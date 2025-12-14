VIDEO Autostrada Bucureștiului A0, mai face un pas: Au început lucrările la descărcarea cu DN3
Economica.net, 14 decembrie 2025 15:20
Pasionații de infrastructură au postat imagini noi cu lotul 3 Nord din Autostrada Bucureștiului A0, primul și, deocamdată, singurul tronson de autostradă contractat cu o firmă din China.
Cel mai vechi partid pro-democraţie din Hong Kong, Partidul Democrat, a decis oficial disoluţia sa, a anunţat duminică preşedintele său, informează AFP, citată de Agerpres.
Zelenski se declară deschis „dialogului” înainte de discuţiile sale cu responsabili europeni şi americani # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis "dialogului" înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP, potrivit Agerpres.
Comisia de la Veneţia are o nouă conducere, aleasă la sesiunea plenară din decembrie # Economica.net
Comisia de la Veneţia (Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept) are o nouă preşedintă şi un nou birou de conducere, în urma alegerilor desfăşurate în cadrul celei de-a 145-a sesiuni plenare, care a avut loc în perioada 12-13 decembrie, la Veneţia. În urma votului, în noua structură de conducere a Comisiei de la Veneţia este reprezentată şi România, scrie Agerpres.
Peste 6,6 milioane contracte individuale de muncă active erau înregistrate în ReGes/Revisal, la finele lunii iunie # Economica.net
Numărul contractelor individuale de muncă active înregistrate în sistemul informatic ReGes/Revisal era, la finele lunii iunie 2025, de 6.667.047, cu 41.404 CIM mai puţine comparativ cu începutul anului, conform statisticilor publicate de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, consultate de Agerpres.
Bursa de la Bucureşti a câştigat aproape patru miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a câştigat 3,78 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,75%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 157,43 milioane de lei (64,45%), în comparaţie cu săptămâna anterioară, transmite Agerpres.
Transportul aerian de mărfuri (inclusiv poştă) a crescut cu 9,7% în primele nouă luni din 2025, comparativ cu perioada similară a anului anterior, de la 38.451 tone până la 42.175 tone, conform datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică şi consultate de Agerpres.
Vânzările de maşini de lux scad în China pe măsură ce economia încetineşte, afectându-i pe producătorii auto europeni # Economica.net
Cererea chinezilor pentru maşini de lux străine scade, deoarece clienţii optează pentru modele chinezeşti mai accesibile, adesea vândute la reduceri mari, ceea ce este o veste proastă pentru producătorii auto europeni precum Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz şi BMW, care au dominat mult timp segmentul superior al celei mai mari pieţe auto din lume, transmite AP, citată de Agerpres.
Avon intră în magazinele online Farmacia Tei și Bebe Tei. Cât mai vând Avon și Oriflame în România # Economica.net
Avon a intrat în magazinele online Farmacia Tei și Bebe Tei cu produse de machiaj, un pas neobișnuit pentru o companie de cosmetice prin vânzări directe, care are și site propriu. Produsele Avon mai sunt disponibile în România și prin magazinele fizice deschise în sistem de franciză.
Autorităţile germane au anunţat sâmbătă seara că au arestat cinci indivizi suspectaţi că pregăteau un atentat cu maşină-capcană de inspiraţie islamistă ce viza unul dintre miile de târguri de Crăciun de pe teritoriul Germaniei, potrivit Agerpres.
Report de peste 8,35 milioane de euro la Joker, categoria I, la tragerile de duminică # Economica.net
Noi trageri loto sunt programate duminică, la Joker, la categoria I, fiind în joc un report de peste 8,35 milioane de euro, iar la Loto 6/49, la categoria I, o sumă de peste 1,18 milioane de euro, potrivit Agerpres.
Debitul Dunării la intrarea în ţară, mult sub media anuală pe parcursul săptămânii viitoare – INHGA # Economica.net
Debitul Dunării la intrarea în ţară (secţiunea Baziaş) va avea valoarea de 3.700 mc/s în următoarele zile, situându-se sub media multianuală a lunii decembrie (5.200 mc/s), arată prognoza Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), valabilă până pe 20 decembrie 2025, scrie Agerpres.
