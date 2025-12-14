Cristiano Ronaldo face pasul către marele ecran. Starul portughez va apărea în celebrul „Fast and Furious”. Rolul său a fost deja scris
Adevarul.ro, 14 decembrie 2025 08:45
Posibila apariție a lui Cristiano Ronaldo într-un film Fast & Furious ar marca o întâlnire spectaculoasă între sportul de elită și industria cinematografică.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
09:30
Nicușor Dan explică de ce România nu doboară automat dronele rusești. „Nu e vorba de teamă, ci de oportunitate” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că decizia de a doborî drone rusești care ajung în spațiul aerian românesc nu ține de teamă, ci de o evaluare de oportunitate și de riscurile pentru populație. Șeful statului a precizat însă că, dacă situația o va permite, dronele vor fi doborâte.
09:30
Nicușor Dan, despre reforma pensiilor magistraților: „Încerci să desparți doi care se bat și ți-o iei de la amândoi” # Adevarul.ro
Președintele României, Nicușor Dan, afirmă că se află „prins la mijloc” în conflictul dintre guvern și magistrați, pe fondul încercărilor de reformare a pensiilor de serviciu.
Acum 30 minute
09:15
Nicușor Dan, despre Ion Iliescu: „Colegi de-ai mei au fost bătuți”. De ce nu a participat la înmormântare # Adevarul.ro
Nicușor Dan a vorbit, sâmbătă seară, despre perioada în care președinte în România era Ion Iliescu, despre care a afirmat că „a luat niște decizii extrem de discutabile”. Șeful statului a explicat, de asemenea, de ce nu a participat la funeraliile acestuia.
09:15
Doi morți și opt studenți în stare gravă după un atac armat la Universitatea Brown. Atacatorul e în libertate # Adevarul.ro
Două persoane au murit şi alte nouă au fost rănite într-un atac armat produs sâmbătă la campusul Universităţii Brown, una dintre instituțiile de elită din Statele Unite. Autoritățile locale au anunțat că suspectul nu a fost încă reținut.
Acum o oră
09:00
Ne-a părut bine, John Cena! Starul WWE se retrage. Unde poate fi văzut ultimul său act # Adevarul.ro
Retragerea lui John Cena marchează sfârșitul unei cariere legendare în WWE, lăsând în urmă un impact uriaș asupra wrestlingului și fanilor din întreaga lume.
09:00
Nicușor Dan: „Mulți români cred că alegerile au fost anulate ilegal. În 2-3 luni vom arăta ce s-a întâmplat” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă că dovedirea influenței ruse în alegerile prezidențiale anulate din 2024 este crucială pentru recâștigarea încrederii publice. Autoritățile pregătesc un raport complet, care va fi prezentat în două-trei luni.
08:45
Cristiano Ronaldo face pasul către marele ecran. Starul portughez va apărea în celebrul „Fast and Furious”. Rolul său a fost deja scris # Adevarul.ro
Posibila apariție a lui Cristiano Ronaldo într-un film Fast & Furious ar marca o întâlnire spectaculoasă între sportul de elită și industria cinematografică.
08:45
Nicușor Dan lămurește eliberarea lui Orban din funcție: „Nu se poate ca preşedintele să spună una, iar consilierul să-l contrazică” # Adevarul.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a explicat, joi seară, motivul pentru care Ludovic Orban a fost eliberat din funcția de consilier prezidențial, la scurt timp după numire.
08:45
Cancelarul german îl compară pe Putin cu Hitler și avertizează că nu se va opri la Ucraina. „SUA își apără dur interesele” # Adevarul.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat că, în eventualitatea în care Ucraina ar fi înfrântă, forţele ruse nu s-ar limita la actualele graniţe, făcând o paralelă cu politica expansionistă a lui Adolf Hitler.
Acum 2 ore
08:30
Doliu la Rayo Vallecano. Clubul lui Andrei Rațiu a făcut anunțul tulburător: „Suntem profund afectați” # Adevarul.ro
Dispariția prematură adolescentului reprezintă o tragedie profundă, care a îndoliat nu doar clubul Rayo Vallecano, ci și întreaga comunitate fotbalistică.
08:30
Carambol pe A1 București–Pitești. Patru persoane au nevoie de îngrijiri medicale. Traficul a fost deviat # Adevarul.ro
Patru persoane primesc îngrijiri medicale, duminică dimineață, după ce autovehiculele în care se aflau au fost implicate într-un accident rutier pe Autostrada A1 București–Pitești.
Acum 4 ore
07:30
Cum s-a scris istoria gustului românesc: de la prima carte de bucate la „biblia“ Sandei Marin # Adevarul.ro
Într-o epocă în care măsura unei femei se cântărea în dibăcie culinară, retetarul românesc a început să se scrie nu în bucătării boierești, ci în paginile unor volume care au transformat arta gătitului într-un act de identitate.
