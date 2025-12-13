Nicușor Dan: Ședința CSAT care a dus la anularea alegerilor va fi desecretizată. „Nu trebuie să ne uităm la personajul Călin Georgescu”
SportMedia, 14 decembrie 2025 01:10
Şedinţa CSAT care a stat la baza anulării alegerilor prezidenţiale din 2024 va fi desecretizată, a anunţat preşedintele Nicuşor Dan, chiar dacă este doar „o pietricică într-un ansamblu mult mai larg". Şeful statului mai spune că miza reală nu este personajul Călin Georgescu, ci campania amplă de dezinformare şi interferenţă externă care a vizat decredibilizarea
• • •
Acum o oră
01:10
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler și crede că epoca de „Pax Americana” aproape s-a încheiat # SportMedia
Cancelarul german Friedrich Merz a susținut sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin „nu se va opri" și că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obținut regiunea germanofonă sudetă care aparținea
01:10
În luna decembrie, cadourile ajung să fie mai mult decât simple obiecte. Devin teste, mesaje, confirmări sau, uneori, surse de tensiune. Le alegem cu liste deschise în telefon, cu site-uri comparate la milimetru, cu întrebarea „oare e suficient?" în minte. Și, de multe ori, cu mai mult stres decât bucurie. Din perspectivă psihologică, acest lucru
01:10
Adevărul despre sexul în avion. Și un lucru pe care îl fac pasagerii, iar stewardeselor le place în secret # SportMedia
De la salariu și instruirea pentru turbulențe la programul de lucru, o însoțitoare de bord dezvăluie cum este de fapt profesia ei. Ea spune și lucrul pe care și-ar dori ca pasagerii să nu-l mai facă, dar și ce anume îi place cel mai mult din ceea ce fac oamenii în avion. Multe persoane vor
01:10
Orașul elvețian Lugano a devenit unul dintre cele mai avansate locuri din lume în ceea ce privește utilizarea monedelor bitcoin în viața de zi cu zi. Aproximativ 350 de magazine și restaurante acceptă plata în bitcoin, iar primăria permite achitarea unor servicii municipale, precum grădiniţa sau creşa, folosind criptomonede. Există aici terminale speciale pentru plăți
01:10
01:10
Cât de rău arată, de fapt, zonele din centrul Bucureștiului pe care Ciucu promite că le regenerează. Și de ce viitorul nu e despre panseluțe și dale # SportMedia
Primarul general ales al Capitalei, Ciprian Ciucu (PNL), a promis în campania electorală regenerare urbană pentru o parte din centrul Bucureștiului. Pe listă: Bulevardul Magheru, Calea Victoriei și piațetele care se deschid din ele – Lahovari, Amzei și altele. Miza este foarte ambițioasă: transformarea unor zone gri, zgomotoase și murdare în spații vii, în care
01:10
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a explicat sâmbătă seară motivele pentru care a ales să nu participe la funeraliile fostului şef al statului Ion Iliescu. El a spus că decizia sa a fost una deliberată şi că a încercat să păstreze un echilibru instituţional într-un moment încă profund controversat al istoriei recente. „Ca preşedinte, am încercat
Acum 4 ore
23:10
În timp ce în România i se cere demisia, Cătălin Predoiu este premiat la Washington pentru „contribuția la statul de drept” # SportMedia
Cătălin Predoiu, viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a fost distins vineri cu International Public Service Award, în cadrul Galei Alianța 2025, desfășurate la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.. Premiul este acordat pentru contribuția sa la buna guvernare, reforma justiției și consolidarea relației strategice dintre România și Statele Unite ale Americii. Distincția
23:10
Scandal major de abuzuri asupra copiilor la Budapesta: Zeci de mii de oameni au protestat, cerând demisia lui Viktor Orbán # SportMedia
Zeci de mii de persoane au participat sâmbătă la un amplu protest în Budapesta, convocat de liderul opoziției Péter Magyar. Protestatarii au cerut demisia premierului Viktor Orbán în urma unui nou scandal de abuzuri asupra copiilor instituționalizați. Manifestația a avut loc după apariția unor imagini de pe camerele de supraveghere ale unui centru de detenție
23:10
