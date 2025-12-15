Zelenski se declară dispus să renunţe la aderarea Ucrainei la NATO pentru a pune capăt războiului cu Rusia
Newsweek.ro, 15 decembrie 2025 08:50
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa ...
• • •
Acum 5 minute
09:00
Tragedie la Hollywood. Un celebru regizor și soția sa, găsiți morți în casă. Detaliul șocant pe trupurile lor # Newsweek.ro
O tragedie cutremurătoare zguduie industria cinematografică de la Hollywood. Un regizor celebru și s...
Acum 15 minute
08:50
Zelenski se declară dispus să renunţe la aderarea Ucrainei la NATO pentru a pune capăt războiului cu Rusia # Newsweek.ro
Preşedintele Volodimir Zelenski s-a oferit să renunţe la aspiraţiile Ucrainei de a adera la alianţa ...
Acum 30 minute
08:40
CNN: Ruptura dintre America lui Trump și Europa, "arma geopolitică" ideală pentru Putin # Newsweek.ro
Adâncirea tensiunilor dintre administrația Donald Trump și liderii europeni devine un atu geopolitic...
Acum o oră
08:30
Fostul preşedinte Traian Băsescu avertizează: Ţara e într-un moment de mare dificultate. Grindeanu e problema # Newsweek.ro
Traian Băsescu afirmă că nu există altă variantă de guvernare decât actuala alianţă şi subliniază că...
08:20
Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului „România nu este de vânzare” este dezbătută și votată astăzi # Newsweek.ro
Moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie şi intitulată ”România nu este de vânzare - fără progresişti ...
08:10
Judecătoarea Raluca Moroșanu: Magistrații de la Curtea de Apel București sunt excluși din deciziile conducerii # Newsweek.ro
Judecătorul Raluca Moroşanu reclamă, într-un interviu acordat Recorder, că magistraţii de la Curtea ...
Acum 2 ore
08:00
Sindicatele cer Guvernului creșterea salariului minim la 4.350 lei. Susțin că românii sunt sacrificați # Newsweek.ro
Cartel ALFA solicită Guvernului creșterea salariului la cel puțin 4.350 de lei, acuzând Executivul c...
08:00
Obiceiuri greșite de iarnă care îți cresc factura la curent. Ai grijă ce tip de termostat îți cumperi # Newsweek.ro
Iarna aduce nu doar frigul, ci și facturi la energie tot mai mari, iar multe dintre creșteri provin ...
07:40
Putin amenință iar cu racheta Oreșnik. Duce sistemul în Belarus de unde poate lovi Europa în câteva minute # Newsweek.ro
Rusia își intensifică amenințarea la adresa Occidentului prin desfășurarea în în Belarus, în 17 zile...
07:30
Ce plante să tăiați în decembrie pentru o grădină de primăvară mai sănătoasă. Plantele intră în stare latentă # Newsweek.ro
În decembrie, multe plante intră în stare latentă, iar tăierea lor corectă pregătește grădina pentru...
07:20
De câtă apă are nevoie un brad de Crăciun ca să nu se usuce de sărbători? Fă asta imediat după ce îl cumperi # Newsweek.ro
Ți-ai cumpărat deja un brad de Crăciun și vrei să știi cum îl menții hidratat pe toată durata sărbăt...
07:10
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 16 decembrie. Luna în Scorpion aduce evenimente neașteptate Berbecilor. Vărsătorii impresio...
Acum 4 ore
06:50
Nebunia ingineriei genetice. UE dorește să își relaxeze regulile pentru produsele modificate genetic # Newsweek.ro
Mai puține teste de mediu și nicio etichetare obligatorie în supermarketuri: UE dorește să își relax...
06:40
Se acordă sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie și în 2026. Guvernul spune când va da banii # Newsweek.ro
Sprijin la pensie pentru plata facturilor la energie în 2026. Ministrul Muncii, Florin Manole, a vor...
