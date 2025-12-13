Peste jertfele și suferințele noastre, o șleahtă de profitori s-a ridicat, a pus stăpânire pe țară și iarăși ne-a robit! Și URLĂ HAITA! - MĂRTURISIRILE fostului deținut politic Nicolae Purcărea (13 decembrie 1923 - 25 septembrie 2015)
ActiveNews.ro, 13 decembrie 2025 18:20
Acum 100 de ani, în data de 13 decembrie 1923, se năștea în Șcheii Brașovului Niculae Purcărea, fiul lui Niculae și al Mariei.
• • •
Alte ştiri de ActiveNews.ro
Acum 30 minute
18:20
Sfinții închisorilor. Gânduri ale Aspaziei Oțel Petrescu despre tezaurul uman al României Nicolae Purcărea, multpătimitorul al închisorilor bolșevice (13 decembrie 1923 – 25 septembrie 2015) # ActiveNews.ro
Viața lui a fost în mare parte viața unui monah. El a avut o viață însingurată și curată, absolut în afară de orice egoism. El avea veselia bunei conștiințe. Deci, nu exuberanță, ci bucuria de a trăi în numele Domnului.
18:20
Peste jertfele și suferințele noastre, o șleahtă de profitori s-a ridicat, a pus stăpânire pe țară și iarăși ne-a robit! Și URLĂ HAITA! - MĂRTURISIRILE fostului deținut politic Nicolae Purcărea (13 decembrie 1923 - 25 septembrie 2015) # ActiveNews.ro
Acum 100 de ani, în data de 13 decembrie 1923, se năștea în Șcheii Brașovului Niculae Purcărea, fiul lui Niculae și al Mariei.
Acum 4 ore
16:00
Mîndruță, Caramitru, Cărtărescu și lacrimile crocodiliului Popescu. Adrian Onciu: STRADA, (RE)OCUPATĂ DE MARIONETELE PUTERII # ActiveNews.ro
Poate vă întrebați cum reușesc influensării Puterii să mobilizeze populația după un documentar care pune lupa, foarte convenabil, doar pe anumite dosare. Și doar pe anumiți corupți, inclusiv din Justiție.
15:50
„Am văzut cutremurat documentarul celor de la Recorder. Conducerea actuală a României trebuie să intervină urgent, situația din justiție NU MAI POATE FI TOLERATĂ. (...) Domnule Nicușor Dan, ar fi timpul să arătați că sunteți, totuși, președintele acestei țări!” (Mircea Cărtărescu, 10 decembrie 2025)
15:40
PS Ambrozie i-a mulțumit Generalului Radu Theodoru: ”Vă păstrăm cele mai frumoase amintiri. Întotdeauna îmi voi aduce aminte și când mă mustrați, și când mă mângâiați, și când mă apărați, atunci când unii mă denigrau și eram hărțuit…” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Trăim într-o lume extrem de complicată, în care ideologiile și anumite persoane ajung să judece până și Biserica, fie și pentru un cânt nevinovat, un colind cântat de copii, așa cum s-a întâmplat la Catedrala Mântuirii Neamului, când au cântat copiii de la Tronos Junior."
15:30
PS Ambrozie i-a mulțumit Generalului Radu Theodoru: „Vă păstrăm cele mai frumoase amintiri. Întotdeauna îmi voi aduce aminte și când mă mustrați, și când mă mângâiați, și când mă apărați, atunci când unii mă denigrau și eram hărțuit…” - VIDEO # ActiveNews.ro
„Trăim într-o lume extrem de complicată, în care ideologiile și anumite persoane ajung să judece până și Biserica, fie și pentru un cânt nevinovat, un colind cântat de copii, așa cum s-a întâmplat la Catedrala Mântuirii Neamului, când au cântat copiii de la Tronos Junior."
15:00
VIDEO: BOCETUL cutremurător al fiicei Generalului Radu Theodoru și mulțumirile Familiei și Camarazilor: Spre idealul de a avea o Românie a Românilor! # ActiveNews.ro
Cinstiți în continuare memoria acestui Voievod neîncovoiat de compromisuri, neobedient, neșantajabil vreodată, ducând mai departe idealul lui de a avea o Românie a Românilor, de a rămâne neatinsă Biserica Ortodoxă și de a ne recupera Armata Română!
