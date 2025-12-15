Condamnare istorică la Hong Kong. Jimmy Lai riscă închisoare pe viață, deși Trump i-a promis în repetate rânduri „eliberarea”
StirileProtv.ro, 15 decembrie 2025 07:50
Jimmy Lai, activist şi magnat media din Hong Kong, care a fost o figură importantă în protestele pro-democraţie din 2019, a fost condamnat luni într-un proces istoric intentat din motive de securitate naţională.
Nicușor Dan, vizită în Finlanda. Președintele participă la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est
Preşedintele Nicuşor Dan începe, luni, o vizită în Finlanda, iar marţi va participa la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est, pe tema cooperării în consolidarea apărării şi adoptării unei poziţii comune în blocul comunitar.
Colindătorii din Bistrița-Năsăud au strâns alimente pentru familiile nevoiașe. „Este un obicei străbun"
Tradiția colindatului a avut și un scop caritabil în Bistrița-Năsăud. Îmbrăcați în costume populare, mai bine de 100 de copii și adulți au bătut ulițele unui sat din județ.
Protestele pentru justiție depășesc granițele țării. Românii din diaspora ies în stradă, solidari cu manifestanții din țară
Tot mai mulți români ies în stradă, în marile orașe ale țării, ca să ceară transparență și responsabilitate în sistemul juridic.
Cine este eroul de pe plaja Bondi. A imobilizat cu mânile goale un terorist care trăgea cu pușca
Un gest de curaj ieşit din comun a făcut diferenţa dintre viaţă şi moarte pentru mai multe persoane aflate pe plaja Bondi din Australia.
Ziua de luni aduce soare și vreme frumoasă la deal și la munte. În celelalte zone, mai ales în prima parte a zilei, vor fi nori de joasă altitudine, mai ales în vestul, centrul și sudul țării.
Un bărbat s-a urcat pe acoperișul Gării de Nord și a început să arunce cu pietre. A rănit o femeie și a avariat multe mașini
O femeie a fost rănită și mai multe mașini au fost avariate, după un incident petrecut în noaptea de duminică spre luni, în zona Gării de Nord din Capitală.
Turiști grav răniți, recuperați cu greu de salvamontiști, din înălțimile Munților Făgăraș. Căzuseră în prăpăstii
Au fost ore dificile, în Munții Făgăraș. Echipajele de salvare au intervenit pentru recuperarea unui turist de 56 de ani, care s-a rănit grav după ce a alunecat printr-un șanț adânc format pe versanți.
Accidentul din Iași în care o femeie a murit spulberă pe trecere, filmat cu o cameră de bord. Ce ar fi declarat șoferul
O femeie de 41 de ani din județul Iași a murit spulberată pe trecerea de pietoni, de o mașină care circula cu mare viteză. Șoferul, un tânăr de 21 de ani, a ajuns la spital cu răni.
Judecătoarea Raluca Moroșanu: „Lia Savonea trebuie să plece din sistem". Cum sunt blocate anchetele asupra magistraților
Judecătorul Raluca Moroşanu, cea care a confirmat dezvăluirile din documentarul Reporter, a afirmat, într-un interviu pentru publicație, că oamenii din sistemul de justiţie se tem că nu se va mai schimba nimic.
Florin Busuioc: Au fost momente când Știrile PRO TV au fost nevoite "să ridice glasul" pentru ca societatea să se facă auzită
Într-un interviu cu ocazia celor 30 de ani împliniți de PRO TV, Florin Busuioc explică de ce echidistanța nu înseamnă indiferență și cum Știrile Pro TV au știut să ridice glasul, atunci când întreaga societate avea nevoie de asta.
Două persoane, găsite moarte în locuința regizorului Rob Reiner, cu răni provocate de cuțit
Două persoane au fost găsite moarte duminică în locuinţa din Los Angeles a regizorului american Rob Reiner. Cazul este investigat de poliţia din Los Angeles, iar surse din presă vorbesc despre răni provocate de cuţit.
"La început, nu mă coafa atât de tare". Cum a ajuns Florin Busuioc să prezinte Vremea la PRO TV
„La început, nu mă coafa atât de tare să prezint Vremea.” Așa își începe Florin Busuioc povestea despre începuturile sale la PRO TV. Azi, “Busu” este omul pe care milioane de români îl identifică instant cu prognoza meteo.
Noi discuții la Berlin între Zelenski și americani, după ce liderul de la Kiev s-a oferit să renunțe la aderarea la NATO
Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Negocierile continuă luni.
Moțiune simplă la Senat împotriva Dianei Buzoianu, după criza apei. Semnatarii acuză ministrul de incompetență
Senatul va dezbate şi vota luni moţiunea simplă iniţiată de AUR intitulată „Prahova sub asediu. Peste 100.000 de români condamnaţi la sete şi boală sub privirea complice a ministrei mediului, Diana Buzoianu”.
