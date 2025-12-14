Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon
Gândul, 15 decembrie 2025 00:20
În stațiunea Durău s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon. Turiștii care ajung să practice sporturi de iarnă, aici, au ocazia să se înfrupte și din bunătăți culinare. Iată cât costă o porție de ciorbă sau tocăniță. Încă de la începutul acestei luni au fost deschise mai multe pârtii de ski, […]
Judecătoarea Raluca Moroșanu a ieșit la „atac” în ultimul interviu acordat pentru Recorder. În cadrul interviului de natură confesivă, judecătoarea de la Curtea de Apel București a descris cum s-au abătut „teroarea” și presiunile în interiorul instanței. A lansat o serie de acuzații, însă fără să prezinte și o serie de dovezi concrete. Vă reamintim […]
Acum 2 ore
Cetățenii români care riscă să rămână luni întregi fără pensie, după ce au muncit în străinătate și se întorc în țară. Care este motivul # Gândul
Cetățenii români care au muncit în peste hotare și se întorc în România, cu scopul de a-și obține pensia, riscă să rămână luni întregi fără venit, avertizează Avocatul Poporului într-un raport special. Acesta a cerut reguli mai clare pentru recunoașterea stagiilor de cotizare din afara României și, de altfel, atrage atenția asupra dosarelor care rămân […]
Acum 4 ore
Ponta demolează USR. „Rețeaua reziștilor nu e votată de români/Au acaparat tot, mai vor să pună mâna pe Înalta Curte și pe DNA/România nu mai e apărată/Justiția va fi din nou capturată” # Gândul
Într-o intervenție în direct la România TV, duminică seara, Victor Ponta a avertizat că scandalul din justiție este menit să acopere adevărata capturare a ei, care va urma foarte curând. Fostul premier consideră că rețeaua rezist reprezintă un partid de 10%, fără legimitate politică, acesta punând deja mâna pe ministere cheie și dorind să captureze […]
Cât va costa un sejur de 7 zile în Bulgaria, după trecerea la moneda euro, din 2026. Cât plătesc turiștii pentru cazarea la un hotel de 3 stele # Gândul
Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie 2026, aspect care va afecta tarifele pachetelor turistice. Iată cât va costa un sejur de 7 zile pentru o persoană, dar și cazarea la un hotel de 3 sau 4 stele. Bulgaria se află printre preferințele de top ale turiștilor români, în materie de vacanțe. Sejururile […]
Studenții din Oradea au ieșit în stradă, nemulțumiți de tăierea burselor. „La Palat e sărbătoare, în cămine, foame mare!” # Gândul
Deși protestele inflamate de difuzarea documentarului Recorder au cuprins țara, mai sunt tineri care protestează și din alte motive decât apărarea justiției și eliberarea ei din captivitate. Astfel, aproape 30 de studenți au protestat în fața Prefecturii Bihor, exprimându-și nemulțumirea față de tăierea burselor, în urma măsurilor de austeritate ale Guvernului Bolojan. Protestatarii din Bihor […]
Exclusiv Gândul. Caz de lepră și în Croația. România are deja două cazuri. Care este legătura dintre cele două țări # Gândul
Institutul Croat de Sănătate Publică din Zagreb a confirmat primul caz de lepră din țara balcanică. Pacientului afectat i-a fost imediat administrat tratamentul cu antibiotice. La ora actuală este în afara oricărui pericol și nu reprezintă un risc pentru populație, conform informațiilor Gândul. România a raportat deja două cazuri de acest fel. În Croația, pacientul […]
Victor Ponta, atac frontal în războiul justiției: „În Bulgaria oamenii au protestat. În România nu avem voie nici să discutăm despre asta/Ca să acopere ceea ce fac, inventează lupta cu corupția” # Gândul
