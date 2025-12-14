„Au explodat” înainte de Cupa Mondială din 2026: prețuri ASTRONOMICE pentru cazările de la turneul final
Gazeta Sporturilor, 14 decembrie 2025 15:50
O creștere semnificativă a prețurilor hotelurilor este observată în contextul Cupei Mondiale din 2026. Prețurile hotelurilor din orașele gazdă ale Cupei Mondiale din 2026 sunt așteptate să atingă cote astronomice, cu creșteri care pot ajunge chiar și la un procent ireal de 2.373%.Campionatul Mondial din 2026 va avea loc în 3 țări: SUA, Mexic și Canada. Se va desfășura în perioada 11 iunie - 19 iulie. ...
AC Milan a terminat la egalitate pe teren propriu cu nou-promovata Sassuolo, scor 2-2, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Serie A. Astfel, trupa lui Max Allegri poate pierde șefia clasamentului din Italia la sfârșitul acestei etape. ...
Șefii giuleștenii au luat foc pentru nu mare lucru, însă nu vor să vadă că echipa lor nu joacă nimic!Expresia cu „mortul mutat pe Academiei” e una pe care a clasicizat-o Ovidiu Ioanițoaia. Ea se folosește pentru a-i caracteriza pe unii care care au o problemă, dar inventează ală problemă, de regulă mai mică, pentru a atrage atenția în altă parte. Schimbă subiectul, cum ar veni. ...
„Au explodat” înainte de Cupa Mondială din 2026: prețuri ASTRONOMICE pentru cazările de la turneul final # Gazeta Sporturilor
Petrolul - U Cluj, primul meci al zilei în Superligă, se joacă ACUM, la Ploiești. Duelul de pe „Ilie Oană” e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Prima Sport 1 și Digi Sport 1.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #20 din Superligă + clasamentPetrolul - U Cluj a început cu 7 minute întârziere. ...
SCANDAL înainte de Campionatul Mondial 2026! FIFA, forțată să oprească vânzarea biletelor # Gazeta Sporturilor
Asociația Europeană a Suporterilor de Fotbal (FSE) a cerut FIFA să oprească imediat vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială de anul viitor, acuzând organismul de conducere că impune prețuri „șantajiste” pentru bilete, riscând să excludă fanii obișnuiți de la turneu. ...
E mai dificil să fii Chivu la Inter sau De Rossi la Genoa? » Ce a răspuns legendarul Fabio Capello # Gazeta Sporturilor
Fabio Capello i-a antrenat pe Cristian Chivu și pe Daniele De Rossi la AS Roma, în sezonul 2003 - 2004. Cei doi vor fi adversari duminică seară, ca antrenori, în Genoa - Inter.Întrebat de jurnaliștii de la Gazzetta dello Sport la cine îl vede mai mai mult pe Fabio Capello, la Chivu sau la De Rossi?, legendarul antrenor italian a preferat un răspuns displomatic. ...
Stanciu, elogii pentru Chivu înainte de duelul românilor din Serie A, Genoa – Inter: „M-aș bucura să ia titlul!” + Tachinări din partea lui Raț: „Mă supăr!” # Gazeta Sporturilor
Genoa – Inter din această seară va aduce față în față clubul patronat de Dan Șucu și echipa pregătită de Cristi Chivu. Stanciu și Raț, înregimentați la „grifoni”, vorbesc pentru GSP despre confruntarea de pe „Luigi Ferraris”, la care căpitanul „tricolorilor” are șanse minime să se numere printre titularii lui De Rossi. ...
Meciul dintre Levante și Villarreal, un duel al rundei cu numărul #16 din La Liga, programat astăzi, de la ora 19:30, a fost suspendat din cauza codului roșu de ploi torențiale ce a lovit orașul Valencia.Programul complet al etapei #16 din La LigaDecizia a fost luată în urma alertei de cod roșu pentru ploi abundente, care, conform informațiilor apărute în presa spaniolă, cuprinde orașul Valencia și zona sa metropolitană. ...
