Cumplit meșteșug de tâmpenie
Contributors.ro, 14 decembrie 2025 07:30
Unul din subpunctele de la examenul de bacalaureat la disciplina Logică, argumentare și comunicare, sesiunea august 2025, cerea construirea, "atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, [… a] supraaltern[ei] obversei contradictoriei propoziției": "Toate rezultatele meritorii sunt întemeiate pe muncă asiduă". (???) Propoziția dată are, în limbaj formal, formula SaP. (???)
• • •
A șasea extincție globală care nu a avut loc. Cum a eșuat profeția Gretei Thunberg din 2019
Dacă urlăm că vine asteroidul,problema devine insurmontabilă.Dacă ne uităm la date,vedem că realitatea este alta.Parafrazare după Kristen Saban,The University of Arizona Pe 23 septembrie 2019, în fața Adunării Generale a ONU, o adolescentă de 16 ani, vizibil emoționată și furioasă, cu priviri acuzatoare, ne admonesta pe noi, „oamenii mari", cu o voce tremurândă: „We are […]
Trei evenimente s-au produs în aceste zile. În ordinea descrescândă a impactului în sfera publică (până acum), ele sunt: uriașul impact al documentarului Recorder Justiția captivă, poziționarea pro/contra față de noua programă de Română pentru clasa a IX-a și situația instituțiilor culturale din București, în special teatre, aflate în situați ilegală a interimatului managerial, situație reflectată […]
Din septembrie 2025, învățământul românesc se află în plin regim de austeritate. Adevărul e că un salariu maxim de 7,000 de lei net (gradațiile de merit și plata cu ora sunt fenomene de ordinul a 10-15% din angajații sistemului) după 30 de ani vechime în muncă, studii superioare de lungă durată, gradul I, profesor cu […]
„Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030", adoptată recent de Parlament, consideră că o vulnerabilitate majoră pentru securitatea națională a României este corupția. Aceasta constituie un risc serios pentru siguranța națională, deoarece slăbește instituțiile statului, afectează economia și erodează încrederea cetățenilor unii în alții și în sistemul politic democratic Deși nu are o […]
Pavel Bartoș, scenaristul, producătorul și, mai ales, savurosul actor din rolul principal al filmului Crăciun cu Ramon, mărturisea în urmă cu ceva vreme că în copilărie i-au plăcut teribil comediile cinematografice din anii '60. În special cele cu Norman Wisdom al cărui cel mai celebru film este Alerg după o stea. Iubirea aceasta pentru respectivul […]
Din nou, programele de liceu la română. (Încercare de) dialog cu dl. prof. acad. Ioan Aurel Pop
Stimate domnule Președinte al Academiei Române, dragă Ioan Aurel Pop, Cu toată prețuirea pentru cariera universitară și pentru înalta poziție pe care o dețineți în cultura și în cercetarea științifică din România, îngăduiți-mi să va atrag atenția, ca unui istoric cu o amplă experiență, că declarațiile dvs. cu privire la programa de limba și literatura […]
Citesc relativ frecvent și nicidecum fără plăcere jurnale și memorii. Foarte adesea scriu despre ele, conștient fiind că nu tot ceea ce conțin ele e riguros exact. Cel ce se află în condiția de martor al propriei vieți nu are cum să fie necondiționat obiectiv cu sine însuși. Știm asta de la teoreticieni precum Philippe […]
Există destine în care se înscriu destinele unei întregi naţiuni, ca şi cum viaţa oamenilor trecători ar deveni imaginea speranţei şi a tragediilor comunităţii pe care ajung să o întruchipeze. Iar un asemenea destin al curajului şi al tragismului exemplar este şi cel al lui Ilie Lazăr : drumul său duce de la promisiunea aurorală […]
Ruptura americană obligă Europa să intre într-o etapă de maturizare instituțională pe care o amânase în mod structural. Democrațiile europene trebuie să învețe să genereze coerent voință colectivă într-un domeniu tradițional sensibil la suveranitățile naționale, iar acest demers necesită nu doar investiții materiale, ci reconfigurări profunde ale mecanismelor decizionale.