Într-o intervenție în direct, duminică seara, la România TV, fostul premier Victor Ponta a punctat că războioul din justiție este unul provocat, menit să deturneze atenția oamenilor de la criza economică. Astfel, Ponta a făcut paralela cu criza din Bulgaria, care spre deosebire de România s-a soldat cu demisia Guvernului. E o nebunie, e realmente […]
Primești 30.000 de euro dacă te muți în acest oraș european. Ce condiții trebuie să îndeplinești # Gândul
Există posibilitatea ca unele dintre persoane să primească până la 30.000 de euro, dacă aleg să se mute într-un anumit oraș european situat în Italia, regiunea Toscana. Totuși, pentru a intra în posesia acestei sume, posibilii candidați trebuie să îndeplinească anumite condiții. Întreaga speță are la bază, de fapt, combaterea depopulării și dorința de a […]
Acum 6 ore
Băsescu se lipește de războiul din justiție: „Predoiu ar trebui să plece într-o vacanță/ Trebuie modificate legile justiției” # Gândul
Într-un interviu în direct, duminică seară, din studioul DIgi 24, Traian Băsescu a comentat scandalul momentului, criza din justiție și protestele de stradă în urma difuzării documentarului Recorder. Politicianul apreciază că independența justiției este o falsă problemă, căci magistrații au posibilitatea de a fi liberi. Fostul președinte apreciază că cea care trebuie să dea răspunsuri […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Gândul
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Scandal într-o familie de italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire de 1,39 mil.€ # Gândul
Scandal mare într-o familie de cetățeni italieni. O badantă a dat-o în judecată pe nepoata bătrânului pe care l-a îngrijit, pentru o moștenire în valoare de 1,39 milioane de euro. Întreaga poveste a început în 2022, după moartea seniorului de 79 de ani. Acum, cele două femei se judecă în instanță. Nepoata bărbatului de 79 […]
Băsescu o detonează pe Kovesi în direct: „Greșeala care s-a făcut a fost spectacolul/A fost un parteneriat între Kovesi și presă, care a pus presiune pe instanțe” # Gândul
Într-o intervenție live la Digi 24, fostul președinte a lansat acuzații grele la adresa fostei șefe DNA. Traian Băsescu a admis, duminică seara, că numirea Laurei Codruța Kovesi în timpul mandatelor lui Klaus Iohannis s-a dovedit ulterior mai degrabă un spectacol. Fosta șefă DNA cultiva show-ul mediatic. Greșeala mea a fost după numirea lui Kovesi […]
Tăriceanu intră în forță în războiul din justiție: „Instanțele au curajul să judece pe baza legii / Protestatarii se duc după fentă” # Gândul
Într-o intervenție telefonică în direct, duminică seară, fostul premier Călin Popescu Tăriceanu a arătat că tensiunile și protestele izbucnite în societate în urma anchetei Recorder au la bază o mare confuzie. Instanța decide vinovăția într-un dosar, nu procurorii. Tăriceanu subliniază că odată cu încheierea epocii Kovesi – Coldea – Dumbravă, magistrații pot judeca corect, cu […]
Este oficial. Ce trebuie să aibă șoferii în mașină, atunci când călătoresc în Ungaria, Cehia și Spania, începând cu 1 ianuarie 2026 # Gândul
Șoferii trebuie să respecte noi reguli auto, atunci când circulă în Ungaria, Cehia și Spania. Cele trei se află printre statele europene care au decis introducerea unor modificări esențiale în legislația rutieră, iar acestea intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2026. Ungaria, Cehia și Spania se numără printre statele europene care aduc […]
Vasile Bănescu intervine în războiul din justiție. Controversatul membru al CNA acuză oponenții anchetei Recorder că denigrează „un demers etic” și îi face „mercenari ai cauzelor străine intereselor țării” # Gândul
