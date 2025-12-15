Moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan va fi dezbătută şi votată în Parlament
Moţiunea de cenzură intitulată and #8222;România nu este de vânzare - fără progresişti la guvernare and #8221; urmează să fie dezbătută şi votată luni, în plenul reunit al Parlamentului, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează.
Şeful Statului Major britanic avertizează asupra ameninţării ruse şi cere and #8222;rezilienţă naţională and #8221; # Bursa
Şeful Statului Major al Apărării din Regatul Unit, Richard Knighton, va face luni un apel la and #8222;rezilienţă naţională and #8221; în faţa and #8222;ameninţărilor tot mai mari and #8221;, în special a celor reprezentate de Rusia la adresa NATO, potrivit unui comunicat al Ministerului britanic al Apărării, citat de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Consiliul Afaceri Externe al Uniunii Europene se reuneşte la 15 decembrie 2025, la Bruxelles, pe agendă fiind subiecte precum războiul din Ucraina, situaţia din Orientul Mijlociu, relaţiile cu China etc, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.
Cererea din inteligenţa artificială şi oferta limitată împing preţul cuprului spre pragul de 12.000 de dolari pe tonă # Bursa
Preţul cuprului se apropie de nivelul de 12.000 de dolari pe tonă, pe fondul unei combinaţii între cererea în creştere rapidă din partea centrelor de date care susţin inteligenţa artificială şi o ofertă globală tot mai restrânsă, în special în afara Statelor Unite, transmite Reuters.
Alegătorii chilieni l-au ales duminică pe liderul de extremă-dreapta Jose Antonio Kast la conducerea ţării, devenind astfel cel mai de dreapta preşedinte de la sfârşitul dictaturii lui Pinochet în 1990, în timp ce rivala sa şi-a recunoscut înfrângerea, notează AFP.
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa militară NATO, în urma discuţiilor de peste cinci ore purtate duminică la Berlin cu reprezentanţii SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, negocierile urmând să continue luni, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Livrarea primului dintre cele două noi avioane Air Force One, construite de Boeing pentru preşedintele Statelor Unite, a fost amânată din nou, de această dată până la jumătatea anului 2028, au anunţat vineri Forţele Aeriene americane, transmite Reuters.
Naţionala Norvegiei a câştigat, duminică, la Rotterdam, medalia de aur la Campionatul Mondial, după finala cu Germania, scor 23-20 (11-11). Medalia de aur este şi un cadou de rămas-bun pentru portarul Katrine Lunde, care s-a retras de la echipa naţională, la 45 de ani şi o carieră fantastică. Bronzul a revenit echipei Franţei. România s-a clasat pe locul 9.
TotalEnergies SE a început, la data de 8 decembrie, tranzacţionarea acţiunilor sale ordinare la Bursa de Valori din New York (New York Stock Exchange - NYSE), titlurile înlocuind Certificatele Americane de Depozit (ADR) listate pe piaţa din SUA, potrivit unui comunicat al companiei petroliere franceze.
România încheie şi anul 2025 cu una dintre cele mai mici rate de screening din Uniunea Europeană, în ciuda apelurilor repetate ale specialiştilor şi organizaţiilor de pacienţi.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) a început discuţii tehnice cu Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) şi cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru identificarea unei soluţii de finanţare, prin fonduri europene, a burselor sociale destinate studenţilor.
Asociaţia Football Supporters Europe (FSE), cea mai importantă organizaţie continentală care reprezintă suporterii de fotbal, şi-a exprimat indignarea faţă de politica de preţuri anunţată de FIFA pentru biletele destinate fanilor la Cupa Mondială din 2026, organizată în SUA, Canada şi Mexic.
Buzăul a rămas pe lista municipiilor care vor primi fonduri prin PNRR pentru amenajarea unui and #8221;Centru de aport voluntar and #8221;, după ce alte 11 proiecte au fost tăiate de la finanţare. Anunţul a fost făcut de primarul Constantin Toma, care a dat asigurări că investiţia va fi realizată la timp, tocmai pentru a pierde banii europeni.
