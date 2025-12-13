Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa
Fanatik, 13 decembrie 2025 08:20
Un fost sportiv român în vârstă de 80 de ani e gata să se căsătorească din nou. Acesta urmează să își unească destinul cu partenera sa de viață, mult mai tânără decât el.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
08:40
Vești bune pentru Filipe Coelho! Doi titulari ai Universității Craiova revin după accidentări. Exclusiv # Fanatik
Pentru Universitatea Craiova urmează meciul de campionat cu FC Hermannstadt. Din informațiile FANATIK, doi titulari de drept revin în lot după accidentări.
Acum 30 minute
08:20
Românul celebru care se căsătorește din nou la 80 de ani! E gata să își unească destinul cu partenera sa # Fanatik
Un fost sportiv român în vârstă de 80 de ani e gata să se căsătorească din nou. Acesta urmează să își unească destinul cu partenera sa de viață, mult mai tânără decât el.
Acum o oră
08:10
Xabi Alonso, comparat cu un fost antrenor de la FC Vaslui. Capitolul care nu-i face cinste antrenorului de la Real Madrid # Fanatik
După un început de mandat excelent, fostul internațional spaniol a înregistrat rezultate dezamăgitoare pe banca celei mai galonate echipe de fotbal din Europa
07:50
Produsul lansat de Gabi Tamaș! Fostul fotbalist vrea să dea lovitura cu o nouă afacere chiar înainte de sărbători # Fanatik
Gabi Tamaș lansează un produs care îi va purta și numele. Fostul fotbalist e gata să dea lovitura în afaceri, însă nu este singur. Despre ce este vorba?
Acum 2 ore
07:20
Halucinant! Fanii lui Feyenoord au distrus un apartament din București după ce au pierdut cu FCSB! Imagini incredibile cu olandezii # Fanatik
Scene reprobabile s-au petrecut într-un apartament din București. Fanii lui Feyenoord au distrus întregul imobil după ce au pierdut la ultima fază cu FCSB.
07:10
Olăroiu le-a închis gura arabilor! De 27 de ani nu s-a mai întâmplat asta la naționala Emiratelor Arabe Unite # Fanatik
Destul de contestat, după ce a ratat trei șanse consecutive de a duce echipa la Campionatul Mondial, antrenorul român a obținut un rezultat important pentru naționala arabă
Acum 4 ore
06:10
FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul cu Rapid! Cât costă un tichet pentru ultimul meci din acest an al campioanei # Fanatik
FCSB a pus în vânzare biletele pentru derby-ul din SuperLiga cu Rapid. Cât costă un astfel de tichet și de unde și-l pot achiziționa suporterii. Toate detaliile pe Fanatik.ro.
Acum 12 ore
00:30
Cristi Chivu, apariție de senzație alături de familie! Antrenorul lui Inter a participat la un eveniment special # Fanatik
Cristi Chivu a avut parte de o apariție de senzație alături de familia sa. Antrenorul lui Inter a întors toate privirile la un eveniment special organizat de formația din Milano.
00:00
Aryna Sabalenka refuză să joace împotriva sportivelor transgender: ”Nu sunt de acord cu asta” # Fanatik
Numărul 1 WTA, Aryna Sabalenka, și-a spus punctul de vedere legat de sportivele transgender. Jucătoarea de tenis a explicat dacă acceptă sau nu această ipoteză.
12 decembrie 2025
23:50
Louis Munteanu, preț de Black Friday! CFR Cluj i-a fixat suma de transfer pentru această iarnă # Fanatik
Iuliu Mureșan a anunțat că Louis Munteanu are un nou preț de transfer, în condițiile în care nu mai are evoluțiile din sezonul trecut. Cât costă, în perioada de marcato din iarnă, internaționalul român.
23:40
Daniel Pancu a tremurat pe finalul meciului CFR – Csikszereda 3-1: ”Ne-am pierdut încrederea” # Fanatik
În ciuda victoriei din partida CFR - Csikszereda 3-1, Daniel Pancu a recunoscut că a avut emoții în partea secundă și a explicat motivele căderii echipei sale.