Lacurile Vidraru, Paltinu, Pucioasa, Bolboci, Măneciu și Râușor se golesc. Toate acestea alimentează două hidrocentrale care au capacitatea de 270 MW. Mai există hidrocentrale începute care au grad de finalizare între 80% și 98%, cu o capacitate potențiala de 214 MW. Hidrocentralele au rolul de a produce energie electrică în vârfurile de sarcină, ceea ce […]
Europa nu mai are timp de jumătăți de măsură: federalizarea Uniunii Europene nu mai e o opțiune, ci o urgență absolută
Să fim realiști, dragi cititori: în 2025, cu un război care mușcă din estul continentului, cu tarife americane care ne lovesc exporturile și cu o Chină care are posibilitatea de a cumpăra Europa pe bucăți, Uniunea Europeană arată ca un uriaș cu picioare de lut. Avem 27 de state, fiecare cu ambițiile ei așa-zis suveraniste, […]
Pentru Teatrul Regina Maria din Oradea, spectacolul Oglinda spartă, fundamentat pe un scenariu datorat rusului Roman Doljanski care rescrie una dintre piesele din perioada târzie a creației lui Arthur Miller, înseamnă ceea ce se cheamă un spectacol eveniment. În primul rând datorită faptului că instituția producătoare a reușit să îl convingă pe unul dintre cei […]
Război ideologic împotriva democrației (I): Cum și de ce s-a prăbușit America fondatorilor
Strategia de securitate națională formulată sub administrația Trump nu reprezintă o schimbare conjuncturală de politică externă, ci expresia finală a unei rupturi instituționale acumulate în interiorul republicii americane. În logica neoinstituțională, documentul nu produce o nouă orientare, ci confirmă faptul că instituțiile – atât cele formale cât și cele informale – care legau puterea de […]
Prolog În urmă cu puțin timp am făcut o vizită de două săptămâni la departamentul de matematică al universității unde am predat timp de douăzeci și ceva de ani și de unde am plecat anul trecut. Programul vizitei a fost foarte încărcat: două prezentări în cadrul seminarului de analiză, lucru în comun cu doi dintre […]
Într-o recenzie propriu-zisă criticii fac o evaluare argumentată, arătând ce a reușit sau nu să facă volumul respectiv sau „cât de reușit este" odată situat în contextul de care aparține, dar și în afara lui (prin ce are original, nou) și odată lămurit care îi sunt limitele, slăbiciunile, deschiderile sau realizările. În schimb, în această […]
Introducere Susținerea pentru ideea că este/nu este bine ca oamenii să lucreze/locuiască în altă țară a Uniunii Europene (UE) are, foarte probabil, o determinare multiplă, ține de condiționări personale, comunitare, regionale sau naționale. A fi favorabil sau nu lucrului în altă țară europeană are consecințe multiple în domeniul migrației, relațiilor sociale, raportării la instituții etc. […]
La peste trei decenii de la decembrie 1989 apariţia în româneşte a monumentalei sinteze a lui Dennis Deletant este ocazia de a reflecta la tragedia unei naţiuni: prin erudiţie, precizie, sobrietate şi forrmulări memorabile, panorama profesorului Deletant este o carte de învăţătură. În paginile ei cei de azi pot regăsi profilul unui timp care nu […]
Ce trebuie să facă Europa? Armată unită, stat de drept, educație politică. Edward Kanterian în interviu cu Vittorio Hösle, profesor de filosofie la Universitatea Notre Dame (SUA)
Edward Kanterian: Domnule Profesor Hösle, opera dumneavoastră filosofică abordează toate subiectele majore ale filosofiei, fie că este vorba de moralitate, politică, istorie, metafizică, estetică, religie sau ecologie.[1] V-ați manifestat și ca comentator politic, cel mai recent cu două cărți remarcabile despre războiul din Ucraina și despre geopolitică, Cu Rusia în spate. Războiul din Ucraina și […]