Giani Kiriță (48 de ani), fostul fundaș central de la Dinamo, a fost duminică la prânz prezent la un eveniment care a avut loc în sala Rapid, din Giulești, unde Rapid Old Boys a susținut un meci demonstrativ în fața selecționatei Selecționatei All Stars. ...
Cupa Africii pe Națiuni, cea mai importantă competiție internațională fotbalistică din Africa, va începe pe 21 decembrie. Cu puțin timp până la startul turneului, o declarație controversată face înconjurul internetului.Hugo Broos, selecționerul Africii de Sud și antrenorul lui Siyabonga Ngezana, a avut un derapaj rasist și sexist la adresa jucătorului Mbekezeli Mbokazi, respectiv impresarei acestuia. ...
Cotele de piață au fost actualizate! Schimbări pe podiumul celor mai valoroși fotbaliști români # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul lui Rayo Vallecano, traversează cel mai bun sezon al carierei la echipa spaniolă, lucru observat și în creșterea cotei internaționalului român.Rațiu a ajuns la o cotă de 18 milioane de euro pe portarul de specialitate Transfermarkt. Creșterea lui e uriașă în ultimii doi ani. În decembrie 2023, Rațiu era evaluat pe același site la 1,5 milioane de euro. ...
Juan Carlos Ferrero a identificat momentul în care sezonul 2025 s-a schimbat pentru liderul mondial: „De acolo a fost clar” # Gazeta Sporturilor
Carlos Alcaraz (22 de ani) a încheiat anul 2025 în fruntea ierarhiei mondiale, cucerind 8 titluri, între care două de Grand Slam. Totul alături de antrenorii Juan Carlos Ferrero și Samuel Lopez, onorați în cadrul premiilor ATP.Un an plin de realizări l-a dus pe Carlos Alcaraz până în fruntea ierarhiei mondiale când s-a tras cortina lui 2025, spaniolul preluând sceptrul de la rivalul cel mai aprig, Jannik Sinner (24 de ani, numărul 2 ATP). ...
Valeriu Iftime a numit jucător indispensabil de la Botoșani: „Când el nu e în formă, avem o problemă” # Gazeta Sporturilor
Valeriu Iftime, patronul de la FC Botoșani, a analizat prestația lui Hervin Ongenda din meciul cu FC Argeș, încheiat 0-0, în etapa 20 din Superliga.Iftime l-a lăudat pe Ongenda, despre care a spus că e indispensabil la Botoșani. A și râs de mijlocașul ofensiv, după o execuție ratată complet în meciul cu piteștenii. Francezul a șutat cu stângul din afara careului, dar a lovit greșit mingea și aceasta s-a dus aproape de fanionul de la colțul terenului. ...
Starul din ATP care vrea să atace supremația lui Sinner și Alcaraz: „Saltul definitiv pe care îl caut” # Gazeta Sporturilor
Tenismenul italian Lorenzo Musetti (23 de ani, 8 ATP) celebrează sezonul excelent pe care l-a avut în 2025, intrând pentru prima dată în top 10 mondial, dar își stabilește fără rezerve un obiectiv clar pentru anul următor, în care urmărește să amenințe supremația lui Alcaraz și Sinner. ...
Thiago Silva a vorbit despre relația tensionată dintre Neymar și Mbappe la PSG: „La început se înțelegeau de minune, dar apoi...” # Gazeta Sporturilor
În anii pe care i-au petrecut împreună la Paris Saint-Germain, Neymar (33 de ani) și Kylian Mbappe (26) au reprezentat unul dintre cele mai puternice duo-uri ofensive din fotbalul mondial, dar în culise, relația dintre cei doi nu a fost tot timpul numai „lapte și miere”. Thiago Silva (41), fostul căpitan al grupării pariziene, a dezvăluit totul într-un interviu pentru France Football. ...
