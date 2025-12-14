VIDEO Autostrada Bucureștiului A0, mai face un pas: Au început lucrările la descărcarea cu DN3

22:00

SkiGyimes Hotel & Resort, cel mai nou complex hotelier de patru stele din Valea Ghimeșului, și-a deschis oficial porțile joi, în cadrul unui eveniment care a marchat un nou capitol în dezvoltarea turismului montan din județul Harghita. Localizat la doar 30 de kilometri de Miercurea Ciuc, hotelul completează infrastructura de agrement deja consacrată din zona SkiGyimes, una dintre cele mai vizitate destinații de adrenalină din regiune.