Aud că dl. Mihai Adrian Hotca, de la al cărui roman a pornit Emanuel Pârvu scrierea scenariului pentru filmul Gașca de la Drept, este un binecunoscut profesor universitar și reputat avocat. Cunoaște, așadar, nemijlocit atât condiția de universitar cât pe aceea de student, fapt care se vede bine în versiunea mediată a cărții sale, așa […]
NATO fără Statele Unite, OSCE fără Rusia? Cum construiesc Kremlinul și Casa Albă o nouă schemă de „pace" în Europa
Pentru prima dată în peste 25 de ani, reuniunea ministerială a NATO a avut loc fără participarea secretarului de stat al SUA. Această decizie a Washingtonului a reprezentat un semnal diplomatic puternic – deși în cadrul Alianței se preferă a nu se recunoaște acest lucru. Iar chiar acum la Viena începe reuniunea miniștrilor Organizației pentru […]
Statisticile Uniunii Europene arată progresul excepțional al României în ultimele două decenii. În 2024 creșterea venitului real per capita din țara noastră a fost nu mai puțin de 134% comparativ cu 2004. Media Uniunii Europene a fost de 22% în același interval, iar țările cel mai bine plasate după România au fost Lituania cu 95% […]
• Numărul populației • Speranța de viață • Vârsta la pensionare • Numărul mediu de copii •Căsătorii și divorțuri • Câteva remarci finale •Anexă (vârste de pensionare în Europa+) Eurostat a publicat nu de mult, mai târziu ca în anii precedenți, unele date asupra populației și fenomenelor demografice în anul 2024 în cele 27 […]
M-am întrebat, o viață întreagă, la ce sunt bun pe lumea asta. Sau, mai rău, dacă sunt bun la ceva. Și, până nu cu mult timp în urmă, de câte ori m-am întrebat la ce sunt eu bun, n-am știu să răspund.
Poate fi scos accesul la informații clasificate de sub incidența „dilemelor"? Dilematicele situații („Prima dilemă: Universitatea Bioterra", „A doua dilemă: Universitatea Athenaeum și diploma eliberată în 2018"[1]) așa cum sunt ele prezentate de DIGI.ro în data de 27.11.2025 ne aduc în atenție și „mecanismul legal" prin care unele
Toate evenimentele din ultimii ani, de la pandemie la războiul din Ucraina, au adus în atenție o discuție mereu prezentă dar mai degrabă periferic, cea despre industrie și reindustrializare. Economia țărilor dezvoltate s-a dovedit extrem de vulnerabilă la blocarea “liniilor lungi” de aprovizionare, fie forțată, datorită restricțiilor, fie intenționată, în cazul războiului. Inclusiv economia rusească, […] Articolul Globalismul naiv și fericit s-a terminat apare prima dată în Contributors.
Despre finanțarea învățământului superior. Avem o piață funcțională de educație și formare? # Contributors.ro
Recent a fost pusă în consultare publică ”noua” veche metodologie de alocare a fondurilor bugetare pentru finanțarea instituțiilor de învățământ superior de stat din România pentru anul 2026. Metodologia consacră un principiu valabil încă din 1999, acela al finanțării pe student, finanțarea fiind astfel orientată în funcție de serviciile educaționale prestate de universități și nu […] Articolul Despre finanțarea învățământului superior. Avem o piață funcțională de educație și formare? apare prima dată în Contributors.
Dimineața devreme, pe 19 noiembrie, Ucraina a fost șocată de imaginile și știrile din Ternopil. Teroriștii ruși au atacat un cartier rezidențial al acestui oraș cu mai multe rachete X-101, lansate de aparate de aviație strategică. Racheta a distrus unul dintre blocurile de nouă etaje atacate. 35 de persoane au murit, aproape o sută au […] Articolul Cine este Dan Driscoll, cel căruia Trump i-a încredințat negocierile cu Ucraina apare prima dată în Contributors.