14:40
VIDEO: BOCETUL cutremurător al fiicei Generalului Radu Theodoru și mulțumirile Familiei și Camarazilor pentru Români: Spre idealul de a avea o Românie a Românilor! # ActiveNews.ro
Cinstiți în continuare memoria acestui Voievod neîncovoiat de compromisuri, neobedient, neșantajabil vreodată, ducând mai departe idealul lui de a avea o Românie a Românilor, de a rămâne neatinsă Biserica Ortodoxă și de a ne recupera Armata Română!
Acum 6 ore
14:00
13 decembrie: 42 de ani de la moartea lui Nichita Stănescu. Imagini cu poetul recitând UN POEM NUMIT ROMÂNIA # ActiveNews.ro
Poetul Nichita Stănescu a murit în urmă cu 42 de ani, la 13 decembrie 1983. Cel considerat cel mai mare poet român al secolului XX a murit la vârsta de 50 de ani.
13:50
13 decembrie: Sfântul Ierarh Dosoftei, Mitropolitul Moldovei, mare sfânt cărturar român, Sfânta Muceniță Lucia, fecioara și Sfântul Cuvios Gherman din Alaska, primul sfânt ortodox de pe continentul american # ActiveNews.ro
Astăzi îl sărbătorim pe marele Ierarh Dosoftei, MItropolitul MOldovei, Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinții Mari Mucenici Eustratie, Auxentie, Evghenie, Mardarie și Orest, și pe Sfânta Muceniță Lucia, fecioara și Sfântul Cuvios Gherman din Alaska, primul sfânt ortodox de pe continentul american
Acum 8 ore
10:40
La ceasul plecării sale în călătoria spre cer ne-a oferit ultima sa lecție. Acum știm cum "moare” un erou. Eroul nu moare ci, precum ne spune Scriptura, trece de la moarte la viață.
Acum 24 ore
02:50
Azi Înaltpreasfințitul Părintele nostru Teodosie a împlinit 70 de ani de viață binecuvântată. Iubitor de Liturghie, jertfă vie de rugăciune, lumină smerită în noaptea lumii, povățuitor al credinței.
02:40
Valerian Stan: Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut ieri o declarație de o gravitate colosală: Europa trebuie să se pregătească pentru un război așa cum numai bunicii noștri au îndurat. Conflictul cu Rusia este la ușa noastră # ActiveNews.ro
De ce vor elitele progresiste europene să se sinucidă? Pentru că oricum sunt pe moarte, și nu le pasă dacă potopul ce va urma ar putea să înghită și societățile europene care tocmai se pregătesc să le ceară socoteală pentru dezastrul în care le-au adus.
12 decembrie 2025
23:20
Profesorul Pavel Chirilă, de gardă la moartea lui Nichita Stănescu (12 spre 13 decembrie 1983). Nichita: ”Nu credeam să-nvăț a muri vreodată” - cel mai frumos vers care s-a scris vreodată în limba română. Mărturia surorii Poetului - VIDEO # ActiveNews.ro
Dr. Pavel Chirilă: „13 decembrie 1983 a fost ziua mea de gardă. Eu l-am primit, l-am asistat și am conlucrat cu Secția de Terapie Intensivă pentru îngrijirea poetului Nichita Stănescu în ziua trecerii lui la cele veșnice."
21:40
Pr. Bogdan Florin Vlaicu și Monahul Filotheu Bălan: Semnele vremurilor și interpretarea Apocalipsei în lumina scrierilor Sfinților Părinți, despre Cuvântul lui Dumnezeu, Împăratul împăraților și Domnul domnilor, Cel ce ședea pe un cal alb, și războiul Său # ActiveNews.ro
Dragi prieteni, vă invit vineri, 12 decembrie 2025, de la ora 20:30, (21:30, ora României), să participați la cursul 208 de vindecare sufletească la vremea crizei cu mască: o dezbatere cu invitatul meu special, părintele Filotheu Monahul de la mănăstirea Petru Vodă.
