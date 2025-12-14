Pregătiţi-vă maşina pentru iarnă. Vedeţi aici cum trebuie să “citiţi” simbolurile de pe cauciucurile pe care le achiziţionaţi
Ziarul Financiar, 14 decembrie 2025 11:30
Pregătiţi-vă maşina pentru iarnă. Vedeţi aici cum trebuie să “citiţi” simbolurile de pe cauciucurile pe care le achiziţionaţi
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
11:30
11:30
Acum 30 minute
11:15
Opinie Gheorghe Băcanu: Sectorul de stat a reuşit să scape de reforme şi restructurări, la fel ca în Pandemie, asta în timp ce sectorul privat a făcut concedieri, restructurări, diminuări de salarii...Deşi este imperios necesară reducerea personalului din administraţie, nimeni nu vrea să-şi facă check-out-ul... # Ziarul Financiar
Acum o oră
11:00
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hopa! Jensen Huang, şeful Nvidia, companie cu o valoare de piaţă cât 10 PIB-uri ale României: Trebuie să revenim la producţie. Nu fiecare persoană de succes trebuie sa aibă un doctorat. Nu fiecare persoană de succes trebuie să fi ajuns la Stanford sau MIT # Ziarul Financiar
Acum 12 ore
00:30
00:30
13 decembrie 2025
23:00
Controversatul miliardar Elon Musk deţine două dintre cele mai valoroase companii din lume: O nouă vânzare internă de acţiuni evaluează SpaceX, compania sa de rachete, la 800 mld. dolari, pregătind terenul pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare din istorie în 2026. Tesla deja valoreaza 1.440 mld. dolari pe bursă, iar pentru SpaceX ţinta depăşeşte 1.500 mld. dolari # Ziarul Financiar
Acum 24 ore
19:00
15:45
12:30
12:00
Ieri
11:30
10:45
10:30
10:30
09:45
08:45
08:15
Companiile din România fac paşi strategici în industriile care decid viitorul energiei: Nuclearelectrica analizează prelucrarea materialelor rare cu americanii de la Critical Metals, Prime Batteries intră într-un JV în Coreea de Sud pentru material activ pentru baterii # Ziarul Financiar
Prime Batteries, singurul producător de baterii la nivel local şi unul dintre puţinii activi la nivel european, a realizat un joint-venture cu compania sud-coreeană Top Material în vederea poducerii de material activ, un element cheie în realizarea bateriilor. Unitatea este localizată în Coreea de Sud şi este o premieră pentru antreprenoriatul local. Top Material este de altfel acţionar în Prime, cu un pachet de 2,17%, după cum arată datele Termene.ro.
00:15
Grupul Al Dahra vrea să ajungă la 500.000 de hectare de teren agricol după ce iese din trading. Acum, România este „pionul“ central în producţia de cereale. În 2018, Al Dahra anunţa investiţii de 500 mil. dolari în România. # Ziarul Financiar
Al Dahra, grup din Emiratele Arabe Unite, care controlează în România Agricost, cea mai mare fermă din Europa, cu 57.000 de hectare în Insula Mare a Brăilei, vrea să se concentreze în următorii ani pe comercializarea produselor proprii şi pe creşterea suprafeţei agricole lucrate, după ce a anunţat că renunţă la activităţile de comercializare cu terţi a cerealelor şi seminţelor oleaginoase
00:15
Date în premieră de la BNR. Avuţia românilor, în detaliu: Românii au ajuns la o avere netă de peste 1.900 mld. lei, dublă faţă de 2019. Averea financiară a populaţiei a crescut de la aproape 600 mld. lei până la peste 1.300 mld. lei. Iar averea imobiliară a urcat de la 500 mld. lei la peste 900 mld. lei. ajuns. Datoriile financiare ale populaţiei au ajuns la 331 mld. lei # Ziarul Financiar
În pofida pandemiei şi a încetinirii economice din ultimii ani, românii au tot agonisit, atât în plan financiar, cât şi imobiliar din 2019 încoace, avuţia netă totală a populaţiei dublându-se până la 1.900 mld. lei în acest an, după cum indică datele BNR, semn că ascensiunea PIB, dar şi măsurile de stimulare financiară acordate de Guvern în pandemie au îmbunătăţit masiv situaţia averii populaţiei.
12 decembrie 2025
22:15
21:45
21:30
20:15
20:15
19:00
18:45
18:30
17:30
17:00
16:45
16:45
16:30
16:15
15:45
Inteligenţa artificială, un aliat, dar şi o sursă de anxietate. „Îmi caut un job în IT de mai bine de patru luni, dar la toate interviurile la care am fost până acum m-am lovit de aceeaşi problemă: nu am experienţă, iar ceea ce ştiu să fac poate foarte simplu să fie făcut astăzi şi cu AI” # Ziarul Financiar
15:30
15:15
15:00
15:00
15:00
14:30
14:00
Undă verde pentru finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
13:45
13:45
Guvernul a aprobat finanţări de 95 mil. euro din PNRR pentru cinci fonduri de investiţii. Alina Gîrbea, MIPE: „Întărim rolul României ca hub regional" # Ziarul Financiar
Comitetul de Investiţii desemnat de Guvernul României pentru Fondul de Fonduri de capital de risc pentru Rezilienţă (Recovery Equity Fund) a aprobat finanţarea a cinci noi fonduri de investiţii, potrivit unui comunicat al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Noile alocări, în valoare de 95 de milioane de euro, se adaugă celor 13 aprobate anterior, ducând totalul la 337,5 milioane de euro din cele 400 de milioane de euro disponibile prin PNRR.
13:15
13:15
13:15
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.