Fabrizio Romano, vestea momentului în fotbal » Cu cine s-a înțeles Zinedine Zidane: „Acord verbal, pot confirma!” # Gazeta Sporturilor
Visul lui Zinedine Zidane, acela de a pregăti naționala Franței, se va împlini în vară.Lucrurile sunt clare. Zinedine Zidane va reveni la vară în circuitul fotbalistic, după 4 ani sabatici. Iar potrivit specialistului în transferuri Fabrizio Romano, tehnicianul francez își va putea vedea visul împlinit. ...
Dinamo o va înfrunta pe Metaloglobus de la ora 17:45, iar Zeljko Kopic, antrenorul echipei roș-albe, îl va avea la dispoziție pe Cristi Mihai, mijlocașul de 21 de ani accidentat la naționala de tineret luna trecută.Cu Alexandru Musi accidentat și Adrian Caragea suspendat, Cristi Mihai are șanse mari să fie jucătorul care îndeplinește regula U21 cu Metaloglobus, potrivit dinamo1948.club. ...
Dinamo va juca împotriva lui Metaloglobus de la ora 17:45, în etapa 20 din Liga 1. Va fi ultimul meci al „câinilor” pe teren propriu în acest an.În ultimul meci al anului, weekend-ul viitor, Dinamo va merge la Arad pentru partida cu UTA. Astfel, jocul cu Metaloglobus va fi ultima șansă a majorității dinamoviștilor de a-i vedea la treabă pe elevii lui Kopic de pe stadion. ...
Veste șocantă de la Sao Paulo: „S-a terminat! Starea de sănătate nu-i mai permite să joace” # Gazeta Sporturilor
Cotidianul O Globo anunță că problemele cardiace îl obligă pe fostul internațional brazilian Oscar (34 de ani) să pună capăt carierei chiar acum.Contractul lui Oscar cu Sao Paolo e valabil până-n 2027, iar el și-ar fi dorit să-l ducă la bun sfârșit. Dar în urma examenelor medicale l-a care a fost supus în ultima lună, medicii au decis altfel.Inima lui Oscar nu mai face față unui efort susținutDiagnosticul e dur. ...
Internaționalul român a semnat contractul până în 2028: „Sunt foarte fericit și mândru” # Gazeta Sporturilor
Internaționalul român Bogdan Racovițan (25 de ani), fundașul central al celor de la Rakow Czestochowa, a semnat prelungirea contractului cu formația poloneză. Noua înțelegere a lui Racovițan este valabilă până în anul 2028. Anunțul a fost făcut de polonezi, printr-o postare pe rețelele de socializare, în prim-plan cu jucătorul român, îmbrăcat într-un tricou cu numărul 2028, anul până când a semnat prelungirea contractului. ...
O mai recunoști? Fostul număr 2 WTA se bucură de noua viață: „Soție de mafiot” » Căsătorită cu fostul fotbalist din Superligă # Gazeta Sporturilor
Anett Kontaveit, fost număr 2 WTA, se bucură din plin de viața de după tenis. Este într-o continuă vacanță alături de partenerul ei, Brent Lepistu, internațional eston trecut pe la CS Mioveni. Anett Kontaveit (29 de ani) s-a retras din activitate în vara lui 2023. De vină au fost repetatele accidentări și problemele la spate. ...
După 106 meciuri disputate în cinci orașe gazdă, titlul mondial se va decide astăzi în Ahoy Arena din Rotterdam. Campionatul Mondial de handbal feminin ajunge duminică seara la final, când are loc ultimul act al turneului, marea finală, care le aduce față în față pe Germania și Norvegia. Partida începe la ora 18:30, va fi liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Digi Sport 3.Cele două finaliste au un parcurs impecabil la turneul final din 2025. ...
Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a transmis conducerii că are nevoie de încă minim 3 jucători în perioada de transferuri din iarnă.Tehnicianul croat a declarat că vrea dubluri pe posturi, indiferent că echipa se va bate la titlu sau nu. Dinamo va încheia anul în top 6, fiind tot mai aproape să-și asigure prezența în play-off.Zeljko Kopic: „Vom încerca să aducem 3-4 jucători”„Chiar dacă visăm la titlu sau nu, ne trebuie mai mulți jucători. ...
Andrei Rațiu a fost inclus într-un top select din care fac parte Yamal, Mbappe și Vinicius # Gazeta Sporturilor
Andrei Rațiu (27 de ani), jucătorul lui Rayo Vallecano, rămâne unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei spaniole, având evoluții constante.Potrivit unui top întocmit de Livescore, un serviciu media sportiv care oferă scoruri, rezultate și statistici pentru numeroase sporturi (în special fotbal), Rațiu se află în topul jucătorilor din Europa cu cele mai multe driblinguri reușite. În această ierarhie se mai află nume precum Yamal, Mbappe sau Vinicius. ...
Real Sociedad l-a concediat pe Sergio Francisco, după încă un eșec al echipei basce. În locul lui a fost numit Jon Ansotegi, care va fi interimar până la finalul acestui an.Franciso a fost antrenor principal la Sociedad de la începutul acestui sezon. A stat pe bancă 18 meciuri, a înregistrat 6 victorii, 4 egaluri și 8 înfrângeri.Rezultatele din La Liga au dus la demiterea spaniolului. Sociedad a pierdut cu Girona, vineri seară, scor 1-2. ...
Genoa - Inter, în etapa #15 din Serie A » Chivu, față în față cu echipa lui Dan Șucu și Nicușor Stanciu. Echipe probabile + cote # Gazeta Sporturilor
Genoa și Inter Milano, formațiile pregătite de Daniele De Rossi și Cristi Chivu, se vor întâlni în această seară, de la ora 19:00, pe Stadio Luigi Ferraris, într-un duel al rundei cu numărul #15 din Serie A. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct la TV pe PrimaSport 2, respectiv DigiSport 2. ...
Corriere dello Sport îl descifrează pe Chivu: „A transformat furia și frustrarea...” # Gazeta Sporturilor
Inter, echipa antrenată de Cristi Chivu, joacă astăzi împotriva lui Genoa, club patronat de Dan Șucu.Jucătorii lui Inter au suferit mult în duelul cu Liverpool (0-1), din Liga Campionilor. Nu doar ca joc, ci și din cauza penalty-ului discutabil acordat campioanei Angliei în final, decizie ce s-a dovedit decisivă pentru soarta partidei. ...
Trecutul îi dă fiori Craiovei înaintea meciului cu Hermannstadt » Are Dorinel Munteanu un punct asigurat la debut?! # Gazeta Sporturilor
Universitatea Craiova se deplasează în această seară pe terenul celor de la Hermannstadt, într-o partidă contând pentru runda #20 din Superliga. Oltenii au motive de îngrijorare, având în vedere o statistică interesantă care s-a transformat cumva într-o „tradiție”: după niciun meci european din grupă Craiova nu a reușit să câștige jocul următor din campionat!Hermannstadt - Universitatea Craiova se joacă duminică seara, de la ora 20:30. ...
Telefonul care i-a schimbat cariera a sunat de două ori: „Cristian, vino la birou! Te-am ales. Echipa este a ta” » Chivu n-a ezitat deloc: „Aici sunt, domnule președinte” # Gazeta Sporturilor
În revista săptămânală difuzată sâmbăta împreună cu ziarul, Gazzetta dello Sport dezvăluie culisele angajării lui Cristi Chivu la Inter și a făcut radiografia primelor șase luni ca antrenor al nerazzurrilor, într-un text cu titlul „Omul potrivit pentru Inter”. ...
