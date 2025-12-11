Ediţia 12 decembrie 2025 epaper
Ziarul Financiar, 11 decembrie 2025 22:30
ADR Vest a lansat o platformă digitală pentru monitorizarea proiectelor europene din regiune, care afişează în prezent date despre aproape 200 de proiecte, în valoare de 760 mil. euro # Ziarul Financiar
Agenţia de Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest) a lansat o platformă digitală care permite cetăţenilor să urmărească în timp real stadiul proiectelor europene implementate în cele patru judeţe ale regiunii: Timiş, Arad, Hunedoara şi Caraş-Severin. Platforma, disponibilă pe site-ul vest.ro, afişează informaţii despre aproape 200 de proiecte cu o valoare eligibilă de peste 760 de milioane de euro, dintre care peste 190 de milioane de euro au fost deja plătite beneficiarilor.
Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială INCAS, selectat în cohorta 2026 din acceleratorul de inovaţie în apărare al NATO # Ziarul Financiar
Institutul Naţional de Cercetare Aerospaţială INCAS este singurul participant din România în cohorta 2026 a programului NATO DIANA, cea mai mare de până acum, cu 150 de companii selectate din 3.680 de aplicaţii. Participanţii primesc finanţare nerambursabilă, acces la 180 de centre de testare din întreaga Alianţă şi mentorat din partea experţilor în apărare.
Lucian Popovici pleacă de la Cegeka după doi ani în funcţia de director of engineering # Ziarul Financiar
Lucian Popovici, Director of Engineering la Cegeka România, a anunţat că îşi încheie mandatul în cadrul furnizorului belgian de soluţii IT după aproximativ doi ani în funcţie. Potrivit unui mesaj publicat pe LinkedIn, executivul va continua să colaboreze cu Cegeka în calitate de consultant pe proiecte-cheie.
Start-up-ul Deep Stash, condus de Vladimir Oane, a atins venituri anualizate de peste 19 milioane de dolari # Ziarul Financiar
Start-up-ul Deepstash, o platformă de tip „knowledge hub" care extrage ideile-cheie din cărţi, podcasturi, articole şi alte surse de conţinut, prezentându-le în format scurt, uşor de consumat, al cărei co-fondator şi lider este antreprenorul Vladimir Oane, a ajuns la venituri anualizate de peste 19 milioane de dolari.
Bible Chat, noul star al ecosistemului de start-up-uri tech din România, a ajuns la venituri anualizate de peste 33 de milioane de dolari # Ziarul Financiar
Aplicaţia mobilă Bible Chat, noul star al ecosistemului de start-up-uri tech din România, a atins în 2025 venituri anualizate de peste 33 de miloane de dolari, şi a atins un număr de 10 milioane de utilizatori activi la nivel global. Conform companiei, care se afkă în portofoliul fondului de investiţii Early Game Ventures, în 2024–2025, aplicaţia a avut cea mai rapida creştere din Europa şi a fost lider global în categoria faith apps, ajungând până pe locul 6 în topul mondial al descărcărilor.
Start-up-ul Planable, care a fost achiziţionat de compania americană SE Ranking, atinsese venituri anuale recurente de 5,5 mil. dolari # Ziarul Financiar
Planable, start-up-ul care a dezvoltat o platformă colaborativă pentru social media management, şi care a fost achiziţionat în acest an de compania americană SE Ranking, atinsese venituri anuale recurente de 5,5 milioane de dolari. Planable a fost înfiinţat de antreprenori din Republica Moldova, respectiv Xenia Muntean, Nicolae Gudumac şi Vlad Caluş, şi a avut operaţiuni şi în România, unul dintre investitori fiind fondul de investiţii GapMinder. La momentul tranzacţiei Planable avea de doi ani profit operaţional şi o echipă de 40 de angajaţi.
Start-up-ul deep-tech .lumen, fondat de Cornel Amariei, atrage o nouă investiţie de la EIT Urban Mobility. Investiţiile totale în proiect depăşesc 28 mil. euro # Ziarul Financiar
.lumen, start-up-ul românesc care dezvoltă ochelari asistaţi de inteligenţă artificială pentru nevăzători, a anunţat atragerea unei noi investiţii din partea EIT Urban Mobility, un organism al Uniunii Europene dedicat inovării în transportul urban. Această nouă finanţare, a cărei valoarea nu a fost comunicată, vine să încheie un an dinamic pentru compania clujeană, în care a atras mai multe investiţii şi granturi. În total, finanţările private atrase de .lumen până în prezent se ridică la peste 9,3 mil. euro, după cum susţin reprezentanţii companiei, la care se adaugă alte peste 15 mil. euro obţinute din granturi, potrivit informaţiilor publice. Însă, conform anunţurilor publice de-a lungul timpului şi a portalului Crunchase.com, totalul investitiţiilor private plus granturi este mai mare, ridicându-se la peste 33 milioane de dolari (aprox. 28 mil. euro).