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, generalul Grynkewich, nu mai vine în România # SportMedia
Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, nu mai ajunge în România, în vizita oficială programată pentru săptămâna viitoare. Ca urmare a unei modificări neprevăzute în programul său, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), generalul Alexus G. Grynkewich, a fost nevoit să amâne vizita oficială în România, programată
Acum 6 ore
21:10
SUA ridică sancțiunile asupra potasei, după negocieri la Minsk. Lukașenko eliberează 123 de deținuți, inclusiv laureatul Nobel Ales Bialiațki # SportMedia
Statele Unite vor ridica sancțiunile asupra potasei din Belarus – un ingredient-cheie pentru îngrășămintele agricole – a anunțat sâmbătă John Coale, trimisul președintelui american Donald Trump, după două zile de discuții purtate la Minsk cu liderul belarus Aleksandr Lukașenko. La scurt timp după anunț, autoritățile și organizațiile pentru drepturile omului din Belarus au confirmat eliberarea
21:10
Judecătoarea Sorina Marinaș, după protestul de la Craiova: Au fost magistrați, avocați, studenți, copii. S-a strigat „Moroșanu nu uita, strada e de partea ta!” # SportMedia
Judecătoarea Sorina Marinaș, de la Secția Penală a Curții de Apel Craiova, a publicat sâmbătă seară o postare pe Facebook în care a relatat succint atmosfera de la protestul desfășurat în fața Judecătoriei Craiova, la care a anunțat anterior că va participa, în ciuda riscurilor profesionale asumate. „Așa a fost la protest. Magistrați, avocați, studenți,
21:10
A patra zi de proteste pentru o justiție independentă. Mii de oameni în stradă, manifestații în țară și în diaspora (Video) # SportMedia
Este a patra zi de proteste pentru o justiție independentă, cu manifestații în București, în mai multe orașe din țară, dar și în diaspora. În Capitală, protestatarii s-au adunat începând cu ora 18:30 în Piața Victoriei, unde numărul participanților este de câteva mii, potrivit organizatorilor. Mulțimea ocupă toata zona din centrul Pieței Victoriei, iar una
21:10
Amenințare pentru Europa: Rusia se pregătește să desfășoare rachete balistice Oreșnik în Belarus. Moscova susține că ar lovi în 5 minute Deveselu # SportMedia
Rusia pregătește desfășurarea sistemelor de lansare pentru racheta balistică cu rază medie Oreșnik pe teritoriul Belarusului, într-o mișcare menită să exercite presiune asupra statelor europene și NATO, a anunțat Serviciul de Informații Externe al Ucrainei. Potrivit șefului agenției, Oleg Ivașcenko, citat de The Kyiv Post, serviciile de informații ucrainene au observat pregătiri concrete pentru această
21:10
FCSB a primit răspunsul după ce i-a făcut o ofertă concretă, publică, lui Malcom Edjouma (28 de ani). La final de contract cu FCSB, Edjouma a impresionat prin prestația sa din meciul cu Feyenoord (4-3, în Europa League), iar Becali i-a propus public să-și prelungească acutala înțelegere. Acum, Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de
Acum 8 ore
19:10
Leo Messi stârnește un val de euforie în India, fiind onorat cu o statuie de 21 de metri # SportMedia
'Messimania' a cuprins India, sâmbătă, odată cu sosirea lui Lionel Messi în orașul Kolkata, dezlănțuind un val de euforie care a paralizat orașul și a marcat începutul turneului intitulat "GOAT Tour" (Great of All Times), eveniment care reprezintă revenirea starului argentinian pe subcontinent după 14 ani și reaprinzând o pasiune aproape religioasă în capitala fotbalului
19:10
Pentru prima dată, SUA sunt incluse de serviciile de informații pe lista amenințărilor la adresa Danemarcei # SportMedia
Este pentru prima dată când Statele Unite sunt incluse oficial de serviciile de informații daneze pe lista amenințărilor la adresa securității Danemarcei, potrivit raportului anual publicat de Danish Defence Intelligence Service (DDIS). Potrivit The Guardian, documentul avertizează că Washingtonul folosește tot mai des puterea economică și tehnologică pentru a-și „impune voința", inclusiv asupra aliaților, și
19:10
Alertă cu bombă într-un tren București-Kiev, la frontiera de nord. A fost activat semnalul „Exploziv BRAVO” UPDATE # SportMedia
