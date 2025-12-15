Calendar ortodox 15 decembrie: Pilda și rugăciunea care îți întăresc sufletul azi!
Cancan.ro, 15 decembrie 2025 06:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău.
• • •
Acum 15 minute
07:20
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze.
07:20
În fiecare an, în Ajunul Crăciunului, aceeași figură familiară revine în centrul culturii populare globale. Cunoscut sub nume diferite — Father Christmas, Sfântul Nicolae sau Moș Crăciun — acest personaj este rezultatul unei istorii complexe
Acum 30 minute
07:10
Horoscop rune 15 decembrie 2025. Runele, vechile simboluri ale înțelepciunii nordice, dezvăluie în fiecare zi energii subtile care ne pot influența deciziile, starea interioară și drumul personal.
Acum o oră
07:00
Numele-surpriză care dă peste cap noul sezon de la Antena 1. Nu te gândeai vreodată că o să-l vezi la Survivor 2026 # Cancan.ro
Survivor 2026- partea a doua! După ce v-am prezentat o parte dintre Faimoșii și Războinicii
06:50
În fiecare zi, CANCAN.RO îți aduce cele mai importante sărbători din calendarul ortodox, pilda cu tâlc care îți așază gândurile și rugăciunea zilei care te însoțește în drumul tău.
06:40
Tarotul nu este doar un joc al simbolurilor, ci o fereastră spre energia subtilă care ne însoțește în fiecare zi.
Acum 2 ore
06:30
Banca Națională a României va afișa, luni, 15 decembrie, în jurul orei 13:00, cursul valutar. Până la ora amintită, cursul valutar al zilei va rămâne cel din ziua bancară precedentă.
06:20
Șansele ca Prințul Harry și Meghan Markle să se împace cu tații lor sunt mici. În ciuda zvonurilor, cei doi nu par dispuși să treacă peste orgoliu # Cancan.ro
Este puțin probabil ca Prințul Harry și soția sa, Meghan Markle, să se împace cu tații lor bolnavi, în ciuda indiciilor recente că relațiile deteriorate ar putea fi în curs de îndreptare. Potrivit The Independent, Meghan
06:10
Horoscop chinezesc 15 decembrie 2025. Astăzi, forța Tigrului ne oferă curaj și o viziune îndrăzneață! # Cancan.ro
Horoscop chinezesc 15 decembrie 2025. Astăzi, energiile zodiacului chinezesc sunt influențate de forța și spiritul Tigrului, simbol al curajului, al inițiativei și al dorinței de a ieși din tipare.
06:00
Tania Budi s-a „zbenguit” în LOFT ca în vremurile bune. „Puștoaica” de 57 de ani a dat tonul distracției # Cancan.ro
Departe de clișeele vârstei și de liniștea domestică, Tania Budi demonstrează încă o dată că spiritul liber nu ține cont de ani: o apariție plină de viață, dans, vin și priviri admirative, într-o seară care
05:50
CANCAN.RO adună zi de zi cele mai utile recomandări medicale, trucuri de prevenție, explicații simple pentru probleme complicate și obiceiuri sănătoase pe care le poți integra imediat în viața ta.
