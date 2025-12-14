Cătălin Cîrjan, încântat după Dinamo – Metaloglobus 4-0: „Lucrurile se văd frumos”. Ce a spus despre titlu

08:30

Telenovela plecării lui Louis Munteanu de la CFR Cluj este aproape de final. Atacantul e aproape de transferul la Celtic, unul dintre doar cele 7 cluburi din lume cu peste 100 de trofee câştigate. Scoţienii l-au dorit pe Munteanu şi în vară, iar după ce Iuliu Mureşan a anunţat că fotbalistul de 23 de ani