Marți, ora prânzului. În metrou, un grup de „patrioți”, cu tricolorul expus ostentativ, urla despre dușmani. O doamnă era pur și simplu surescitată, apostrofa lumea din jur din toți rărunchii. Injuriile sale îi vizau pe toți cei care nu se asemănau cu ea: președintele țării, imigranții, homosexualii, tinerii care, spre deosebire de cei de altădată, […] Articolul Am fost „dușman al poporului”. Scurtă confesiune apare prima dată în Contributors.
Sondajele de opinie între măsurarea impresiilor și iluzia predicției. Răspuns la o obiecție legată de sondaje de opinie și utilizarea lor # Contributors.ro
Mă bucur că textul meu a generat reacții, fiindcă discuția despre rolul sondajelor în spațiul public este cât se poate de necesară. Intervenția de față este, cu toata deferenta, un răspuns calm și argumentat la poziția unui profesionist al sondajelor, care a nuanțat – într-un mod sincer și cordial – critica mea privind rolul și […] Articolul Sondajele de opinie între măsurarea impresiilor și iluzia predicției. Răspuns la o obiecție legată de sondaje de opinie și utilizarea lor apare prima dată în Contributors.
În 1962, când Eugène Ionesco scria Le piéton de l’air, Bérenger, devenit personajul lui emblematic, avea deja o carieră. Personajul apăruse în alte două piese. După Ucigaș fără simbrie, cunoscuse gloria odată cu Rinocerii, scriere în care reprezenta simbolul ultimului om, la o adică unicul salvator posibil al omenirii. Singurul ce se opusese rinoceritei. În […] Articolul Bérenger și firescul zborului apare prima dată în Contributors.
1 decembrie 1918 este imaginea, memorabilă şi vizionară, a primăverii unei naţiuni: mai mult decât oricare altă clipă din istoria României, ziua de atunci închide în ea promisiunea viitorului pe care trebuie să îl păstrăm în sufletele noastre. Dincolo de delirul demagogic, dincolo de stângăcia hagiografică 1 decembrie 1918 este manifestul ce trimite la linia […] Articolul 1 decembrie 1918 sau despre viitorul unei naţiuni apare prima dată în Contributors.
Interesante şi pasionate discuţiile privind noile programe propuse (ȋn special pentru programa de limba română), ȋnsă mă tem că abordările platonizante si pur principiale nu redau imaginea cea mai potrivită cu privire la lucrurile importante care sunt ȋn joc. Programa e esenţialmente un instrument şi, de aceea, deşi importante, calităţile ei intrinseci pot conta mai […] Articolul Manual pentru profesorii Quijote. Câteva rânduri despre programele şcolare apare prima dată în Contributors.
De câteva zile Internetul vuieşte: predarea literaturii române se află în dezbatere publică (mai mult sau mai puţin organizată) şi pe drept cuvânt. În urma unor conciliabule secrete, un grup de aleşi (ai poporului, ai Ministerului, ai inspectoratelor, ai şcolilor, ai elevilor..?) au propus să repornească predarea literaturii de la obârşie, ca să repună pe […] Articolul Predarea limbii române ar trebui să ne dea de gândit „fiecărora” dintre noi apare prima dată în Contributors.
Preambul Bjørn Lomborg a fost primul autor din secolul XXI care a fost atacat nu pentru că greșise, ci pentru că spusese adevărul atât de bine, atât de documentat, încât nici cea mai sofisticată mașinărie de cancel culture nu a putut să-l sufoce. Atacurile coordonate împotriva sa dezvăluie o criză profundă a științei moderne: transformarea […] Articolul Bjørn Lomborg: De la un activist Greenpeace la un sceptic victorios apare prima dată în Contributors.
Provocările strategice și politice ale unei „forțe de reasigurare” în Ucraina Începând din primăvara anului 2025, garanțiile de securitate occidentale pentru Ucraina au devenit un subiect important în dezbaterea publică și în planificarea politică legate de sfârșitul războiului ruso-ucrainean. Punctele 5 din așa-numitul „plan de pace” comun al SUA și Rusiei din noiembrie 2025 și […] Articolul Ce ar însemna garanțiile de securitate pentru Kiev? apare prima dată în Contributors.