Băsescu susține desființarea coaliției de guvernare. „Nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate"
Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că problema nu este liderul PNL, Ilie Bolojan, ci Sorin Grindeanu, şeful PSD, „care nu înţelege că ţara e într-un moment de mare dificultate”.
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, la vot în Parlament. Premierul își apără mandatul în fața legislativului
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare” a fost citită, lunea trecută şi urmează să fie dezbătută şi votată astăzi, de la ora 14.00.
Horoscop 15 decembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi reușită. O să ne gândim mai mult la cei pe care îi iubim, să-i facem fericiți, să nu le lipsească nimic din ce le-am putea oferi și o să trăim din plin aceste sărbători.
Acuzații grave ale judecătoarei Raluca Moroșanu la adresa conducerii Curții de Apel București: „Suntem ca într-un SRL"
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea de Apel Bucureşti nu sunt consultaţi sau implicaţi în deciziile luate de conducere, iar planificările sunt modificate fără a fi anunţaţi.
Monetăria SUA a prezentat noile modele pentru aniversarea a 250 de ani. Figura lui Trump nu apare pe ele | GALERIE FOTO
Monetăria Statelor Unite a prezentat modelele pentru monedele care vor comemora cea de-a 250-a aniversare a independenței Americii, din 2026.
Sindicatele îi cer lui Ilie Bolojan să crească salariul minim: Reducerea deficitului se face prin sacrificarea cetățenilor
Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul că încearcă reducerea deficitului „doar prin sacrificarea cetățenilor”, în timp ce capitalul și categoriile protejate politic ar fi menajate.
Femeia pentru care DiCaprio a spus „adio" limitei de vârstă. Cum arată modelul care i-a anulat faimoasa teorie. GALERIE FOTO
Leonardo DiCaprio și Vittoria Ceretti se pregătesc de Crăciun. Cuplul a fost surprins în New York City, făcând cumpărături pentru câteva articole luxoase, alături de membri ai familiei.
O clădire emblematică din Timișoara, salvată de la distrugere după proteste masive: „Era o ruină"
Casa „Miule” din Timișoara, un valoros imobil de patrimoniu și o emblemă a orașului, a fost salvată de la un destin tragic. În urmă cu peste 10 ani, societatea civilă a organizat numeroase proteste pentru a convinge autoritățile să o repare.
Germania finanțează cu 2,3 milioane euro salvarea a zeci de biserici fortificate săsești din Transilvania
Un număr de 25 de biserici fortificate săsești din Transilvania vor fi salvate. Parlamentul german a aprobat o finanțare generoasă de 2,3 milioane de euro în acest scop.
Românii intră în febra cumpărăturilor de Crăciun. Prețurile sunt și cu 10% mai mari față de anul trecut
Vine Crăciunul, iar România a intrat în febra cumpărăturilor. De la piețele cu brazi până la magazinele pline de lumini și promoții, peste tot e plin de oameni agitați și grăbiți.
Doi frați minori din județul Brăila, răniți grav după ce s-au jucat cu petarde interzise. Tatăl lor a alertat autoritățile
Chiar dacă sunt interzise prin lege, petardele încă se vând la negru și duc la accidentări grave. S-a întâmplat într-o comună din județul Brăila, unde doi frați, de 8 și 11 ani, au fost răniți de un articol pirotehnic periculos.
De duminică, călătoriile cu trenul se scumpesc odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor.
Ce așteptări au tinerii de la locurile de muncă. Când sunt gata să-și schimbe angajatorul
Tinerii din generația Z și milenialii sunt foarte atenți ce va scrie pe fluturașul de salariu atunci când își caută un loc de muncă și sunt dispuși să fugă rapid dintr-o companie în alta dacă nu sunt mulțumiți de bani.
Elevii se pregătesc de vacanță. Pensiunile de la munte sunt aproape pline pentru sezonul de Crăciun
Deși oficial elevii mai au încă o săptămână de școală atmosfera de vacanță este tot mai prezentă. La munte rezervările de Crăciun sunt deja făcute iar gazdele sunt cu pregătirile pe ultima sută de metri.
Regele Charles, mesaj după atacul armat din Sydney: „Sunt consternat şi întristat"
Regele Charles al Marii Britanii a declarat că el şi regina Camilla sunt „consternaţi şi întristaţi” de atacul armat care a vizat evreii la o sărbătoare de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney, duminică.
Proteste la a cincea seară în Capitală și marile orașe. Românii cer demisia Liei Savonea și schimbări în sistemul de justiție
În Capitală, a fost organizat marșul „Împreună pentru justiție”. Este cea de a cincea seară în care locuitorii din București și marile orașe ies în stradă pentru a cere reforme în justiție.
Momentul în care un trecător i-a furat arma unuia dintre atacatorii din Sydney. Zeci de oameni au fost răniți | VIDEO
Un număr de 12 oameni printre care un rabin de origine britanică și un israelian au fost uciși iar alți 29 au fost răniți într-un atac înfiorător care a vizat comunitatea evreiască din Sydney.