23:20
Marius Șumudică a făcut calculele și a dat declarația zilei după victoria FCSB cu Feyenoord: „Pentru mine e ca și cum ar lua titlul” # Fanatik
Marius Șumudică a pus lupa pe situația lui FCSB din SuperLiga României și Europa League. Ce ar trebui să facă formația „roș-albastră” pentru a avea șanse la titlu
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie. Bet Builder de cotă 3,75 la Superbet pentru Rapid București – Oțelul Galați # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 13 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 3.75 la meciul Rapid București - Oțelul Galați
23:20
Ce l-a nemulțumit pe Robert Ilyeș după CFR Cluj – Csikszereda 3-1. “Nu-mi vine să cred!”. Mesaj ferm pentru conducere # Fanatik
Robert Ilyeș știe de ce Csikszereda a pierdut cu CFR Cluj. În acest sens, antrenorul ciucanilor a avut un mesaj pentru conducere și așteaptă ca lucrurile să se schimbe complet din ianuarie.
23:10
Stadionul uriaș care se construiește pe locul unei foste fabrici. Valoarea investiției ajunge la 2,4 miliarde de dolari # Fanatik
Un stadion uriaș urmează să se construiască pe locul unei foste fabrici. Investiția totală se ridică la nu mai puțin de 2,4 miliarde de dolari, conform celor mai recente informații.
22:50
Scandal monstru după Inter - Liverpool din Champions League! A fost nevoie ca UEFA să intervină ferm
22:40
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 13 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 219 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal, unul din la La Liga și altul din Premier League.
22:30
UEFA a luat decizia la o zi distanță de meciul FCSB – Feyenoord 4-3. Ce premiu a primit campioana României. „Nu putea fi decât o câștigătoare”. Cu cine au concurat bucureștenii.
22:10
Donald Trump, o nouă cerință controversată, înainte de Cupa Mondială 2026. Toți fanii, inclusiv românii, sunt direct vizați # Fanatik
Președintele Donald Trump a adăugat o nouă și controversată cerință pentru cei care doresc să participe la Cupa Mondială 2026. Este vizată toată Europa, nu doar România, și afectează și rețelele sociale.
22:00
Jackpot! Universitatea Craiova s-a ales cu o sumă uriașă după cele trei meciuri din Conference League disputate pe „Ion Oblemenco” # Fanatik
Câți bani a câștigat Universitatea Craiova după 1-2 cu Sparta Praga în Conference League. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de olteni.
21:30
Eva Nicolescu i-a făcut pe jurații de la Vocea României să plângă! Interpretare magistrală a fiicei președintelui de la Dinamo: „Ești perfectă!” # Fanatik
Eva Nicolescu a avut un moment superb în semifinala de la Vocea României, iar mai mulți jurați au început să plângă. Ce piesă a cântat fiica președintelui de la Dinamo.
21:20
A rupt plasele în România pentru CFR Cluj, iar acum s-a retras: „Va rămâne mereu în inima tuturor!” # Fanatik
CFR Cluj i-a spus adio fostului atacant care rupea plasele pentru ardeleni în România. Cine este jucătorul care tocmai s-a retras.
21:10
O deputată AUR i-a scris lui Ilie Bolojan să se plângă că se fumează la Palatul Parlamentului. După o lună a venit răspunsul: ”Stimată doamnă” # Fanatik
O deputată AUR n-a mai suportat fumul din Parlament și i-a scris lui Ilie Bolojan, pe care l-a întrebat dacă nu poate lua măsuri. Ce răspuns a primit de la Palatul Victoria
21:00
„Abia acasă am aflat cine a marcat golul de 4-3”. Gabi Safta a povestit „20 de minute magice” în Peluza Nord: „Am căzut toți pe scări!” # Fanatik
Momente magice pe Arena Națională! Cum s-a trăit victoria FCSB-ului în fața celor de la Feyenoord. „Am văzut oameni plângând. Nu știai cu cine te îmbrățișezi”.
20:40
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet # Fanatik
Simona Halep a avut parte de o întâlnire memorabilă la Dubai, cu un bărbat care de altfel a fost extrem de important în viața sa. Despre cine este vorba?
20:30
Ionel Ganea, prima apariție în public după ce i-a murit fiul în vârstă de 2 ani. Unde a fost prezent fostul internațional. Video # Fanatik
Ionel Ganea a reapărut în public, la aproximativ șase luni de când și-a pierdut fiul, pe Alexandru, în urma unui accident de mașină. Unde a fost prezent fostul internațional.
