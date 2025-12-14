Atac armat la Universitatea Brown. Nouă persoane au fost împușcate. Primele imagini cu suspectul | VIDEO
StirileProtv.ro, 14 decembrie 2025 07:40
Nouă persoane au fost internate la Spitalul Rhode Island, iar alte două şi-au pierdut viaţa, după un atac la Universitatea Brown, prestigioasa instituţie de învăţământ din Rhode Island, membră a Ivy League, potrivit unui nou bilanţ al poliţiei.