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie după contaminarea apei cu bacterii. Unii pacienți, redirecționați
Spitalul de Copii din Iași funcționează în regim de avarie, după ce, în urmă cu două zile, s-a aflat că apa este contaminată cu bacterii. Până acum, 24 de pacienți au fost redirecționați către alte unități sanitare din județ, dar și din țară.
Patru studenți din România învață la Universitatea Brown unde a avut loc atacul armat. Reacția lui Donald Trump după incident
Doi studenți au fost uciși, iar alte nouă persoane au fost rănite, după un atac cu armă de foc petrecut în campusul unei dintre cele mai prestigioase universități americane - Brown, din Rhode Island.
Cât timp vor sta pe tratament femeile cu lepră din Cluj. Riscul de infectare este redus
Cele două surori din Indonezia bolnave de lepră, care au lucrat la un centru SPA din Cluj, au început tratamentul și sunt în stare stabilă. Asta după ce sâmbătă două colege de-ale lor au fost internate pentru a fi ținute sub supraveghere.
România, te iubesc! Emisiunea integrală din 14 decembrie 2025
Cătălin Nistor, antrenorul de înot care face minuni într-un bazin pe cale să se prăbușească: „Toată lumea pleca, eu am rămas"
"Când toți plecau peste graniță, eu am ales să rămân și să fac, ne-a spus antrenorul de înot Cătălin Nistor. Își îndrumă elevii în Brăila, într-un bazin care stă să cadă.
Un bărbat accidentat în Munţii Făgăraş, a fost predat echipajului SMURD după o intervenţie care a durat 16 ore
Un bărbat care s-a accidentat după ce a căzut în zona Văii Viştişoara, în Munţii Făgăraş, a fost predat, duminică, de salvamontişti unui echipaj SMURD, după o intervenţie care a durat circa 16 ore.
Descoperire uimitoare. Un „tezaur" de gloanțe din cea mai sângeroasă bătălie a Scoției a fost scos la „lumină" de arheologi
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblematice locuri de luptă din Scoția.
Cum a devenit satul lui Moș Crăciun un punct strategic al NATO la granița cu Rusia. Laponia, esențială pe flancul estic
Rovaniemi, orașul finlandez cunoscut drept „casa oficială” a lui Moș Crăciun, continuă să atragă în sezonul de iarnă turiști din întreaga lume. În acest sezon, însă, atmosfera de basm este însoțită de o prezență mai puțin obișnuită: militarii NATO.
Tendințe 2025: Cum se împodobește bradul de Crăciun pentru un decor modern și elegant
Crăciunul din 2025 aduce o schimbare binevenită în decorul casei, punând accent pe materiale nobile, culori calde și multă emoție.
Inspecția Judiciară verifică acuzațiile din documentarul Recorder. Când va anunța concluziile
Reprezentanţii Inspecţiei Judiciare precizează, duminică după-amiază, că instituţia face verificări după documentarul Recorder.
Un bărbat care și-a bătut iubita, a încălcat apoi ordinul de protecție. Procurorii cer acum arestarea lui
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie solicită arestarea preventivă a unui bărbat care a încălcat de mai multe ori ordinul de protecţie emis de instanţă.
Studenții de la Universitatea Brown, despre momentele de după atacul armat: „Am crezut că nu va mai trebui să trec prin asta"
Studenții de la Universitatea Brown, California, au povestit momentele de panică prin care au trecut după atacul din campus.
Israelul critică Australia după atacul antisemit de pe o plajă din Sydney: „ Guvernul lor trebuie să-şi vină în fire"
Cel puţin 12 persoane au fost ucise şi aproape 30 rănite după ce indivizi înarmaţi au deschis focul, duminică, asupra unui eveniment legat de sărbătoarea evreiască Hanukka, ce avea loc pe plaja Bondi din Sydney.
Schimbare majoră la Kiev. Ucraina renunță la aderarea la NATO în schimbul garanțiilor de securitate occidentale
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat Volodimir Zelenski înaintea negocierilor de la Berlin.
Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru Spania. Cod roșu de vreme extremă în Valencia. Un meci a fost amânat
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral.
O laureată a Premiului Nobel pentru Pace, arestată în Iran. Apel internațional pentru eliberarea ei
Autoritățile iraniene au arestat-o pe laureata Premiului Nobel pentru Pace, Narges Mohammadi. Comitetul Nobel cere eliberarea ei.
Captură uriașă de articole pirotehnice la Târgoviște. Sute de kilograme de artificii confiscate de polițiști
Aproape 350 de kilograme de articole pirotehnice au fost indisponibilizate duminică la o percheziţie domiciliară efectuată în municipiul Târgovişte.
Sindicatul Europol, după ce Predoiu a fost premiat în SUA: Arhitectul care a desenat „Justiția Capturată"
Sindicatul Europol a reacționat după ce vicepremierul Cătălin Predoiu a fost premiat în SUA pentru serviciul public și susține că dacă țara avea zece oameni ca el, „probabil că nu ar mai rămâne nimeni să stingă lumina”.
