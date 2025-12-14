Aeroportul din Viena nu mai construieşte o a treia pistă, o investiţie îndelung planificată
Ziarul Financiar, 15 decembrie 2025 00:15
• • •
De la bancă secundară, la bancă principală? Florina Moisei, country manager, Revolut Bank: Anul 2025 a fost primul an operaţional ca sucursală în România. Ne dorim foarte tare ca o mare parte dintre utilizatorii noştri să folosească Revolut ca bancă principală. Vedem un potenţial de creştere foarte important în această zonă # Ziarul Financiar
Revolut, fintech-ul devenit bancă în toată regulă îşi încheie primul an operaţional ca sucursală în România, iar acum strategia se schimbă. Dacă până acum scopul a fost de a fi bancă sau opţiunea secundară pentru clienţi, Florina Moisei, country manager, Revolut Bank, susţine că dorinţa este ca utilizatorii să înceapă să folosească Revolut ca bancă principală.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Dragoş Mesaroş, Goldring: Mă aştept ca Premier Energy să aibă o evoluţie pozitivă inclusiv anul viitor. Pentru mine a fost o surpriză plăcută # Ziarul Financiar
Dragoş Mesaroş, directorul de tranzacţionare al Goldring, estimează că anul 2026 va fi unul favorabil pentru Premier Energy, companie aflată printre vedetele sectorului energetic de la Bursa de Valori Bucureşti, care îşi va continua extinderea şi investiţiile.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Reptiland Bucureşti, un spaţiu expoziţional cu reptile şi plante exotice, a ajuns la circa 150.000 de vizitatori într-un an şi ar putea ajunge la venituri de 1 mil. euro anul viitor. „Vrem să ne dezvoltăm şi în afara Bucureştiului“ # Ziarul Financiar
Simona şi Adrian Atinge au deschis în urmă cu doi ani şi jumătate Reptiland Bucureşti, un spaţiu expoziţional cu reptile şi plante exotice, având peste 45 de terarii cu diferite microclimate. Astăzi, Reptiland Bucureşti nu mai este doar o expoziţie, vrea să devină chiar un muzeu şi un spaţiu dedicat educaţiei.
De la Grexit la şefia Eurogrup: cum a câştigat grecul Kyriakos Pierrakakis cursa pentru conducerea puternicului organism UE care i-a salvat ţara de la faliment # Ziarul Financiar
Ministrul grec de finanţe Kyriakos Pierrakakis a câştigat cursa pentru poziţia de preşedinte al Eurogrup, obţinând una dintre poziţiile economice de top din zona euro, o premieră pentru ţara anterior trecută prin criză, scrie Bloomberg.
ING: Vrem să intrăm mai mult în zona de retail şi private banking, vrem să le oferim clienţilor noştri accesul la investiţii pentru a le aduce câştiguri mai mari decât economisirea prin depozite bancare, acolo unde inflaţia erodează foarte mult din economii # Ziarul Financiar
Grupul financiar ING vrea să crească mai mult în zona de retail banking şi să îşi determine clienţii, persoane fizice, care stau cu economiile în depozite care sunt erodate puternic de inflaţie, să investească mai mult în active financiare - acţiuni, obligaţiuni, fonduri de investiţii -, care pot aduce câştiguri mai mari, creând astfel o avere mai mare.
Pariu pe România din partea unuia dintre cei mai activi investitori financiari din regiune, Innova Capital # Ziarul Financiar
Pariu pe România din partea unuia dintre cei mai activi investitori financiari din regiune. Krzysztof Kulig, Innova Capital: Măsurile de reducere a deficitului adoptate de Guvern sunt un pas în direcţia bună. România va ieşi câştigătoare, va fi mai puternică
Când va ajunge şi Poşta Română să ia exemplul Poştei Austriei? Valentin Ştefan, CEO al Poştei Române: Statul român este bolnav şi nu face decât să îşi îmbolnăvească companiile pe care le deţine # Ziarul Financiar
Valentin Ştefan, CEO al Poştei Române, un colos cu afaceri de 1,7 mld. lei şi peste 20.000 de angajaţi anul trecut, spune că direcţiile principale pentru următorii doi ani ţin de îmbunătăţirea imaginii companiei prin renovarea oficiilor poştale.
Bursă. Finanţe personale. Anul 2025 a adus recorduri şi pe finanţările Fidelis. Statul a atras 21 mld. lei de la populaţie, cu 30% peste anul trecut # Ziarul Financiar
Statul român încheie anul 2025 cu un record pe piaţa titlurilor de stat destinate populaţiei în contextul în care programul Fidelis, prin care Ministerul Finanţelor se împrumută de la investitori persoane fizice la dobânzi neimpozabile şi superioare celor bancare, a atras în total 21 mld. lei, cu 30% peste valoarea din 2024.