Neal Mohan, directorul general al YouTube, este cel mai recent lider din industria tehnologiei care a recunoscut public că îşi restricţionează copiii în ceea ce priveşte utilizarea reţelelor sociale, pe fondul preocupărilor tot mai mari legate de efectele negative ale mediului online asupra tinerilor, relatează CNBC, citată de News.ro.
Ce spune Nicușor Dan despre desecretizarea ședinței CSAT în care au fost anulate alegerile # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan susţine că este foarte important ca România să dovedească existenţa unei interferenţe ruse în alegerile prezidenţiale de anul trecut. Şeful statului afirmă că se va decretiza şedinţa CSAT care a dus la anularea alegerilor din toamna anului 2024, dar că acest lucru reprezintă doar ”o pietricică în tot ansamblul”, scrie agenția News.ro citând un interviu dat de preșesdinte.
Cancelarul german Merz îl compară pe Putin cu Hitler şi crede că epoca de „Pax Americana” aproape s-a încheiat # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin "nu se va opri" şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obţinut regiunea germanofonă sudetă care aparţinea Cehoslovaciei, relatează agenţiile EFE şi DPA.
Centrul de Arşi din Târgu Mureş se află în etapa finală de construcţie – ministrul Sănătății # Economica.net
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, după o vizită pe şantierul Centrului de Arşi din Târgu Mureş, că această unitate se află în etapa finală de construcţie şi ”se apropie de momentul în care va deveni, cu adevărat, un loc de tratament şi siguranţă pentru pacienţii cu arsuri grave”, potrivit News.ro.
Ucraina a acuzat Rusia că a lovit sâmbătă cu o dronă în Marea Neagră o navă comercială a Turciei, la o zi după ce un atac aerian rusesc a avariat încă o navă turcă în apropierea portului Odesa, regiunea omonimă din jurul acestui oraş ucrainean fiind în noaptea de vineri spre sâmbătă ţinta unui atac masiv cu drone şi rachete în care Rusia a ţintit inclusiv infrastructuri energetice, relatează AFP, citată de Agerpres.
S-a încheiat boom-ul tabletelor: piața dă semne de răcire după șase trimestre consecutive de creștere. Se cere inovație AI și modele 2 în 1 # Economica.net
Livrările mondiale de tablete au scăzut cu 4,4% față de aceeași perioadă a anului trecut în al treilea trimestru al anului 2025, la 38 de milioane de unități, potrivit datelor furnizate de International Data Corporation (IDC).
Muzeul Național al Libiei, celebrul Castel Roșu, primește din nou vizitatori pentru prima dată de la căderea de la putere a lui Gaddafi în 2011 # Economica.net
Muzeul Naţional al Libiei, cunoscut anterior sub denumirea As-Saraya Al-Hamra sau Castelul Roşu, s-a redeschis la Tripoli, oferind acces publicului la cele mai importante comori istorice ale ţării, pentru prima dată de la căderea regimului lui Muammar Gaddafi în 2011, informează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres.
Tren pe ruta Bucureşti – Kiev, vizat de o alertă cu bombă la frontiera de nord a R. Moldova # Economica.net
O alertă cu bombă a fost declanşată, sâmbătă, la frontiera de nord a Republicii Moldova, după ce autorităţile au primit informaţii despre o posibilă minare a unui tren internaţional care circula pe ruta Bucureşti-Kiev, potrivit newsmaker.md.
Lukaşenko a eliberat 123 de deținuți politici și cinci ucraineni, iar SUA au ridicat la schimb sancțiunile impuse exporturilor belaruse de potasiu # Economica.net
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a eliberat sâmbătă 123 de opozanţi deţinuţi politici, precum şi cinci ucraineni, în timp ce Statele Unite au abrogat sancţiunile împotriva exporturilor belaruse de potasiu, decizii anunţate după două zile de discuţii la Minsk cu un emisar al preşedintelui american Donald Trump, relatează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
Prietenul Regelui Charles deschide anul viitor castelul Kálnoky din Valea Crișului, renovat cu bani prin PNRR – VIDEO # Economica.net
Fundația Kálnoky, al cărei reprezentant este Tibor Gustav Kálnoky, desfășoară lucrări de reabilitare a castelului cu același nume din Valea Crișului, în apropierea de Sfântu Gheorghe, județul Covașna.
