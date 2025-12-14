Ce fruct încetinește procesul de îmbătrânire, dacă îl consumăm zilnic. Recomandarea făcută de medicul Vlad Ciurea. „Este foarte interesant fenomenul”

10:40

Deseori vedem cum câinii se opresc și mănâncă efectiv din iarba din parcuri sau de prin curți și mulți dintre noi presupunem că au probleme cu stomacul. Alte persoane se întreabă care este cu adevărat motivul pentru care câinii mănâncă iarbă și cât de sănătos este acest lucru. Au câinii nevoie să mănânce iarbă? Cei […]