07:15
Dacă visați la un Crăciun cu zăpadă, cel mai probabil nici în acest an nu îl vom avea. Cel puțin la câmpie. Meteorologii spun că este posibil să apară ninsori doar la munte și în depresiuni. În Capitală, am putea vorbi mai degrabă despre lapoviță și ploi.
06:45
Ce au făcut deputații și senatorii partidelor suveraniste în Parlament într-un an de mandat. Record de moțiuni de cenzură, dar puține legi promulgate # Adevarul.ro
Trei partide suveraniste au reușit să intre în Parlament la alegerile de anul trecut: AUR, SOS și POT. Deși nu au avut prea multe inițiative legislative, parlamentarii suveraniști s-au remarcat prin scandaluri și numărul mare de moțiuni.
06:30
Cum a pierdut România Bucureștiul. Cronica unui festival criminal de corupție, incompetență și orgolii, care a dus țara în pragul dezastrului # Adevarul.ro
Pe 16 decembrie 1916 românii pierdeau bătălia de la Argeș în fața trupelor germane și austro-ungare, încheind o campanie militară dezastroasă. În urma acestei înfrângeri, capitala țării a fost ocupată de armatele inamice. Era prima dată în istoria modernă când pierdeam Bucureștiul.
Acum 6 ore
05:30
O tânără care se laudă că va munci de sărbători i-a revoltat pe români: „După ce a oprit camera, plângea” # Adevarul.ro
Mesajul unei angajate într-o cafenea, mulțumită că va fi la lucru de sărbători, a stârnit o mică revoltă pe rețelele de socializare. Pentru numeroși români, Crăciunul și Revelionul au rămas „sfinte” în privința odihnei și a timpului liber, deși în trecut erau obligați să muncească în aceste zile.
04:30
Liceul ultra-modern din România care oferă o șansă unică la educație. Ajută sute de elevi de la țară și oferă condiții ca în filme # Adevarul.ro
Un liceu reabilitat cu fonduri guvernamentale la Săveni, un orășel din județul Botoșani, oferă o șansă la educație pentru sute de adolescenți din nordul extrem al României. Liceul este renumit pentru dotările sale moderne dar și pentru că se adresează unei categorii largi de elevi.
04:15
Cifrele care arată intensitatea luptelor din regiunea Donețk. Pierderi uriașe în rândul forțelor rusești # Adevarul.ro
Forțele de Sisteme fără Pilot (SBS) din Ucraina au anunțat că au ucis 976 de soldați ruși, echivalentul a două batalioane în doar două zile în regiunea Donețk. Cifrele au fost raportate acestei aripi armate, Robert „Madyar” Brovdi, în postări pe rețelele de socializare.
Acum 8 ore
02:30
Ce s-a ales de atelierul de la țară care exporta produse de lux în America și Germania. Erau create adevărate bijuterii din nuiele de răchită # Adevarul.ro
Într-o comună din nordul României a funcționat o cooperativă țărănească care a reușit timp de peste două decenii să exporte produse de lux, din răchită, în Statele Unite și Germania. Oamenii spun că totul s-a prăbușit din cauza concurenței asiatice.
Acum 12 ore
01:15
Românii, tot mai atenți când cumpără ulei de măsline: urmăresc trasabilitatea, calitatea și brandul # Adevarul.ro
Consumul global de ulei de măsline se află pe un trend ascendent, după doi ani complicați pentru producători, depășind 2,7 milioane tone, cu estimări ce urcă spre 3,06 milioane tone în 2024/2025 — o creștere de aproape 10%.
00:45
„Capra cu trei iezi“, 150 de ani de la publicare. Care este însemnătatea basmelor populare în lumea AI: „Oamenii au nevoie de emoție și de artă“ # Adevarul.ro
În urmă cu 150 de ani, Ion Creangă publica în „Convorbiri literare“ minunata poveste „Capra cu trei iezi“ și deschidea astfel un nou univers copiilor pentru generații întregi.
00:15
14 decembrie: Ziua când a murit marele savant Simion Mehedinți, părintele geografiei moderne # Adevarul.ro
Pe 14 decembrie 1962 a murit geograful Simion Mehedinți, care a slujit mai multe domenii ale cunoaşterii, precum geografia, etnografia, literatura, educaţia, critica şi publicistica. Tot pe 14 decembrie s-au născut actorul și regizorul Radu Beligan și economistul Virgil Madgeanu.
13 decembrie 2025
23:45
Marele exod al polonezilor din Marea Britanie. De ce tot mai mulți emigranți se întorc acasă # Adevarul.ro
În timp ce economia Marii Britanii stagnează și standardele de viață scad vertiginos în orașele afectate de infracționalitate, servicii deficitare și costuri de trai în creștere – alimentând nemulțumirile legate de imigrația necontrolată – exodul lucrătorilor polonezi calificați.
