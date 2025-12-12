Argumentul numărului 2 din Academia Română privind „noua alianță” dintre AI și oameni
HotNews.ro, 12 decembrie 2025 22:50
Vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Mircea Dumitru, a declarat vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)”, că oamenii au șanse să câștige de pe urma inteligenței…
Acum 5 minute
23:30
Regele Charles, anunț despre tratamentul pe care-l ia împotriva cancerului: „O dovadă a progreselor remarcabile realizate în ultimii ani” # HotNews.ro
Regele Charles a declarat vineri că medicii îi vor putea reduce tratamentul pentru cancer începând de anul viitor, descriind acest moment drept „o binecuvântare” și o dovadă a progreselor medicale remarcabile, scrie Reuters. Charles, în…
23:30
SuperLiga: Mai poate CFR Cluj să ajungă în play-off? Răspunsul lui Daniel Pancu după succesul cu Csikszereda # HotNews.ro
Antrenorul Daniel Pancu a vorbit despre șansele echipei CFR Cluj de a ajunge în play-off-ul SuperLigii, după victoria obținută în fața celor de la Csikszereda, scor 3-1, în etapa a 20-a. Meciul cu trupa din…
Acum o oră
23:00
După alte trei mari magazine, acum și Profi, Lidl, Penny şi Carrefour anunţă retragerea unor loturi de lapte praf pentru bebeluși # HotNews.ro
Lanțurile de hipermarketuri Profi, Lidl, Penny şi Carrefour au anunțat vineri retragerea de la comercializare a unor loturi de lapte praf pentru sugari de la Nestle, din cauza identificarii prezenţei Bacillus cereus pe una dintre…
22:50
Vicepreședintele Academiei Române, profesorul universitar Mircea Dumitru, a declarat vineri, în cadrul conferinței „Inteligența umană vs. Inteligența artificială: despre viteză și raționamente abductive (în medicină)", că oamenii au șanse să câștige de pe urma inteligenței…
22:40
SuperLiga: Andrei Cordea a înscris trei goluri pentru CFR Cluj în victoria cu Csikszereda # HotNews.ro
CFR Cluj s-a impus în fața echipei FK Csikszereda, scor 3-1, într-un meci disputat vineri, pe stadionul „Constantin Rădulescu, în etapa a 20-a din SuperLiga. CFR Cluj – FK Csikszereda 3-1 În primul meci pentru…
Acum 2 ore
22:30
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023 a fost arestată „în mod violent de către forţe de securitate şi de poliţie” # HotNews.ro
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, iranianca Narges Mohammadi, a fost arestată în Iran, unde era eliberată provizoriu din motive medicale, anunţă vineri, pe X comitetul său de susţinere, relatează AFP, conform News.ro. „Fundaţia Narges…
22:10
FOTO Cum arată primul vehicul blindat fabricat 100% în România, la standardele NATO pentru protecție balistică # HotNews.ro
Compania BlueSpace Technology a prezentat vineri prototipul VLAH, primul vehicul blindat fabricat integral în țara noastră. Prima mașină destinată producției de serie are șanse să fie gata la finalul primului trimestru din 2026. „Modul în…
21:40
Apă contaminată la Spitalul de Copii din Iași. Bacteria Piocianic, descoperită în valori peste pragul de referință admis / Ministrul Sănătății merge la fața locului # HotNews.ro
Apa din Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” din Iași este neconformă, arată buletinele de analiză transmise joi Ministerului Sănătății de Direcția de Sănătate Publică Iași. În mai multe probe a fost identificată…
Acum 4 ore
21:20
Poze cu Donald Trump înconjurat de femei și prezervative cu chipul republicanului din controversatul dosar Epstein, publicate de democrați # HotNews.ro
Democrații din Camera Reprezentanților a SUA au publicat vineri noi fotografii legate de cazul pedofilului miliardar Jeffrey Epstein, dintre care unele îl arată pe președintele Donald Trump împreună cu mai multe femei, precum și prezervative…
20:30