DNSC avertizează cu privire la un nou atac de tip phishing, denumit Spiderman, prin care hackerii copiază perfect site-urile băncilor europene și fură parole și date de card # Economica.net
Un nou tip de atac phishing, denumit Spiderman, este folosit de către infractori pentru a copia perfect site-urile zecilor de bănci şi platforme financiare din Europa, prin care sunt furate parole, coduri 2FA şi date de card, transmite Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC), pe baza informaţiilor publicate de platforma bleepingcomputer.com.
Germania a anunţat că va trimite un grup de militari în Polonia pentru a ajuta la implementarea unui proiect care are drept scop consolidarea securităţii la frontiera de est a ţării, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari cu privire la ameninţarea rusească, relatează sâmbătă AFP, transmite Agerpres.
Miliardul Andrej Babis, care va deveni luni noul prim-ministru al Cehiei, anunța că țara sa nu va contribui la garantarea împrumutului acordat Ucrainei din activele înghețate ruse # Economica.net
Republica Cehă nu va oferi nicio garanţie pentru ajutorarea Ucrainei printr-un împrumut finanţat din activele ruseşti îngheţate în UE, dar care să fie garantat de statele membre, a declarat sâmbătă viitorul premier ceh Andrej Babis, care a cerut Comisiei Europene să găsească alte soluţii financiare pentru Ucraina, relatează Reuters, transmite Agerpres.
FOTO Autostrada Bucureștiului A0: Care mai este stadiul lucrărilor la lotul 1 Nord ce ar putea fi dat în trafic anul viitor # Economica.net
Secretarul de stat în Transporturi Irinel Ionel Scrioșteanu a prezentat sâmbătă imagini cu lotul 1 Nord (17,5 km) din Autostrada Bucureștiului A0 ce urmează să fie dat în trafic anul viitor în două etape: în primăvară - tronsonul Retter și în toamnă - tronsonul Pizzarotti.
Garda de Mediu a confiscat, în urma imaginilor surprinse de o dronă, un buldozer folosit în gestionarea ilegală a deșeurilor de către Primăria Ciumeghiu (județul Bihor) # Economica.net
Prima confiscare a unui utilaj folosit de către cei care scapă de deşeuri aruncându-le ilegal pe câmpuri a fost realizată în urma imaginilor surprinse de o dronă, a scris, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu.
Primăria Iași a atribuit contractul pentru lucrările de modernizare a Pieței Unirii. La licitația organizată de instituție au fost depuse șase oferte # Economica.net
Primarul Mihai Chirica anunță că a semnat contractul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a Pieţei Unirii din Iași, relatează Agerpres.
Miniştrii pescuitului din Uniunea Europeană (UE) au ajuns, sâmbătă, la un acord privind cotele de pescuit pentru anul 2026, evitând o propunere anterioară care viza înăsprirea restricţiilor în Marea Mediterană, transmite Reuters, relatează Agerpres.
15:10
Emirates caută sterwardese la București, Cluj-Napoca și Iași pentru Dubai. Salarii de peste 3.000 de dolari/lună # Economica.net
Compania aeriană Emirates este în căutare de stewardese la București pentru relocare în Dubai. Salariile sunt de peste 3.000 de dolari/lună.
Sezonul de schi din Boroveț se va deschide oficial pe 27 decembrie, cu prilejul sărbătoririi a 130 de ani de la înființarea celebrei stațiuni bulgare # Economica.net
Boroveţ îşi va deschide oficial sezonul de schi pe 27 decembrie cu sărbătorirea aniversării a 130 de ani de la înfiinţarea primei staţiuni montane din Bulgaria şi din Balcani, au anunţat municipalitatea din Samokov şi Borosport, citate de BTA, transmite Agerpres.
Traficul auto de pe Podul Giurgiu – Ruse va fi deschis pe ambele sensuri în perioada sărbătorilor # Economica.net
Traficul rutier pe Podul Prieteniei Giurgiu - Ruse va fi reluat în ambele sensuri, pe tronsonul aflat în prezent în reparaţii, începând cu 18 decembrie, informează, sâmbătă, Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră (ITPF) Giurgiu, relatează Agerpres.
