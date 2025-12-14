România are cea mai mare creștere a fotovoltaicelor din Europa în acest an – plus 45% față de 2024. Prognoza pentru 2030: vom avea 24.000 MW doar în instalații solare

09:10

Cancelarul german Friedrich Merz a susţinut sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin "nu se va opri" şi că, dacă Ucraina cade, armata rusă nu se va opri la graniţele acesteia, la fel cum nici Hitler nu s-a oprit după acordul de la Munchen din anul 1938 prin care a obţinut regiunea germanofonă sudetă care aparţinea Cehoslovaciei, relatează agenţiile EFE şi DPA.