Riscă excluderea de la barajul pentru Campionatul Mondial » FIFA are cazul pe masă # Gazeta Sporturilor
Naționala din Surinam riscă excluderea din barajul intercontinental pentru Campionatul Mondial din 2026. Surinam a va juca cu Bolivia în semifinala barajului pentru CM 2026. Câștigătoarea acestui meci va înfrunta Irak pentru un loc la turneul final din SUA, Mexic și Canada.Doar că meciul dintre Surinam și Bolivia ar putea să nu mai aibă loc. Surinamezii riscă să fie excluși de FIFA, după un scandal politic în țară, scrie ole.com.ar. ...
Dinamo - Metaloglobus, în runda cu numărul 20 din Superligă, va fi diseară, de la ora 17:45, pe Arena Națională. Meciul va fi livetext pe GSP.ro și în direct pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1.„Câinii” trag cu dinții să încheie 2025 pe podium, în ciuda numeroaselor probleme de lot cu care Zeljko Kopic s-a confruntat în ultima perioadă. „Haita” vine după o remiză albă în Derby de România, 0-0 cu FCSB. ...
Real Madrid i-a stabilit succesorul lui Eder Militao! Cât o costă internaționalul german # Gazeta Sporturilor
Real Madrid s-a înțeles cu Nico Schlotterbeck (26 de ani) de la Borussia Dortmund. Nemții ar fi dispuși să-l vândă chiar în această iarnă - anunță ziarele spaniole.Noua accidentare gravă suferită de Eder Militao și faptul că-l va ține pe tușă nu mai puțin de 4 luni a fost o adevărată lovitură pentru Real Madrid. ...
Crystal Palace - Manchester City, în etapa #16 din Premier League » Echipe probabile + cele mai tari cote # Gazeta Sporturilor
Crystal Palace și Manchester City, formațiile pregătite de Oliver Glasner și Pep Guardiola, se vor întâlni în această după-amiază, de la ora 16:00, pe Selhurst Park, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Premier League. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe site-ul GSP.ro și în direct, contracost, prin intermediul platformei VOYO. ...
A confirmat prima plecare a iernii de la Universitatea Craiova: „Se încheie în decembrie” # Gazeta Sporturilor
Erick Lonnis, oficialul clubului Saprissa, unde e legitimat Luis Paradela, a confirmat că jucătorul cubanez nu va rămâne la Universitatea Craiova din ianuarie.Oltenii l-au împrumutat pe Paradela în iulie 2024. Extrema cubaneză a suferit o accidentare teribilă în prima parte a acestui an, ruptură a ligamentului încrucișat. Paradela a revenit în acest sezon, jucând două meciuri în Superliga și unul în Cupa României. ...
Novak Djokovic a început pregătirile pentru sezonul 2026 cu o schimbare în echipă » Un celebru doctor a început colaborarea cu sârbul # Gazeta Sporturilor
Vacanța lui Novak Djokovic (38 de ani) a luat sfârșit, iar sârbul s-a întors la antrenamente pentru a se pregăti de startul competițiilor din 2026. Sportivul se află la Atena, unde a început pregătirile. Nu s-a înscris la niciun turneu în prima săptămână a noului sezon, probabil dorind să se pregătească cât mai bine pentru participarea la primul Grand Slam, Australian Open.Sârbul a început pregătirile pentru noul sezon la Atena. ...
Povestea fabuloasă a căpitanului care a dus Germania în finala Mondialului de handbal # Gazeta Sporturilor
Naționala de handbal feminin a Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial, după ce a trecut de Franța, scor 29-23, și va lupta astăzi pentru aur în fața Norvegiei. Germania a ajuns în finala Campionatului Mondial după 32 de ani de așteptare, ultima finală fiind cea din 1993. ...