20:10
La doi ani de când s-a retras din activitate, Gabi Tamaș vrea să încerce o nouă meserie, dar se teme de studii: ”Durează cam mult” # Fanatik
Gabi Tamaș ar vrea să încerce o meserie nouă, însă se teme de faptul că studiile durează destul de mult. Ce planuri ar avea fostul mare internațional român?
Acum 24 ore
19:40
Câți bani a strâns David Popovici pentru construirea unei case pentru 12 copii. Suma uluitoare adunată în timp record # Fanatik
David Popovici a reușit să adune o sumă uriașă pentru construirea unei case pentru 12 copii. Acesta și-a dorit foarte mult să ducă la bun sfârșit planul său.
19:20
„La 1-3, unii nu mai aveau chef să încurajeze echipa”. Ce s-a întâmplat în Peluza Nord la finalul nebun FCSB – Feyenoord # Fanatik
Suporterii ce au ales să vină la stadion în seara de joi, 11 decembrie, vor rămâne în amintire cu imagini fascinante. Care a fost atmosfera în Peluza Nord după golul de 4-3
19:00
Haos total la naționala Camerunului! Doi selecționeri au anunțat două loturi diferite: acuzații grave la adresa lui Samuel Eto’o # Fanatik
Debandadă totală la Canerun, una dintre naționalele de fotbal puternice ale lumii! Doi selecționeri diferiți au anunțat loturile pentru AFCON, iar Samuel Eto'o este acuzat că se implică în selecțiile fotbaliștilor
18:40
Emil Grădinescu, prima reacţie după mesajul de susţinere de la FCSB – Feyenoord! Comentatorul clarifică episodul CNA: „Nu m-au lăsat să vorbesc, o fac acum!”. Exclusiv # Fanatik
Emil Grădinescu a oferit prima reacţie după mesajul de susţinere primit la FCSB - Feyenoord. Comentatorul Prima Sport a vorbit pe larg despre episodul în care a fost chemat la CNA.
18:30
Mişcare spectaculoasă: Superbet Group devine Super Technologies, inovând în domeniul ecosistemelor de divertisment digital # Fanatik
Superbet Group, liderul pieţei de gambling, tehnologie şi divertisment anunţă că va avea o nouă identitate care va fi cunoscută, în mod simplu, drept Super.
18:20
Gabi Safta a plâns în direct la 12 ore de la victoria FCSB-ului cu Feyenoord: „Îi prezint scuze lui Charalambous”. Video # Fanatik
Gabi Safta a plâns în hohote la 12 ore după ce FCSB a reușit să întoarcă scorul în fața lui Feyenoord. Care a fost motivul pentru care analistul FANATIK și-a cerut scuze în fața lui Elias Charalambous.
18:10
Alexandru Țiriac a dat marea lovitură! Anunțul făcut de nepotul lui Ion Țiriac: ”În sfârșit am reușit” # Fanatik
Alexandru Țiriac, nepotul lui Ion Țiriac, e în culmea fericirii. Acesta a reușit să își îndeplinească un mare vis și a făcut totul public pe internet. Despre ce este vorba?
18:00
A luat foc după penalty-ul ratat de Anzor în Craiova – Sparta Praga 1-2. „Nu au șmecherie! Lasă-l, bă, pe Baiaram!” # Fanatik
Giovanni Becali nu s-a mai putut abține după penalty-ul ratat de Craiova în meciul cu Sparta Praga din Conference League și a răbufnit: „Lasă-l, bă, pe Baiaram. Este cel mai în vogă fotbalist al tău!”
17:40
Valeriu Iftime dezvăluie secretele metamorfozei de la Botoşani în acest sezon: „Când vezi că se poate, vrei să pui mâna pe fructul interzis! Trebuie să încercăm marea cu degetul” # Fanatik
Valeriu Iftime a vorbit la Super Gala Fanatik 2025 despre șansele pe care FC Botoșani le are la cucerirea titlului în Superliga. Omul de afaceri a dezvăluit și secretele echipei sale.
17:40
Fotbaliștii de la Dinamo, în centrul atenției la Târgul de Crăciun! Cum au fost surprinși elevii lui Kopic. Video # Fanatik
Jucătorii de la Dinamo au fost sufocați de fani la Târgul de Crăciun din Parcul Lumea Copiilor. Cum au fost surprinși elevii lui Zeljko Kopic și care a fost atmosfera la eveniment.