Un român este parte din echipa de fondatori ai Pryzm, un startup american finanţat cu 12 mil. $ de Andreessen Horowitz # Ziarul Financiar
David Istrati, cofondator şi CTO al Pryzm, a absolvit Colegiul Naţional „Mihai Viteazul" din Bucureşti în 2022 şi este în prezent student la Colby College din SUA, unde studiază matematică. El este şi CTO al unui startup care îşi propune să transforme modul în care guvernul american achiziţionează tehnologie pentru apărare şi securitate naţională.
Runware, startup fondat de doi români, atrage 50 mil. $ pentru a concura cu giganţi AI evaluaţi la miliarde # Ziarul Financiar
Runware, startup fondat de doi antreprenori români, a anunţat joi o rundă de finanţare Serie A de 50 de milioane de dolari condusă de Dawn Capital, unul dintre cei mai mari investitori europeni în companii software B2B. La rundă au participat şi Comcast Ventures, Speedinvest, Insight Partners şi a16z Speedrun, iar compania a strâns până acum un total de 66 de milioane de dolari.
Agricultura pierde cursa salarizării? Un angajat din acest domeniu primeşte cu 1.000 lei mai puţini bani decât media economiei # Ziarul Financiar
În anul 2024, un angajat din agricultură primea în mână 3.972 de lei net, în timp ce câştigul mediu pe economie era de 4.596 de lei, arată datele Insitutul Naţional de Statistică. Diferenţa este de aproape 1.000 de lei.
Cum ar putea începe anul 2026? Cu apariţia primului trilionar din istorie. Elon Musk mai are un singur pas de făcut pentru a ajunge să controleze o avere care rivalizează cu marile economii ale Europei de Vest. Lansarea SpaceX pe bursă ar putea duce compania şi averea şefului Tesla direct pe orbită # Ziarul Financiar
Cea mai mare cortină digitală a lumii se pregăteşte să se lase peste America: Administraţia Trump propune cel mai amplu sistem de supraveghere a turiştilor, cerând dezvăluirea ultimilor 5 ani de activitate online, a datelor biometrice şi a informaţiilor familiale înainte de intrarea în SUA # Ziarul Financiar
Fundaţia Friedrich Ebert Romania: România are cel mai mare gap de colectare a TVA-ului din UE, de 30% în 2023, mult peste ţările din jur şi media UE27. Colectarea completă a TVA-ului ar mări gradul de colectare cu 2% din PIB, comparabil cu bugetul pentru educaţie şi mai mult decât cel pentru apărare # Ziarul Financiar
Premierul Bolojan aduce din nou în discuţie creşterea vârstei de pensionare la 65 de ani, inclusiv pentru militari. ”Nu mai putem să susţinem pensionari la 48, 50, 52 de ani. Nu mai este posibil, pentru că nu mai este suportabil pentru economia noastră şi pentru bugetele de pensii din anii următori” # Ziarul Financiar
Bursă. Premier Energy surprinde piaţa cu intenţia de extindere în Ungaria şi rezultate peste aşteptări. Ce a mai spus conducerea în teleconferinţă despre bugetul pe 2025 şi dividende pentru anul viitor. Acţiunile Premier Energy au urcat cu aproape 10% în ultima săptămână pe tranzacţii peste medie, evoluţia pornită după teleconferinţa pentru T3 # Ziarul Financiar
Premier Energy (simbol bursier PE), companie activă în furnizarea de energie electrică şi gaze naturale, distribuţie de gaze şi producţie şi stocare de electricitate, controlată indirect de omul de afaceri ceh Jiri Smejc şi listată la Bursa de Valori Bucureşti, a intrat în atenţia investitorilor după teleconferinţa cu analiştii pentru T3, pe fondul unor anunţuri surpriză şi al unor indicii privind depăşirea bugetului pe 2025. Acţiunile se tranzacţionează la 25,8 lei, în creştere cu 10% în ultima săptămână şi cu 32% de la începutul anului, iar compania are o capitalizare de circa 3,3 miliarde de lei şi face parte din indicele BET.