Acum 12 ore
20:50
Tragedie în Brăila: un copil și-a pierdut un deget după ce a aprins o petardă. Ce amenzi se dau? # Newsweek.ro
Deja au apărut primele victime ale petardelor. Un copil dintr-o localitate din Brăila a rămas fără u...
20:40
România majorează taxele pentru coletele din afara UE sub 150 de euro de la 1 ianuarie 2026 # Newsweek.ro
Coletele cu o valoare sub 150 de euro venite din afara UE, cum ar fi China sau Turcia, de la comerci...
20:20
VIDEO Mii de persoane protestează în București și în alte orașe, cerând reforme în Justiție # Newsweek.ro
Câteva mii de persoane protestează, duminică seară, în Bucureşti şi în alte oraşe din ţară, după dez...
20:10
Bolojan pregătește creșterea vârstei de pensionare. Europa a dat undă verde. Până la ce vârstă vom munci? # Newsweek.ro
Bolojan a făcut un anunț foarte clar - vârsta la care se va ieși la pensie trebuie să crească. Multe...
20:10
Vremea se menține închisă în mare parte din țară, cu nori joși, ceață și izolat precipitații slabe, ...
Acum 24 ore
19:50
Uniunea Europeană investește mai mult în apărare: BEI anunță buget de 4,5 miliarde euro # Newsweek.ro
Banca Europeană de Investiţii (BEI), instituţia de creditare a Uniunii Europene, va majora finanţare...
19:40
Arheologii au scos recent la iveală un adevărat tezaur de gloanțe într-unul dintre cele mai emblemat...
19:20
Brazii de Crăciun fixați necorespunzător pot fi periculoși și pot duce la amenzi usturătoare. Poți s...
19:10
Pensie cu condiții? Cum vrea o țară europeană să-și țină pensionarii la muncă. Ce se întâmplă în România? # Newsweek.ro
Guvernul unei țări din Europa își modifică planurile de a încuraja persoanele în vârstă să continue ...
18:50
Prediabetul, un risc ignorat pentru inimă: ce arată un nou studiu? Una din cinci persoane prezintă riscuri # Newsweek.ro
Colesterolul și tensiunea arterială nu sunt singurii factori importanți: un nou studiu arată că trat...
18:30
Misterul din jurul prafului de stele căzătoare. Un telescop de praf în spațiu caută sursa ploii de meteoriți # Newsweek.ro
Un telescop german de praf la bordul unei sonde spațiale japoneze are scopul de a clarifica dacă ast...
18:20
Cât de sigură este consultanța financiară pe TikTok și platforme similare? Specialiștii avertizează # Newsweek.ro
Aceștia explică subiecte financiare complexe în câteva secunde și promit libertate financiară: influ...
18:10
Făină, unt, zahăr – coacerea fursecurilor de Crăciun este o tradiție pentru mulți. Dar cum anume ace...
18:10
Război în Marea Neagră. Rusia a atacat și avariat nave operate de Turcia. Erdogan cere încetarea atacurilor # Newsweek.ro
Rusia a atacat încă o navă comercială, VIVA, deținută de o companie din Emiratele Arabe Unite și ope...
17:40
VIDEO Prima competiție de drone, în Germania. Neașteptat, militarii SUA staționați în Europa au fost învinși # Newsweek.ro
Prima competiție de acest fel pentru echipaje de drone militare a avut loc în Germania la inițiativa...
17:20
Mitsubishi și Toshiba produc pentru armata Japoniei un scut împotriva rachete balistice și hipersonice # Newsweek.ro
Ministerul Apărării din Japonia a semnat un acord pentru dezvoltarea și testarea unui sistem moderni...
16:50
VIDEO Momentul în care un avion Antonov-22 al Rusiei se prăbușește peste case. Era vechi de 50 de ani # Newsweek.ro
Războiul dintre Rusia și Ucraina face victime. Imagini epice ale prăbușirii unui avion rus An-22 în ...
16:40
Elveția cumpără avioane F-35 de 7.600.000.000$ dar zice că sunt prea scumpe. România a comandat 32. Le ce preț # Newsweek.ro
Elveția a dat comandă pentru a cumpăra avioane F-35 de 7.600.000.000$, dar se plânge că au devenit c...