Uniunea Europeană a acceptat vineri înghețarea pe termen nelimitat a activelor băncii centrale rusești deținute în Europa, eliminând astfel un obstacol major în calea utilizării fondurilor pentru a ajuta Ucraina să se apere împotriva Rusiei,…
20:10
Teodor Țigan, fost șef în Romsilva, trebuie să dea înapoi bonusul de pensionare. Decizia nu este definitivă # HotNews.ro
Teodor Țigan, fostul șef al Direcției Silvice Arad și fost director general interimar al Romsilva în perioada 2020-2022 este obligat să restituie bonusul de pensionare, în valoare de 280.520 de lei, după o decizie a…
20:00
Lege promulgată de Nicușor Dan. Ce pedepse cu închisoarea sunt prevăzute pentru încălcarea sancțiunilor internaționale # HotNews.ro
Încălcarea sancțiunilor internaționale, precum nerespectarea înghețării fondurilor financiare sau continuarea tranzacțiilor cu o țară vizată de respectivele penalizări, constituie infracțiune și poate fi pedepsită cu închisoare de la un an la cinci ani. Legea a…
19:40
Primarul care a comparat documentarul Recorder cu execuția soților Ceaușescu, atacat dur din propriul partid. „Mentalitate primitivă” # HotNews.ro
După ce primarul liberal al Iașului, Mihai Chirica, a spus că nu i-a plăcut documentarul Recorder „Justiție Capturată”, acesta a primit o replică dură chiar din interiorul PNL. Liderul filialei din Iași a partidului, Alexandru…
Acum 6 ore
19:10
Încorsetată de „anvelopa financiară”, Elveția spune adio unor avioane de vânătoare F-35 pe care voia să le cumpere din SUA # HotNews.ro
Elveția nu va putea achiziționa toate cele 36 de avioane de luptă americane F-35 prevăzute, din cauza costurilor suplimentare prezentate de Statele Unite, au anunțat vineri autoritățile federale de la Berna, potrivit AFP. „Din cauza…
18:50
SuperLiga: Constantin Gâlcă, avertisment înainte de meciul contra Oțelului: Are a patra apărare din campionat # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că Oțelul Galați, adversara din etapa a 20-a a Superligii, are a patra apărare din campionat, iar în meciul direct…
18:40
Decizia luată de judecătorul Beșu, după dezvăluirile din documentarul Recorder. Cerere făcută la CSM # HotNews.ro
Laurențiu Ionel Beșu, judecătorul care a făcut dezvăluiri în documentarul publicat de Recorder, „Justiție Capturată”, nu mai vrea să activeze la instanța din București unde lucrează acum. El a făcut o cerere adresată Consiliului Superior…
18:40
George Simion, o nouă intervenție în scandalul din justiție: „Întoarcerea doamnei Kovesi din februarie nu e soluția” # HotNews.ro
Miza scandalului actual, pornit după documentarul Recorder „Justiție Capturată”, este ca cei care au anulat alegerile din 2024 „să pună șefii de parchete și să controleze următoarele arestări”, acuză președintele AUR George Simion într-o postare…
18:30
Primarul din Livezile, cercetat pentru agresiune sexuală, arestat preventiv în dosarul imaginilor intime apărute din biroul primăriei # HotNews.ro
Primarul comunei bistrițene Livezile, Traian Simionca, cercetat pentru agresiune sexuală, violarea vieții private și influențarea declarațiilor, a fost arestat preventiv, după ce Tribunalul Bistrița-Năsăud a admis, vineri, contestația procurorilor, care au cerut ca arestul la…
18:30
Tratamentul pentru lepră poate dura până la 2 ani, spune un medic. În ce situații trebuie mers imediat la spital / Primele două cazuri de lepră, confirmate în România după mai bine de 4 decenii # HotNews.ro
Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sf. Parascheva” Iași, medicul Florin Roșu, afirmă că tratamentul pentru lepră se face printr-o asociere de antibiotice și poate dura până la doi ani, iar la câteva zile de la…
18:10
Un cunoscut regizor de la Hollywood a fost condamnat pentru că a dat un tun de milioane la Netflix. Trebuia să facă un serial, dar și-a luat cinci mașini Rolls Royce, un Ferrari și lenjerie de pat # HotNews.ro