23:15
Secretele părinților care formează copii echilibrați și independenți. „Am răbdare, hai să mai încerci o dată" # Adevarul.ro
Capacitatea copilului de a fi deschis și sigur pe sine depinde de modul în care părintele îi modelează emoțiile, sunt de părere specialiștii. Cu răbdare și atenție, părintele poate transforma fragilitatea celui mic în echilibru.
23:15
Lecție de fotbal primită de liderul Rapid. Giuleștenii, înfrângere lamentabilă pe teren propriu # Adevarul.ro
Vișiniii rămân pe prima poziție, dar lupta pentru locul 1 se strânge.
22:30
Se cere demisia lui Viktor Orban în stradă. Protest cu miii de oameni în Budapesta după abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori # Adevarul.ro
Opoziția pro-europeană ungară condusă de Peter Magyar a organizat sâmbătă seara o manifestație la Budapesta, în urma scandalului provocat de abuzurile comise într-un centru de detenție pentru minori delincvenți.
22:15
Slujbe ilegale într-un lăcaș de cult din Galați: un tânăr de 23 de ani cheamă credincioșii într-o biserică neautorizată # Adevarul.ro
Un tânăr de 23 de ani din Galați a stârnit controverse după ce și-a construit singur un lăcaș de cult, unde organizează slujbe religioase la care invită localnicii. În urmă cu patru ani, el a fost reținut pentru că a pretins că este preot ortodox și a cerut bani de Bobotează.
22:15
Descoperire neașteptată pe șantierul unei case: aproape 450 de cartușe au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție # Adevarul.ro
Descoperire surprinzătoare sâmbătă, 13 decembrie, pe un șantier din orașul Bălan, județul Harghita. Aproape 450 de cartușe de calibru 7,92 mm au fost găsite în timpul lucrărilor de construcție a unei case.
22:15
Belarus a eliberat 123 de deținuți după ridicarea sancțiunilor americane, printre care și un laureat al Premiului Nobel # Adevarul.ro
Belarus a eliberat 123 de deținuți, inclusiv laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Ales Bialiatski, și lidera opoziției Maria Kalesnikava, după ce SUA au ridicat sancțiunile impuse asupra exporturilor belaruse de potasiu.
22:00
Iarna de la vârful puterii: Ceaușeștii și vacanțele luxoase în România înghețată. Istoric: „Nici fetele lui Dej, nici copiii lui Ceaușescu nu-l mai așteptau pe Moș Crăciun“ # Adevarul.ro
În timp ce populația României îngheța în case şi în apartamente, elita comunistă trăia o altă iarnă – una a abundenței controlate, a ritualurilor și a fricii
21:45
„Așa arată justiția pentru un copil”: românca lăudată de Melania Trump denunță cazul unui copil dintr-un centru de plasament # Adevarul.ro
Copilul a rămas fără păr de la poziția aproape permanentă pe spate într-un pătuț, criticând lipsa reacției eficiente a autorităților și a justiției după un an, în ciuda plângerilor și implicării organizațiilor internaționale pentru drepturile copilului.
21:15
Mare vedetă mondială, tenorul german Kaufmann a poposit pe plaiuri dâmbovițene, la Sala Palatului, după ce acum câteva sezoane anulase un recital la Ateneul Român într-una din edițiile Festivalului Enescu.
21:00
„Teatrul, o experiență necesară pentru cei care vor să aibă acces la cunoaștere și să ajungă la esența lucrurilor”. INTERVIU cu regizoarea și autoarea Monica Pop # Adevarul.ro
„Nu cred că societatea în sine se îndepărtează de cultură, ci problema se află chiar în interiorul mecanismului, a sectorului cultural-artistic, care nu știe să protejeze și să le ofere șanse egale membrilor săi”, mi-a declarat, într-un interviu, în exclusivitate regizoarea și autoarea Monica Pop.
20:45
A patra zi de proteste pentru Justiție în București, în marile orașe și în Diaspora: „Voi schimbați complete ca pe șosete” # Adevarul.ro
Românii protestează sâmbătă seara în București, în marile orașe ale țării, dar și în Diaspora. La fel ca în ultimele zile, ei au ieșit în stradă pentru a-și arăta revolta față de modul în care este condusă și organizată Justiția din România.
20:45
Pentagonul confirmă: doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși într-un atac comis în Siria # Adevarul.ro
Doi soldați ai armatei americane și un interpret civil au fost uciși sâmbătă într-un atac comis în Siria, potrivit Departamentului Apărării.
20:45
O navă comercială turcească, atacată de o dronă rusească în Marea Neagră. Nu s-au înregistrat victime # Adevarul.ro
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după un atac aerian rusesc care a avariat o altă navă turcă.