16:10
Marele horoscop ianuarie 2026. Berbec, promovare. Gemeni, bani. Rac, pasiune. Fecioară, prietenie # Newsweek.ro
Planetele dansează între Capricornul rațional și Vărsătorul orientat spre viitor, creând scena ideal...
15:40
Zelenski rea să-i convingă pe americani să susţină îngheţarea liniei frontului în Ucraina # Newsweek.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit duminică la Berlin pentru o nouă rundă de negocier...
15:30
Cum a băgat spaima în italieni brigada interlopilor români din Torino. Și albanezii fugeau de ei # Newsweek.ro
O brigadă de interlopi români a terorizat câțiva ani orașul Torino, iar autoritățile din Italia au c...
14:50
26.000 lei salariu ia șefa Curții de Apel Liana Arsenie, cu „dreptul” la Craiova. Apără justiția Liei Savonea # Newsweek.ro
Șefa Curții de Apel București este Liana Arsenie. eEa a susținut o conferință de presă în care a apă...
14:50
Atac terorist la Bondi Beach, Australia, în timpul sărbătorii evreiești Hanuka. 12 morți, inclusiv copii # Newsweek.ro
12 persoane, inclusiv copii, au murit după ce doi bărbați înarmați au deschis focul pe plaja Bondi d...
14:30
Primăria vrea să demoleze vila de lux a interlopului Adrian Beleaua Corduneanu. Imobilul este pus și...
14:20
Cine poate scăpa de plata CASS la pensie? Un pensionar a reușit prin depunerea unui document # Newsweek.ro
Un pensionar a reușit prin mai multe cereri să anuleze plata la CASS impusă de Guvern în luna august...
14:00
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați # Newsweek.ro
Autoritățile germane au dejucat un atentat ce viza un târg de Crăciun. Cinci indivizi, arestați. Anc...
13:40
Elev din Timişoara, găsit mort după ce s-a întors acasă de la un majorat. Polițiștii au deschis anchetă # Newsweek.ro
Un elev de 18 ani din Timişoara a fost găsit mort de mama lui, sâmbătă după-amiază. Băiatul particip...
13:20
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Mehedinți # Newsweek.ro
Sisteme de colectare a deşeurilor plutitoare de pe mai multe cursuri de apă au fost instalate în Meh...
13:00
Exporturile de ceai verde ale Japoniei au atins cel mai înalt nivel din ultimii 70 ani, depăşind 10.000 tone # Newsweek.ro
Exporturile de ceai verde ale Japoniei, în primele zece luni ale acestui an, au atins cel mai înalt ...
12:40
O femeie de 41 de ani a murit, duminică, după ce a fost lovită pe o trecere pentru pietoni, de o maş...
12:20
Poliţia din statul australian New South Wales a anunţat că două persoane sunt în arest în urma unui ...
12:10
Cum trebuie să ne adaptăm fenomenelor meteo extreme? Tranziția climată, proiect strategic național # Newsweek.ro
România trebuie să trateze tranziția climatică drept un proiect strategic național, nu doar ca reacț...
11:50
METEO. Cum va fi vremea cu o săptămână înainte de Crăciun? În unele zone va fi frig. Unde ninge? # Newsweek.ro
Meteorologii au emis prognoza pentru săptămâna de dinaintea Crăciunului. Va fi ceață și frig dar nu ...
11:40
Doi fraţi de 8 şi 10 ani dintr-o comună din judeţul Brăila au fost răniţi după ce s-au jucat cu o pe...
11:30
Debitul Dunării la intrarea în țară (secțiunea Baziaș) va avea valoarea de 3.700 mc/s în următoarele...
11:20
Intervenție de urgență în Munții Făgăraș. Un turist este rănit. Intervenția elicopterului nu este pozibilă # Newsweek.ro
O persoana accidentată în Munţii Făgăraş a fost găsită într-o zonă extrem de greu accesibilă, iar in...