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi pentru că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, în timp ce el a folosit banii pentru…
18:00
Rusia încearcă să pună noi presiuni pe compania care păstrează activele înghețate în UE, chiar înainte de o întâlnire cheie # HotNews.ro
Banca Centrală a Rusiei a depus vineri o plângere la o instanță din Moscova împotriva Euroclear, depozitarul belgian de valori mobiliare cu sediul la Bruxelles, care păstrează majoritatea activelor rusești înghețate pe care UE vrea…
17:50
Papa Leon al XIV-lea acuză serviciile secrete că acţionează în scopuri rău-voitoare şi reprimă libertatea Bisericii # HotNews.ro
Papa Leon al XIV-lea denunță vineri folosirea cu rea-voinţă a unor informaţii confidenţiale împotriva Bisericii Catolice şi îndeamnă serviciile de spionaj la „vigilenţă” şi la respectarea demnităţii umane, relatează AFP, conform News.ro. „Trebuie să dăm…
17:40
Abuzurile sistemice din justiție, denunțate de judecători și procurori, într-una din cele mai corupte țări din UE. Ce scrie o prestigioasă agenție de presă că s-a întâmplat cu lupta anticorupție de la noi # HotNews.ro
Peste 500 de judecători și procurori români au denunțat ceea ce ei numesc abuzuri sistemice în sistemul de justiție din una dintre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene, ceea ce l-a determinat pe președintele…
Acum 8 ore
17:30
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat pentru fraudarea Netflix cu milioane de dolari din cauza unui serial ce trebuia filmat și în România # HotNews.ro
Un regizor de la Hollywood a fost condamnat joi sub acuzația că a înșelat Netflix cu 11 milioane de dolari pentru un serial care nu s-a materializat niciodată, folosind în schimb banii pentru achiziții extravagante,…
17:10
EXCLUSIV ANAF revine cu gemul bunicii: Fiscalizarea autoconsumului nu este posibilă. Finalizăm o analiză detaliată a evoluției decalajului de colectare a TVA # HotNews.ro
Au trecut nici două luni de când șeful ANAF bulversa opinia publică printr-o declarație în care nu excludea fiscalizarea produselor făcute în casă de cetățeni. “Gemul bunicii” intra astfel în dezbaterea fiscală, stârnind răspunsuri oficiale,…
17:10
UE introduce o taxă de 3 euro pentru coletele sub 150 de euro de pe Shein, Temu sau AliExpress, de la jumătatea lui 2026. România are deja o taxă națională care intră în vigoare de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Miniștrii de Finanțe din Uniunea Europeană au fost de acord vineri cu impunerea, din iulie 2026, a unor taxe vamale de trei euro la coletele cu o valoare de sub 150 euro care vin în…
16:50
VIDEO Armata ucraineană anunță că a încercuit trupele ruse din Kupiansk. Lovitură de imagine dată de Zelenski chiar pe front: Cum s-a filmat # HotNews.ro
Forțele ucrainene au anunțat că au recucerit părți din orașul Kupiansk, situat în regiunea nord-estică Harkov, și că au încercuit trupele ruse de acolo, în timp ce președintele Volodimir Zelenski a vizitat sectorul de front…
16:20
Victoria Beckham: „Mi se spunea că sunt înceată la minte, dar eu aveam discalculie”. Ce este și cum îți dai seama dacă și copilul tău o are # HotNews.ro
Recent, discalculia, o tulburare reală de înțelegere și învățare a matematicii, a ajuns în atenția publică după ce Victoria Beckham a vorbit deschis despre propria ei experiență. Mărturisirea ei, făcută în cadrul unui podcast, ridică…
16:20
11 fructe bogate în fibre pentru sezonul rece. De ce kiwi are cel mai puternic efect asupra digestiei # HotNews.ro
Cei mai mulți europeni nu consumă cantitatea necesară de fibre pentru sănătatea digestiei, a sistemului cardiovascular și pentru controlul glicemiei, arată statisticile. Deși recomandările internaționale sunt de cel puțin 25 de grame de fibre pe…