17:10
Fostul ginere al lui Nicolae Ceaușescu a cerut sesizarea CCR pentru redeschiderea dosarului de genocid. Răspunsul ÎCCJ # Fanatik
ÎCCJ s-a pronunțat, marți, în legătură cu cererea de sesizare a CCR în recursul procesului istoric al soților Elena și Nicolae Ceaușescu. Fostul dictator a fost judecat și executat în decembrie 1989
17:10
Un nume uriaș din fotbalul portughez, care a devenit campion european alături de lusitani în 2016, și-a anunțat retragerea. Acesta a evoluat și pentru mai multe cluburi importante din Europa.
17:00
Costel Gâlcă a luat decizia după ultimele evenimente de la Rapid! Anunțul ferm făcut de antrenorul giuleștenilor
17:00
(P) Atelierul de Cadouri al lui Don: finalul de an devine o sărbătoare a ofertelor de nerefuzat! # Fanatik
În decembrie, Don nu aduce doar spiritul sărbătorilor, ci creează un întreg calendar în care fiecare zi aduce o nouă surpriză. Așa a apărut Atelierul de Cadouri, unde distracția și suspansul se întâlnesc zi după […]
16:40
Cum a bătut-o FCSB pe Feyenoord, o echipă de 235 milioane de euro. Raportul Wyscout al unei seri magice pe Arena Națională # Fanatik
FCSB a câștigat meciul cu Feyenoord cu scorul de 4-3. Cum a reușit echipa antrenată de Elias Charalambous să ia 3 puncte unei formații mult mai bine cotate. Jucătorii care s-au remarcat.
16:30
Mesajul lui Mihai Rotaru pentru cei din loja sa la finalul meciului Craiova – Sparta Praga 1-2. Exclusiv # Fanatik
Ce le-a transmis Mihai Rotaru apropiaților după ce U Craiova a pierdut cu 1-2, acasă, cu Sparta Praga. Vezi pe FANATIK toate detaliile.
16:10
Jandarmeria a deschis un dosar penal pentru consum de droguri la FCSB – Feyenoord! Ce amenzi au fost aplicate # Fanatik
Jandarmeria a anunţat că a deschis un dosar penal pentru consum de droguri după meciul FCSB - Feyenoord. Au fost aplicate amenzi de 7000 de euro pentru clubul organizator şi firma de pază.
15:40
„Are tibia praf!”. Ce a pățit Elias Charalambous după ce a sărit în Peluza Nord la golul lui Florin Tănase. Exclusiv # Fanatik
La asta nu se aștepta nimeni! Elias Charalambous s-a accidentat în meciul FCSB - Feyenoord 4-3. „Are tibia praf. S-a lovit înfiorător”. Probleme pentru antrenor.
15:30
Șefii ANPC, trimiși în judecată de DNA pentru corupție și șantaj. Curtea de Apel București le-a permis să se întoarcă la muncă # Fanatik
DNA a finalizat în timp-record dosarul de șantaj și abuz în serviciu în formă continuară deschis pentru doi șefi ANPC. Aceștia au fost trimiși în judecată, iar dosarul a ajuns la Curtea de Apel București.
15:20
Doi jucători pe lista neagră a Craiovei după 1-2 cu Sparta Praga. „El nu e în grațiile antrenorului”. Exclusiv # Fanatik
Doi jucători de la Universitatea Craiova sunt pe lista neagră a lui Filipe Coelho. Cei doi au şanse mari să plece în această iarnă de la echipa de pe "Oblemenco".
15:10
Ce face celebrul om de afaceri, Cristi Borcea, pentru a le construi o existență lipsită de griji băieților săi. Acesta a luat o decizie surprinzătoare.
15:00
Alarmă la Dinamo! Ofertă de 400.000 de euro pentru Boateng: „Contract de 3 ori mai mare”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo riscă să-l piardă pe Kennedy Boateng chiar din această iarnă! Anunțul de ultimă oră făcut în direct
14:40
Liga 2, live video etapa 17. Toate meciurile live, scoruri finale, clasament actualizat și program complet # Fanatik
Sezonul din Liga 2 a ajuns la etapa cu numărul 17. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre această rundă din eșalonul secund din România.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.