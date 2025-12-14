Vila lui Rodicăi Stănoiu, devastată: cine administrează averea fostei ministre?

13:00

Apar informații noi în cazul Marinei Pandarof, implicată în un dosar de trafic de droguri. Aceasta a recunoscut acuzațiile și a formulat două denunțuri. Ancheta, coordonată de un procuror vizat de o tentativă de asasinat, ridică semne de întrebare despre conexiunile sale cu personaje influente. Marina Pandarof, implicată într-un dosar de trafic de droguri, a … Articolul Denunțurile Marinei Pandarof împotriva lui Coldea: Detalii șocante apare prima dată în Main News.