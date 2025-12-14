Cât plătesc turiștii pentru o porție de ciorbă sau tocăniță în stațiunea Durău. Aici s-a deschis una dintre primele pârtii din țară, în acest sezon

15:20

Un atentat islamist cu o mașină-capcană ce s-ar fi soldat cu multe victime a fost dejucat în Bavaria, după ce cinci bărbați (trei marocani, un egiptean și un sirian) au fost arestați de poliție. Indivizii, toți imigranți de religie islamică, sunt suspectați pentru că ar fi încercat să intre cu un vehicul peste mulțimea de […]