05:40
Prognoza meteo pentru luni, 15 decembrie 2025. Iarna întârzie să se instaleze în România # Cancan.ro
România rămâne și la începutul săptămânii sub influența unui regim termic ușor mai blând decât normalul calendaristic al lunii decembrie, chiar dacă valorile termice scad ușor față de zilele precedente. Deși ne aflăm la mijlocul
Acum 8 ore
01:00
Oamenii de știință au descoperit un zăcământ gigantic de aur în straturile profunde ale Pământului # Cancan.ro
Oamenii de știință au descoperit că miezul Pământului este bogat în aur și că acest metal prețios ar putea ajunge la suprafață. În timp ce analizau roci vulcanice, cercetătorii germani au dat peste ceva neașteptat:
00:20
Horoscop 15 decembrie 2025. Zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători # Cancan.ro
Horoscop 15 decembrie 2025. Află zodia care pierde mulți bani în febra cumpărăturilor pentru sărbători, dar și ce au prezis astrele pentru restul nativilor din zodiacul european. Berbec (21 martie – 19 aprilie) Carieră. Începi
14 decembrie 2025
23:50
Cine spunea că romantismul a pierit demult, sigur nu a văzut cele mai recente imagini cu Ema Uta și Andrei Barbu! Zilele acestea, CANCAN.RO a fost martorul unui moment de excepție dintre make-up artist și
23:40
Ce seriale și filme vezi la HBO Max în 2026. „Casa Dragonului” și „Epoca de Aur” sunt tot mai aproape # Cancan.ro
Anul 2025 este aproape de final, însă pasionații de cinematografie au motive de bucurie. Platforma HBO Max și-a prezentat „portofoliul" pentru anul 2026. De la continuări ale unor seriale-cult până la proiecte complet noi, HBO
Acum 12 ore
23:30
Iuliana Pepene i-a luat locul soției și a închis seara cu „Făt-Frumos” în mașină. Știristei de la Antena 1 nu i-a păsat de starea civilă? # Cancan.ro
Timpul a demonstrat, de fiecare dată, că unele apropieri nu sunt deloc întâmplătoare. Nu știm cu certitudine dacă acesta este și cazul Iulianei Pepene. Nu tragem concluzii pripite, ci prezentăm o poveste încurcată, pe care
23:20
Regizor de la Hollywood, condamnat după ce a cheltuit 11 milioane de dolari primiți de la Netflix pe mașini de lux și bunuri extravagante # Cancan.ro
CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri.
23:10
După escapada luxoasă din Dubai, Bogdan de la Ploiești s-a întors în țară. Artistul a fost surprins în timpul unei ieșiri discrete alături de Vanessa și un amic de-al lui. CANCAN.RO are imaginile. Bogdan de
23:00
Legendarul Dick Van Dyke a împlinit 100 de ani. Care sunt secretele longevității actorului # Cancan.ro
Legendarul actor american Dick Van Dyke, cunoscut pentru filme precum Mary Poppins și Chitty Chitty Bang Bang, a împlinit sâmbătă 100 de ani. Îndrăgitul actor își atribuie longevitatea remarcabilă perspectivei sale pozitive și faptului că
22:50
John Cena a părăsit ringul WWE învins și contestat! Ultimul meci, motiv de mega scandal în lumea sportului # Cancan.ro
CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri.
22:50
După România, o altă țară balcanică a confirmat primul caz de lepră. Pacientul este un bărbat și se află în prezent sub supraveghere medicală. În România, până la ora actuală au fost confirmate două cazuri
22:40
Ucraina, dispusă să renunțe la aderarea în NATO! Volodimir Zelenski a făcut anunțul care poate opri războiul cu Rusia # Cancan.ro
Un nou pas pentru încheierea războiului pornit de Rusia! Ucraina este dispusă să renunțe la cererea de aderare la NATO, a anunțat Volodimir Zelenski. Însă, doar în anumite condiții. Anunțul vine în contextul în care
22:30
Haos la debutul turneului lui Lionel Messi în India. Fanii furioși au rupt scaunele de pe stadion! Ce i-a nemulțumit grav # Cancan.ro
CANCAN.ro îți aduce în fiecare zi cea mai fierbinte știre din lumea entertainmentului – tot ce mișcă în film, seriale, muzică, streaming și cultura pop, servit rapid și fără ocolişuri.
22:30
Dragi cititori, echipa CANCAN.ro vrea să vă vadă mereu cu zâmbetul pe buze și de aceea vă prezentăm un nou banc extrem de amuzant. Astăzi, dialogul dintre doi îndrăgostiți o să vă încălzească inima, pentru
22:20
Tatăl lui Miley Cyrus, în centrul unui scandal uriaș. Fosta soție îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz # Cancan.ro
Firerose, fosta soție a lui Billy Ray Cyrus, tatăl cântăreței Miley Cyrus, îl acuză pe artistul country de abuz și a stârnit un adevărat scandal în urma ultimelor sale dezvăluiri. Într-un videoclip postat pe Instagram
22:10
Marius Tucă Show începe luni, 15 decembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan # Cancan.ro
Invitatul zilei este prof. univ. dr. Valentin Stan, analist și istoric. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.
