UDMR lansează un program pentru a încuraja revenirea acasă a maghiarilor care au emigrat din România

Râsul este de mult timp asociat cu o serie de beneficii pentru sănătate: poate atât reduce stresul, cât și crește imunitatea, concentrarea și funcția cardiovasculară. Cu toate acestea, cercetările sugerează acum că nu doar consumul de comedie, ci și crearea activă a acesteia – în special într-un cadru de grup – poate oferi beneficii semnificative […]