Orașele din România în care e cel mai scump să locuiești. Județele Dolj și Iași înregistrează o scădere a ponderei chiriei în salariu mediu net

23:20

Pe drumurile din mai multe țări europene, chiar și în Ucraina, a apărut un indicator rutier mai puțin cunoscut, reprezentat printr-o săgeată curbată și un simbol asemănător unui scut. De multe ori, acest semn este interpretat greșit de către șoferi, fiind confundat fie cu un indicator de direcție, fie cu un simplu avertisment general. În […]