Cine se mai îndoiește că medicina și muzica sunt teritorii complementare nu are decât să răsfoiască un manual de semiologie medicală. Există, în străfundurile viscerelor noastre, o simfonie ale cărei note se pliază, acustic, pe fiecare punct al continuumului dintre sănătate și boală. Astfel, ecoul sângelui printr-o inimă obosită are cadență de “galop”. Unele sufluri […] Articolul Nu trageți în pianist! apare prima dată în Contributors.
În acest an, în București, Spitalul, Teatrul și Biserica s-au „aliniat” precum planetele pentru a spune ceva despre lumea în care trăim. Două inaugurări, Teatrul Grivița53 și Catedrala Națională (fostă a „Mântuirii Neamului”) și o revenire tensionată în actualitate a Spitalului pentru copiii grav bolnavi de la Marie Curie (inaugurat în 2023) prin numirea de […] Articolul Spitalul, Teatrul și Biserica. Credința și încrederea apare prima dată în Contributors.
1.Lupte O luptă după alta, cel mai recent film regizat de Paul Thomas Anderson după un scenariu propriu, având drept punct liber de plecare romanul Vineland scris de Thomas Pynchon, face parte din categoria producțiilor care din start stârnesc controverse. Unii i-au reproșat lungimea (161 de minute). Și nu aș zice că nu au dreptate, […] Articolul La cinema apare prima dată în Contributors.
Cum pot achizițiile comune europene să asigure acces rapid la vaccinuri pentru România # Contributors.ro
Pe fondul unui articol recent publicat de HotNews privind lipsa vaccinului anti-COVID-19 în România (link) și a dezbaterii pe care acesta a generat-o în societatea civilă, concretizată într-o campanie de strângere de semnături (Declic), apare o întrebare esențială: cum poate România să asigure, eficient și fără pierderi, disponibilitatea vaccinurilor necesare populației? Discuția despre vaccinul anti-COVID-19 […] Articolul Cum pot achizițiile comune europene să asigure acces rapid la vaccinuri pentru România apare prima dată în Contributors.
Viitoarea programă de limba și literatura română pentru liceu: trei decenii întoarcere din drum # Contributors.ro
Ministerul educației a pus în dezbatere publică proiectele viitoarelor programe pe discipline pentru liceu. Așteptarea apariției lor a fost intensă, augmentată și de o măsură oficială fără precedent: cei care au lucrat la elaborarea programelor au fost somați să semneze un contract de confidențialitate, prin care se obligau să nu dezvăluie nimănui ce se discută […] Articolul Viitoarea programă de limba și literatura română pentru liceu: trei decenii întoarcere din drum apare prima dată în Contributors.
Numele lui Victor Sebestyen, istoric și jurnalist de origine maghiară, nu este tocmai necunoscut cititorilor români. În urmă cu vreo zece ani și mai bine, lui Sebestyen i-a apărut traducerea în limba română a unei masive și extrem de documentate cărți consacrată evenimentelor din 1989, evenimente în urma cărora a căzut comunismul în Europa de […] Articolul Cele 12 zile ale Revoluției maghiare din 1956 apare prima dată în Contributors.
Se vorbește în ultimii ani în unele think-tank-uri occidentale despre o nevoie de convergență parțială și chiar de fuziune parțială între sectorul public și cel privat. Pe ansamblu, ar fi câteva motive principale. Pe de o parte, reintrarea lumii într-un ciclu de tensiuni geopolitice de termen lung (o eventuală înțelegere privind Ucraina nu va schimba […] Articolul O confuzie, o obsesie și o subestimare apare prima dată în Contributors.