Autoritățile de frontieră au activat, vineri, 13 decembrie, semnalul „Exploziv BRAVO" la Sectorul Poliției de Frontieră Otaci, după o alertă cu bombă care viza un tren de pasageri aflat pe ruta București–Kiev, potrivit informațiilor transmise de Poliția de Frontieră. Potrivit datelor preliminare, citate de TV8.md, alerta a fost declanșată în jurul orei 12:50, în Punctul
Acum 12 ore
17:10
FCSB și-a găsit mijlocaș în Portugalia: Campioana României îi aduce înlocuitor lui Darius Olaru # SportMedia
FCSB a pus ochii pe un mijlocaș din Portugalia, urmărit de Mihai Stoica în perioada în care fost în țara iberică pentru a căuta jucători. Filipe Soares (26 de ani), un mijlocaș care joacă la CD Nacional în prima ligă portugheză, se află pe lista de transferuri a FCSB, anunță Gazeta Sporturilor. Acesta mai are
17:10
Incident grav la metrou. O femeie de 36 de ani a coborât pe șine și a fost lovită mortal de un tren # SportMedia
Un incident grav s-a produs sâmbătă, la stația de metrou Crângași din Capitală, unde o femeie a fost lovită de un tren aflat în circulație, după ce a coborât pe șine. Potrivit informațiilor oficiale, la fața locului au intervenit de urgență echipajele de salvare, însă, din păcate, victima nu a supraviețuit. Ulterior, autoritățile au confirmat
17:10
Depozitarea ilegală a deșeurilor, urmărită cu drona. Prima a fost prinsă o primărie, care a rămas fără buldozer # SportMedia
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat sâmbătă că a fost realizată prima confiscare a unui utilaj ca urmare a utilizării dronelor pentru depistarea încălcărilor legislației de mediu. În acest caz, Primăria Ciumeghiu, din județul Bihor, a fost sancționată contravențional cu o amendă de 70.000 de lei. Potrivit ministrului, primăria avea închiriat un buldozer, care a
15:10
Universitatea Craiova a făcut lista neagră, cu jucătorii pe care nu-i mai dorește. După înfrângerea cu Sparta Praga din Conference League (1-2), Universitatea Craiova a început să se gândească deja la 2026 și a stabilit primele plecări. Lista neagră a oltenilor conține două nume, Luis Paradela și Florin Ștefan, care nu sunt pe placul lui
15:10
Cât de vulnerabil este „scutul invincibil” al Rusiei. S-400 poate fi paralizat fără un foc de armă # SportMedia
Un sistem prezentat de Kremlin drept impenetrabil – S-400 Triumf – se dovedește, în realitate, mult mai fragil. Un raport recent al Royal United Services Institute (RUSI), unul dintre cele mai influente think tank-uri militare din Europa, arată că producția și mentenanța celui mai avansat sistem de apărare aeriană al Rusiei depind critic de componente
15:10
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul FCSB, și-a stabilit viitorul. Întrebat dacă se gândește la plecarea de la FCSB, campioana României, în 2026, Bîrligea și-a anunțat obiectivele pentru noul an. Atacantul e cu gândul doar la FCSB și la echipa națională a României în acest moment. „Momentan mă gândesc doar să ajungem în play-off, să
15:10
Diferența esențială dintre așa-numita „super-gripă", care deja face ravagii în mai multe state europene, și o răceală obișnuită ține de debutul brusc și de severitatea simptomelor, spun medicii. În sezonul rece, recunoașterea corectă a semnelor este importantă pentru un tratament adecvat și pentru prevenirea complicațiilor. Datele recente arată presiunea crescută pusă de gripă asupra sistemelor
15:10
Patrick Mouratoglou a găsit „povestea de basm” a anului 2025 în tenis: Ascensiune fulminantă # SportMedia
Reputatul antrenor Patrick Mouratoglou a numit jucătorul cu cel mai mare progres în 2025. Într-o postare pe rețelele sociale, Mouratoglou, fostul antrenor al Simonei Halep, l-a lăudat pe Valentin Vacherot pentru progresul uriaș făcut în 2025. Mouratoglou a găsit explicațiile care au dus, în opinia sa, la îmbunătățirea formei sportive a lui Vacherot. Monegascul Valentin
13:10
Selecționata de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, s-a calificat în semifinalele Cupei Arabe, după ce a învins formația Algeriei cu scorul de 7-6, la loviturile de departajare, vineri seara, la Al Khor (Qatar), în sferturi. Adil Boulbina (46) a deschis scorul pentru algerieni, dar Bruno a egalat (64) pentru EAU.