16:10
Diana Buzoianu: Nu am luat în calcul nici măcar pentru o secundă demisia. Nu mă poate şantaja niciun om politic actual # HotNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a reiterat, vineri, la Brașov, într-o conferință de presă, faptul că nu ia în calcul demisia din funcție, afirmând că nu poate fi șantajată „de niciun om politic actual”. „Nu am…
16:00
Lia Savonea, o nouă mutare la Înalta Curte. „Consecințe extrem de grave pentru funcționarea justiției” # HotNews.ro
Judecătorii Secției Penale ai Înaltei Curți de Casație și Justiție au fost convocați vineri într-o ședință în care au fost anunțați că vor fi desființate și reorganizate toate completurile de judecată, decizia stârnind nemulțumirea multor…
15:50
DOCUMENT PSD a început „analiza participării la guvernare”. Primul pas: liderii din teritoriu, rugați să evalueze „lucid” Guvernarea Bolojan / „Temele majore” discutate # HotNews.ro
Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, le-a trimis tuturor liderilor de organizații județene ale partidului un document prin care le cere să evalueze cele șase luni de guvernare ale lui Bolojan, implicit cei șapte miniștri…
Acum 12 ore
15:30
Două memorii opuse pe noua programă de Limba și literatura română la clasa a IX-a. Criticii cer rescrierea documentului, susținătorii îl apără # HotNews.ro
Proiectul noii programe de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a, aflat în dezbatere publică la Ministerul Educației și Cercetării, a generat o dispută amplă în mediul educațional și academic. Două memorii cu poziții…
15:30
VIDEO Un noul tunel subteran secret a fost descoperit de Polonia la granița sa cu Belarus # HotNews.ro
Peste 180 de migranți au trecut în Polonia printr-un tunel ascuns într-o pădure de la granița cu Belarus, a declarat vineri serviciul polonez de protecție a frontierei, citat de Reuters. Aproximativ 130 dintre aceștia au…
15:20
Germania acuză Rusia de un atac cibernetic împotriva controlului traficului aerian și dezinformare / „Va plăti un preț pentru acțiunile sale” # HotNews.ro
Germania a acuzat Rusia de un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian și de tentativă de interferență electorală și a convocat ambasadorul rus, potrivit BBC. Un purtător de cuvânt al ministerului de Externe a declarat…
15:00
VIDEO O interpretă a Parlamentului European nu își poate stăpâni lacrimile în timp ce traduce ce spune un copil ucrainean ce și-a pierdut mama într-un atac rusesc # HotNews.ro
O interpretă din Parlamentul European a izbucnit în lacrimi în timp ce traducea în engleză povestea lui Roman Oleksiv, un băiețel ucrainean în vârstă de 11 ani care a supraviețuit unui atac cu rachetă rusească…
15:00
Câți urși sunt în România: Ce arată analiza genetică a 24.000 de probe colectate de peste 800 de oameni # HotNews.ro
Analizele genetice efectuate pe aproximativ 24.000 de probe colectate la nivel național indică faptul că populația de urs brun din România se situează, într-un scenariu conservator, între 10.657 și 12.787 de urși, a anunțat vineri…
14:50
Ion Cristoiu critică protestele provocate de documentarul Recorder: „Ca cetățean, mă doare în cot că eliberează corupți dar nu mă doare deloc în cot că Ilie Bolojan mai are un pic și ne sărăcește” # HotNews.ro
Jurnalistul Ion Cristoiu pune sub semnul întrebării motivele pentru care câteva mii de persoane au ieșit în stradă în ultimele două seri și acuză, într-o pastilă publicată în Gândul, „o diversiune împotriva justiției independente”. „Poate…
14:50
Gala Premiilor pentru un Mediu Curat a reunit, în data de 11 decembrie, reprezentanți ai autorităților publice, mediului de afaceri, organizațiilor neguvernamentale și societății civile, pentru a celebra inițiativele și proiectele care contribuie activ la…