Acţiunile Oracle Corp. au scăzut cu peste 10% în tranzacţiile after-hours din 10 decembrie, după ce compania americană de tehnologie a anunţat că veniturile sale din cel de-al doilea trimestru al anului fiscal 2026 au ratat aşteptările ridicate ale analiştilor, temperând entuziasmul din piaţă legat de inteligenţa artificială, potrivit Departamentului de Analiză al https://tradeville.ro/?utm_source=bursaro and utm_medium=media and utm_campaign=treviqTradeVille.
BNR a afişat, vineri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,70%.
Euro a crescut, vineri, cu 0,06 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0904 lei/euro.
Situaţia economico-financiară a ţării noastre a recunoscut o revigorare în cursul ultimei luni de toamnă, chiar dacă Guvernul a continuat să aloce sume pentru diferite investiţii finanţate din bugetul naţional şi din fondurile europene.
Statele europene care sunt membre ale NATO sunt obligate să se pregătească pentru un eventual conflict armat cu Federaţia Rusă, este mesajul lansat la finalul săptămânii trecute de Mark Rutte, secretarul general al NATO care a declarat nonşalant la Berlin: and #8222;Suntem următoarea ţintă a Rusiei şi ne aflăm deja în pericol and #8221;.
* BVB a sărbătorit 30 de ani de la reînfiinţarea din 1995* Cris-Tim Family Holding a fost listată la BVB, după derularea unei oferte publice în valoare de 454 milioane lei* Ministerul Transporturilor blochează listarea Aeroporturi Bucureşti, în vreme ce compania vrea să-şi răscumpere participaţia deţinută de Fondul Proprietatea
- BNR anunţă că, la data de 31 octombrie 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la 65.347 milioane de euro, faţă de 65.015 milioane euro la 30 septembrie 2025.
* Tranzacţiile cu acţiuni Banca Transilvania - pe prima treaptă în topul rulajului
Sectorul resurselor umane a trecut, în ultimii ani, printr-o transformare accelerată, influenţată de tehnologie, schim and #172;bări la nivel social şi de aşteptări tot mai diverse din partea angajaţilor. În noul context, departamentele de HR nu mai au un rol strict administrativ, ci devin parteneri strategici în dezvoltarea organizaţiilor.
SUPLIMENT HR and #8222;Principiul esenţial al Philip Morris România - succesul începe cu oamenii and #8221; # Bursa
* Interviu cu Gerasimos Contoguris, Director People and Culture, Philip Morris România* and #8222;Strategia companiei pentru atragerea talentelor porneşte de la o promisiune clară - transformare, inovaţie şi sens and #8221;
* (Interviu cu Ciprian Chiorean, Managing Director SD Worx România)Reporter: Colorful.hr a devenit, de anul acesta, o platformă deţinută integral de SD Worx România. Ce înseamnă această integrare pentru compania pe care o reprezentaţi, ce servicii oferiţi, cui vă adresaţi şi din ce specialişti este alcătuită echipa dumneavoastră?
SUPLIMENT HR 'Antreprenorii sunt mai realişti, mai atenţi la costuri, mai orientaţi spre eficienţă şi automatizare' # Bursa
* (Interviu cu Claudiu Budean, antreprenor)Reporter: Când aţi intrat pe segmentul managementului şi mentoratului pentru antreprenori şi ce v-a determinat să faceţi această alegere?
SUPLIMENT HR 'Politicile de sănătate emoţională nu sunt un extrabeneficiu, ci o investiţie strategică în performanţă' # Bursa
* (Interviu cu Domnica Petrovai, CEO Mind Education and Şcoala pentru Cuplu, fondator 'Bine, la şcoală!')Reporter: Pandemia a afectat nu numai sănătatea fizică a multor persoane, ci şi pe cea emoţională. Cum s-a manifestat această problemă în rândul angajaţilor şi care au fost cele mai întâlnite efecte?