Acum 24 ore
20:30
Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a oferit sâmbătă, 13 decembrie, actualizări cu privire la stadiul lucrărilor pe Lotul 1 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, a cărui execuție a început în martie 2025
20:15
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: Poliția din R. Moldova și CFR Călători au versiuni contradictorii # Adevarul.ro
Un tren internațional care circula pe ruta București–Kiev a fost ținta unei alerte cu bombă la ieșirea din Republica Moldova, însă autoritățile moldovene și reprezentanții CFR Călători oferă relatări contradictorii despre gravitatea și momentul incidentului.
19:45
Peter Greene a fost găsit „culcat cu fața în jos” atunci când poliția a ajuns la fața locului și l-a descoperit decedat. În apartamentul său a fost găsit și un bilet scris de mână.
19:30
Cătălin Predoiu, premiat la Washington pentru contribuţia la statul de drept şi parteneriatul cu SUA # Adevarul.ro
Viceprim-ministrul României, Cătălin Predoiu, a fost distins cu International Public Service Award la Gala Alianţa 2025, desfăşurată vineri la Willard InterContinental Hotel din Washington, D.C.
19:00
Salvamontiștii intervin pentru recuperarea unui turist care a alunecat şi a căzut pe un jgheab. A suferit leziuni la nivelul capului # Adevarul.ro
Salvamontiștii din judeţele Sibiu şi Argeş intervin, sâmbătă seară, 13 decembrie, pentru recuperarea unui turist de 56 de ani care a alunecat şi a căzut pe un jgheab, în Munții Făgăraș.
19:00
Cel mai mic oraș din Europa, o bijuterie medievală aflată aproape de România: e înconjurat de ziduri # Adevarul.ro
Cu o populație de numai 52 de locuitori și o suprafață mai mică decât un teren de fotbal, așezarea medievală din regiunea Istria atrage anual mii de turiști, fascinați de istoria sa veche de aproape un mileniu, de tradițiile păstrate și de gastronomia locală.
18:45
După ploile record din ultimele luni, un lac antic din Parcul Național Valea Morții, care dispăruse de secole, a reapărut temporar. Lacul, cunoscut neoficial sub numele de Lake Manly, s-a format la fundul Badwater Basin, aflat la aproximativ 86 m sub nivelul mării.
18:30
Ce arată datele climatice despre un an care ne obligă să acționăm. Sorin Cebotari, expert în politici climatice: „Timpul pentru adaptare se scurtează cu fiecare an de inacțiune“ # Adevarul.ro
Schimbările climatice sunt deja o realitate zilnică în România: temperaturi record, valuri de căldură și secetă prelungită. Climatul se transformă rapid și va continua să o facă dacă nu acționăm fiecare, la nivel individual și colectiv.
18:30
Originar din India, laptele auriu poate fi savurat înainte de culcare sau ca un remediu reconfortant de iarnă, contribuind la susținerea sănătății zilnice.
18:00
Erdogan, după întâlnirea cu Putin: „Pacea nu-i departe”. Avertisment cu privire la Marea Neagră # Adevarul.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan, întors de la o întâlnire cu Vladimir Putin care a avut loc vineri, 12 decembrie, în Turkmenistan, a declarat că „pacea nu este departe, vedem asta”, sperând la o întrevedere și cu președintele SUA.
18:00
Motoarele cu ardere internă ar putea fi permise şi după 2035. „O reducere cu 90% a emisiilor de CO2 va fi obligatorie” # Adevarul.ro
Comisia Europeană va renunța la planurile de interzicere efectivă a mașinilor noi cu motor cu ardere internă începând cu 2035, a declarat, vineri, Manfred Weber, președintele celui mai mare partid din Parlamentul European, PPE.
18:00
„O panaramă”. Lucrare de cascadorii râsului la Slobozia: stâlpii pe trotuar, pietonii pe șosea: „Ce profesie aveți? Aparent, cizmari” # Adevarul.ro
O situație demnă de cascadorii râsului a fost surprinsă recent într-un cartier din Slobozia, județul Ialomița, unde stâlpii de electricitate au fost amplasați chiar pe trotuarul proaspăt construit, blocând practic circulația pietonală.
17:45
Nouă români din clanul „Scorpionii”, care joacă „alba-neagra” lângă Turnul Eiffel, reținuți. Câți bani au trimis în țară # Adevarul.ro
Autoritățile franceze au reținut nouă membri ai unui clan românesc cunoscut sub numele de „Scorpionii”, suspectați că desfășurau activități ilegale cu jocul de „alba-neagra” în zona Turnului Eiffel și Trocadéro, cele mai aglomerate și vizitate regiuni turistice din capitala Franței.
16:45
Sâmbătă, 13 decembrie, președintele Forța Dreptei (FD) Ludovic Orban a publicat o postare în care a lăudat-o pe judecătoarea Raluca Moroșanu.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.