Fabrizio Romano, vestea momentului în fotbal » Cu cine s-a înțeles Zinedine Zidane: „Acord verbal, pot confirma!”

Celta, echipa lui Ionuț Radu, și Athletic Bilbao se întâlnesc astăzi în La Liga, de la 17:15, în etapa #17 din La Liga.Celta vine după un 1-2 cu Bologna, în Europa League, Athletic Bilbao după o remiză, 0-0, cu PSG în Liga Campionilor. Iar pentru jurnaliștii de la Marca, cel mai mare cotidian de sport din Spania, duelul -cheie al partidei de astăzi este cel al portarilor. De-o parte Ionuț Radu, de cealaltă Unai Simon, goalkeeperul reprezentativei Spaniei. ...