SUPLIMENT HR and #8221;Lumea muncii se schimbă cu o viteză pentru care manualele nici n-au apucat să fie scrise and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Irina Verioti, Head of HR Operations and Governance Orange Romania)Reporter: Care este, în prezent, rolul HR-ului într-un mediu de business afectat de provocări?Irina Verioti: Trăim un moment în care lumea muncii se schimbă cu o viteză pentru care manualele nici n-au apucat să fie scrise. În acest context, rolul HR-ului este mai puţin despre a ţine lucrurile and #8221;în ordine and #8221; şi mai mult despre a ajuta organizaţia să navigheze schimbarea cu înţelepciune şi curaj.
SUPLIMENT HR Studiu Edenred Benefit: Cardurile cadou devin beneficiul-cheie în programele de recunoaştere a angajaţilor, în 2026 # Bursa
* Doar 40% dintre angajaţii din România se simt apreciaţi în mod constant, în timp ce 60% declară că primesc apreciere rar sau deloc
Piaţa muncii evoluează rapid, la fel şi abilităţile pe care angajatorii le apreciază cel mai mult. În măsura în care automatizarea, inteligenţa artificială şi munca la distanţă remodelează modul în care funcţionăm, companiile caută persoane care se pot adapta şi se pot dezvolta, conform unei analize visualcapitalist.com, care evidenţiază cele mai importante competenţe profesionale în 2025, pe baza feedback-ului primit de la angajatorii din întreaga lume.
Lideri din domeniul resurselor umane şi-au prezentat recent aşteptările pentru anul viitor în privinţa tendinţelor de pe piaţa resurselor umane - de la modul în care va evolua rolul de director de HR şi managementul performanţei, până la modul în care schimbările de pe piaţa muncii vor afecta angajatorii. Previziunile lor arată astfel, conform hr-brew.com:
SUPLIMENT HR and #8221;Antreprenorii descoperă că viitorul nu se aşteaptă, ci se proiectează and #8221; # Bursa
* (Interviu cu Diana Stafie, Foresight Strategist)Reporter: Ce este foresight-ul, cum este perceput în România şi ce v-a determinat să vă specializaţi în acest domeniu?
SUPLIMENT HR EY: and #8221;Companiile pierd din productivitatea generată de AI din cauza lacunelor din strategia de HR and #8221; # Bursa
* 88% dintre angajaţi folosesc inteligenţa artificială la locul de muncă pentru activităţi de bază * 37% dintre angajaţi se tem că o dependenţă excesivă de inteligenţa artificială le-ar putea eroda competenţele şi cunoştinţele de specialitate
Sindicatul 'Diamantul': Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală # Bursa
Responsabilitatea lui Cătălin Predoiu pentru starea justiţiei este fundamentală şi ineluctabilă, acesta fiind arhitectul sau girantul principalelor modificări legislative şi numiri care au condus la situaţia actuală, transmite, duminică, Sindicatul Poliţiştilor din România 'Diamantul'.
Şefa guvernului italian Giorgia Meloni rămâne încrezătoare, în pofida unor regrese legale, că centrele de deportare din Albania, promovate de guvernul său de dreapta, vor funcţiona aşa cum au fost planificate, relatează dpa.
Participanţii la marşul 'Împreună pentru Justiţie' au ajuns, duminică, în Piaţa Victoriei, peste o mie de persoane protestând pentru o justiţie independentă.
Banca Europeană de Investiţii va creşte finanţarea pentru proiecte de apărare ale UE în 2026 # Bursa
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţarea destinată proiectelor de apărare la 4,5 miliarde de euro în 2026, de la 3,5 miliarde de euro în 2025, şi ar putea revizui suma în sens ascendent dacă cererea va fi mai mare, a declarat preşedinta BEI, Nadia Calvino, transmite Reuters.