Spre un sistem extins al migrației din România în Europa: de ce și cum o astfel de abordare? # Contributors.ro
Introducere Trebuie redus sau extins spațiul european de raportare pentru mai buna înțelegere a diasporelor românești? O cercetare anterioară susținea că este suficient un „hexagon” (Sandu, 2025), o raportare la șase societăți, pentru a înțelege peste 80% din migrațiile românilor în spațiul european. Așa este, din punct de vedere strict demografic. Din punct de vedere […] Articolul Spre un sistem extins al migrației din România în Europa: de ce și cum o astfel de abordare? apare prima dată în Contributors.
A trecut un an de când, într-un cadru oficial, îmi exprimam opinia că actualul mandat al Consiliului de Administrație al BNR va fi unul din cele mai complexe și dificile, poate cel mai dificil. Detaliez cauzele pe care le prezentam anticipativ în sinteză, la care adaug noi provocări și dezvoltări, surse de vulnerabilități, imprevizibilități și […] Articolul Arta echilibrului: strategia monetara a BNR intr-o Romanie expusa riscurilor apare prima dată în Contributors.
Despre generalizări nedrepte și încețoșate. Referitor la articolul domnului Cristian Pârvulescu „Ceață și fum. O critică a sondajelor în societatea informațională”. # Contributors.ro
Evaluarea calității sondajelor de opinie publică preelectorale și la ieșirea de la vot publicate cu ocazia alegerilor desfășurate în țara noastră în 2024 și 2025 reprezintă o necesitate. Eșecurile masive ale sondajelor publicate în acești doi ani în ceea ce privește estimarea corectă a rezultatelor alegerilor, fără precedent prin covârșitoarea lor majoritate, reprezintă o tristă […] Articolul Despre generalizări nedrepte și încețoșate. Referitor la articolul domnului Cristian Pârvulescu „Ceață și fum. O critică a sondajelor în societatea informațională”. apare prima dată în Contributors.
Un interviu cu Andreas Umland realizat de Simon Schröder pentru ziarul german Frankfurter Rundschau. Articolul original, apărut pe 23.11.2025, poate fi găsit aici. Simon Schröder (SS): Cum evaluați, în general, planul de pace al lui Trump? Andreas Umland (AU): Practic, acesta repetă încercările anterioare ale Moscovei de a instrumentaliza SUA pentru a impune agenda de […] Articolul Așa-numitul „plan de pace” nu îi va aduce lui Donald Trump Premiul Nobel apare prima dată în Contributors.
Pace în condițiile Europei. Cum schimbă SUA acordul de încetare a focului și unde apare principala problemă # Contributors.ro
Declarațiile americanilor despre „calendarul agresiv” al negocierilor dintre Ucraina și SUA privind posibilele condiții ale unui armistițiu cu Rusia s-au dovedit a nu fi deloc un bluff. Deja duminică, la Geneva neutră, pe teritoriul reprezentanței diplomatice americane, au început negocierile privind textul acordului.Și nu numai că au început, ci au dus și la schimbări practice. […] Articolul Pace în condițiile Europei. Cum schimbă SUA acordul de încetare a focului și unde apare principala problemă apare prima dată în Contributors.
O veste a făcut înconjurul lumii în ultimele zile: există un plan pentru încetarea războiului din Ucraina. Ştirea în sine este foarte pozitivă, din moment ce în ultimii ani diplomațiile rusă, americană, europeană, rusă sau ucraineană nu au reușit să ajungă la vreo variantă agreată în comun a unui plan de pace. Se ajunsese chiar […] Articolul Pax Americana? Planul Dimitriev apare prima dată în Contributors.
Am văzut Don Quijote, cea mai recentă premieră a Teatrului ACT din București, cu Marcel Iureș în rolul principal și cu Dan Rădulescu în cel al lui Sancho Panza, nu în sediul de pe Calea Victoriei nr. 126, ci cu ocazia celei de-a treizecișișașea ediții a Festivalului de Teatru de la Piatra Neamț. În sala […] Articolul Și tragic, și comic, și tandru, și poetic, și… apare prima dată în Contributors.