14:40
Primul mesaj al judecătoarei Raluca Moroșanu, după ce a ieșit în fața conducerii Curții de Apel și a jurnaliștilor pentru a spune că magistratul din documentarul Recorder spune adevărul # HotNews.ro
Judecătoarea a reacționat printr-un scurt mesaj postat pe Facebook, în care le mulțumește celor care o susțin pe ea și pe judecătorul Laurențiu Beșu, cel care a vorbit în documentarul „Justiție capturată”. Este primul mesaj…
14:20
Țara care va prelua în curând președinția UE spune că va face din candidatura Republicii Moldova o prioritate # HotNews.ro
Candidatura Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când țara insulară va prelua președinția rotativă a blocului comunitar la 1 ianuarie, a declarat vineri președintele Nikos Christodoulides, citat…
14:20
Liderul PNL Iași, deputatul Alexandru Muraru, a declarat vineri, la RFI, că fostul ministru al Justiției, Cătălin Predoiu, în mandatul căruia au fost făcute ultimele modificări la legile justiției, în 2022, nu poate fi învinuit…
14:10
Al doilea caz de lepră confirmat în România după 44 de ani. Ce spun specialiștii despre riscul de transmitere a bolii # HotNews.ro
Un al doilea caz de lepră a fost confirmat vineri la o maseuză originară din Asia, angajată la un salon SPA din Cluj-Napoca, anunță Direcția de Sănătate Publică. Primul caz fusese anunțat ieri de Ministerul…
14:10
Primarul Iașului compară publicarea documentarului Recorder cu împușcarea dictatorului Nicolae Ceaușescu: Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, cea mai mare prostie / Chirica așteapă decizia instanței într-un al doilea dosar de corupție # HotNews.ro
Primarul PNL al Iașului, Mihai Chirica, spune că „n-am plâns, nici n-am râs” după ce a văzut documentarul Recorder „Justiție capturată”: „Să ne împușcăm în cap sistemul judiciar, considerându-l în totalitate corupt, mi se pare…
13:30
Fostul candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis, vineri, Judecătoria Sectorului 1, potrivit Portalul Instanțelor. a Decizia instanței nu este definitivă.…
13:30
Coreea de Sud renunță la măsura care i-a adus valuri de turiști dornici de operații estetice # HotNews.ro
Coreea de Sud a anunțat că va înceta să ofere stimulente fiscale pentru pacienții străini care se supun intervențiilor de chirurgie estetică, punând capăt unei facilități care a contribuit la transformarea Seulului în unul dintre…
13:20
România, campioană la neîncasarea taxelor în UE: pierde o treime și din TVA, și din impozitul pe profit. Efecte # HotNews.ro
Campioană de un deceniu la neîncasarea TVA, conform rapoartelor Comisiei Europene, România se află pe primul loc și la necolectarea impozitului pe profit, arată aceeași instituție într-o analiză publicată pentru prima dată în 11 decembrie…
13:20
Laura Codruța Kovesi, mesaj de solidaritate cu magistrații care s-au ridicat împotriva „justiției capturate”. Apel către autoritățile din România # HotNews.ro
Sancționarea magistraților care se poziționează împotriva abuzurilor din interiorul sistemului de justiție „nu poate fi interpretată decât ca o măsură de represalii”, spune, pentru HotNews, fosta șefă a DNA Laura Codruța Kovesi. Ea s-a alăturat…
13:20
95 milioane EUR pentru 5 noi fonduri de investiții, care finanțează firme din România și din regiune. Depuneri „pe ultima sută de metri” # HotNews.ro
Cinci noi fonduri de investiții primesc alocări totale de 95 de milioane de euro prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pe ultima sută de metri, pentru a investi mai departe în firme din…
13:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că problemele din sistemul judiciar ridicate în documentarul Recorder „Justiția capturată”, care „cel puțin prin modul în care au fost prezentate par grave”, trebuie verificate iar legislația analizată pentru…