Vasile Bănescu, controversatul fost purtător de cuvânt al Patriarhiei Române, în prezent membru al Consiliului Național al Audiovizualului (CNA), se alătură celor care susțin demersul publicației Recorder. Bănescu a publicat duminică pe Facebook un mesaj în care critică fără rezerve toate persoanele care contestă ancheta, acuzându-le că denigrează „un demers etic” și sugerând că sunt […]
Viktor Orban avertizează că înghețarea activelor rusești de către UE este un pas către intrarea în război # Gândul
Viktor Orban a avertizat că decizia Uniunii Europene de a îngheța activele rusești și intențiile de a le folosi pentru sprijin militar în Ucraina ar putea constitui o declarație de război. „Consecințele acestui pas ar fi mult mai grave decât par la prima vedere. Pare o chestiune economică, dar nu este. Este un pas direct […]
A 5-a zi de “proteste spontane”. Bulevardul Magheru a fost închis după ce câteva sute de oameni au plecat în marș de la Universitate spre Guvern # Gândul
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
Dezamăgirea unui bărbat după ce a ajutat cu mâncare o adolescentă de 14 ani care cerșea. „Până la urmă şi eu mănânc pate pe pâine” # Gândul
Cancan a relatat povestea unui bărbat care trăit o mare dezamăgire după ce a ajutat cu mâncare o fată de 14 ani care cerșea. În contextul situației economice grele din România, dar și ținând cont de spiritul sărbătorilor de iarnă, el chiar a crezut că face un gest nobil pentru adolescentă, dar lucrurile nu au […]
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
Cât costă cele mai scumpe înghețate din lume. Desertul de lux poate fi decorat cu aur și diamante # Gândul
Cele mai scumpe înghețate din lume vin la pachet cu bijuterii, vacanțe și decorațiuni de lux. Un astfel de desert ar putea ajunge decorat cu aur și diamante roz. Mai mult decât atât, în unele circumstanțe, clienții care se înfruptă dintr-un asemenea desert au ocazia să plece acasă cu tot cu bijuterii. Vezi mai jos […]
Se complică decesul fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. S-a deschis dosar de moarte suspectă. Vila de la mare a fost vandalizată # Gândul
Răsturnare de situație în cazul morții fostului ministru al Justiției, Rodica Stănoiu. Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis dosar de moarte suspectă, anchetatorii dorind să clarifice circumstanțele în care a murit. UProcurorii au cerut documentele medicale de la spitalele Floreasca și Obregia, urmând să fie făcute audieri. Un rol aparte în această anchetă […]
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală. La protest participă organizațiile „Declic”, „Funky Citizen” și „Corupția Ucide”. Protestele se desfășoară nu doar în București și în alte orașe din țară, dar și la Milano. Ora 18:00 – Circulația pe Bulevardul Magheru este închisă […]
Un constănțean în vârstă de 33 de ani a dispărut de acasă, în această vară. Familia sa, stabilită în Olanda, nu mai știe nimic de el din luna august # Gândul
Cristian-Florin Bucătaru, un constănțean în vârstă de 33 de ani, este de negăsit încă din vara acestui an. Fratele său, Gabriel Bucătaru, care este stabilit în Olanda, a declarat pentru reporterii Replica Online că bărbatul ar fi apucat-o, de mai mulți ani, pe căi greșite și din această cauză ar fi fost dat afară din […]
Noi proteste ale fermierilor francezi: Autostrăzi blocate și gunoi împrăștiat după sacrificarea bovinelor din cauza unui focar # Gândul
Fermierii din Franța au blocat autostrăzile și au aruncat gunoi de grajd lângă sediile instituțiilor publice pentru a protesta față de decizia autorităților de a sacrifica bovinele în urma unor focare de dermatoză nodulară. În replică, autoritățile franceze au anunțat vor vaccina un milion de bovine împotriva dermatozei nodulare contagioase, încercând să oprească sacrificarea în masă a animalelor, potrivit Reuters.
