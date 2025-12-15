Handbal feminin: Norvegia a câştigat al cincilea trofeu mondial

00:00

Piaţa muncii evoluează rapid, la fel şi abilităţile pe care angajatorii le apreciază cel mai mult. În măsura în care automatizarea, inteligenţa artificială şi munca la distanţă remodelează modul în care funcţionăm, companiile caută persoane care se pot adapta şi se pot dezvolta, conform unei analize visualcapitalist.com, care evidenţiază cele mai importante competenţe profesionale în 2025, pe baza feedback-ului primit de la angajatorii din întreaga lume.