21:10
În depozitele ONG-urilor din România s-au mai găsit stimulente și steroizi, pentru câteva sute de neînfricați luptători anti-corupție intrați în adormire. Vigilenții adormiți s-au trezit după ce la "Recorder” au fost primite mesaje din partea …
20:20
IN-DEPENDENȚII. Istoricul Marius Oprea rupe tăcerea: Recorder este o creație a KGB, actualul FSB. „Urmăriți banii și nu e greu de dovedit”. VIDEO # ActiveNews.ro
După ce s-a aflat că mogulul din spatele Recorder este un fost ambasador ceaușist, dar iertat de Securitate, care a rămas în sistem după 1989, iar fiul său controlează din umbră redacția, istoricul Marius Oprea a declarat într-un interviu pentru EVZ
19:50
Comunitatea românească din Odesa avertizează că ar putea rămâne fără niciun liceu cu predare în limba română după un an # ActiveNews.ro
Membrii comunității românești din regiunea Odesa trag un semnal de alarmă: clasele liceale cu predare în limba română sunt în pericol de a fi desființate
Ieri
18:20
A decredibiliza Înalta Curte pentru că pronunță soluții nepopulare sau pentru că aplică decizii obligatorii ale CCR înseamnă a ataca însăși arhitectura statului de drept. Orice tentativă de a transforma aplicarea legii și a Constituției într-un reproș public riscă să submineze independența judecătorului și să creeze un precedent periculos.
18:10
Fix în ziua apariției documentarului Recorder apare pe site-ul Administrației Prezidențiale că ședința CSAT nu poate fi desecretizată, că ar fi „o încălcare gravă a legii”.
18:00
12 decembrie: Moartea neelucidată a lui Amza Pellea la 52 de ani. Filmul MIHAI VITEAZUL integral # ActiveNews.ro
Născut la 7 aprilie 1931 în Băileștiul care a devenit celebru prin Nea Mărin, rol pe care l-a creat și care i-a scos în evidență cel mai bine disponibilitățile pentru comedie, Amza Pellea a debutat ca actor pe scena Naționalului craiovean
17:50
ONU lansează "Portalul de Cooperare Digitală” pentru a monitoriza și facilita respectarea Pactului Digital Global
13:00
REALISMUL CONSPIRAȚIEI - James Corbett: "Reportaj. Eseuri despre Noua Ordine Mondială" # ActiveNews.ro
„Există oameni care se uită cum se prăbușește Clădirea 7 și văd uncolaps progresiv, cauzat de incendiul din birouri. Există alții, care se uităcum cade Clădirea 7 și văd o demolare controlată. Și mai există unii care nicimăcar nu știu ce este Clădirea 7. Tu din care categorie faci parte?” - James Corbett, „Reportaj”, Editura Contra Mundum, 2025
12:40
Ipocriți și plini de ei, liderii de opinie pro-guvernamentali o mai fac și pe proștii. Nu înțeleg unde-i problema cu protestele ”spontane” de după documentarul Recorder.
12:00
Înmormântarea Generalului Radu Theodoru la Sfânta Mănăstire Comana a lui Vlad Țepeș - VIDEO. Și o Somație către MApN # ActiveNews.ro
Astăzi, 12 decembrie 2025, la Mănăstirea Comana a lui Vlad Țepeș începe la ora 12 înmormântarea generalului-maior (rtr.) Radu Ioan Theodoru, veteran de război și personalitate marcantă a publicisticii istorice.
11:40
Caz de lepră confirmat la o angajată asiatică a unui SPA din Cluj. Alte trei femei sunt suspecte # ActiveNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță joi seară că a fost confirmat un caz de lepră, iar alte trei situații sunt evaluate ca posibile suspiciuni. Cele patru persoane sunt femei angajate la un SPA din Cluj-Napoca, toate de origine asiatică.
11:10
Judecătorii din CSM au sesizat Inspecția Judiciară, după documentarul Recorder: Acuză o campanie de destabilizare a puterii judecătorești # ActiveNews.ro
Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a decis sesizarea Inspecției Judiciare pentru efectuarea de verificări în raport cu materialul de presă difuzat de Recorder.
10:30
Jeffrey Sachs, verdict nemilos: Merz – Starmer – Macron, trei eșuați. UE, complet ruptă de realitate # ActiveNews.ro
Legendarul economist și analist american Jeffrey Sachs a făcut în aceste zile o serie de afirmații extrem de dure în cadrul podcastului Judging Freedom, sub numele „Calculul greșit periculos al Occidentului: De ce subestimarea Rusiei prelungește războiul din Ucraina”.
10:10
Călin Georgescu intervine în scandalul momentului: ”Justiția trebuie refăcută din temelii” # ActiveNews.ro
Călin Georgescu, reacție de ultimă oră în scandalul momentului: „Timpul lămurește esențialul: minciuna se grăbește, adevărul așteaptă. Astăzi este evident, pentru noi toți, că justiția trebuie refăcută din temelii - în special acea parte care a anulat alegerile!”