BEI va crește anul viitor până la 4,5 miliarde de euro suma pentru finanțarea proiectelor din domeniul apărării # Economica.net
Banca Europeană de Investiţii (BEI) va majora, anul viitor, creditarea pentru proiectele din domeniul apărării la 4,50 de miliarde de euro, de la 3,50 de miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui în sus cifrele, dacă va exista o cerere mai ridicată, a afirmat, vineri, preşedintele instituţiei, Nadia Calvino (foto), transmite Reuters, relatează Agerpres.
Un oficial rus acuză România și Polonia că au fost implicate în transportul componentelor unei „bombe murdare” către Ucraina # Economica.net
Şeful trupelor ruse de apărare radiologică, chimică şi biologică (NBC), Aleksei Rtişcev, a acuzat România şi Polonia că ar fi ajutat la transportul componentelor unei "bombe murdare" pentru Ucraina, care la rândul său ar fi pregătit detonarea unui astfel de dispozitiv, relatează vineri TASS, transmite Agerpres.
Justiția rusă i-a condamnat în lipsă pe procurorul-șef și pe mai mulți judecători ai CPI. Karim Khan a primit 15 ani de închisoare # Economica.net
Justiţia rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-şef şi pe judecătorii Curţii Penale Internaţionale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de "mandate de arestare ilegale" împotriva unor oficiali ruşi, inclusiv pe numele preşedintelui rus Vladimir Putin, informează AFP, transmite Agerpres.
Laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2023, Narges Mohammadi, a fost arestată de forțele iraniene de securitate # Economica.net
Forţele de securitate iraniene au arestat-o ''cu violenţă'' vineri pe laureata Premiului Nobel pentru Pace în 2023, Narges Mohammadi, în timpul unei ceremonii în memoria unui avocat decedat, au anunţat comitetul său de sprijin şi familia sa, transmit AFP şi DPA, relatează Agerpres.
Alexandru Rogobete: La Spitalul pentru „Sf.Maria” din Iaşi sunt sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate # Economica.net
La Spitalul pentru Copii "Sf.Maria" din Iaşi sunt sistate internările şi intervenţiile chirurgicale programate, după ce analizele prelevate de Direcţia de Sănătate Publică au indicat scăderi ale concentraţiei de clor rezidual din apa potabilă, fapt care reprezintă un risc de contaminare microbiologică, a anunţat, vineri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
Ostilitățile dintre Thailanda și Cambodgia continuă, în ciuda implicării președintelui Trump în negocierile de pace # Economica.net
Thailanda a anunţat sâmbătă că îşi va continua operaţiunile militare împotriva Cambodgiei, în pofida asigurărilor preşedintelui american Donald Trump că cele două ţări vecine din Asia de Sud-Est au convenit asupra unei încetări a focului, relatează AFP, transmite Agerpres.
Emisarul SUA Steve Witkoff se va întâlni în acest weekend la Berlin cu Zelenski și cu cei mai importanți lideri europeni pentru noi negocieri de pace în Ucraina # Economica.net
Emisarul special american Steve Witkoff se va întâlni cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni în acest weekend la Berlin, a declarat vineri un oficial al Casei Albe pentru AFP, confirmând o informaţie publicată de Wall Street Journal.
USR propune scutirea de taxe pentru contribuțiile persoanelor vulnerabile îngrijite de ONG-uri # Economica.net
Senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu (foto) şi deputata USR Oana Murariu au depus la Parlament un proiect de lege potrivit căruia contribuţiile achitate de beneficiari: persoane cu dizabilităţi, vârstnici aflaţi în îngrijire, copii care beneficiază de servicii de tip centru de zi şi alte categorii eligibile, vor putea fi utilizate integral în scopul furnizării şi îmbunătăţirii serviciilor sociale de care aceştia depind.
Iranul a reținut 18 membri ai echipajului unui petrolier străin confiscat în Golful Oman, sub acuzația că transporta motorină de contrabandă # Economica.net
Autorităţile de la Teheran au reţinut vineri 18 membri ai echipajului unui petrolier străin confiscat în Golful Oman, despre care au spus că transporta şase milioane de litri de motorină de contrabandă, a relatat sâmbătă presa iraniană, citând surse judiciare din provincia Hormozgan, relatează sâmbătă Reuters, transmite Agerpres.