13:10
Ziua 1389 Witkoff, misiune critică la Berlin. Odesa, lovită masiv din aer. Porturi ucrainene atacate. Rafinărie Rosneft, vizată din nou # SportMedia
Ziua 1.389 a războiului este marcată de o intensificare simultană a frontului diplomatic și a celui militar. La Berlin, emisarul american Steve Witkoff urmează să discute cu Zelenski și liderii europeni, într-un moment în care Washingtonul încearcă să reducă diferențele dintre Kiev și planul său de pace. În paralel, Franța confirmă că nu există încă
13:10
Americanii scriu despre orașul din România unde plătești biletul de autobuz cu genuflexiuni: 20 de mișcări și călătorești gratis # SportMedia
Un proiect neobișnuit din Cluj-Napoca a atras atenția unei publicații americane, care prezintă maniera creativă prin care localnicii pot obține
13:10
CFR Cluj anunță că „se naște un golgheter” la echipă: Ardelenii, convinși că au dat lovitura # SportMedia
CFR Cluj este convinsă că a dat lovitura cu un fotbalist pe care l-a adus gratis în perioada de transferuri din vară. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat că „se naște un golgheter” la echipă. În persoana lui Andrei Cordea, sosit gratis la CFR Cluj în vară, de la Al … The post CFR Cluj anunță că „se naște un golgheter” la echipă: Ardelenii, convinși că au dat lovitura appeared first on spotmedia.ro.
13:10
Cel de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump a produs schimbări structurale profunde în Europa, de la apărare și comerț până la climă și identitate politică. Impactul este atât de amplu încât Europa se află într-un moment de tip „ori înoți, ori te scufunzi”, arată o analiză publicată de Politico. Chiar dacă sunt separate … The post Politico: Efectul Trump – cum un singur om a reconfigurat politica Europei appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
11:10
CFR Cluj i-a scăzut drastic prețul lui Louis Munteanu (23 de ani), golgheterul campionatului în sezonul trecut. Prin vocea lui Iuliu Mureșan, președintele clubului, CFR Cluj a anunțat că e dispusă să-l vândă pe Munteanu la un preț mult mai mic față de cel solicitat în vara trecută. Mureșan a spus că, în opinia sa, … The post CFR Cluj i-a scăzut drastic prețul lui Louis Munteanu: Oferta pe care o acceptă appeared first on spotmedia.ro.
11:10
52 de femei ucise în România în 2025. Cauzele pentru care sistemul de protecție a victimelor eșuează în a preveni tragediile # SportMedia
În România s-au înregistrat 52 de cazuri de femicid în 2025, aproape câte unul pe săptămână. Într-un interviu pentru stirileprotv.ro, prof.univ.dr. habil. Valentina Rujoiu și conf.univ.dr. Ana Rădulescu au vorbit despre acest fenomen alarmant. Cele două specialiste au subliniat necesitatea recunoașterii femicidului ca infracțiune distinctă în România și au explicat care este principala cauză pentru … The post 52 de femei ucise în România în 2025. Cauzele pentru care sistemul de protecție a victimelor eșuează în a preveni tragediile appeared first on spotmedia.ro.
11:10
FCSB a fost întrebată dacă se desparte de Denis Alibec (34 de ani) în perioada de pauză din această iarnă. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a vorbit despre viitorul lui Alibec. Stoica a dezvăluit că urmează o discuție între Alibec și conducerea clubului pentru a lua o decizie, despărțirea sau … The post FCSB, anunț despre viitorul lui Denis Alibec appeared first on spotmedia.ro.