09:50
Oficialii din Ucraina, SUA și Europa se întâlnesc sâmbătă pentru a discuta planul lui Trump # ActiveNews.ro
Oficialii americani de rang înalt se vor întâlni sâmbătă la Paris cu oficialii de rang înalt din Ucraina, Franța, Germania și Marea Britanie pentru a discuta planul de pace al președintelui Trump, potrivit unui oficial al Casei Albe și unui oficial ucrainean.
09:40
Gheorghe Piperea: Sistemul judiciar riscă din nou să devină câmp tactic pentru serviciile secrete și quango # ActiveNews.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează unul dintre cele mai dure semnale de alarmă despre deriva sistemului judiciar, acuzând revenirea mecanismelor de presiune, manipulare și control care au transformat justiția în..
09:20
Avertisment sumbru al șefului NATO: Europa trebuie se pregătească pentru un ”război de amploare, cu milioane de oameni strămutați și pierderi extreme”. Marea Britanie a început deja pregătirile # ActiveNews.ro
„Europa trebuie să se pregătească pentru un conflict de amploarea celui trăit de bunicii noștri”, avertizează atât liderii NATO, cât și oficiali britanici, care vorbesc despre o „umbră a războiului” ce planează din nou asupra continentului.
08:50
Ion Cristoiu: Cum își permite TVR să preia investigația Recorder care poate să fie o mânărie? | Va fi jale! PSD-ul stă și se uită! Cum să mărești în halul ăsta impozitele? # ActiveNews.ro
Știrile lui Cristoiu: Cum își permite TVR să preia investigația Recorder care poate să fie o mânărie? Va fi jale! PSD-ul stă și se uită! Cum să mărești în halul ăsta impozitele?
06:00
12 decembrie: Sf. Ier. Spiridon, Episcopul Trimitundei, făcătorul de minuni cu papucii tociți. Sfântului Spiridon i se arătau îngerii, care slujeau la Sfânta Liturghie împreună cu el. A salvat insula Corfu de ciumă dându-i cu Crucea în cap necuratului # ActiveNews.ro
Sfântul Ierarh Spiridon, făcătorul de minuni, s-a născut în cetatea Aschia, din Cipru, pe la anul 270 și a trăit până pe vremea împăratului Constantin cel Mare (306-337) și a lui Constanțiu (337-361), fiul lui. Era simplu și smerit cu inima.
06:00
IPS Teodosie, la aniversară: Ierarhul tomitan împlinește 70 de ani. Cum arăta Arhiepiscopul Tomisului în tinerețe și ce rol are pentru Dobrogea, Biserică și Țară - VIDEO cu invitați de seamă la Academia Tomitană, despre 1700 de ani de la Niceea # ActiveNews.ro
Născut la 12 decembrie 1955, în Vatra Dornei, Județul Suceava, fiind ultimul din cei 17 copii, dintre care 10 în viață, ai familiei de agricultori harnici și buni creștini Procopie și Elisabeta Petrescu, IPS Teodosie a primit la botez numele de Macedon.
05:30
Și încă o dată moare ȚARA, domnule general Radu Theodoru! Căci pentru noi toți cei care v-am cunoscut, v-am respectat și, mai ales, v-am iubit nemărginit, ați fost ȚARA! Acea țară românească, ce nu dorea nicicum să se dea învinsă!
05:20
Mortul frumos e... ”negaționist”. Armata Română nu se mai luptă cu dușmanii României ci cu veteranii ei. Generalul Radu Theodoru, personalitate marcantă și erou de legendă, interzis de la Onoruri Militare la înmormântare # ActiveNews.ro
„O să se bată cu noi și morți, iar noi o să fim alături de voi ca să ne apărați. Și morți vom izbândi!” – Pr. Gheorghe Calciu pe patul de moarte.
04:40
Mihai Torjo: Cum am ajuns din nou să trăiesc în DICTATURĂ. 11 decembrie 1987 - 11 decembrie 2025 # ActiveNews.ro
Acum 38 de ani aveam alte visuri, visam la o altfel de Românie, dar infranti nu suntem, caci nu renuntam la VIS, cum bine spunea RADU GYR… „Adevaratele infrangeri sunt renuntarile la vis”.