Scandal într-un bar din Timișoara. O femeie i-a agresat pe angajați, după ce a fost anunțată că localul se închide și că trebuie să plece # Gândul
Un scandal a pornit într-un bar din Timișoara, după ce angajații i-au spus unei cliente că localul urmează să se închidă și că este nevoită să părăsească locația. Femeia, care servea șampanie la o masă, a început să exercite agresiuni asupra angajaților. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere amplasate în interiorul localului. O […]
Care este prima taxă pe care vrea să o crească noul primar al Capitalei, Ciprian Ciucu: „Trebuie să o ducem la un nivel care să reflecte realitatea” # Gândul
Ciprian Ciucu, noul primar general ales al Capitalei, a anunțat, duminică, ce taxă locală vrea să crească. Potrivit edilul ales, sunt unele taxe locale în București care „sunt foarte mici”. „Există posibilitatea să crească niște taxe locale, care sunt foarte, foarte mici. Sunt ca și cum nu sunt. De exemplu, pentru ocuparea domeniului public dai […]
Primele declarații ale judecătoarei Raluca Moroșanu, după conferința de presă cu scântei de la Curtea de Apel București: „Este posibil să fiu exclusă din magistratură”. Magistrata era cercetată disciplinar înainte de scandalul din justiție # Gândul
Raluca Moroșanu, judecătoarea de la Curtea de Apel București, un magistrat cu 26 de ani de experiență, va face primele declarații, într-un interviu acordat jurnaliștilor Recorder și care va prezentat duminică seara. Reamintim că sunt declarații ale magistratului de la CAB, după acuzațiile făcute în conferința de presă care au reprezentat „cartoful fierbinte” pentru revolta […]
Câteva sute de protestatari au plecat în marș spre Piața Victoriei, în a cincea zi de proteste în Capitală.
Ce a făcut un angajat de la curățenie pe Aeroportul Fiumicino, după ce a găsit o geantă cu 10.000 de euro. „Nu văzusem în viața mea atâția bani” # Gândul
Un angajat la curățenie pe Aeroportul Fiumicino din Roma, Italia, a găsit o geantă cu 10.000 de euro în numerar și a predat-o imediat poliției aeroportuare, spunând că a făcut „ceea ce era corect”, așa cum a fost învățat de părinți. Potrivit Corriere.it, Oumar Ndiaye, în vârstă de 45 de ani si originar din Senegal, […]
Sunt psiholog pentru cupluri: cei mai fericiți într-o relație fac aceste 7 lucruri în fiecare seară, pe care majoritatea oamenilor le ignoră # Gândul
Un preot are întâietate în fața unui psiholog într-o țară cu o populație majoritar tradițională. Mulți români evită terapia de cuplu din cauza prejudecăților, confuziilor sau lipsei de informare. Și din acest motiv, conceptul de „familie tradițională” are de suferit. În cele din urmă, cu cât este manifestată lipsa de interes față de persoana iubită, […]
Un alt personaj controversat din epoca Kovesi se lipește de protestul USR / Rezist. Augustin Lazăr, fost procuror general al României, pensionat special: „Ministerul Public este provocat să clarifice judiciar o problemă fierbinte” # Gândul
Investigația Recorder a provocat dihonia în tagma magistraților. O parte din ei s-a poziționat în direcția denunțării neregulilor din justiție, altă parte consideră că e vorba de un material care și-a propus să submineze statutul și independența justiției. Pe lista „reziștilor” din justiție se află, mai nou, și un personaj controversat din epoca Kovesi, Augustin […]
Un nou virus gripal se răspândește în România. Au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri într-o săptămână # Gândul