11:10
„Poate însemna finalul carierei mele”. O judecătoare din Craiova anunță că iese la protest # SportMedia
Sorina Marinaș, judecătoare la Secția Penală de la Curtea de Apel Craiova, a anunțat că va protesta sâmbătă, în fața judecătoriei Craiova, cu un mesaj că „așa nu se mai poate”, deși este conștientă că gestul său poate însemna sfârșitul carierei de magistrat. „Cu siguranță ce fac eu acum se poate numi sinucidere profesională. Eu, … The post „Poate însemna finalul carierei mele”. O judecătoare din Craiova anunță că iese la protest appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Diversitatea, accesibilitatea și simplitatea fac din sloturile online cea mai populară categorie de jocuri în rândul jucătorilor români. În contextul unui timp liber prețios, oamenii caută modalități simple, plăcute și rapide de relaxare, iar sloturile oferă exact acest mix: distracție rapidă, interactivitate și o experiență vizuală captivantă. Simplitate fără strategii complexe Unul dintre cele mai … The post De ce sloturile online rămân alegerea preferată în cazinourile online appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a aprobat schema de ajutor de stat privind promovarea infrastructurii pentru o mobilitate cu emisii zero în sprijinul întreprinderilor şi comunităţilor (e-MOVE RO). Astfel, România face un pas important către mobilitatea electrică prin programul e-MOVE RO, dedicat companiilor care doresc să investească în infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice și în … The post e-MOVE RO: finanțare pentru infrastructura EV și energie regenerabilă appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Opera Națională București a găzduit miercuri seară Hanukkah Friendship Gala 2025, o sărbătoare a luminii și a prieteniei, un eveniment emblematic care a reunit diplomația, cultura și educația de excelență într-un cadru festiv, dedicat celebrării tradiției, bucuriei și valorilor care unesc generații. Organizată de Fundația Magna cum Laude-Reut, Fundația Reut și Complexul Educațional Laude-Reut împreună … The post Hanukkah Friendship Gala 2025 – O sărbătoare a luminii, prieteniei și a excelenței appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Editura Nemira a testat cu inteligența artificială efectele noii programe de limba română: risc major de îndepărtare a elevilor de lectură # SportMedia
Editura Nemira a derulat un experiment cu ajutorul inteligenței artificiale pentru a evalua impactul noii programe de limba și literatura română propuse de Ministerul Educației asupra elevilor de liceu. Concluzia: o programă centrată aproape exclusiv pe literatura clasică riscă să reducă drastic interesul adolescenților pentru lectură și să accentueze problemele de alfabetizare funcțională. Experimentul vine … The post Editura Nemira a testat cu inteligența artificială efectele noii programe de limba română: risc major de îndepărtare a elevilor de lectură appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Cosmin Boțoroga, Data Sweep: Ești la facultate? Ce să folosești, când îți trebuie ceva mai precis ca ChatGPT # SportMedia
Când a constatat cât de greu îi era să găsească datele pentru cercetarea la care lucra, la doctorat, Cosmin Boțoroga a încercat întâi soluții evidente, precum Chat GPT și Perplexity. N-au fost suficient de riguroase. Și și-a dat repede seama că frustrarea lui e una comună, în rândul cercetătorilor. Aici a văzut oportunitatea. A fondat … The post Cosmin Boțoroga, Data Sweep: Ești la facultate? Ce să folosești, când îți trebuie ceva mai precis ca ChatGPT appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Încăierare în parlamentul Slovaciei. Deputații s-au certat violent după adoptarea unei legi privind denunțătorii (Video) # SportMedia
Parlamentul Slovaciei a fost scena unor confruntări verbale violente și chiar a unor încăierări între deputați, în timpul dezbaterilor și votului asupra unei legi controversate privind protecția informatorilor și statutul martorilor-cheie. Opoziția avertizează că modificările legislative adoptate amenință statul de drept, iar Comisia Europeană și-a exprimat îngrijorarea în acest sens, relatează Reuters. Tensiunile au escaladat … The post Încăierare în parlamentul Slovaciei. Deputații s-au certat violent după adoptarea unei legi privind denunțătorii (Video) appeared first on spotmedia.ro.