11 decembrie 2025
22:00
Alerta Familiei Theodoru: MApN încearcă să blocheze Onorurile Militare la înmormântarea Generalului Radu Theodoru, în pofida Legii # ActiveNews.ro
"Veteranilor de razboi li se asigura funeralii cu onoruri militare, potrivit gradului avut la data decesului, conform reglementarilor in vigoare pentru cadrele militare in activitate. Slujbele religioase se asigura gratuit de catre capelani in garnizoanele militare.”
21:40
Cristian Dogaru: De ce vrea să divorțeze brusc SUA de Uniunea Europeană? România, ONG-urile și Guvernul Mondial # ActiveNews.ro
În România sunt zeci de mii de ONG-uri, cu sute de mii de salariați, și vă dați seama ce masă de manevră și factor de presiune are asigurat „sorosismul”. Dacă vor țipa sincronizat, nici nu mai contează că sunt minoritari: zarva făcută va fi imposibil de ignorat, mai ales de niște politicieni slabi, șantajabili și nu foarte bine mobilați intelectual.
21:00
În cei mai întunecați ani ai României, măuitam cu invidie la bulgari, la Studio X ori la Rosița Kirilova, Vasil Naidenovși Duet Riton, în timp ce la noi cei mai mari actori se prostituau aducându-iode Conducătorului Iubit.
18:40
HOMESCHOOLING-ul, BUN SAU RĂU? Răspunde Virgiliu Gheorghe: Homeschooling-ul poate avea și avantaje și dezavantaje față de învățământul de masă. Care este avantajul principal? - INTERVIU/VIDEO # ActiveNews.ro
Homescooling-ul poate avea și avantaje și dezavantaje față de învățământul de masă. Avantajul principal este acela că educația poate fi personalizată. Se știe că unii copii nativ sunt mai talentați la unele materii față de altele. Unii au o fire poetică, sunt atrași de literatură. Alții sunt tehnici. Preferă să se implice
Mai mult de 2 zile în urmă
17:50
Generalul Radu Theodoru: La Nunta mea să veniți în costume naționale! Voica Theodoru: Veniți la Mănăstirea Comana îmbrăcați de Sărbătoare, nu de Înmormântare! # ActiveNews.ro
Pentru ziua înmormântării vreau să vă anunț că tatăl meu și-a manifestat dorința ca cei ce pot veni în costum național să o facă! Costume tradiționale, colorate, înflorate. Citez: ”Cocuțo, la înmormântarea mea să veniți ca niște împărătițe, așa cum arată româncele noastre în costum național. "
16:30
Va rămâne veșnic în sufletele și în inimile noastre imaginea omului exigent, sincer, onest, generos, iubitor de țară, de dreptate, de pace, de frumos și de adevăr. Așa a fost omul – RADU patriotul care și-a îndeplinit misiunea pământească și acum merge să îndeplinească misiunea cerească, misiunea cosmică.
15:30
Matuzov povestește de imensa putere pe care o deținea Evgheni Primakov în calitate de redactor șef la Pravda. În anii 60, Primakov (născut Finkelstein) fusese numit de marele șef al KGB-ului, Iuri Andropov, într-o poziție care îi permitea să termine cariera oricărui funcționar sovietic. Dacă scria Pravda de tine, erai terminat
14:50
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,a participat la o masă rotundă, unde a făcut o serie de afirmații interesante.
12:40
Reactivarea #reziștilor, direct cu miting. Cum nu le-a pus nimeni un film despre anularea libertăților în pandemie? # ActiveNews.ro
Sute de tineri furioși și liberi au protestat împotriva unei părți din judecători și de partea altora. Au văzut un reportaj pe Recorder și n-au mai putut să rămână-n case, toți deodată, noaptea pe ger.
12:20
Răzvan Ioan Boanchiș: ”Cine a susținut financiar înfierarea trotinetistă?” Unul dintre magistrații din materialul Recorder a fost ofițer al unui serviciu secret! # ActiveNews.ro
„Cine a susținut financiar înfierarea trotinetistă?” - Reacție critică la materialul Recorder, a ziaristului Răzvan Ioan Boanchiș!
12:00
Publicația ucraineană Zerkalo Nedeli (OglindaSăptămânii) prezintă cea mai recentă versiune a documentului transmis Kievuluide Washington.
11:20
Judecătoarea Adriana Stoicescu demască adevăratele interese din spatele documentarului Recorder # ActiveNews.ro
Documentarul Recorder dedicat justiției din România a provocat reacții puternice în rândul magistraților, una dintre cele mai vehemente aparținând judecătoarei Adriana Stoicescu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.