Un nou virus gripal se răspândește în România, iar în prima săptămână lunii decembrie 2025 au fost înregistrate peste 3.000 de cazuri. Potrivit datelor oficiale, a putut fi observată o dublare a cazurilor într-un interval scurt. În prima săptămână a lunii decembrie 2025, peste trei mii de cazuri de gripă au fost înregistrate în România, […]
După succesul Mondialului de anduranță de la Buftea, România intră în liga mare a sporturilor ecvestre: în 2026 găzduiește Campionatul European de atelaje și Campionatul Balcanic de anduranță. O confirmare că harta ecvestră a lumii se redesenează cu România în prim-plan. Federația Ecvestră Română a dat din nou lovitura! După ce în luna septembrie, orașul […]
Inspecția judiciară va prezenta în următoarele zile un raport după scandalul din justiție: „O parte din elementele prezentate în presă s-au aflat, deja, în atenția noastră” # Gândul
Publicarea documentarului Recorder cu privire la probleme din peisajul justiției din România nu a rămas fără ecou. Dimpotrivă, a stârnit multe interpretări, controverse, dar și o adevărată revoltă printre magistrați. La câteva zile de la publicarea materialului de presă, Inspecția Judiciară anunță că efectuează verificări și că în următoarele zile va prezenta un raport pe […]
Ministrul Justiției, în exclusivitate pentru Gândul, despre scandalul din Magistratură: „Nicușor Dan nu m-a sunat / M-a contactat Ilie Bolojan, ca să facem un grup de lucru”. Ce mai spune ministrul Marinescu în scandalul momentului # Gândul
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat, în exclusivitate pentru Gândul, că de când a izbucnit scandalul din Magistratură nu a fost sunat de președintele Nicușor Dan. În schimb, Marinescu a fost contactat de premierul Ilie Bolojan, la scurt timp după publicarea materialului Recorder. „Premierul m-a sunat pentru a constitui un grup de lucru, după ce […]
Bucureștiul are un Târg de Crăciun și în parcul Circului, din Sectorul 2. Este vorba de „Târgul Metropolitan al Iernii”, deschis până pe 8 ianuarie 2026. „O atmosferă autentică de Crăciun, cu lumini, experiențe noi și distracție pentru toată familia”, transmit organizatorii. „Aici intri într-o lume festivă, în care patinoarul strălucește până seara târziu, caruselul […]
Ce se întâmplă cu Alex Marcu, la 6 luni de la moartea soției sale, Teodora Marcu. Sufletul îi este sfâșiat: „E foarte greu” # Gândul
A trecut o jumătate de an de la moartea Teodorei Marcu, tânăra de 23 de ani, însărcinată cu al doilea copil, care a fost ucisă cu sânge de rece de un fost iubit, în cartierul Cosmopolis. Alex Marcu, văduvul Teodorei Marcu, are sufletul sfâșiat, iar într-o scurtă declarație a relevat că se concentrează pe fiica […]
Înmatricularea unui autoturism este obligatorie pentru orice proprietar care dorește să circule legal pe drumurile publice din România. Dar există și multe situații în care vehiculele sunt înmatriculate pe numele altor membri ai familiei, mai ales pentru obținerea unor costuri mai mici la asigurare. Dar ce prevede legea în legătură cu numărul de mașini înmatriculate […]
Moment decisiv în negocierile de pace. „Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO”, spune Zelenski # Gândul
Negociatorii americani și ucraineni se întâlneasc la Berlin, sâmbătă, pentru discuții de pace, în contextul în care persistă dezacordurile privind controlul teritorial și garanțiile de securitate, iar Rusia intensifică atacurile asupra infrastructurii ucrainene.