Petrolul - U Cluj, primul meci al zilei în Superligă, se joacă astăzi, de la ora 15:30, la Ploiești. Duelul de pe „Ilie Oană” e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Digi Sport 1 și Prima Sport.Programul, rezultatele și marcatorii etapei #20 din Superligă + clasamentDin nou cu șanse la play-off, după un start de sezon neconcludent, „Șepcile roșii” vin să captureze punct sau puncte și din deplasarea de la Ploiești. ...
DEZASTRU pentru echipa din Liga Campionilor! În grupă cu Dinamo, liderul este la un pas de RETROGRADARE # Gazeta Sporturilor
Clubul norvegian Kolstad, participant în Liga Campionilor la handbal masculin, se află pe marginea prăpastiei, din cauza problemelor financiare majore cu care se confruntă. Echipa riscă să fie retrogradată, chiar dacă este pe primul loc în întrecerea internă, iar viitorul se anunță unul incert. ...
Scandal-monstru cu „mâna dreaptă” a lui Vassaras » Stelian Ogică a mers peste fostul arbitru: „Mi-a recunoscut că Alexandra ori se duce cu el, ori cu mine” # Gazeta Sporturilor
Florin Chivulete, fostul arbitru din Liga 1, e implicat într-un nou scandal. Tatăl lui Andrei Chivulete și un apropiat al lui Kyros Vassaras, șeful CCA, e acuzat că a intervenit în relația dintre Stelian și Alexandra Ogică, arbitru la rândul ei.Florin Chivulete, exclus din arbitraj în urmă cu mai bine de două decenii, ar face meditații cu arbitri sau cu persoane care vor să intre în arbitraj, contracost, potrivit lui Stelian Ogică. ...
Motivul pentru care coechipierul lui Radu Drăgușin a luat gaz ilariant: „Eram terifiat” # Gazeta Sporturilor
Yves Bissouma (29 de ani), vedeta lui Tottenham, a fost surprins în timp ce inhala un gaz ilariant, protoxid de azot, la o petrecere.Pentru Bissouma a fost deja a doua oară când a apărut într-o astfel de ipostază, după cea din 2024, și Tottenham își punea săptămâna trecută problema să-i rezilieze contractul. ...
Victoria chinuită cu ultima clasată o trimite pe PSG în fruntea clasamentului » Cum arată situația la vârf în Ligue 1 # Gazeta Sporturilor
PSG a câștigat greu sâmbătă seară, 3-2 pe terenul ultimei clasate Metz, într-un duel al rundei cu numărul #16 din Ligue 1, și a revenit temporar pe prima poziție a clasamentului din Franța.Programul complet al etapei #16 din Ligue 1Campioana Europei are parte de un sezon complicat pe plan intern, unde lupta pentru titlu pare că se va disputa între două echipe, lucru mai puțin obișnuit în ultimii ani în Hexagon. ...
Impresionant! Câți nemți au urmărit Germania - Franța, semifinala Campionatului Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Naționala Germaniei s-a calificat în finala Campionatului Mondial de handbal feminin, care va avea loc duminică seara, iar partida din penultimul act al competiției, victoria cu Franța, a fost urmărită de peste 3 milioane de telespectatori la postul public ARD.Germania - Norvegia, finala Campionatului Mondial de handbal feminin, are loc duminică seara, de la ora 18:30. Meciul va fi liveTEXT pe GSP. ...
Antrenorul lui Dennis Man refuză să accepte „căderea de iarnă” a lui PSV: „De la un BMW te poți aștepta să funcționeze bine și iarna” # Gazeta Sporturilor
Duminică seară, PSV a scăpat la limită de o rușine împotriva lui Heracles Almelo. Antrenorul Peter Bosz a fost deranjat de nivelul jocului, în ciuda victoriei cu 4-3, mai ales pentru că a văzut ce poate echipa sa împotriva unor echipe precum Liverpool și Napoli. Dennis Man a jucat 61 de minute în acest duel.În ultimii ani, PSV nu a avut prea multe motive de îngrijorare în meciurile de acasă, acestea fiind, în general, câștigate destul de ușor. ...