21:40
12 morți și 20 de răniți, după ce un autocar ce transporta elevi s-a răsturnat într-o prăpastie! Se întorceau din excursie # Cancan.ro
Tragedie de proporții! Un autocar ce transporta elevei s-a răsturnat într-o prăpastie și s-a făcut praf. În urma accidentului teribil 12 persoane și-au pierdut viața, iar alte 20 au suferit răni grave. Elevii se întorceau
21:10
Irinel Columbeanu s-a botezat?! Imaginile care s-au viralizat ca pâinea caldă pe TikTok cu fostul milionar: „A câștigat totul” # Cancan.ro
În preajma sărbătorilor, Irinel Columbeanu pare că a făcut un pas neașteptat. Acesta a primit credința în viața lui și s-ar fi botezat. Imaginile cu el îmbrăcat complet în alb au devenit virale în mediul
20:30
Românii, loviți de o nouă scumpire de la 14 decembrie 2025. Cine va plăti mai mulți bani pentru acest serviciu # Cancan.ro
Românii sunt nevoiți să suporte noi scumpiri începând cu data de 14 decembrie 2025. Mai exact, odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026, prețul biletelor de tren va crește cu aproximativ
20:00
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 15 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
19:50
Cântăreața din România care se topește pe picioare! A slăbit 3 kilograme în doar 3 zile: „Am probleme” # Cancan.ro
O cunoscută artistă din România trece prin momente grele. Aceasta și-a îngrijorat fanii, după ce a postat în mediul online mai multe imagini de pe patul de spital. Se pare că se confruntă cu unele
19:10
Elev de 18 ani, găsit mort de mama sa în cameră. Ce făcuse tânărul din Timișoara cu câteva ore înainte de tragedie # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani din Timișoara. Acesta a fost găsit fără viață, chiar de către mama sa. Femeia își lăsase fiul să doarmă, iar când s-a întors acasă a observat
Acum 24 ore
18:20
Georgică Cornu este în doliu! Marina Almășan, mesaj de alinare pentru fostul partener: „I-am și plâns pe umăr” # Cancan.ro
Georgică Cornu este în doliu! Mama acestuia s-a stins din viață astăzi, 14 decembrie. Afaceristul din Timișoara este sfâșiat de durere, cei doi având o relație foarte apropiată. Vestea tristă a ajuns și la Marina
18:10
Alina Ceușan, gest de milioane pentru bona sa filipineză! Ce a decis să facă pentru familia acesteia, rămasă în Filipine: „Așa o simt” # Cancan.ro
Alina Ceușan a intrat în febra cumpărăturilor de Crăciun. De la mic la mare, influencerița nu a uitat pe nimeni și a ținut cont inclusiv pe bona filipineză care are grijă de casă și de
18:10
Detalii tulburătoare din dosarul luptătorului RXF. Cum a încercat Marian Piciu să își intimideze victimele # Cancan.ro
CANCAN.RO revine cu noi detalii din dosarul lui Marian Piciu. Se conturează un tablou penal devastator: trafic și consum de droguri de mare risc, declarații menținute în ciuda retragerii lor ulterioare și suspiciuni serioase de
17:50
David Popovici a decis să tragă frâna! Ce planuri are pe final de 2025: „Părinților le mulțumesc pentru încredere” # Cancan.ro
Sărbătorile de iarnă sunt aproape, iar dacă majoritatea vedetelor își pregătesc deja bagajele pentru vacanțe însorite, David Popovici are alte planuri. În luna decembrie, sportivul trage frâna. Ce planuri are acesta pe final de 2025?
