lei, MedLife (M) a atins la finalul lui 2025 o capitalizare de 5 miliarde de lei, devenind astfel prima companie de sănătate cu capital românesc evaluată la peste un miliard de euro. Evoluţia acţiunilor, de 9 ori în 10 ani, reflectă rezilienţa modelului de business şi încrederea investitorilor într-o strategie de creştere sustenabilă.
Dragoş Pîslaru, ministrul fondurilor europene: România poate dispune de până la 210 mld. euro pentru investiţii între 2028 şi 2034, dacă schimbă paradigma şi la fiecare 1 euro din bani europeni adaugă 1 euro din bani naţionali şi 1 euro din sectorul privat # Ziarul Financiar
La nivel european se desfăşoară în prezent negocierile pentru viitorul cadrul multianual, pentru care Comisia Europeană a propus o schimbare de perspectivă şi simplificare.
Gen Z Sondaje. Care este cea mai mare problemă a generaţiei Z: mai mult de 60% dintre tineri resimt dependenţa de social media # Ziarul Financiar
Tinerii Gen Z au crescut cu internetul, au beneficiat de oportunităţi pe care generaţiile anterioare nu le-au avut, dar s-au confruntat şi cu presiuni specifice vremurilor noastre. Am întrebat pe toate platformele sociale: „Care este cea mai mare problemă a generaţiei Z?“. Sondajul ZF a adunat peste 1.000 de răspunsuri, care arată care sunt problemele care îi afectează cel mai mult pe tineri.
Gen Z. Ce faci cu banii tăi? Un proiect ZF sub umbrela FIT. Cum faci să fii bogat? Cristian Păun, profesor la ASE: Investeşte în tine când eşti tânăr, economiseşte şi apoi pune-ţi banii să lucreze pentru tine # Ziarul Financiar
„Cum ajungi bogat?“ e una dintre cele mai comune întrebări pe care fiecare persoană şi-a pus-o măcar o dată pentru că, da, dorinţa de a fi independenţi financiar, de a nu avea grija banilor se regăseşte în mintea tuturor. Răspunsul? E mai simplu decât credeai, însă în spate există un drum lung pe care îl ai de parcurs.