Dorinel Munteanu, mesaj categoric înainte de Hermannstadt - Craiova: „O să fiu direct” # Gazeta Sporturilor
Dorinel Munteanu, antrenorul lui Hermannstadt, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Universitatea Craiova, care va avea loc de la ora 20:30, în cadrul etapei 20 din Superliga.Noul antrenor de la Hermannstadt le-a transmis un mesaj categoric jucătorilor, la câteva zile după ce a devenit antrenorul formației de pe penultimul loc. Obiectivul e câștigarea ultimelor două meciuri ale anului, cu Universitatea Craiova și Petrolul (21 decembrie, ora 14:00). ...
Unii suporteri ai echipei FC Koln au fost forțați să se dezbrace complet în timpul controalelor poliției la porțile de intrare pe BayArena. Fanii oaspeților au boicotat partida, iar ultrașii lui Bayer Leverkusen li s-au alăturat.Tabloidul Bild dezvăluie că totul a plecat de la doi susținători ai lui FC Koln cunoscuți de poliție drept periculoși. ...
Hermannstadt - Universitatea Craiova! » Debutul lui Dorinel + Echipele probabile # Gazeta Sporturilor
Hermannstadt și Universitatea Craiova se întâlnesc duminică, de la 20:30, în etapa #20 din Superliga. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.Hermannstadt tocmai l-a instalat pe bancă pe Dorinel Munteanu și încearcă să profite de oboseala oltenilor, care joi au evoluat în Conference League, pentru a rupe seria neagră ce a dus la demiterea lui Marius Măldărășanu. ...
Antrenorul Craiovei a numit un aspect-cheie în duelul cu Dorinel Munteanu: „Asta e foarte important” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul Universității Craiova, a prefațat meciul cu Hermannstadt, din etapa #20 a Superligii. Portughezul și-a lăudat următorii adversari.Hermannstadt - Universitatea Craiova se va juca de la ora 20:30, liveTEXT pe GSP.ro și transmis pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Meciul de la Sibiu va fi debutul lui Dorinel Munteanu pe banca lui Hermannstadt, iar Coelho e sigur că jucătorii adverși vor fi motivați sub comanda noului tehnician.VIDEO. ...
Mihai Stoica a primit ofertă să plece de la FCSB: „Patronii mă știu, au zis că vor un om cu experiență” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că a avut o ofertă pentru a pleca de la campioana României.Oficialul de la FCSB a refuzat, însă, propunerea, și a declarat că doar o ofertă ieșită din comun din punct de vedere financiar l-ar face să părăsească formația roș-albastră. ...
Hansi Flick, despre ultimatumul dat de Real lui Xabi: „Punem presiune” » Reacția fanilor # Gazeta Sporturilor
Barcelona a învins-o pe Osasuna cu 2-0 și s-a distanțat la 7 puncte de Real Madrid în fruntea clasamentului. Raphinha a înscris sâmbătă seară ambele goluri ale meciului cu Osasuna, iar antrenorul Hansi Flick l-a lăudat pe brazilian la conferința de presă. „Este o piesă foarte importantă a echipei noastre. Oaspeții s-au apărat bine și a fost dificil să ne creăm ocazii. Dar când le-am avut, am profitat. ...
Fostul jucător de la Rapid, mai dur ca niciodată: „Nu înțeleg cum te prezinți așa” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Herea, fostul atacant de la Rapid, a făcut o analiză dură după eșecul giuleștenilor cu Oțelul, scor 0-2, din etapa #20 a Superligii.În prezent analist TV, Herea a lansat unul dintre cele mai dure atacuri la adresa jucătorilor de la Rapid, în urma eșecului cu Oțelul, la ultimul meci pe Giulești în acest an.Herea consideră că Rapid a avut și probleme din punct de vedere tactic, aruncând, indirect, o săgeată și în direcția lui Costel Gâlcă. ...
