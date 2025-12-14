Un șofer român și-a parcat TIR-ul lângă un drum principal din Bulgaria, iar după câteva ore a sunat la 112

16:50

Un caz revoltător a avut loc la Spitalul TBC Brăila, acolo unde un pacient de 42 de ani a fost înjunghiat de un alt bărbat din unitatea medicală, după ce s-au luat brusc la ceartă. Un pacient de la Spitalul TBC din Brăila, înjunghiat de un alt bărbat internat Un incident violent a avut loc […]