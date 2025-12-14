Atenţie ce produse comandaţi de pe Shein sau Aliexpress: Uniunea Europeană plănuieşte o ofensivă împotriva produselor „foarte periculoase” vândute pe platforme online din China. „Sunt foarte îngrijorat de volumul de produse nesigure care intră în Uniunea Europeană”

08:15

Prime Batteries, singurul produ­cător de baterii la nivel local şi unul dintre puţinii activi la nivel european, a realizat un joint-ven­ture cu compania sud-coreeană Top Material în vederea podu­cerii de ma­te­rial activ, un element cheie în realizarea bate­riilor. Unitatea este locali­zată în Coreea de Sud şi este o premieră pentru antreprenoria­tul local. Top Material este de altfel acţionar în Prime, cu un pachet de 2,17%, după cum arată datele Termene.ro.