O istorie de 20 de ani în redevenţe: în medie, pentru 1 leu plătit către stat ca redevenţă, OMV Petrom a realizat 3,5 lei profit net. Redevenţele OMV Petrom vor creşte cu 40%, dar cum au stat lucrurile de la privatizarea companiei din 2004 şi până anul trecut? # Ziarul Financiar
Încă de la privatizarea OMV Petrom din 2004 subiectul redevenţelor a fost foarte dezbătut, mai multe categorii de public spunând că nivelul lor este mic. Pe de altă parte, compania a spus mereu că zăcănintele mature pe care le administrează necesită investiţii consistente pentru menţinerea producţiei.
Analiza de luni. Industria auto europeană se contractă: România pierde teren în faţa costurilor tot mai mari şi a incertitudinii fiscale, în timp ce sute de locuri de muncă dispar local şi zeci de mii la nivel european # Ziarul Financiar
„Europa se află în faţa unei alegeri. Poate să mizeze pe o industrie auto competitivă care să conducă lumea în tehnologii verzi, sau poate să se agaţe de ţinte nerealizabile şi să privească cum piaţa sa este dominată de importuri, în timp ce propriile fabrici ruginesc“, a scris Jim Farley, CEO-ul Ford Motor Company, într-o opinie publicată în Financial Times. Mesajul şefului Ford reflectă frustrarea întregii industrii faţă de reglementările europene care impun o electrificare accelerată, complet decuplată de cererea reală a consumatorilor.
Anul 2025 se termină în forţă pentru ecosistemul de start-upuri de tech. „Scena tech din România are talent incredibil“, spune şeful unui fond de investiţii britanic # Ziarul Financiar
Ecosistemul de startup-uri tech din România încheie anul 2025 în forţă: mai multe start-up-uri au atins discret pragul unor venituri anuale de zeci de milioane de dolari - câteva dintre ele fiind chiar pe drumul spre o evaluare de peste 1 miliard de dolari (unicorn) - iar fondurile internaţionale de investiţii pun explicit ţara noastră pe harta lor de ţinte pentru noi tranzacţii.
Cum devine Ungaria bază pentru sediile centrale ale unor companii mari şi instituţii internaţionale # Ziarul Financiar
„Unul dintre cele mai importante grupuri globale de administrare de fonduri îşi stabileşte noul sediu central în Ungaria“, a anunţat pe Facebook Peter Szijjarto, ministrul maghiar al afacerilor externe şi comerţului, potrivit Portfolio.
Autorităţile ruse reacţionează dur la avertismentul şefului NATO privind un posibil conflict cu Rusia: Făcând astfel de declaraţii iresponsabile, Rutte pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte. Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al doilea război mondial # Ziarul Financiar
Gheorghe Băcanu: Sectorul de stat a reuşit să scape de reforme şi restructurări, la fel ca în Pandemie, asta în timp ce sectorul privat a făcut concedieri, restructurări, diminuări de salarii...Deşi este imperios necesară reducerea personalului din administraţie, nimeni nu vrea să-şi facă check-out-ul... # Ziarul Financiar
Hunedoara: Adolescentă violată de un bărbat cu care şi-a dat întâlnire după discuţii pe social media # Ziarul Financiar
O fată de 17 ani, din judeţul Hunedoara, i-a povestit mamei că a fost forţată să întreţină raporturi sexuale de un bărbat de 25 de ani, din Haţeg, după ce s-a întâlnit cu acesta în urma unor discuţii pe reţelele de socializare. Agresorul a fost reţinut.
Opinie Gheorghe Băcanu: Sectorul de stat a reuşit să scape de reforme şi restructurări, la fel ca în Pandemie, asta în timp ce sectorul privat a făcut concedieri, restructurări, diminuări de salarii...Deşi este imperios necesară reducerea personalului din administraţie, nimeni nu vrea să-şi facă check-out-ul... # Ziarul Financiar
Dragoş Damian, Terapia Cluj: Hopa! Jensen Huang, şeful Nvidia, companie cu o valoare de piaţă cât 10 PIB-uri ale României: Trebuie să revenim la producţie. Nu fiecare persoană de succes trebuie sa aibă un doctorat. Nu fiecare persoană de succes trebuie să fi ajuns la Stanford sau MIT # Ziarul Financiar
Controversatul miliardar Elon Musk deţine două dintre cele mai valoroase companii din lume: O nouă vânzare internă de acţiuni evaluează SpaceX, compania sa de rachete, la 800 mld. dolari, pregătind terenul pentru ceea ce ar putea deveni cea mai mare listare din istorie în 2026. Tesla deja valoreaza 1.440 mld. dolari pe bursă, iar pentru SpaceX ţinta depăşeşte 1.500 mld. dolari # Ziarul Financiar