09:10
FCSB îl deturnează pe Joao Lameira (26 de ani) din drumul către Widzew Lodz, echipa din Polonia cu care Oțelul s-a înțeles pentru transferul său. Lameira își dorește să joace la FCSB, în ciuda faptului că este dorit în Polonia de Widzew, iar campioana României și-a anunțat disponibilitatea de a-l transfera. Portughezul era pe lista … The post FCSB îl deturnează: Prețul pe care trebuie să-l plătească pentru un nou transfer appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Philip Otele (26 de ani), fostul fotbalist de la CFR Cluj, este aproape de transferul carierei. Nigerianul a fost unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FC Basel în 2025, iar mai multe cluburi importante din Europa îl au pe lista de transferuri. Potrivit britanicilor de la GiveMeSport, Philip Otele este pe lista celor … The post Philip Otele, la un pas de transferul carierei appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Selecționatele Norvegiei și Germaniei vor juca finala Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda și Germania, după victoriile obținute, vineri, în semifinale, la Rotterdam. Franța, campioana en titre, a fost învinsă surprinzător de Germania cu 29-23. Germania s-a calificat în finala mondială pentru prima oară după 32 de ani. Pentru ”Les Bleues” este a doua … The post S-a stabilit finala Campionatului Mondial de handbal feminin appeared first on spotmedia.ro.
09:10
Un obicei simplu la masa de prânz – alegerea unor alimente cu mai puțină sare și mai mult potasiu – poate reduce riscul de hipertensiune, arată un studiu realizat de cercetători japonezi. Concluzia este importantă, mai ales în contextul în care tensiunea arterială crescută rămâne unul dintre principalii factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Hipertensiunea, … The post Ce trebuie să mănânci la prânz pentru a reduce riscul de hipertensiune appeared first on spotmedia.ro.
03:10
La un moment dat, în timpul conferinței de presă de la Curtea de Apel București, judecătoarea Liana Arsenie, președinta instanței, a strigat la microfoanele aflate în fața sa: „Să vină băiatul de la IT”. Și, într-adevăr, cuvintele ei au produs o magie, iar de undeva din stânga a apărut un bărbat tânăr, cu un laptop … The post Judecătoarea Arsenie și băiatul de la IT au încălcat legea? appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Un aeroport abandonat este transformat într-un oraș sustenabil, de 30 de miliarde de dolari # SportMedia
Un vechi aeroport din nord-vestul orașului Toronto, Downsview Airport, este transformat într-un uriaș oraș sustenabil. Pe parcursul următoarelor trei decenii, zona de aproximativ 150 de hectare va deveni un district urban cu peste 50.000 de locuitori, 30 de hectare de spații verzi și o pistă transformată într-un parc pietonal care va lega șapte cartiere. Proiectul … The post Un aeroport abandonat este transformat într-un oraș sustenabil, de 30 de miliarde de dolari appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Un copil sub un an moare la fiecare 10 ore în România. Salvați Copiii a investit 17 milioane de euro, dar avertizează că mortalitatea infantilă rămâne o urgență ignorată # SportMedia
Aproximativ 1.000 de copii români sub un an își pierd viața în fiecare an, cele mai multe decese fiind cauzate de complicații apărute înainte, în timpul sau imediat după naștere. Deși România a înregistrat progrese semnificative în ultimele două decenii, ritmul acestora s-a redus considerabil, iar în ultimii ani se observă chiar o ușoară creștere … The post Un copil sub un an moare la fiecare 10 ore în România. Salvați Copiii a investit 17 milioane de euro, dar avertizează că mortalitatea infantilă rămâne o urgență ignorată appeared first on spotmedia.ro.
03:10
De la mine la pajiști: modul în care știința readuce la viață peisajele uitate ale Europei # SportMedia
Când profesoara Alicja Krzemień a decis să transforme una dintre cele mai mari halde de steril din cărbune din Polonia într-o pajiște înfloritoare, s-a confruntat cu o bătălie foarte dificilă. Împreună cu colegii săi cercetători din cadrul unei colaborări finanțate de UE, denumită RECOVERY, echipa sa a readus la viață terenul sterp de la mina … The post De la mine la pajiști: modul în care știința readuce la viață peisajele uitate ale Europei appeared first on spotmedia.ro.
03:10
Experimentele în care au fost implicați mii de alegători au demonstrat că discuția cu un chatbot poate influența opiniile politice ale oamenilor. Chatboții cu inteligență artificială pot influența alegătorii- și pot avea un efect mai mare asupra opiniilor politice ale oamenilor decât campaniile și publicitatea convenționale. Un studiu publicat de Nature a constatat că preferințele … The post Când vorbești cu un chatbot, trebuie să știi că îți poate influența votul appeared first on spotmedia.ro.