17:10
TEST IQ | Dintre cele 3 pisici, două sunt vizibile, dar una este bine ascunsă. O puteți găsi? # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de inteligență destul de dificil. Tot ce trebuie să faci este
17:00
Cristian Onețiu a închis laptopul și a ieșit cu soția la club. Ziua face milioane, seara golește paharele # Cancan.ro
Cunoscut pentru afacerile sale de succes și aparițiile constante în zona de business, Cristian Onețiu (antreprenor, 47 de ani) demonstrează că știe să îmbine perfect munca intensă cu momentele de relaxare. Recent, antreprenorul a fost
16:50
Mariana Moculescu vrea apartamentul regretatului compozitor Horia Moculescu: „Merit să am partea mea!” Cine a plătit locuința, de fapt # Cancan.ro
Mariana Moculescu încearcă să se apropie de fiica sa. Mai mult, aceasta speră ca ea și Nadia să locuiască împreună în apartamentul în care a stat regretatul Horia Moculescu. Bruneta spune că merită de altfel
16:50
E oficial! Cristiano Ronaldo își face debutul în actorie în cea mai tare franciză de la Hollywood. Fanii sunt în extaz # Cancan.ro
Actorul Vin Diesel, cunoscut mai ales din seria de filme „Fast & Furious", a declarat că în următoarea producție va exista un rol scris special pentru fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo. Primul film din seria „Fast
16:10
O mamă și copilul ei de 9 ani, spulberați pe o trecere de pietoni din Bragadiru. Camerele video au surprins momentul # Cancan.ro
Accidentul rutier a avut loc în Bragadiru, județul Ilfov. O mamă și copilul ei de 9 ani au fost răniți pe o trecere de pietoni. Impactul a fost surprins de camerele de supraveghere de pe
16:00
Cântăreața din România care a decis să se facă asistentă medicală, după ce tatăl ei a murit: „El refuza să meargă la spital” # Cancan.ro
La doi ani distanță de la moartea tatălui ei, Daniela Ploia a luat o decizie important! Știe cât de greu i-a fost când tatăl ei avea probleme medicale, astfel că a început să studieze un
15:10
Binefacerea care a lăsat un român perplex, înainte de Crăciun. Ce s-a întâmplat după ce a luat alimente pentru o fetiță: „A fost un semn” # Cancan.ro
A crezut că face un gest nobil pentru un copil și lucrurile nu au fost deloc așa. Ceea ce a făcut cu alimentele i-a venit greu să creadă. Un bărbat i-a oferit unei adolescente care
15:10
CANCAN.RO îți înveselește ziua cu un banc de nota 10. Gluma de astăzi te va face să râzi cu gura până la urechi. Spor și voie bună! – Bună, draga mea. Ce faci??? – Sunt
15:00
De ce se vinde un apartament cu 2 camere la prețul de doar 9.500 de euro, în acest oraș din România? # Cancan.ro
În România există un oraș unde un apartament cu două camere se vinde cu 9.500 de euro, în decembrie 2025. Prețul extrem de redus a pus pe jar utilizatorii unei platforme imobiliare, notează CSID. În
14:40
Vila Rodicăi Stănoiu de la malul mării, vandalizată! Misterul moștenirii fostei ministrese se adâncește! # Cancan.ro
Averea Rodicăi Stănoiu rămâne învăluită în mister, deși apropiații șușotesc că fosta demnitară era cu adevărat „potentă financiar", cu proprietăți în Franța, dar și în București sau Constanța. Iar bomba vine acum: una dintre casele
14:30
Decembrie de coșmar pentru Cristina Cioran! Ce a pățit actrița: „Plâng, îmi eliberez nervii și stresul și… aia e” # Cancan.ro
Cristina Cioran (48 de ani) are parte de un final de an de coșmar.
14:20
Petardele fac din nou victime în rândul copiilor, în ciuda avertismentelor! Ce au pățit doi frați, înainte de Crăciun # Cancan.ro
Un accident grav a avut loc în comuna Mircea-Vodă din județul Brăila. Doi copii au fost răniți în urma unei explozii neprevăzute, iar autoritățile atrag atenția asupra riscurilor majore și a necesității supravegherii stricte în […]
14:00
Senatul a adoptat o lege prin care o anumită categorie de angajați din România vor putea obține o zi liberă în plus de la stat. Inițiativa urmează să primească vot decizional la Camera Deputaților. Măsura […]