VIDEO Autostrada A7 Focșani – Bacău: UMB asfaltează noaptea în zona Tișița, în lupta contra-cronometru pentru deschiderea traficului în 2025 # Economica.net
UMB apasă pedala accelerației pe lotul 1 din Autostrada A7 Focșcani - Bacău, pe care vrea să-l dea în trafic anul acesta. Constructorul român așterne asfalt inclusiv noaptea, potrivit imaginilor postate de Răducu Popa, pasionat de infrastructură care monitorizează constant șantiere de autostrăzi.
Ucraina: Europenii le cer „garanţii de securitate” americanilor înainte de orice concesie teritorială # Economica.net
Europenii şi ucrainenii le cer Statelor Unite să aducă ''garanţii de securitate'' înainte de orice negociere teritorială în estul Ucrainei ocupat de ruşi, a declarat vineri seară preşedinţia franceză, potrivit AFP şi Reuters, citate de Agerpres.
Pachetul 2 de măsuri fiscale vine cu riscuri majore pentru mediul de afaceri dacă nu este dublată de reformă și analize de impact – consultant. Ce taxe cresc la 1 ianuarie și pentru cine # Economica.net
Curtea Constituțională a României a dat undă verde celui de-al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, astfel încât, de la 1 ianuarie 2026, vor intra în vigoare majorări importante de taxe și impozite: creșterea impozitelor pe proprietate și autovehicule,pe câștigurile din tranzacții cu criptomonede și investiții financiare, precum și noi obligații și constrângeri pentru firme, arată firma de consultanță CC Tax Advisory.
Carburanții s-au ieftinit din nou, pentru a șasea oară la rând. Cât costă benzina și motorina azi, 13 decembrie # Economica.net
Prețurile au coborât din nou în benzinării azi dimineață, la două zile de la precedenta ieftinire. S-au ieftinit și benzina și motorina.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) va emite săptămâna viitoare autorizație de construire pentru al patrulea tunel din Autostrada A1 Sibiu - Piteşti, de la Boița, informează vineri seara secretarul de stat în Transporturi, Irinel Ionel Scrioşteanu. În prezent se află în construcție alte trei tuneluri, Robeşti (secțiunea 2), Poiana (secțiunea 3) și Curtea de Argeş (secțiunea 4).
Cipru va acorda prioritate aderării Republicii Moldova la UE, odată cu preluarea preşedinţiei Consiliului European de la 1 ianuarie 2026 # Economica.net
Cererea Republicii Moldova de aderare la Uniunea Europeană va fi o prioritate pentru Cipru atunci când va prelua preşedinţia rotativă a Consiliului European, de la 1 ianuarie, a declarat vineri preşedintele Nikos Christodoulides, promiţând să promoveze progrese tangibile în lunile următoare.
Lidl se îndreaptă rapid spre borna de 400 de magazine în România. Termină anul cu o creștere aproape record a rețelei # Economica.net
Retailerul german Lidl, liderul pieței comerțului alimentar după cifra de afaceri din 2024, s-a întors din punct de vedere al expansiunii la un moment de boom. Anul acesta a inaugurat 25 de magazine, majoritatea în orașe mici ale țării. Niciuna dintre noile unități nu este în București.
Statele UE au ajuns la un acord pentru înghețarea pe termen nelimitat a activelor Bănci Centrale a Rusiei # Economica.net
Guvernele ţărilor Uniunii Europene au ajuns la un acord cu privire la îngheţarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale ruse în Europa, a anunţat vineri preşedinţia daneză a Consiliului UE, astfel fiind înlăturat un obstacol important în calea disponibilizării fondurilor pentru Ucraina ca 'împrumut de reparaţii', transmit DPA şi Reuters, relatează Agerpres.
Hotelul SkiGyimes și-a deschis oficial porțile. Un nou reper turistic de 4 stele în Harghita # Economica.net
SkiGyimes Hotel & Resort, cel mai nou complex hotelier de patru stele din Valea Ghimeșului, și-a deschis oficial porțile joi, în cadrul unui eveniment care a marchat un nou capitol în dezvoltarea turismului montan din județul Harghita. Localizat la doar 30 de kilometri de Miercurea Ciuc, hotelul completează infrastructura de agrement deja consacrată din zona SkiGyimes, una dintre cele mai vizitate destinații de adrenalină din regiune.