Judecătoarea Raluca Moroşanu: and #8222;Dacă nu se schimbă ceva acum, nu se va mai schimba niciodată and #8221; # Bursa
În interviul publicat de Recorder, Raluca Moroşanu explică de ce a decis să continue să vorbească public, dincolo de mesajul scurt transmis la conferinţa de presă.
Câteva sute de participanţi la marşul 'Împreună pentru Justiţie' au pornit, duminică, din Piaţa Universităţii către Piaţa Victoriei.
Incident armat pe o plajă celebră din Sydney: zeci de focuri de armă trase, cel puţin 12 morţi # Bursa
Două persoane au fost arestate de poliţiştii din statul australian New South Wales, în urma unui incident armat în care au fost trase peste 10 focuri de armă pe celebra plajă Bondi din Sydney. Potrivit News.ro, care citează presa din Australia, mai mult persoane au fost rănite în urma incidentului.
Zelenski a început să promoveze războiul după ce a ajuns la putere cu promisiuni de pace, acuză Kremlinul # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns la putere cu promisiuni de pace, dar a început în schimb să promoveze războiul, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit TASS.
Zelenski se declară deschis 'dialogului' înainte de discuţiile sale cu responsabili europeni şi americani # Bursa
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a declarat deschis 'dialogului' înainte de discuţiile sale cu înalţi responsabili europeni şi americani aşteptate să aibă loc duminică şi luni la Berlin pentru găsirea unei soluţii diplomatice la războiul din Ucraina, informează AFP.
Inspecţia Judiciară anunţă că efectuează verificări referitoare la elementele prezentate în materialul publicat de Recorder şi un rezumat al acestor activităţi va fi prezentat în zilele următoare.
Mai mulţi oficiali francezi au avertizat duminică că 'nu este posibil' un acord între Uniunea Europeană şi ţările latino-americane din blocul Mercosur care să pună în pericol fermierii francezi, în ajunul summitului şefilor de stat şi de guvern din UE care urmează să aprobe pactul de liber schimb dintre cele două regiuni, transmite EFE.
Zelenski: Ucraina renunţă la ambiţia sa de a adera la NATO în schimbul garanţiilor de securitate occidentale # Bursa
Ucraina a renunţat la ambiţia de a adera la NATO în schimbul unor garanţii de securitate din partea Occidentului, ca un compromis pentru a pune capăt războiului cu Rusia, a declarat duminică preşedintele Volodimir Zelenski înaintea negocierilor cu emisarii americani la Berlin, relatează Reuters.
Primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că partidele din coaliţia de guvernare ar trebui să se comporte responsabil şi să nu se mai acuze reciproc.
Hamas are and #8222;dreptul legitim and #8221; de a fi înarmat şi orice propunere emisă pentru punerea în aplicare a următoarelor faze ale încetării focului în Fâşia Gaza va trebui să respecte acest drept, a afirmat duminică şeful Hamas pentru teritoriul palestinian, Khalil al-Hayya.
Cancelarul Friedrich Merz a avertizat asupra unei îndepărtări de durată a Statelor Unite faţă de Europa şi a spus că europenii trebuie să se pregătească pentru o and #8222;schimbare fundamentală în relaţia transatlantică and #8221;.
Remarca secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a îndemnat la pregătire pentru un război cu Rusia, este iresponsabilă şi demonstrează că acesta nu înţelege cu adevărat devastarea provocată de cel de-al Doilea Război Mondial, a reacţionat duminică Kremlinul, relatează Reuters.
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt nivel din ultimii peste 70 de ani, pe fondul pieţei externe în plină expansiune pentru pudra de matcha şi al deprecierii yenului japonez, arată datele guvernamentale şi industriale publicate de Japan Today.
Cererea chinezilor pentru maşini de lux străine scade, deoarece clienţii optează pentru modele chinezeşti mai accesibile, adesea vândute la reduceri mari, ceea ce este o veste proastă pentru producătorii auto europeni precum Porsche, Aston Martin, Mercedes-Benz şi BMW, care au dominat mult timp segmentul superior al celei mai mari pieţe auto din lume, transmite AP.