Dominic Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis continuarea procesului său. Șeful USR, anchetat de ANI pentru încălcarea legii # Gândul
Dominic Fritz Fritz cere schimbarea legilor justiției după ce ÎCCJ a decis că procesul său trebuie să continue. Președintele USR folosește însă o serie de conexiuni suspecte ale culoarului din instanțe pentru a-și rezolva problema sa în instanțe. După publicarea investigației Recorder, liderul USR, Dominic Fritz, a ieșit imediat public cu o poziție radicală. Lovitură […]
După procurori DNA, și judecători de la Tribunalul București se disociază de mișcarea USR/Rezist din Justiție: „Se încearcă denaturarea intenției noastre. Nu este corect să se arunce cu astfel de acuzații nefondate” # Gândul
Demersul judecătoarei activiste Sorina Marinaș, de la Curtea de Apel Craiova, de a strânge semnături pentru „reforma” Justiției se confruntă cu probleme majore. O parte din semnatari se revoltă după ce judecătoarea a schimbat textul inițial al mesajului, iar scandalul de pe grupurile interne a ajuns pe rețelele de socializare. După ce ieri procurorii DNA […]
La ce preț a fost scos la vânzare un transpalet second-hand de către ANAF. Licitația a stârnit reacții: „Doamne ferește” # Gândul
ANAF a adus în atenție o nouă licitație, de data aceasta fiind vorba despre un transpalet second-hand. Prețul de pornire al licitației, însă, a stârnit reacții în lanț din partea utilizatorilor. Vezi mai jos. O postare pe pagina de Facebook „ANAF – Anunturi valorificare bunuri” a stârnit reacții din partea mai multor utilizatori. Reprezentanții instituției […]
Motivul pentru care un bărbat se simte vinovat după ce fetița sa a ajuns în comă la spital. Suferise complicații rare declanșate de un virus # Gândul
Gary Dunion, un britanic în vârstă de 41 de ani, îi îndeamnă pe părinți să își vaccineze copiii împotriva gripei, după ce fiica sa a ajuns în comă la spital, cu suspiciune de leziuni cerebrale, în urma unei complicații rare declanșate de virus. Bărbatul spune că acum se simte vinovat, deoarece ezitarea față de vaccinuri […]
Zodia care ar putea fi cerută în căsătorie, chiar de Crăciun. Cine sunt nativele norocoase, în perioada sărbătorilor de iarnă # Gândul
Perioada sărbătorilor de iarnă se aproape și, odată cu ea, vin și bucuriile pentru unii nativi. Mai exact, chiar de Crăciun, o zodie ar putea fi cerută în căsătorie. Astrele pregătesc surprize mari pentru aceasta, din punct de vedere sentimental. Așadar, o singură zodie va fi favorizată din punct de vedere astrologic și ar putea chiar […]
Scandal în PNL Iași. Mihai Chirica îl atacă pe șeful PNL Iași pe un grup de WhatsApp: „L**ă tristă. Dobitocule” # Gândul
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, s-a dezlănțuit sâmbătă seara pe grupul intern de WhatsApp al primarilor PNL Iași. Edilul a trimis o serie de mesaje abjecte, proferând injurii la adresa președintelui filialei, deputatul Alexandru Muraru. „Labă tristă”, „Dobitocule”, sunt doar câteva dintre expresiile folosite de acesta în discuțiile cu colegii de partid, scrie presa locală. […]
Un atac asupra unui târg de Crăciun din Germania a fost dejucat. Cinci bărbați de religie islamică au fost arestați # Gândul
Un atentat islamist cu o mașină-capcană ce s-ar fi soldat cu multe victime a fost dejucat în Bavaria, după ce cinci bărbați (trei marocani, un egiptean și un sirian) au fost arestați de poliție. Indivizii, toți imigranți de religie islamică, sunt suspectați pentru că ar fi încercat să intre cu un vehicul peste mulțimea de […]
Asigură-te că toate acțiunile tale sunt raționale și bine planificate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de luni, 15 decembrie 2025. Berbec Adu stabilitate emoțiilor tale astăzi. Ai tendința de a duce lucrurile la extreme, oscilând între momente incredibil de bune și momente extrem de proaste. Oferă-i sistemului tău nervos o pauză și calmează-te. […]
Adolescent de 18 ani, din Timișoara, găsit mort în casă de mama sa. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla cauza decesului # Gândul
Un tânăr în vârstă de 18 ani, din Timișoara, a fost găsit mort în casă de mama sa. Adolescentul nu prezenta urme de violențe. Poliția Timișoara a fost sesizată sâmbătă, în jurul orei 16:15, cu privire la faptul că un tânăr a fost găsit decedat în locuința din Timișoara. Ajunși la fața locului, polițiștii au […]
