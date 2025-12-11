Start-up-ul deep-tech .lumen, fondat de Cornel Amariei, atrage o nouă investiţie de la EIT Urban Mobility. Investiţiile totale în proiect depăşesc 28 mil. euro

Ziarul Financiar, 11 decembrie 2025 18:30

.lumen, start-up-ul românesc care dezvoltă ochelari asistaţi de inteligenţă artificială pentru nevăzători, a anunţat atragerea unei noi investiţii din partea EIT Urban Mobility, un organism al Uniunii Europene dedicat inovării în transportul urban. Această nouă finanţare, a cărei valoarea nu a fost comunicată, vine să încheie un an dinamic pentru compania clujeană, în care a atras mai multe investiţii şi granturi. În total, finanţările private atrase de .lumen până în prezent se ridică la peste 9,3 mil. euro, după cum susţin reprezentanţii companiei, la care se adaugă alte peste 15 mil. euro obţinute din granturi, potrivit informaţiilor publice. Însă, conform anunţurilor publice de-a lungul timpului şi a portalului Crunchase.com, totalul investitiţiilor private plus granturi este mai mare, ridicându-se la peste 33 milioane de dolari (aprox. 28 mil. euro).

